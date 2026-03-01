About Cookies on This Site

Smart Family Living Bundle 2: 27" StanbyME 2 + XBOOM RNC5 + 32" Smart TV

Smart Family Living Bundle 2: 27" StanbyME 2 + XBOOM RNC5 + 32" Smart TV

27LX6TDGA.RNC532L001
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Double Super Bass Boost
  • Party Lighting
  • Layar HD
  • Pengalaman menonton yang lebih pintar dengan Prosesor AI α5 Gen6
Lebih banyak
Products in this Bundle: 3
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
front view

RNC5

LG XBOOM RNC5
front view

32LR600BPSB

32" Smart TV LG HD LR60, 2023
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Tampilan dari sudut kanan LG XBOOM RNC5 dengan latar belakang ungu. Lampu XBOOM juga berwarna ungu. Layar TV menampilkan adegan konser.

Tampilan dari sudut kanan LG XBOOM RNC5 dengan latar belakang ungu. Lampu XBOOM juga berwarna ungu. Layar TV menampilkan adegan konser.



Rasakan suara pesta yang meriah

Double Super Bass Boost, X-Shiny Woofer, dan fitur-fitur seru lainnya hadirkan irama powerful membuat party makin seru.

Tingkat HD yang Baru

Tingkat HD yang Baru

LG HD TV menampilkan warna yang lebih kaya, yang menyajikan konten favorit Anda secara lebih jelas dan alami.
Semua Spesifikasi

Semua Spesifikasi

BERAT

Berat Seluruh

16.6kg

Berat Bersih

13.8kg

AKSESORIS

Kartu Garansi

Ya

AUDIO FORMAT

AAC

Ya

Dolby Digital

-

SBC

Ya

KONEKTIVITAS

Bluetooth Version

Ya

Optikal

-

USB

Ya (2 input)

KENYAMANAN

Bluetooth App (Android/iOS)

Bluetooth Remote app (Android/iOS)

Listrik

Multi Color(RGB) Speaker Lighting

Banyak Titik

Multi Bluetooth (Android/iOS)

Peningkatan Pengaturan (FOTA)

Ya

Nirkabel Link Bersama (Mode Ganda)

Wireless Party Link (Twin Mode)

DIMENSI (WXHXD)

Carton Box

Carton: 436 x 761 x 396 (mm)

Pengeras Suara

Main : 330 x 685 x 344 (mm)

EQ

Custom EQ(App)

DJ Effects/Loop/Scratcher/Sampler Creator(App Only)

Suara Pengeras

Dangdut, Arabic, Afro Hip-hop, India, Rugueton, Merengue, Salsa, Samba, Axe, Forro, Funk, Sertanejo

Standar

User EQ / Cluster 3 EQ
(Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast+, Football)

SEMUA

Jumlah dari Saluran

Guitar input - 1EA (Φ6.3)
Mic input - 1EA (Φ6.3)
Bluetooth (4.0)

Daya Keluar

Narrow: 200-240V 50/60Hz
Wide: 110-240V 50/60Hz

KONSUMSI DAYA

Mode Daya Menyala

Bluetooth Power on (Stand by)
Bluetooth Auto Function Change

PENGERAS SUARA

Tweeter Unit Ukuran

2"x 2

Tweeter Unit Tipe

Speaker System : 2Way 3Speaker
Tweeter Unit : 2"x2

Woofer Unit

8" x 1

Cetak

Spesifikasi Utama

PICTURE (DISPLAY) - Display Type

HD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz Native

PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

α5 AI Processor Gen6

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Audio Output

10W

AUDIO - Speaker System

2.0 channel

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

HD

Display Resolution

HD (1,366 x 768)

Backlight Type

Direct

Refresh Rate

60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

α5 AI Processor Gen6

AI Upscaling

Resolution Upscaler

Dynamic Tone Mapping

Ya

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Picture Mode

8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

SMART TV

Works with Apple Airplay2

Ya

Operating System (OS)

webOS 23

Family Settings

Ya

ThinQ

Ya

USB Camera Compatible

Ya

Full Web Browser

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

AUDIO

AI Sound

AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Level Volume Otomatis)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

10W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.0 channel

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.0)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

2ea (mendukung eARC)

RF Input (Antenna/Cable)

2ea

USB Input

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 5)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR24

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)

Apa yang orang katakan

Produk Kami