StanbyME 2 Bundle: 77" OLED C5 & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen
Fitur Utama
- Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
- Express your style with different themes from Mood Maker
- Use as a digital canvas with Let's Draw
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
- Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
- Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
- 77 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
Semua Spesifikasi
Spesifikasi Utama
PICTURE (DISPLAY) - Display Type
4K OLED
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut
OLED Color
PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
GAMING - FreeSync Compatible (AMD)
Ya
AUDIO - Audio Output
40W
AUDIO - Speaker System
2.2 channel
AUDIO - Dolby Atmos
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1711 x 982 x 47,1
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)
23,5
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K OLED
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
AI Upscaling
α9 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ya (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Picture Mode
10 modes
AI Picture Pro
Ya
Auto Calibration
Ya
QMS (Quick Media Switching)
Ya
GAMING
G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 144Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Ya
Response Time
Kurang dari 0.1ms
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Always Ready
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Hands-free Voice Control
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Multi View
Ya
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1711 x 982 x 47,1
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
1711 x 1035 x 267
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
1879 x 1130 x 228
TV Stand (WxD, mm)
520 x 267
TV Weight without Stand (kg)
23,5
TV Weight with Stand (kg)
27,1
Packaging Weight (kg)
38,5
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
Dolby Atmos
Ya
AI Sound
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)
WiSA Ready
Ya (Hingga 2.1 Channel)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
40W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.2 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.3)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 6)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)
