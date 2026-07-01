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Monitor Gaming UltraGear™ G4 27 inci, FHD 144Hz

Monitor Gaming UltraGear™ G4 27 inci, FHD 144Hz

27G411B-B
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G4 27 inci, FHD 144Hz 27G411B-B
Tampilan samping
Tampilan belakang
Tampilan depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan nuansa neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Sebuah mobil balap kuning ditampilkan melaju kencang di layar, dengan tulisan ‘1ms MBR’ yang ditampilkan secara mencolok.
Adegan balap dari Assetto Corsa Competizione ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync untuk gameplay yang mulus dan bebas tearing.
Gambar ini menampilkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan dinding.
Gambar ini menyoroti antarmuka aplikasi LG Switch, menampilkan fitur-fitur seperti Mode Ganda, Pembagian Layar Cerdas, memulai panggilan video, dan Personalized Picture Wizard untuk kontrol yang lebih cerdas dan peralihan layar yang mulus.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk satu input HDMI™ 2.0 dan satu port DisplayPort 1.4.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang memperlihatkan area pemasangan dudukan dan port-port di bagian belakang
Tampak atas
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G4 27 inci, FHD 144Hz 27G411B-B
Tampilan samping
Tampilan belakang
Tampilan depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan nuansa neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Sebuah mobil balap kuning ditampilkan melaju kencang di layar, dengan tulisan ‘1ms MBR’ yang ditampilkan secara mencolok.
Adegan balap dari Assetto Corsa Competizione ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync untuk gameplay yang mulus dan bebas tearing.
Gambar ini menampilkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan dinding.
Gambar ini menyoroti antarmuka aplikasi LG Switch, menampilkan fitur-fitur seperti Mode Ganda, Pembagian Layar Cerdas, memulai panggilan video, dan Personalized Picture Wizard untuk kontrol yang lebih cerdas dan peralihan layar yang mulus.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk satu input HDMI™ 2.0 dan satu port DisplayPort 1.4.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang memperlihatkan area pemasangan dudukan dan port-port di bagian belakang
Tampak atas

Fitur Utama

  • Layar IPS FHD (1920x1080) 27 inci
  • Kecepatan Refresh 144Hz, MBR 1ms
  • HDR10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe), Mendukung 16,7 Juta Warna
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • Dudukan L yang rapi
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Logo UltraGear™ G4 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G4 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Monitor Gaming FHD 27 inci 144Hz

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 27g411b di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 27g411b di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync, waktu respons MBR 1ms untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang nyaris tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync, waktu respons MBR 1ms untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang nyaris tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Kecepatan Warna Kemudahan Penggunaan

Gerakan permainan yang lancar dengan kecepatan refresh 144Hz

Menyajikan kecepatan refresh 144Hz untuk tampilan yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif di setiap bingkai.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27g411b’s 144Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Sebuah mobil balap kuning ditampilkan melaju kencang di layar, dengan tulisan ‘1ms MBR’ ditampilkan secara mencolok. Bagian dalam kotak persegi putih terlihat jelas sementara area di luarnya tampak buram.

Kecepatan tinggi
menuju kemenangan

Pengurangan Motion Blur 1 ms* menghadirkan pengalaman bermain yang lancar, sekaligus mengurangi efek buram dan bayangan. Objek yang dinamis dan bergerak cepat di tengah aksi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi para gamer.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur Pengurangan Blur Gerakan 1 ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flicker mungkin terjadi selama pengoperasian MBR 1 ms.

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam permainan

Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™. Rasakan pengurangan yang signifikan pada tearing dan stuttering layar untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 27g411b dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 27g411b dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup

Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, menghadirkan spektrum warna yang luas sehingga menghasilkan reproduksi warna yang sangat akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana yang diinginkan oleh pengembang game.

Logo layar IPS.

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.

Logo HDR 10.

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

Logo sRGB 99%.

Dengan cakupan 99% dari spektrum sRGB, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di layar UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang tajam, dengan ledakan-ledakan yang menyilaukan, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail di atas latar belakang kosmik yang penuh warna.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di layar UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang tajam, dengan ledakan-ledakan yang menyilaukan, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail di atas latar belakang kosmik yang penuh warna.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga membuat pengaturan Anda semakin praktis.

Unduh
Video ini menunjukkan cara mengatur monitor Anda menggunakan aplikasi LG Switch.

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi latensi input melalui Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer

Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam adegan gelap, menampilkan detail tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar melalui lingkungan yang gelap atau perubahan cahaya mendadak.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Hampir tanpa bingkai, tampilan yang lebih menawan

Nikmati layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bingkai ultra-tipis dan alas penyangga yang ramping dan minimalis, dengan desain yang hampir tanpa bingkai. Alas penyangga yang tampak seolah melayang memperkuat estetika yang bersih dan ringan, sementara tampilan layar yang mulus menghadirkan pengalaman visual yang imersif—sangat cocok untuk pengaturan ganda atau ruang kerja bergaya minimalis.

Ikon desain tanpa batas.

Desain

hampir tanpa bingkai di tiga sisi

Ikon kemiringan.

Tilt

Ikon pemasangan dinding 100x100.

Pemasangan di dinding

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang terpasang di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang terpasang di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

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Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    1920 x 1080

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:09

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y26

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    22W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.5

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:09

  • Pitch Piksel [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    200cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    1050:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500:1

  • Waktu Respons

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

AKSESORI

  • HDMI

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.5 x 220 x 452.4

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.5 X 38.5 x 357.8

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    690 X 430 x 141

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    3.8kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    2.9kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    5.3kg

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