LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Agar berfungsi dengan baik, instal aplikasi LG gram Link di perangkat seluler Anda. Diperlukan iOS 16.4 atau yang lebih baru dan Android 9 atau yang lebih baru.

*Kecepatan dan kualitas transfer file dapat bervariasi tergantung pada performa perangkat, ukuran file, dan kondisi jaringan.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi menurut negara, wilayah, dan bahasa.

*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.

*Untuk menginstal aplikasi LG gram Link, gunakan program LG Update untuk secara otomatis menemukan dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem Anda (berlaku untuk model yang dirilis pada tahun 2024 dan seterusnya).

*Fitur berbagi file dapat digunakan tanpa koneksi jaringan melalui Bluetooth. Semua fitur lainnya memerlukan laptop dan perangkat seluler terhubung ke jaringan yang sama.

*Dukungan untuk Smart Monitor akan diperluas seiring waktu. Beberapa model Smart TV dan monitor mungkin tidak didukung.

*Logo iOS dan Android adalah merek dagang terdaftar milik Apple Inc., Google LLC, dan LG Electronics Inc., masing-masing.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.