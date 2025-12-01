About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE SpeakerLG XBOOM RNC5

StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE SpeakerLG XBOOM RNC5

StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE SpeakerLG XBOOM RNC5

27LX6RNC5
Bundle image
Front view of LG StanbyME 2 on the stand.
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
front view
45 degree top view with blue lighting
left 30 degree view with green lighting
right 30 degree view with purple lighting
top view
close up of control panel
45 degree top view with right side forward
Bundle image
Front view of LG StanbyME 2 on the stand.
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
front view
45 degree top view with blue lighting
left 30 degree view with green lighting
right 30 degree view with purple lighting
top view
close up of control panel
45 degree top view with right side forward

Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Double Super Bass Boost
  • Party Lighting
  • Party Strobe
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
front view

RNC5

LG XBOOM RNC5
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
IF Design Award logo.

Pemenang If Design Award

StanbyME 2

LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Layar Super Portable

Putar, Gantung, Lepas

Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.
Different living spaces showing the different ways to use and enjoy the LG StanbyME 2 screen. Some spaces show it propped up like a tablet using the folio cover. Other spaces show it hung on the wall as a stylish addition to the interior design. Other spaces are showing how the screen can be easily mounted on the rollable, adjustable TV stand.

*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.

*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.

*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.

*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).

*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.

*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka

Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama

Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.

Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.

Close-up of StanbyME 2 screen being detached, transitioning to a model carrying it with the folio cover and strap.

*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.

*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.

Close-up shot of USB-C Cable attached to StanbyME 2.

Kini dilengkapi port USB-C untuk konektivitas yang lebih baik.

Kini lebih praktis. Isi daya dan sambungkan layar dengan mudah melalui port USB-C terbaru.

*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.

*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.

*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.

Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.

Tampilan dari sudut kanan LG XBOOM RNC5 dengan latar belakang ungu. Lampu XBOOM juga berwarna ungu. Layar TV menampilkan adegan konser.

Tampilan dari sudut kanan LG XBOOM RNC5 dengan latar belakang ungu. Lampu XBOOM juga berwarna ungu. Layar TV menampilkan adegan konser.



Rasakan suara pesta yang meriah

Double Super Bass Boost, X-Shiny Woofer, dan fitur-fitur seru lainnya hadirkan irama powerful membuat party makin seru.

LG XBOOM RNC5 dilihat dari sisi kiri dengan latar belakang hitam. Grafik suara lingkaran ungu keluar dari woofer.

LG XBOOM RNC5 dilihat dari sisi kiri dengan latar belakang hitam. Grafik suara lingkaran ungu keluar dari woofer.

Double Super Bass Boost

Berikan music Double Boost

Buat suasana makin hidup—LG RNC5 punya bass yang dalam dan kaya, siap mengguncang pesta mu.

Party Lighting

Meriahkan lantai dansa

Lampu LED warna-warni berubah mengikuti irama musik untuk menambah keseruan di setiap pesta

Video pratinjau yang menampilkan variasi pencahayaan pada LG RNC5.

Hanya tulisan

Hanya tulisan

"Tampilan close-up bagian atas LG RNC5. Dua smartphone menyala berada di sekitarnya. Ada EQ warna-warni di belakang speaker."

"Tampilan close-up bagian atas LG RNC5. Dua smartphone menyala berada di sekitarnya. Ada EQ warna-warni di belakang speaker."

Party Strobe

Sinkronkan smartphonemu dengan irama musik.

Tambah cahaya ke pesta kamu. Sambungkan sampai tiga smartphone, angkat ke atas, atau taruh di cradle—lampu flash belakang bakal nyala bareng beat musik.

*Fitur ini hanya tersedia untuk Android.

Seorang pria sedang memutar DJ deck.

Seorang pria sedang memutar DJ deck.

Ambil alih lantai dansa melalui aplikasi DJ

Buat suasana pesta makin seru! Tambahkan efek suara langsung dari aplikasi DJ di Android atau iOS, atau kontrol DJ Pad langsung dari speaker.

Tangan memegang smartphone dengan tampilan DJ App.

*Update aplikasi akan tersedia.

Cetak

Semua Spesifikasi

BERAT

Berat Seluruh

16.6kg

Berat Bersih

13.8kg

AKSESORIS

Kartu Garansi

Ya

AUDIO FORMAT

AAC

Ya

Dolby Digital

-

SBC

Ya

KONEKTIVITAS

Bluetooth Version

Ya

Optikal

-

USB

Ya (2 input)

KENYAMANAN

Bluetooth App (Android/iOS)

Bluetooth Remote app (Android/iOS)

Listrik

Multi Color(RGB) Speaker Lighting

Banyak Titik

Multi Bluetooth (Android/iOS)

Peningkatan Pengaturan (FOTA)

Ya

Nirkabel Link Bersama (Mode Ganda)

Wireless Party Link (Twin Mode)

DIMENSI (WXHXD)

Carton Box

Carton: 436 x 761 x 396 (mm)

Pengeras Suara

Main : 330 x 685 x 344 (mm)

EQ

Custom EQ(App)

DJ Effects/Loop/Scratcher/Sampler Creator(App Only)

Suara Pengeras

Dangdut, Arabic, Afro Hip-hop, India, Rugueton, Merengue, Salsa, Samba, Axe, Forro, Funk, Sertanejo

Standar

User EQ / Cluster 3 EQ
(Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast+, Football)

SEMUA

Jumlah dari Saluran

Guitar input - 1EA (Φ6.3)
Mic input - 1EA (Φ6.3)
Bluetooth (4.0)

Daya Keluar

Narrow: 200-240V 50/60Hz
Wide: 110-240V 50/60Hz

KONSUMSI DAYA

Mode Daya Menyala

Bluetooth Power on (Stand by)
Bluetooth Auto Function Change

PENGERAS SUARA

Tweeter Unit Ukuran

2"x 2

Tweeter Unit Tipe

Speaker System : 2Way 3Speaker
Tweeter Unit : 2"x2

Woofer Unit

8" x 1

Cetak

Semua Spesifikasi

Apa yang orang katakan

Produk Kami