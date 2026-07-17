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25-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor

25-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor

25G550B-B
Front view of 25-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor 25G550B-B
tampak samping
tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menonjolkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, teknologi IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk pengalaman bermain game yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan di dinding.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-kutub.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang menampilkan area pemasangan dudukan dan port-port di bagian belakang
Tampak atas
Tampak depan dudukan dan alas monitor
Front view of 25-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor 25G550B-B
tampak samping
tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menonjolkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, teknologi IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk pengalaman bermain game yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan di dinding.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-kutub.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang menampilkan area pemasangan dudukan dan port-port di bagian belakang
Tampak atas
Tampak depan dudukan dan alas monitor

Fitur Utama

  • Layar IPS FHD (1920x1080) 25 inci
  • Kecepatan Refresh 300Hz, Waktu Respons 1ms (GtG)
  • HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe), Mendukung 16,7 Juta Warna
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • L-Stand yang rapi dan bebas kabel
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Logo UltraGear™ G5 di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G5 di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Monitor Gaming FHD 25 inci 300 Hz

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 25G550B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 25G550B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk laju penyegaran 300Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium, waktu respons 1 ms (GtG) untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang nyaris tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk laju penyegaran 300Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium, waktu respons 1 ms (GtG) untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang nyaris tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Kecepatan Warna Kemudahan Penggunaan

Gerakan bermain game yang lancar dengan kecepatan refresh 300Hz

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 300Hz guna menghasilkan visual yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif di setiap frame.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 300Hz dari UltraGear™ 25G550B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih seperti kristal.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 300Hz dari UltraGear™ 25G550B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih seperti kristal.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1 ms (GtG). Respon cepat
untuk pengalaman bermain game.

Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek ghosting terbalik, sehingga transisi di layar tetap lebih jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 25G550B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan permainan yang lebih halus.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 25G550B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan permainan yang lebih halus.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman bermain

Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Rasakan pengurangan yang signifikan pada tearing dan stuttering layar untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G550B yang membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G550B yang membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model-model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup

Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, yang menghadirkan spektrum warna luas sehingga memungkinkan penampilan warna yang sangat akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana dimaksudkan oleh pengembang game..

Logo layar IPS.

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.  

Logo HDR 10.

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

Logo sRGB 99%.

Dengan cakupan spektrum sRGB sebesar 99%, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di monitor UltraGear™, menampilkan warna-warna yang cerah dan kontras yang tajam, dengan ledakan-ledakan yang terang, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail, dengan latar belakang kosmis yang penuh warna.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di monitor UltraGear™, menampilkan warna-warna yang cerah dan kontras yang tajam, dengan ledakan-ledakan yang terang, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail, dengan latar belakang kosmis yang penuh warna.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Kelola pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga membuat pengaturan Anda semakin nyaman.

Unduh
Video ini menunjukkan cara mengatur monitor Anda menggunakan aplikasi LG Switch.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G550B yang membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi input lag melalui Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer

Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam adegan gelap, menampilkan detail tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar melalui lingkungan yang gelap atau perubahan cahaya yang tiba-tiba.  

Crosshair

Titik bidik ditempatkan secara tetap di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.  

Penghitung FPS

Penghitung FPS memungkinkan Anda melihat seberapa lancar proses pemuatan berlangsung. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame sangat penting, dan dengan Penghitung FPS, Anda akan mendapatkan data secara real-time.  

*Gambar telah disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Hampir tanpa batas, tampilan yang lebih elegan

Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disesuaikan, termasuk fitur kemiringan, putaran, perputaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada pengaturan Anda.

Ikon putar.

Putar

Ikon miring.

Kemiringan

Ikon ketinggian dapat disesuaikan.

Tinggi

Ikon pivot.

Poros

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang terpasang di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping serta tampak seolah-olah melayang.

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang terpasang di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping serta tampak seolah-olah melayang.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

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Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    2026

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    19.87W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    24.5

  • Ukuran (cm)

    62.2

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:09

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:01

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    557.6 x 220 x 501.3

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    557.6 x 46.9 x 324.3

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    751 x 481 x 160

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    4.8

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    2.5

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    6.5

AKSESORI

  • Port Display

    YES

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