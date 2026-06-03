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25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator

25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator

WT25.FGMDL
Front view of 25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator WT25.FGMDL
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
Tampak depan - GN-B312PFFB
LG 340L / 315L Kulkas 2 Pintu, GN-B312PFFB, Pintu Terbuka
LG 340L / 315L Kulkas 2 Pintu, GN-B312PFFB, Pintu Terbuka
Front view of 25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator WT25.FGMDL
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
25kg/20kg LG WashTower™ FREE 340L / 315L Refrigerator
Tampak depan - GN-B312PFFB
LG 340L / 315L Kulkas 2 Pintu, GN-B312PFFB, Pintu Terbuka
LG 340L / 315L Kulkas 2 Pintu, GN-B312PFFB, Pintu Terbuka

Fitur Utama

  • All-In-One Stackable Washer Dryer Solution
  • Large Capacity 25kg Washer and 20kg Dryer
  • Heat Pump Dryer
  • Terbungkus Kesegaran Alami Lebih Lama
  • Suhu optimal di mana pun
  • Hemat energi & tahan lama
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Products in this Bundle: 2

WT2520NHBA

25kg/20kg LG WashTower™
Tampak depan - GN-B312PFFB

GN-B312PFFB

340L / 315L Kulkas 2 Pintu

Solusi Laundry Cerdas dan Terintegrasi

LG WashTower™ adalah mesin cuci dan pengering terintegrasi pertama yang memberikan hal-hal yang Anda butuhkan dalam hidup: cepat, mudah, cerdas, dan bergaya.
Mesin cuci dan pengering LG AI berteknologi pintar di ruang modern, menampilkan drum bercahaya biru.

Menara Inovasi Laundry

Teknologi kecerdasan bawaan dapat secara otomatis mengidentifikasi siklus pencucian dan pengeringan yang optimal.

Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda

Dapatkan desain stylish dan hemat ruang dari LG WashTower™, laundry suite yang ergonomis.

Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda

*Hemat ruang jika dibandingkan dengan mesin cuci dan pengering yang disusun bertumpuk.

Terbungkus Kesegaran Alami Lebih Lama

LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan rasa dan kesegaran *hingga 7 hari

*Berdasarkan hasil pengujian TÜV menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengurangan berat pak choi sebesar 5% di rak kompartemen makanan segar model LGE LinearCooling. Hanya model yang berlaku. Hasilnya mungkin berbeda dalam penggunaan sebenarnya.

Suhu optimal di mana pun

Sistem Multi-Air Flow dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal untuk membantu menjaga makanan Anda tetap segar, lebih lama. Sensor digital terus memantau kondisi di dalam lemari es, dan ventilasi ditempatkan secara strategis untuk mengelilingi makanan Anda dengan udara sejuk agar tetap segar setiap saat.

Multi Aliran Udara menyebar ke dalam ke bawah

Hemat energi & tahan lama

LG Smart Inverter Compressor™ membawa efisiensi energi ke tingkat berikutnya untuk membantu Anda menghemat dan tenang dengan garansi 10 tahun.

*10–year Warranty on Smart Inverter Compressor (hanya suku cadang).

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Semua Spesifikasi

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Spesifikasi Utama

DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

600 x 1640 x 710

PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

N/A

PERFORMA - Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

Prime Silver

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Tipe Produk

Top Freezer

KAPASITAS

Total Volume Penyimpanan (L)

315

Volume Penyimpanan Kulkas (L)

236

KONTROL & DISPLAY

Alarm Pintu

Ya

Express Freeze

Tidak

Express Cool

Tidak

Kontrol Manual

Knob Putar

DIMENSI & BERAT

Dimensi Produk (LxTxD, mm)

600 x 1640 x 710

Berat Produk (kg)

57

FITUR

Door Cooling+

Ya

Door-in-Door

Tidak

LINEAR Cooling

Ya

SISTEM ES & AIR

Pembuat Es_Manual

1 Tuas 2 Tray

Dispenser Air

Tidak

Pembuat Es Otomatis

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

Door (Material)

PET

Tampilan Luar (Pintu)

Prime Silver

Tipe Handel

Horizontal Pocket

PERFORMA

Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

N/A

KOMPARTEMEN KULKAS

Rak Pintu_Transparan

3

Lampu Kulkas

LED Atas

Rak_Tempered Glass

2

Hygiene Fresh+

Tidak

Boks Sayuran

Ya (1)

Hygiene Fresh

Tidak

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ya

ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

Rak Pintu_Transparan

2

Rak_Tempered Glass

1

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