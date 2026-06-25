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14kg/10kg LG Objet WashTower + LG CordZero™ Auto Emptying
Products in this Bundle: 2
Produk LG WashTower™ terletak di ruangan interior.
*Gambar produk dalam gambar atau video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
A Tower of Laundry Innovation
Hemat Ruangan
Mesin cuci dan alat pengering dalam satu bagian yang cocok untuk ruang kecil.
Panel Kontrol yanh mudah dijangkau
Dengan desain Center Control™, Anda tidak perlu membungkukkan punggung
Fabric Care
Teknologi AI untuk mendeteksi tekstur kain & ukuran muatan.
Hemat Waktu
Cuci dan keringkan dalam waktu 1 jam.
LG WashTower™
Mesin Cuci dan Pengering Satu Unit yang cocok untuk Ruang Kecil
WashTower™ cocok untuk interior apapun dan membuat ruangan Anda terlihat lebih elegan dan indah.
K3L Number: 24-L-003640
Kosongkan tempat sampah dengan lebih sedikit debu yang berserakan dan dengan lebih mudah
Tempat sampah akan dikosongkan secara otomatis saat Anda terhubung ke stasiun pengisi daya, menghemat waktu dan terhindar dari debu yang beterbangan di mana-mana.
*Gambar produk dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
*Uji coba dilakukan oleh KRIBS, sesuai dengan protokol LG Electronics. Kantong debu di All-in-One Tower (Nomor Model: VDS-ST1*U) diisi dengan debu rumah tangga tiruan, yang ditentukan IEC 628852 7.2.2.3 dan bakteri (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, basil pneumonia, Escherichia coli-sekitar 107 CFU / ㎖ untuk setiap bakteri uji). Chalet yang dibudidayakan ditempatkan di 9 lokasi representatif di atas debu.
Semua Spesifikasi
DIMENSI & BERAT (TOWER)
Dimensi Produk (WxHxD mm)
255 x 1009 x 297
Berat (kg)
9,7
FITUR (CLEANER)
Teknologi Kompressor
Ya
Smart Inverter Motor
Ya
Tipe
Cordless Stick + Handheld (2in1)
FITUR (TOWER)
Nano LED
Tidak
NOZZLE
LED Lighting Wide Plus Nozzle
Tidak
KINERJA (CLEANER)
Daya Hisap Maksimal (W)
220
KINERJA (TOWER)
Konsumsi Daya (W) (Cleaning)
1700
Waktu Siklus Kosong (s)
45
Konsumsi Daya (A) (Charging)
0,4
Konsumsi Daya (A) (Cleaning)
9,0
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