StanbyME 2 Bundle: 77" OLED C5 & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen

StanbyME 2 Bundle: 77" OLED C5 & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen

27LX6TDGA.OLED002
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
  • Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
  • Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Tampilan depan Smart TV 4K LG OLED evo AI C5. Lambang 12 Tahun OLED nomor 1 dunia dan logo LG OLED evo AI 2025 pada layar.

OLED77C5PSA

77 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 9 AI Processor Gen8 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, ditenagai oleh LG alpha 9 AI processor Gen8. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 9 AI Processor Gen8 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, ditenagai oleh LG alpha 9 AI processor Gen8. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Lihat Detail Setiap
Terang dan Gelap

*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.

Cetak

Semua Spesifikasi

Cetak

Spesifikasi Utama

PICTURE (DISPLAY) - Display Type

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Ya

AUDIO - Audio Output

40W

AUDIO - Speaker System

2.2 channel

AUDIO - Dolby Atmos

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1711 x 982 x 47,1

DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

23,5

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K OLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

AI Upscaling

α9 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

Response Time

Kurang dari 0.1ms

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Hands-free Voice Control

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1711 x 982 x 47,1

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

1711 x 1035 x 267

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

1879 x 1130 x 228

TV Stand (WxD, mm)

520 x 267

TV Weight without Stand (kg)

23,5

TV Weight with Stand (kg)

27,1

Packaging Weight (kg)

38,5

VESA Mounting (WxH, mm)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

40W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

