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UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia
UltraGear evo GX9 39 inci, Monitor Gaming OLED 5K2K 39 inci Pertama di Dunia
Fitur Utama
- Layar OLED 39 inci 5K2K (5120x2160), 143 PPI
- OLED Tandem Generasi ke-4, kecerahan 1500 nits (puncak)
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 dengan DCI-P3 99,5% (Tipe)
- Mode Ganda (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), waktu respons 0,03 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization
Keunggulan peraih penghargaan
*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang diajukan, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.
*Berdasarkan spesifikasi resmi monitor gaming OLED 5K2K per Maret 2026, LG 39GX950B merupakan monitor gaming terbesar dengan layar 39 inci beresolusi 5K2K (5120×2160).
**Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman mengenai fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*39GX950B menawarkan kecerahan puncak sebesar 1500 nits, yang diukur dalam kondisi pengujian internal. Kecerahan aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
**39GX950B mendukung mode ganda dengan kecepatan refresh 165Hz pada resolusi 5K2K dan 330Hz pada resolusi WFHD.
Temukan pengalaman imersif yang lebih mendalam dengan layar 39 inci 5K2K (5120×2160). Dirancang dalam format ultra-lebar 21:9 dengan layar melengkung 1500R, layar ini menawarkan sekitar 33% lebih banyak piksel dibandingkan layar 4K berukuran 32 inci, sehingga secara halus mengelilingi pandangan Anda untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif. Resolusi 5K2K berdensitas tinggi menghadirkan detail yang tajam dan kedalaman visual, menjaga setiap adegan tetap tajam, fokus, dan sangat memikat dalam berbagai jenis permainan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Teknologi AI Upscaling 5K2K pertama di dunia.
Tidak perlu upgrade GPU.
Prosesor bawaan UltraGear evo™ mendukung teknologi AI Upscaling 5K2K, yang secara cerdas meningkatkan kualitas konten ke resolusi 5K2K dari perangkat apa pun. Tanpa perlu upgrade GPU atau perangkat keras tambahan, teknologi ini secara cerdas meningkatkan kualitas konten untuk menghadirkan detail yang lebih tajam dan resolusi yang lebih baik.*
UltraGear evo AI dengan fitur AI Upscaling
Monitor tanpa fitur AI Upscaling
*Fitur AI Upscaling memerlukan sumber masukan dengan resolusi minimal WFHD. Kinerja upscaling dapat bervariasi tergantung pada kualitas sumber masukan.
**Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
OLED Tandem Generasi ke-4.
Kecerahan ultra-tinggi 1500 nits.*
Ditenagai oleh OLED Tandem Generasi ke-4, LG 39GX950B menghadirkan tampilan yang lebih cerah—dengan kecerahan puncak hingga 1500 nits untuk pengalaman bermain game yang lebih jernih, sehingga Anda dapat melihat tampilan di layar dengan jelas bahkan di lingkungan yang terang.
*39GX950B menawarkan kecerahan puncak sebesar 1500 nits, yang diukur dalam kondisi pengujian internal. Kecerahan sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kualitas gambar Triple Perfect yang telah diverifikasi oleh UL,
bahkan di bawah cahaya terang
*Di antara monitor gaming OLED. Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang hanya bertujuan untuk ilustrasi.
**Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Sorotan yang cerah dandetail yang jelas dalam kegelapan
Nikmati kedalaman yang lebih mendalam dan realisme yang hidup berkat VESA DisplayHDR™ True Black 500, yang meningkatkan kontras untuk menampilkan sorotan yang cerah dan detail bayangan yang halus dalam permainan. Efek-efek cerah dan mencolok tampak lebih hidup dan tajam, sementara adegan gelap tetap mempertahankan tekstur dan kejernihan tanpa kehilangan detail. Dengan cakupan warna DCI-P3 99,5% (Tipe), monitor ini memastikan warna ditampilkan dengan detail yang realistis, sedekat mungkin dengan maksud aslinya.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
Kejelasan tinggi 143 PPI untuk bermain game dan produktivitas
Dengan resolusi 143 PPI (Pixels Per Inch), layar ini menghadirkan pengalaman bermain game yang presisi dan produktivitas yang lebih baik. Selama bermain game, teks dalam game, elemen antarmuka pengguna, dan detail halus tampak lebih jelas dan tajam, sehingga HUD (Head-Up Display), menu, dan informasi di layar lebih mudah dibaca. Layar ini juga meningkatkan kejernihan untuk tugas-tugas yang banyak melibatkan teks, seperti mengedit dokumen, menjelajah web, atau pemrograman.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Teknologi kenyamanan mata yang telah diverifikasi oleh UL
Teknologi kenyamanan mata canggih LG UltraGear yang telah diverifikasi oleh UL meminimalkan pantulan yang mengganggu dan dirancang dengan mengutamakan kenyamanan visual, sehingga menghadirkan performa gaming yang jernih dengan kualitas gambar yang konsisten. Dengan verifikasi UL di bidang-bidang utama—mengurangi kedipan layar, meminimalkan silau yang mengganggu, dan membatasi paparan cahaya biru yang berbahaya—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat Anda bermain game di lingkungan yang terang maupun di ruangan yang diterangi lampu LED.
*Semua gambar yang ditampilkan merupakan simulasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi.
*LG 4th Gen Tandem OLED telah diverifikasi oleh UL sebagai layar bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, rendah cahaya biru, dan Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).
*Nomor Sertifikat: Layar Bebas Kedipan (OLED) - A196009, Bebas Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Perangkat Keras Cahaya Biru Rendah Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi komputasi pengguna.
Tingkatkan produktivitas dengan layar UltraWide 5K2K yang lebih luas
UltraGear bukan hanya untuk bermain game — resolusi 5K2K yang luas dengan 125 PPI menghadirkan visual yang tajam dan detail, ideal bagi para kreator maupun pengguna yang sering melakukan multitasking. Sementara pengaturan monitor ganda atau tiga monitor dengan rasio 16:9 biasanya dapat mengganggu tampilan Anda karena bezel di antara layar, rasio aspek 21:9 yang lebih lebar memungkinkan Anda mengelola seluruh alur kerja di satu layar. Baik saat mengedit foto, mengedit video, atau mencari referensi, semuanya tetap terlihat.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kecepatan refresh yang dioptimalkan untuk setiap genre dengan Dual-Mode
Sesuaikan jenis game Anda dengan kecepatan refresh yang ideal secara mulus menggunakan Dual-Mode bersertifikasi VESA—cukup beralih dari 165Hz pada resolusi 5K2K untuk game AAA seperti RPG dan petualangan ke 330Hz pada resolusi WFHD untuk game berkecepatan tinggi seperti FPS dan balapan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
0,03 ms (GtG). Respon cepat untuk pengalaman bermain game.
Waktu respons 0,03 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek ghosting, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman bermain
Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium Pro. Nikmati pengurangan tearing dan stuttering yang signifikan untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Konektivitas terkini untuk stasiun gaming Anda yang tangguh dan siap menghadapi masa depan
LG UltraGear evo AI 39GX950B dilengkapi dengan pilihan port terkini, termasuk DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W), dan HDMI 2.1—yang memungkinkan koneksi mulus ke berbagai perangkat gaming dan menghadirkan stasiun gaming terbaik bagi Anda. Dilengkapi dengan DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI menyediakan bandwidth tinggi yang diperlukan untuk gaming resolusi tinggi dan refresh rate tinggi pada GPU berkinerja tinggi—menghadirkan visual yang jernih dan gameplay yang lancar. USB Type-C mendukung output layar, transfer data, dan pengisian daya perangkat hingga 90W secara bersamaan melalui satu kabel. HDMI 2.1 menyediakan koneksi yang stabil dengan konsol dan perangkat lainnya.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
AI Sound untuk pengalaman bermain yang lebih jernih dan imersif
AI Sound secara cerdas memisahkan elemen audio individual—suara karakter, efek, dan suara latar—serta menyesuaikan diri dengan alur permainan untuk menghasilkan audio yang lebih terkendali dan imersif. Baik melalui speaker bawaan maupun headphone, suara karakter tetap jernih bahkan dalam pertempuran sengit, sementara petunjuk penting seperti langkah kaki yang mendekat tetap mudah dideteksi selama bermain.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Optimisasi Adegan AI untuk pengaturan tampilan yang optimal
Optimisasi Adegan AI mengenali apa yang ditampilkan di layar dan secara otomatis menyesuaikan pengaturan gambar utama seperti suhu warna, peningkatan warna, dan ketajaman agar sesuai dengan setiap jenis konten—termasuk mode Kantor, Animasi, Film, Game, dan Olahraga.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Lindungi layar Anda dengan OLED Care
Fitur OLED Care dirancang untuk membantu mengurangi risiko retensi gambar dan burn-in yang dapat terjadi saat gambar statis dengan kontras tinggi ditampilkan dalam waktu lama.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y26
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
54
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
38.86
Ukuran (cm)
98.7
Resolusi
5120 x 2160
Tipe Panel
OLED
Rasio Aspek
21:9
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
1480000:1
Rasio Kontras (Typ.)
1850000:1
Waktu Respons
0.03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
1500R
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
HDR Effect
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting 2.0
PBP
2PBP
PIP
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
AKSESORI
HDMI
YES (ver 2.1)
USB-C
YES
Port Display
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
2.1
USB-C
Yes (1Up)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Pengiriman Daya)
90W
Port USB Upstream
YES(via USB-C)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.2 Gen2)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
SUARA
Pengeras Suara
7W x 2
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
921.4 x 322.8 x 605.4 mm (UP) 921.4 x 322.8 x 495.4mm (Down)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
921.4 x 118.7 x 405.0 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
1035 x 549 x 296 mm
Berat dengan Dudukan [kg]
10.7kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
6.8kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
16.2kg
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