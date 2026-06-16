UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia

*Berdasarkan spesifikasi resmi monitor gaming OLED 5K2K per Maret 2026, LG 39GX950B merupakan monitor gaming terbesar dengan layar 39 inci beresolusi 5K2K (5120×2160).

**Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.