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UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia

UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia

39GX950B
Front view of UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia 39GX950B
 LG UltraGear evo AI 39GX950B gaming monitor side view
 LG UltraGear evo AI 39GX950B gaming monitor back view
 LG UltraGear 39GX950B AI Upscalling tech
 LG UltraGear 39GX950B world's first 39" 5K2K OLED
  LG UltraGear 39GX950B AI Upscalling tech No GPU Upgrade Required
 LG UltraGear 39GX950B 4th Gen Tandem OLED
 LG UltraGear 39GX950B UL Technology
 LG UltraGear 39GX950B True Black 500
 LG UltraGear 39GX950B 143 PPI clarity
 LG UltraGear 39GX950B UL Verified Eye Comfort
 LG UltraGear 39GX950B 5K2K Ultrawide canvas
 LG UltraGear 39GX950B Dual Mode Feature
 LG UltraGear 39GX950B-GSync-Freesync-Compatible
  LG UltraGear 39GX950B-Gaming Connectivity
Front view of UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia 39GX950B
 LG UltraGear evo AI 39GX950B gaming monitor side view
 LG UltraGear evo AI 39GX950B gaming monitor back view
 LG UltraGear 39GX950B AI Upscalling tech
 LG UltraGear 39GX950B world's first 39" 5K2K OLED
  LG UltraGear 39GX950B AI Upscalling tech No GPU Upgrade Required
 LG UltraGear 39GX950B 4th Gen Tandem OLED
 LG UltraGear 39GX950B UL Technology
 LG UltraGear 39GX950B True Black 500
 LG UltraGear 39GX950B 143 PPI clarity
 LG UltraGear 39GX950B UL Verified Eye Comfort
 LG UltraGear 39GX950B 5K2K Ultrawide canvas
 LG UltraGear 39GX950B Dual Mode Feature
 LG UltraGear 39GX950B-GSync-Freesync-Compatible
  LG UltraGear 39GX950B-Gaming Connectivity

Fitur Utama

  • Layar OLED 39 inci 5K2K (5120x2160), 143 PPI
  • OLED Tandem Generasi ke-4, kecerahan 1500 nits (puncak)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 dengan DCI-P3 99,5% (Tipe)
  • Mode Ganda (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), waktu respons 0,03 ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
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Keunggulan peraih penghargaan

Gambar logo Penghargaan Honoree CES 2026 berwarna putih

Tidak tersedia

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan 2026

dalam kategori Perangkat Keras dan Komponen Komputer

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang diajukan, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.

Logo UltraGear™ evo AI di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ evo AI di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

 

Monitor gaming OLED 5K2K berukuran 39 inci pertama di dunia yang dilengkapi teknologi peningkatan resolusi berbasis AI

Monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B menampilkan grafis garis cahaya ungu dinamis pada layar ultrawide, yang menonjolkan fitur peningkatan resolusi berbasis AI, teknologi OLED Tandem generasi ke-4, kecerahan 1500 nit, warna hitam yang sempurna, dan warna yang sempurna.

Monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B menampilkan grafis garis cahaya ungu dinamis pada layar ultrawide, yang menonjolkan fitur peningkatan resolusi berbasis AI, teknologi OLED Tandem generasi ke-4, kecerahan 1500 nit, warna hitam yang sempurna, dan warna yang sempurna.

*Berdasarkan spesifikasi resmi monitor gaming OLED 5K2K per Maret 2026, LG 39GX950B merupakan monitor gaming terbesar dengan layar 39 inci beresolusi 5K2K (5120×2160).

**Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Grafik ringkasan fitur untuk monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menonjolkan layar OLED 5K2K berukuran 39 inci, peningkatan resolusi berbasis AI, teknologi Tandem OLED generasi ke-4 dengan kecerahan 1500 nit, kualitas visual triple perfect yang terverifikasi UL, ketajaman 142 PPI, kecepatan refresh hingga 330 Hz, DisplayHDR 500 True Black, serta konektivitas termasuk DP 2.1, USB-C, dan HDMI 2.1.

Grafik ringkasan fitur untuk monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menonjolkan layar OLED 5K2K berukuran 39 inci, peningkatan resolusi berbasis AI, teknologi Tandem OLED generasi ke-4 dengan kecerahan 1500 nit, kualitas visual triple perfect yang terverifikasi UL, ketajaman 142 PPI, kecepatan refresh hingga 330 Hz, DisplayHDR 500 True Black, serta konektivitas termasuk DP 2.1, USB-C, dan HDMI 2.1.

*39GX950B menawarkan kecerahan puncak sebesar 1500 nits, yang diukur dalam kondisi pengujian internal. Kecerahan aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

**39GX950B mendukung mode ganda dengan kecepatan refresh 165Hz pada resolusi 5K2K dan 330Hz pada resolusi WFHD.

Layar OLED 5K2K berukuran 39 inci pertama di dunia

Layar OLED 5K2K berukuran 39 inci pertama di dunia

Temukan pengalaman imersif yang lebih mendalam dengan layar 39 inci 5K2K (5120×2160). Dirancang dalam format ultra-lebar 21:9 dengan layar melengkung 1500R, layar ini menawarkan sekitar 33% lebih banyak piksel dibandingkan layar 4K berukuran 32 inci, sehingga secara halus mengelilingi pandangan Anda untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif. Resolusi 5K2K berdensitas tinggi menghadirkan detail yang tajam dan kedalaman visual, menjaga setiap adegan tetap tajam, fokus, dan sangat memikat dalam berbagai jenis permainan.

Animasi yang memperlihatkan layar yang meluas dari tampilan gaming 4K 16:9 berukuran 32 inci dengan kecerahan rendah menjadi layar ultrawide 5K2K (5120×2160) berukuran 39 inci dengan kecerahan lebih tinggi pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, sambil beralih dari adegan FPS ke lingkungan RPG.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Teknologi AI Upscaling 5K2K pertama di dunia.
Tidak perlu upgrade GPU.    

Prosesor bawaan UltraGear evo™ mendukung teknologi AI Upscaling 5K2K, yang secara cerdas meningkatkan kualitas konten ke resolusi 5K2K dari perangkat apa pun. Tanpa perlu upgrade GPU atau perangkat keras tambahan, teknologi ini secara cerdas meningkatkan kualitas konten untuk menghadirkan detail yang lebih tajam dan resolusi yang lebih baik.*

Adegan pertempuran dalam game RPG fantasi yang digunakan untuk mendemonstrasikan peningkatan resolusi berbasis AI pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, menampilkan para petualang yang melemparkan mantra dan bertarung melawan monster raksasa berbentuk pohon di lingkungan hutan yang penuh warna.

UltraGear evo AI dengan fitur AI Upscaling

Adegan pertempuran dalam game RPG fantasi yang digunakan untuk mendemonstrasikan peningkatan resolusi berbasis AI pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, menampilkan para petualang yang melemparkan mantra dan bertarung melawan monster raksasa berbentuk pohon di lingkungan hutan yang penuh warna.

Monitor tanpa fitur AI Upscaling  

*Fitur AI Upscaling memerlukan sumber masukan dengan resolusi minimal WFHD. Kinerja upscaling dapat bervariasi tergantung pada kualitas sumber masukan.

**Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

OLED Tandem Generasi ke-4.
Kecerahan ultra-tinggi 1500 nits.*    

Ditenagai oleh OLED Tandem Generasi ke-4, LG 39GX950B menghadirkan tampilan yang lebih cerah—dengan kecerahan puncak hingga 1500 nits untuk pengalaman bermain game yang lebih jernih, sehingga Anda dapat melihat tampilan di layar dengan jelas bahkan di lingkungan yang terang.

Monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B dipajang di atas meja, menampilkan adegan RPG fantasi yang hidup dengan ledakan-ledakan yang cemerlang dan pencahayaan yang detail untuk menonjolkan performa layar Tandem OLED-nya.

Monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B dipajang di atas meja, menampilkan adegan RPG fantasi yang hidup dengan ledakan-ledakan yang cemerlang dan pencahayaan yang detail untuk menonjolkan performa layar Tandem OLED-nya.

*39GX950B menawarkan kecerahan puncak sebesar 1500 nits, yang diukur dalam kondisi pengujian internal. Kecerahan sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kualitas gambar Triple Perfect yang telah diverifikasi oleh UL,
bahkan di bawah cahaya terang

Perfect Black

Perfect Black telah terverifikasi oleh UL dan menghadirkan tingkat hitam yang sempurna untuk meningkatkan kesan kecerahan dan kontras, baik di lingkungan yang terang maupun gelap.  

Perfect Color & 100% Color Fidelity

Perfect Color dan 100% Color Fidelity menghadirkan ekspresi warna yang akurat bahkan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi, mulai dari pencahayaan redup hingga lingkungan dengan cahaya sekitar yang terang.

Reproduksi Sempurna

Teknologi Reproduksi Sempurna yang telah terverifikasi UL memastikan game dan konten ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan, dengan warna, kecerahan, dan detail yang akurat baik dalam kondisi gelap maupun terang.

Gambar sertifikasi yang menonjolkan visual Triple Perfect yang telah diverifikasi oleh UL untuk LG UltraGear evo AI 39GX950B, termasuk validasi kinerja Perfect Black, Perfect Color, dan Perfect Reproduction.

Gambar sertifikasi yang menonjolkan visual Triple Perfect yang telah diverifikasi oleh UL untuk LG UltraGear evo AI 39GX950B, termasuk validasi kinerja Perfect Black, Perfect Color, dan Perfect Reproduction.

Perbandingan berdampingan pada LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menampilkan layar standar versus OLED Tandem Generasi ke-4, menonjolkan sorotan yang lebih cerah, kontras yang lebih dalam, serta kejernihan visual yang lebih baik dalam adegan permainan fantasi.

Perbandingan berdampingan pada LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menampilkan layar standar versus OLED Tandem Generasi ke-4, menonjolkan sorotan yang lebih cerah, kontras yang lebih dalam, serta kejernihan visual yang lebih baik dalam adegan permainan fantasi.

*Di antara monitor gaming OLED. Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang hanya bertujuan untuk ilustrasi.

**Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Sorotan yang cerah dandetail yang jelas dalam kegelapan

Nikmati kedalaman yang lebih mendalam dan realisme yang hidup berkat VESA DisplayHDR™ True Black 500, yang meningkatkan kontras untuk menampilkan sorotan yang cerah dan detail bayangan yang halus dalam permainan. Efek-efek cerah dan mencolok tampak lebih hidup dan tajam, sementara adegan gelap tetap mempertahankan tekstur dan kejernihan tanpa kehilangan detail. Dengan cakupan warna DCI-P3 99,5% (Tipe), monitor ini memastikan warna ditampilkan dengan detail yang realistis, sedekat mungkin dengan maksud aslinya.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

Kejelasan tinggi 143 PPI untuk bermain game dan produktivitas

Dengan resolusi 143 PPI (Pixels Per Inch), layar ini menghadirkan pengalaman bermain game yang presisi dan produktivitas yang lebih baik. Selama bermain game, teks dalam game, elemen antarmuka pengguna, dan detail halus tampak lebih jelas dan tajam, sehingga HUD (Head-Up Display), menu, dan informasi di layar lebih mudah dibaca. Layar ini juga meningkatkan kejernihan untuk tugas-tugas yang banyak melibatkan teks, seperti mengedit dokumen, menjelajah web, atau pemrograman.

Presisi PPI tinggi untuk bermain game

Kejernihan berkat kepadatan piksel tinggi untuk produktivitas

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

Teknologi kenyamanan mata yang telah diverifikasi oleh UL    

Teknologi kenyamanan mata canggih LG UltraGear yang telah diverifikasi oleh UL meminimalkan pantulan yang mengganggu dan dirancang dengan mengutamakan kenyamanan visual, sehingga menghadirkan performa gaming yang jernih dengan kualitas gambar yang konsisten. Dengan verifikasi UL di bidang-bidang utama—mengurangi kedipan layar, meminimalkan silau yang mengganggu, dan membatasi paparan cahaya biru yang berbahaya—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat Anda bermain game di lingkungan yang terang maupun di ruangan yang diterangi lampu LED.

Ikon sertifikasi yang menunjukkan fitur kenyamanan mata pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, termasuk sertifikasi Flicker Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light, dan Eyesafe dengan faktor perlindungan CPF dan RPF.

Ikon sertifikasi yang menunjukkan fitur kenyamanan mata pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, termasuk sertifikasi Flicker Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light, dan Eyesafe dengan faktor perlindungan CPF dan RPF.

*Semua gambar yang ditampilkan merupakan simulasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi.

*LG 4th Gen Tandem OLED telah diverifikasi oleh UL sebagai layar bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, rendah cahaya biru, dan Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).

*Nomor Sertifikat: Layar Bebas Kedipan (OLED) - A196009, Bebas Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Perangkat Keras Cahaya Biru Rendah Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi komputasi pengguna.

Tingkatkan produktivitas dengan layar UltraWide 5K2K yang lebih luas    

UltraGear bukan hanya untuk bermain game — resolusi 5K2K yang luas dengan 125 PPI menghadirkan visual yang tajam dan detail, ideal bagi para kreator maupun pengguna yang sering melakukan multitasking. Sementara pengaturan monitor ganda atau tiga monitor dengan rasio 16:9 biasanya dapat mengganggu tampilan Anda karena bezel di antara layar, rasio aspek 21:9 yang lebih lebar memungkinkan Anda mengelola seluruh alur kerja di satu layar. Baik saat mengedit foto, mengedit video, atau mencari referensi, semuanya tetap terlihat.

Animasi yang memperlihatkan berbagai penerapan produktivitas pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, dimulai dengan ruang kerja pengeditan video dan beralih ke pengeditan foto serta tata letak multitasking di layar ultrawide.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kecepatan refresh yang dioptimalkan untuk setiap genre dengan Dual-Mode    

Sesuaikan jenis game Anda dengan kecepatan refresh yang ideal secara mulus menggunakan Dual-Mode bersertifikasi VESA—cukup beralih dari 165Hz pada resolusi 5K2K untuk game AAA seperti RPG dan petualangan ke 330Hz pada resolusi WFHD untuk game berkecepatan tinggi seperti FPS dan balapan.

Gambar yang menggambarkan mode ganda (Dual Mode) pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, menampilkan resolusi 5K2K dengan kecepatan refresh 165 Hz untuk permainan RPG dunia terbuka, serta resolusi QHD dengan kecepatan refresh 330 Hz untuk permainan balap berkecepatan tinggi dan game FPS.

Gambar yang menggambarkan mode ganda (Dual Mode) pada LG UltraGear evo AI 39GX950B, menampilkan resolusi 5K2K dengan kecepatan refresh 165 Hz untuk permainan RPG dunia terbuka, serta resolusi QHD dengan kecepatan refresh 330 Hz untuk permainan balap berkecepatan tinggi dan game FPS.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

0,03 ms (GtG). Respon cepat untuk pengalaman bermain game.    

Waktu respons 0,03 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek ghosting, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman bermain    

Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium Pro. Nikmati pengurangan tearing dan stuttering yang signifikan untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.

Perbandingan game balap yang memperlihatkan screen tearing dan gangguan gerakan dibandingkan dengan pengalaman bermain yang lancar berkat NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium Pro pada monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B.

Perbandingan game balap yang memperlihatkan screen tearing dan gangguan gerakan dibandingkan dengan pengalaman bermain yang lancar berkat NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium Pro pada monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Konektivitas terkini untuk stasiun gaming Anda yang tangguh dan siap menghadapi masa depan    

LG UltraGear evo AI 39GX950B dilengkapi dengan pilihan port terkini, termasuk DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W), dan HDMI 2.1—yang memungkinkan koneksi mulus ke berbagai perangkat gaming dan menghadirkan stasiun gaming terbaik bagi Anda. Dilengkapi dengan DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI menyediakan bandwidth tinggi yang diperlukan untuk gaming resolusi tinggi dan refresh rate tinggi pada GPU berkinerja tinggi—menghadirkan visual yang jernih dan gameplay yang lancar. USB Type-C mendukung output layar, transfer data, dan pengisian daya perangkat hingga 90W secara bersamaan melalui satu kabel. HDMI 2.1 menyediakan koneksi yang stabil dengan konsol dan perangkat lainnya.

Ilustrasi konektivitas untuk LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menunjukkan koneksi ke konsol, laptop, dan komputer desktop menggunakan HDMI 2.1, USB Type-C (PD 90W), dan DisplayPort 2.1 (UHBR20).

Ilustrasi konektivitas untuk LG UltraGear evo AI 39GX950B yang menunjukkan koneksi ke konsol, laptop, dan komputer desktop menggunakan HDMI 2.1, USB Type-C (PD 90W), dan DisplayPort 2.1 (UHBR20).

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

AI Sound untuk pengalaman bermain yang lebih jernih dan imersif    

AI Sound secara cerdas memisahkan elemen audio individual—suara karakter, efek, dan suara latar—serta menyesuaikan diri dengan alur permainan untuk menghasilkan audio yang lebih terkendali dan imersif. Baik melalui speaker bawaan maupun headphone, suara karakter tetap jernih bahkan dalam pertempuran sengit, sementara petunjuk penting seperti langkah kaki yang mendekat tetap mudah dideteksi selama bermain.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Optimisasi Adegan AI untuk pengaturan tampilan yang optimal    

Optimisasi Adegan AI mengenali apa yang ditampilkan di layar dan secara otomatis menyesuaikan pengaturan gambar utama seperti suhu warna, peningkatan warna, dan ketajaman agar sesuai dengan setiap jenis konten—termasuk mode Kantor, Animasi, Film, Game, dan Olahraga.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Lindungi layar Anda dengan OLED Care    

Fitur OLED Care dirancang untuk membantu mengurangi risiko retensi gambar dan burn-in yang dapat terjadi saat gambar statis dengan kontras tinggi ditampilkan dalam waktu lama.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

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Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y26

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    54

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    38.86

  • Ukuran (cm)

    98.7

  • Resolusi

    5120 x 2160

  • Tipe Panel

    OLED

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    1480000:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1850000:1

  • Waktu Respons

    0.03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    1500R

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

AKSESORI

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB-C

    YES

  • Port Display

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    2.1

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    90W

  • Port USB Upstream

    YES(via USB-C)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.2 Gen2)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

SUARA

  • Pengeras Suara

    7W x 2

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    921.4 x 322.8 x 605.4 mm (UP) 921.4 x 322.8 x 495.4mm (Down)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    921.4 x 118.7 x 405.0 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    1035 x 549 x 296 mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    10.7kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    6.8kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    16.2kg

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