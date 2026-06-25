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14kg/10kg LG Objet WashTower + ﻿LG CordZero™ Auto Emptying

14kg/10kg LG Objet WashTower + ﻿LG CordZero™ Auto Emptying

WT14A9T.BNDLG
Front view of 14kg/10kg LG Objet WashTower + ﻿LG CordZero™ Auto Emptying WT14A9T.BNDLG
Tampak depan LG Objet WashTower™ 14kg/10kg(WT1410NHEG)
A9T-LITE
Front view of 14kg/10kg LG Objet WashTower + ﻿LG CordZero™ Auto Emptying WT14A9T.BNDLG
Tampak depan LG Objet WashTower™ 14kg/10kg(WT1410NHEG)
A9T-LITE

Fitur Utama

  • All-in-One Solution with Central Control Panel
  • Kapasitas Besar 14kg Washer dan 10kg Dryer
  • Heat Pump Dryer
  • Powerful Suction
  • Kompressor™ - Pemadatan Debu & Pengosongan Mudah
  • Kontrol Sentuhan Ibu Jari
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Tampak depan LG Objet WashTower™ 14kg/10kg(WT1410NHEG)

WT1410NHEG

14kg/10kg LG Objet WashTower™

A9T-LITE

﻿LG CordZero™ Auto Emptying Handstick with All-in-One Tower™

Produk LG WashTower™ terletak di ruangan interior.

*Gambar produk dalam gambar atau video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

A Tower of Laundry Innovation

  • Hemat Ruangan

    Hemat Ruangan

    Mesin cuci dan alat pengering dalam satu bagian yang cocok untuk ruang kecil.

  • Panel Kontrol yanh mudah dijangkau

    Panel Kontrol yanh mudah dijangkau

    Dengan desain Center Control™, Anda tidak perlu membungkukkan punggung

  • Fabric Care

    Fabric Care

    Teknologi AI untuk mendeteksi tekstur kain & ukuran muatan.

  • Hemat Waktu

    Hemat Waktu

    Cuci dan keringkan dalam waktu 1 jam.

LG WashTower™

Mesin Cuci dan Pengering Satu Unit yang cocok untuk Ruang Kecil

WashTower™ cocok untuk interior apapun dan membuat ruangan Anda terlihat lebih elegan dan indah.

K3L Number: 24-L-003640

Kosongkan tempat sampah dengan lebih sedikit debu yang berserakan dan dengan lebih mudah

Tempat sampah akan dikosongkan secara otomatis saat Anda terhubung ke stasiun pengisi daya, menghemat waktu dan terhindar dari debu yang beterbangan di mana-mana.

*Gambar produk dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Sistem Filtrasi 3 Langkah

Sistem penyaringan menangkap debu halus dan menguncinya, menjaga sistem tetap bersih.

 

*Uji coba dilakukan oleh KRIBS, sesuai dengan protokol LG Electronics. Kantong debu di All-in-One Tower (Nomor Model: VDS-ST1*U) diisi dengan debu rumah tangga tiruan, yang ditentukan IEC 628852 7.2.2.3 dan bakteri (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, basil pneumonia, Escherichia coli-sekitar 107 CFU / ㎖ untuk setiap bakteri uji). Chalet yang dibudidayakan ditempatkan di 9 lokasi representatif di atas debu. 

Ini menunjukkan gambar bagian depan A9 All-in-One Tower dalam interior ruang tamu modern bernuansa putih.

Cantik di Luar, Cerdas di Dalam

Desain penyimpanan yang ramping dan cerdas, mengisi daya, dan mengosongkan CordZero secara bersamaan.

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Semua Spesifikasi

DIMENSI & BERAT (TOWER)

  • Dimensi Produk (WxHxD mm)

    255 x 1009 x 297

  • Berat (kg)

    9,7

FITUR (CLEANER)

  • Teknologi Kompressor

    Ya

  • Smart Inverter Motor

    Ya

  • Tipe

    Cordless Stick + Handheld (2in1)

FITUR (TOWER)

  • Nano LED

    Tidak

NOZZLE

  • LED Lighting Wide Plus Nozzle

    Tidak

KINERJA (CLEANER)

  • Daya Hisap Maksimal (W)

    220

KINERJA (TOWER)

  • Konsumsi Daya (W) (Cleaning)

    1700

  • Waktu Siklus Kosong (s)

    45

  • Konsumsi Daya (A) (Charging)

    0,4

  • Konsumsi Daya (A) (Cleaning)

    9,0

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