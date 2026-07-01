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LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS
Keunggulan yang telah meraih penghargaan
Digital Trends 2025
Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang dibuat, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.
Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.
Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.
Nikmati kualitas gambar yang memukau untuk bekerja maupun bersantai, dengan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Didukung oleh webOS, kelola tugas-tugas kantor di rumah tanpa perlu PC dan nikmati beragam konten, sehingga Anda dapat menyeimbangkan produktivitas dan hiburan dengan mulus dalam satu layar.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam kemasan (dijual terpisah).
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Layar IPS Full HD 27 inci
Layar serbaguna untuk bekerja maupun bermain
Layar IPS memungkinkan Anda merasakan pengalaman visual yang imersif, baik saat bekerja maupun menikmati hiburan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kecerahan: 250 nits (Tipe), Rentang Warna: sRGB 99% (Tipe)
Kantor di Rumah tanpa PC
webOS menghadirkan aplikasi Office penting langsung ke Kantor di Rumah Anda, sehingga Anda dapat bekerja tanpa PC. Mulai dari pembuatan dokumen hingga pengelolaan file, aplikasi berbasis cloud ini mendukung produktivitas sehari-hari di layar, sementara webOS memungkinkan Anda mengakses PC Anda dari jarak jauh melalui fitur Remote PC saat diperlukan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, pengontrol game, dan webcam (tipe Pogo) di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Fitur Remote PC hanya tersedia pada PC dengan sistem operasi Windows 11 Pro atau yang lebih baru.
*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).
*Fungsi Remote PC didukung pada Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru dan kompatibel dengan PC pihak ketiga yang mendukung koneksi Remote PC, termasuk gram.
*Layanan yang didukung mungkin berbeda-beda di setiap negara.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Hiburan
Menjelajahi saluran tanpa hambatan
LG Channels menyatukan konten siaran langsung dan on-demand dalam satu pusat, sehingga memudahkan Anda menemukan konten yang Anda sukai.
Rekomendasi yang dipersonalisasi, aplikasi Olahraga, Game, dan LG Fitness, serta remote control yang intuitif, menciptakan pengalaman menonton yang lancar. Sementara itu, desain putih ramping dengan tiga sisi hampir tanpa bingkai dan speaker terintegrasi meningkatkan imersi visual dan kualitas suara."
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Layanan streaming dan aplikasi bawaan mungkin berbeda-beda di setiap negara.
*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk beberapa layanan, karena layanan tersebut tidak termasuk dan memerlukan langganan terpisah.
*Menyediakan beragam aplikasi dan layanan yang disesuaikan, termasuk musik, olahraga, kantor rumahan, dan cloud gaming untuk setiap akun yang terdaftar.
* Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi tergantung wilayah.
*Akun LG dan koneksi internet diperlukan untuk layanan pintar. Persetujuan terhadap kebijakan privasi dan syarat layanan diperlukan.
*Akun LG dan penerimaan Syarat dan Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Portal Gaming kini telah dibuka
Portal Gaming adalah platform ramah game yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan, dengan opsi untuk memilih menu untuk gamepad atau remote control serta dukungan untuk gamifikasi yang dipersonalisasi. Anda dapat melacak peringkat dan poin di antara para pemain, sekaligus dengan mudah mengakses berbagai judul game, mulai dari game AAA hingga game sosial. Dengan kemitraan bersama layanan cloud gaming terkemuka seperti GeForce NOW, Amazon Luna, dan segera Xbox Cloud, serta game aplikasi webOS asli, platform ini memungkinkan bermain game tanpa perlu konsol atau perangkat eksternal, menghadirkan pengalaman bermain game yang terbaik.
*Ketersediaan Portal Game dapat berbeda-beda di setiap negara.
*Dukungan untuk layanan cloud gaming dan game di dalam Portal Game dapat bervariasi tergantung negara.
*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Game - Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate di Portal Gaming LG
Nikmati franchise legendaris dan mainkan game-game baru pada hari pertama peluncurannya melalui aplikasi Xbox yang tersedia di Portal Gaming LG. Mulai streaming hari ini dan tingkatkan pengalaman bermain Anda*.
Musik
Disesuaikan dengan selera musik Anda
Nikmati musik yang disesuaikan secara imersif dengan speaker bawaan. Anda dapat mencari musik dengan mudah dan mengakses lagu yang baru saja diputar dari layanan streaming Anda dengan cepat. Selain itu, aplikasi ini merekomendasikan lagu-lagu populer berdasarkan preferensi Anda.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).
*Ketersediaan Gaming Portal dapat bervariasi tergantung wilayah. Di wilayah yang tidak didukung, pengguna akan diarahkan ke Gaming Hub yang sudah ada.
*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda tergantung negara.
*Diperlukan koneksi internet, langganan Xbox Game Pass Ultimate, dan pengontrol game Bluetooth yang kompatibel. Xbox Cloud Gaming (Beta) memerlukan langganan Game Pass Ultimate dan perangkat yang didukung (keduanya dijual terpisah). Wilayah tertentu (xbox.com/regions), perangkat (xbox.com/cloud-devices), dan game (xbox.com/play). Tersedia di monitor pintar LG tertentu yang mendukung webOS 24 dan versi yang lebih baru.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Konektivitas cerdas untuk berbagi perangkat tanpa hambatan
Bagikan konten ke monitor menggunakan Google Cast*** sebagai cara tercepat dan paling lancar untuk terhubung. AirPlay 2* untuk perangkat Apple dan Screen Share** untuk perangkat Android menawarkan opsi tambahan untuk pencerminan layar dan transfer media yang fleksibel. Nikmati tampilan dan audio yang lancar di layar yang lebih besar dengan langkah-langkah minimal, di semua perangkat favorit Anda.
*Apple serta merek dan logo terkait adalah merek dagang dari Apple Inc. Fitur yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara dan wilayah.
*Untuk menggunakan AirPlay dan HomeKit dengan monitor ini, disarankan menggunakan versi terbaru iOS, iPadOS, atau macOS. Apple, AirPlay, dan HomeKit adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS serta negara dan wilayah lain. Lambang “Works with Apple Home” adalah merek dagang dari Apple Inc.
**Screen Share: Didukung pada Android atau Windows 10 dan versi di atasnya.
**Hubungkan perangkat Anda ke jaringan yang sama dengan monitor Anda.
***Google Cast: Didukung pada ponsel atau tablet Android dengan Android 9.0 atau versi di atasnya, serta iPhone atau iPad dengan iOS 16.0 atau versi di atasnya.
***Google Cast adalah merek dagang milik Google LLC. Fitur yang didukung dapat bervariasi tergantung pada negara.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
HDR10 Pro dengan cakupan sRGB 99%
Warna yang cerah dan kontras yang lebih dalam untuk tampilan yang jernih
HDR10 Pro mempertajam bagian terang dan gelap untuk menghadirkan detail yang lebih jelas serta kedalaman visual yang lebih dalam saat mengakses konten melalui webOS. Dengan cakupan sRGB hingga 99%, layar ini menampilkan warna yang akurat dan konsisten untuk pengalaman menonton yang lebih seimbang.
HDR10 Pro
SDR
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.
Pemetaan Nada Dinamis
Kecerahan yang seimbang untuk kualitas gambar yang konsisten
Pemetaan Nada Dinamis menyesuaikan kecerahan dan kontras untuk menghasilkan detail yang lebih jelas serta kualitas gambar yang seimbang.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur Dynamic Tone Mapping berlaku untuk Smart Monitor yang dilengkapi dengan prosesor α5.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Sound Pro
AI Sound Pro menyempurnakan kualitas suara Anda untuk efek yang lebih memukau
AI Surround Sound menghadirkan audio yang imersif dan memenuhi ruangan dengan Virtual 9.1.2 Ch, menciptakan pengalaman suara multidimensi. Di dalam webOS, AI Sound Pro secara cerdas menyeimbangkan suara untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Magic Remote
Nikmati seluruh pengalaman AI hanya dengan satu tombol AI
Kendalikan Smart Monitor dengan mudah menggunakan AI Magic Remote. Sensor gerak, roda gulir, dan perintah suara instan yang dimilikinya memungkinkan pengendalian yang lancar dan intuitif untuk berbagai fitur.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur-fitur AI Smart Monitor, namun tidak dilengkapi dengan pemrosesan AI bawaan.
*Menu dan aplikasi yang didukung oleh AI Concierge dapat bervariasi tergantung negara.
*Tampilan menu AI Concierge mungkin berbeda pada saat peluncuran.
*Rekomendasi kata kunci AI Concierge dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.
**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
**Fungsi dan fitur di Magic Remote dapat bervariasi tergantung wilayah dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Pencarian Multi-AI
Pencarian Multi-AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot
Cukup sebutkan apa yang Anda cari, lalu pilih agen AI yang paling sesuai untuk Anda. Sistem ini menghubungkan beberapa AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat berbeda-beda di setiap wilayah.
**Fungsi dan fitur dalam Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan bahasa.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Concierge
Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang disesuaikan dengan selera Anda
AI Concierge memberikan rekomendasi yang disesuaikan dan wawasan kontekstual yang disesuaikan dengan apa yang sedang Anda tonton. Temukan kata kunci pencarian yang relevan, akses informasi tambahan mengenai adegan saat ini, dan jelajahi konten terkait berdasarkan pola menonton Anda, semuanya dapat dikendalikan dengan mulus menggunakan AI Magic Remote.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Voice ID
LG AI Voice ID mengenali ciri khas suara unik setiap pengguna dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan begitu Anda mulai berbicara.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*AI Voice ID hanya berfungsi dengan aplikasi yang kompatibel, dan rekomendasi kata kunci dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu.
*Ketersediaan fitur, konten yang didukung, menu, dan aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan koneksi jaringan.
*Koneksi internet diperlukan untuk fitur-fitur di atas.
*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur AI Smart Monitor tetapi tidak melakukan pemrosesan AI bawaan.
*Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Nikmati webOS kami yang telah meraih berbagai penghargaan
*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang diajukan dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Pusat produktivitas dengan konektivitas yang mudah
Dilengkapi dengan berbagai port, termasuk 2× HDMI 2.0 dan 2× USB-A 2.0, Smart Monitor ini kompatibel dengan beragam perangkat, sehingga menjamin konektivitas yang lancar dan andal di seluruh sistem Anda. Konfigurasi port yang serbaguna ini membantu menjaga ruang kerja Anda tetap rapi dan bebas dari kabel yang berantakan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara efisien.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Aplikasi LG Switch
Optimalkan dengan mudah menggunakan LG Switch
Aplikasi LG Switch membantu mengoptimalkan monitor Anda untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari di PC. Kelola jendela dan fungsi pintar dengan keyboard dan mouse, beralih antara PC dan webOS menggunakan tombol pintas, serta atur aplikasi dalam satu antarmuka menggunakan tombol pintas yang telah dipetakan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Aplikasi LG Switch hanya dapat digunakan di PC.
*Pengaturan jendela dan fitur multi-jendela dapat diakses melalui satu input menggunakan aplikasi LG Switch.
*Monitor ini tidak mendukung fitur Picture by Picture (PBP) atau Picture in Picture (PIP) dengan beberapa input.
Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Didukung oleh webOS
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Agar berfungsi dengan baik, instal aplikasi LG gram Link di perangkat seluler Anda. Diperlukan iOS 16.4 atau yang lebih baru dan Android 9 atau yang lebih baru.
*Kecepatan dan kualitas transfer file dapat bervariasi tergantung pada performa perangkat, ukuran file, dan kondisi jaringan.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi menurut negara, wilayah, dan bahasa.
*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.
*Untuk menginstal aplikasi LG gram Link, gunakan program LG Update untuk secara otomatis menemukan dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem Anda (berlaku untuk model yang dirilis pada tahun 2024 dan seterusnya).
*Fitur berbagi file dapat digunakan tanpa koneksi jaringan melalui Bluetooth. Semua fitur lainnya memerlukan laptop dan perangkat seluler terhubung ke jaringan yang sama.
*Dukungan untuk Smart Monitor akan diperluas seiring waktu. Beberapa model Smart TV dan monitor mungkin tidak didukung.
*Logo iOS dan Android adalah merek dagang terdaftar milik Apple Inc., Google LLC, dan LG Electronics Inc., masing-masing.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Home Hub yang didukung oleh ThinQ
Kendalikan berbagai perangkat pintar dengan mudah menggunakan ThinQ Home Hub
ThinQ menyatukan semua perangkat pintar Anda melalui Home Hub dalam satu platform yang intuitif.
Kendalikan dan pantau perangkat dengan mudah berkat integrasi ThinQ, sekaligus nikmati kompatibilitas dengan Apple Home, Apple AirPlay, dan Google Cast untuk pengalaman menonton dan pengendalian yang lancar dalam satu tempat.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Anda harus memiliki Akun LG dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Kontrol Cepat
Nikmati kemudahan fitur Kontrol Cepat pada LG Smart Monitor, yang memungkinkan akses mudah ke menu melalui tindakan sederhana di dalam webOS.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
1920 x 1080
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
LG Smart Monitor
Tahun
2026
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
18W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.5
Resolusi
1920 x 1080
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.3114 x 0.3114
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
200
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Min.)
1050:01
Rasio Kontras (Typ.)
1500:01
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR PINTAR
Peramban Web Lengkap
YES
LG ThinQ®
YES
FITUR
HDR 10
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver2.0)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
SUARA
Pengeras Suara
5W x 2
Konektivitas Bluetooth
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
611.6 x 220 x 452.5
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
611.6 x 42.5 x 361.1
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
700 x 430 x 133
Berat dengan Dudukan [kg]
4.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
3.3kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
5.7kg
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