We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE SpeakerLG XBOOM RNC5
StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE SpeakerLG XBOOM RNC5
Layar Super Portable
Putar, Gantung, Lepas
Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.
*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.
*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.
*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.
*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).
*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.
*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka
Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama
Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.
Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.
*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.
*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.
*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.
*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.
*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.
Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.
Party Lighting
Meriahkan lantai dansa
Lampu LED warna-warni berubah mengikuti irama musik untuk menambah keseruan di setiap pesta
Party Strobe
Sinkronkan smartphonemu dengan irama musik.
Tambah cahaya ke pesta kamu. Sambungkan sampai tiga smartphone, angkat ke atas, atau taruh di cradle—lampu flash belakang bakal nyala bareng beat musik.
*Fitur ini hanya tersedia untuk Android.
Ambil alih lantai dansa melalui aplikasi DJ
Buat suasana pesta makin seru! Tambahkan efek suara langsung dari aplikasi DJ di Android atau iOS, atau kontrol DJ Pad langsung dari speaker.
Tangan memegang smartphone dengan tampilan DJ App.
*Update aplikasi akan tersedia.
- LG XBOOM RNC5
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Semua Spesifikasi
BERAT
Berat Seluruh
16.6kg
Berat Bersih
13.8kg
AKSESORIS
Kartu Garansi
Ya
AUDIO FORMAT
AAC
Ya
Dolby Digital
-
SBC
Ya
KONEKTIVITAS
Bluetooth Version
Ya
Optikal
-
USB
Ya (2 input)
KENYAMANAN
Bluetooth App (Android/iOS)
Bluetooth Remote app (Android/iOS)
Listrik
Multi Color(RGB) Speaker Lighting
Banyak Titik
Multi Bluetooth (Android/iOS)
Peningkatan Pengaturan (FOTA)
Ya
Nirkabel Link Bersama (Mode Ganda)
Wireless Party Link (Twin Mode)
DIMENSI (WXHXD)
Carton Box
Carton: 436 x 761 x 396 (mm)
Pengeras Suara
Main : 330 x 685 x 344 (mm)
EQ
Custom EQ(App)
DJ Effects/Loop/Scratcher/Sampler Creator(App Only)
Suara Pengeras
Dangdut, Arabic, Afro Hip-hop, India, Rugueton, Merengue, Salsa, Samba, Axe, Forro, Funk, Sertanejo
Standar
User EQ / Cluster 3 EQ
(Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast+, Football)
SEMUA
Jumlah dari Saluran
Guitar input - 1EA (Φ6.3)
Mic input - 1EA (Φ6.3)
Bluetooth (4.0)
Daya Keluar
Narrow: 200-240V 50/60Hz
Wide: 110-240V 50/60Hz
KONSUMSI DAYA
Mode Daya Menyala
Bluetooth Power on (Stand by)
Bluetooth Auto Function Change
PENGERAS SUARA
Tweeter Unit Ukuran
2"x 2
Tweeter Unit Tipe
Speaker System : 2Way 3Speaker
Tweeter Unit : 2"x2
Woofer Unit
8" x 1
Semua Spesifikasi
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.