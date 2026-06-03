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25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
Solusi Laundry Cerdas dan Terintegrasi
Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda
Dapatkan desain stylish dan hemat ruang dari LG WashTower™, laundry suite yang ergonomis.
*Hemat ruang jika dibandingkan dengan mesin cuci dan pengering yang disusun bertumpuk.
Terbungkus Kesegaran Alami Lebih Lama
LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan rasa dan kesegaran *hingga 7 hari
*Berdasarkan hasil pengujian TÜV menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengurangan berat pak choi sebesar 5% di rak kompartemen makanan segar model LGE LinearCooling. Hanya model yang berlaku. Hasilnya mungkin berbeda dalam penggunaan sebenarnya.
Suhu optimal di mana pun
Sistem Multi-Air Flow dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal untuk membantu menjaga makanan Anda tetap segar, lebih lama. Sensor digital terus memantau kondisi di dalam lemari es, dan ventilasi ditempatkan secara strategis untuk mengelilingi makanan Anda dengan udara sejuk agar tetap segar setiap saat.
Multi Aliran Udara menyebar ke dalam ke bawah
Hemat energi & tahan lama
LG Smart Inverter Compressor™ membawa efisiensi energi ke tingkat berikutnya untuk membantu Anda menghemat dan tenang dengan garansi 10 tahun.
*10–year Warranty on Smart Inverter Compressor (hanya suku cadang).
- 25kg/20kg LG WashTower™
- 340L / 315L Kulkas 2 Pintu
Semua Spesifikasi
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
600 x 1640 x 710
PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
PERFORMA - Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Prime Silver
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Top Freezer
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
315
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
236
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Ya
Express Freeze
Tidak
Express Cool
Tidak
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
600 x 1640 x 710
Berat Produk (kg)
57
FITUR
Door Cooling+
Ya
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
1 Tuas 2 Tray
Dispenser Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
PET
Tampilan Luar (Pintu)
Prime Silver
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
3
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Hygiene Fresh+
Tidak
Boks Sayuran
Ya (1)
Hygiene Fresh
Tidak
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ya
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
2
Rak_Tempered Glass
1
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