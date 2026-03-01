We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Family Living Bundle 2: 27" StanbyME 2 + XBOOM RNC5 + 32" Smart TV
Smart Family Living Bundle 2: 27" StanbyME 2 + XBOOM RNC5 + 32" Smart TV
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
- LG XBOOM RNC5
- 32" Smart TV LG HD LR60, 2023
Semua Spesifikasi
BERAT
Berat Seluruh
16.6kg
Berat Bersih
13.8kg
AKSESORIS
Kartu Garansi
Ya
AUDIO FORMAT
AAC
Ya
Dolby Digital
-
SBC
Ya
KONEKTIVITAS
Bluetooth Version
Ya
Optikal
-
USB
Ya (2 input)
KENYAMANAN
Bluetooth App (Android/iOS)
Bluetooth Remote app (Android/iOS)
Listrik
Multi Color(RGB) Speaker Lighting
Banyak Titik
Multi Bluetooth (Android/iOS)
Peningkatan Pengaturan (FOTA)
Ya
Nirkabel Link Bersama (Mode Ganda)
Wireless Party Link (Twin Mode)
DIMENSI (WXHXD)
Carton Box
Carton: 436 x 761 x 396 (mm)
Pengeras Suara
Main : 330 x 685 x 344 (mm)
EQ
Custom EQ(App)
DJ Effects/Loop/Scratcher/Sampler Creator(App Only)
Suara Pengeras
Dangdut, Arabic, Afro Hip-hop, India, Rugueton, Merengue, Salsa, Samba, Axe, Forro, Funk, Sertanejo
Standar
User EQ / Cluster 3 EQ
(Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast+, Football)
SEMUA
Jumlah dari Saluran
Guitar input - 1EA (Φ6.3)
Mic input - 1EA (Φ6.3)
Bluetooth (4.0)
Daya Keluar
Narrow: 200-240V 50/60Hz
Wide: 110-240V 50/60Hz
KONSUMSI DAYA
Mode Daya Menyala
Bluetooth Power on (Stand by)
Bluetooth Auto Function Change
PENGERAS SUARA
Tweeter Unit Ukuran
2"x 2
Tweeter Unit Tipe
Speaker System : 2Way 3Speaker
Tweeter Unit : 2"x2
Woofer Unit
8" x 1
Spesifikasi Utama
PICTURE (DISPLAY) - Display Type
HD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor
α5 AI Processor Gen6
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Audio Output
10W
AUDIO - Speaker System
2.0 channel
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
HD
Display Resolution
HD (1,366 x 768)
Backlight Type
Direct
Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
α5 AI Processor Gen6
AI Upscaling
Resolution Upscaler
Dynamic Tone Mapping
Ya
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Picture Mode
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
SMART TV
Works with Apple Airplay2
Ya
Operating System (OS)
webOS 23
Family Settings
Ya
ThinQ
Ya
USB Camera Compatible
Ya
Full Web Browser
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
AUDIO
AI Sound
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
10W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.0 channel
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.0)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
2ea (mendukung eARC)
RF Input (Antenna/Cable)
2ea
USB Input
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 5)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR24
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)
