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LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS

LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS

27U511SB-W
video
LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS, 27U511SB-W
Front view of LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS 27U511SB-W
Tampak samping LG Smart Monitor yang menampilkan desain ramping dan minimalis.
Tampak belakang LG Smart Monitor yang memperlihatkan struktur dudukan dan tata letak konektivitas.
Layar IPS Full HD pada LG Smart Monitor menghadirkan visual yang jernih untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari.
LG Smart Monitor dengan webOS yang menyediakan akses ke aplikasi streaming bawaan dan konten hiburan.
HDR10 Pro dengan sRGB 99% pada LG Smart Monitor meningkatkan akurasi warna dan kontras untuk visual yang jernih.
Dynamic Tone Mapping pada LG Smart Monitor secara otomatis menyeimbangkan kecerahan dan kontras untuk tampilan yang stabil.
AI Sound Pro menghadirkan suara yang imersif dan dioptimalkan berdasarkan jenis konten.
Generative AI pada LG Smart Monitor mendukung penemuan konten cerdas dan bantuan kreatif.
AI Concierge memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan pola menonton dan konteks penggunaan.
LG Shield melindungi data pribadi dan meningkatkan keamanan perangkat pada LG Smart Monitor.
Port belakang LG Smart Monitor menampilkan opsi konektivitas HDMI 2.0, USB-A 2.0, output headphone, dan DC-IN.
Dimensi LG Smart Monitor menggambarkan ukuran keseluruhan produk dan ukuran dudukannya.
video
LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS, 27U511SB-W
Front view of LG Smart Monitor AI U5s 27 inci, Monitor IPS Full HD untuk Streaming dengan webOS 27U511SB-W
Tampak samping LG Smart Monitor yang menampilkan desain ramping dan minimalis.
Tampak belakang LG Smart Monitor yang memperlihatkan struktur dudukan dan tata letak konektivitas.
Layar IPS Full HD pada LG Smart Monitor menghadirkan visual yang jernih untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari.
LG Smart Monitor dengan webOS yang menyediakan akses ke aplikasi streaming bawaan dan konten hiburan.
HDR10 Pro dengan sRGB 99% pada LG Smart Monitor meningkatkan akurasi warna dan kontras untuk visual yang jernih.
Dynamic Tone Mapping pada LG Smart Monitor secara otomatis menyeimbangkan kecerahan dan kontras untuk tampilan yang stabil.
AI Sound Pro menghadirkan suara yang imersif dan dioptimalkan berdasarkan jenis konten.
Generative AI pada LG Smart Monitor mendukung penemuan konten cerdas dan bantuan kreatif.
AI Concierge memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan pola menonton dan konteks penggunaan.
LG Shield melindungi data pribadi dan meningkatkan keamanan perangkat pada LG Smart Monitor.
Port belakang LG Smart Monitor menampilkan opsi konektivitas HDMI 2.0, USB-A 2.0, output headphone, dan DC-IN.
Dimensi LG Smart Monitor menggambarkan ukuran keseluruhan produk dan ukuran dudukannya.

Fitur Utama

  • Layar IPS Full HD (1920x1080) 27 inci
  • HDR10 Pro, sRGB 99%, Dynamic Tone Mapping
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Dukungan ThinQ Home Dashboard / Magic Remote
  • webOS 26
Lebih banyak

Keunggulan yang telah meraih penghargaan

Gambar logo Penghargaan Digital Trends

Digital Trends 2025

Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi    

Gambar logo penghargaan CES 2026-putih Penerima Penghargaan

CES Innovation Awards - Penerima Penghargaan

webOS26 LG Shield

dalam Keamanan Siber    

Gambar logo penghargaan Honoree CES 2026 berwarna putih

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan

Arsitektur Multi-AI webOS26

dalam Kecerdasan Buatan    

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang dibuat, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.

Logo LG Smart Monitor.

Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.

Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.

Nikmati kualitas gambar yang memukau untuk bekerja maupun bersantai, dengan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Didukung oleh webOS, kelola tugas-tugas kantor di rumah tanpa perlu PC dan nikmati beragam konten, sehingga Anda dapat menyeimbangkan produktivitas dan hiburan dengan mulus dalam satu layar.

LG Smart Monitor diletakkan di atas meja kayu yang rapi di ruang kerja rumah yang terang, menampilkan layar beranda webOS dengan aplikasi streaming dan ubin konten, dipadukan dengan keyboard dan mouse, serta rak buku dan tirai jendela di latar belakang, yang menonjolkan penggunaan perangkat ini untuk hiburan cerdas dan produktivitas.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam kemasan (dijual terpisah).

Video ringkasan yang menampilkan fitur-fitur LG Smart Monitor, termasuk layar IPS Full HD, Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro dengan cakupan warna sRGB 99%, AI Sound Pro, Prosesor AI α5 Generasi ke-9, dan sistem keamanan LG Shield.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Layar Bekerja & Bermain dengan webOS AI yang didukung oleh webOS webOS peraih penghargaan Pusat Produktivitas

Layar IPS Full HD 27 inci  

Layar serbaguna untuk bekerja maupun bermain

Layar IPS memungkinkan Anda merasakan pengalaman visual yang imersif, baik saat bekerja maupun menikmati hiburan.

LG Smart Monitor menampilkan ruang kerja pengeditan video dan audio profesional yang dilengkapi dengan garis waktu, alat penyesuaian warna, dan antarmuka pencampuran suara, dengan keunggulan resolusi IPS 4K, dukungan HDR, dan cakupan warna yang luas dalam pengaturan studio kreatif yang dilengkapi dengan speaker dan keyboard untuk produksi konten dan pekerjaan multimedia.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kecerahan: 250 nits (Tipe), Rentang Warna: sRGB 99% (Tipe)

Kantor di Rumah tanpa PC

webOS menghadirkan aplikasi Office penting langsung ke Kantor di Rumah Anda, sehingga Anda dapat bekerja tanpa PC. Mulai dari pembuatan dokumen hingga pengelolaan file, aplikasi berbasis cloud ini mendukung produktivitas sehari-hari di layar, sementara webOS memungkinkan Anda mengakses PC Anda dari jarak jauh melalui fitur Remote PC saat diperlukan.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard, mouse, headset, pengontrol game, dan webcam (tipe Pogo) di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

*Fitur Remote PC hanya tersedia pada PC dengan sistem operasi Windows 11 Pro atau yang lebih baru.

*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).

*Fungsi Remote PC didukung pada Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru dan kompatibel dengan PC pihak ketiga yang mendukung koneksi Remote PC, termasuk gram.

*Layanan yang didukung mungkin berbeda-beda di setiap negara.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Hiburan

Menjelajahi saluran tanpa hambatan

LG Channels menyatukan konten siaran langsung dan on-demand dalam satu pusat, sehingga memudahkan Anda menemukan konten yang Anda sukai.

Rekomendasi yang dipersonalisasi, aplikasi Olahraga, Game, dan LG Fitness, serta remote control yang intuitif, menciptakan pengalaman menonton yang lancar. Sementara itu, desain putih ramping dengan tiga sisi hampir tanpa bingkai dan speaker terintegrasi meningkatkan imersi visual dan kualitas suara."

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Layanan streaming dan aplikasi bawaan mungkin berbeda-beda di setiap negara.

*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk beberapa layanan, karena layanan tersebut tidak termasuk dan memerlukan langganan terpisah.

*Menyediakan beragam aplikasi dan layanan yang disesuaikan, termasuk musik, olahraga, kantor rumahan, dan cloud gaming untuk setiap akun yang terdaftar.

* Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi tergantung wilayah.

*Akun LG dan koneksi internet diperlukan untuk layanan pintar. Persetujuan terhadap kebijakan privasi dan syarat layanan diperlukan.

*Akun LG dan penerimaan Syarat dan Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Portal Gaming kini telah dibuka

Portal Gaming adalah platform ramah game yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan, dengan opsi untuk memilih menu untuk gamepad atau remote control serta dukungan untuk gamifikasi yang dipersonalisasi. Anda dapat melacak peringkat dan poin di antara para pemain, sekaligus dengan mudah mengakses berbagai judul game, mulai dari game AAA hingga game sosial. Dengan kemitraan bersama layanan cloud gaming terkemuka seperti GeForce NOW, Amazon Luna, dan segera Xbox Cloud, serta game aplikasi webOS asli, platform ini memungkinkan bermain game tanpa perlu konsol atau perangkat eksternal, menghadirkan pengalaman bermain game yang terbaik.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka LG Gaming Portal yang dilengkapi dengan aplikasi game, layanan game berbasis cloud, dan judul-judul populer, serta menawarkan fitur akses “main sekarang”, riwayat game yang baru saja dimainkan, dan pengalaman pusat game bergaya konsol di webOS

*Ketersediaan Portal Game dapat berbeda-beda di setiap negara.

*Dukungan untuk layanan cloud gaming dan game di dalam Portal Game dapat bervariasi tergantung negara.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Game - Xbox Game Pass Ultimate  

Xbox Game Pass Ultimate di Portal Gaming LG

Nikmati franchise legendaris dan mainkan game-game baru pada hari pertama peluncurannya melalui aplikasi Xbox yang tersedia di Portal Gaming LG. Mulai streaming hari ini dan tingkatkan pengalaman bermain Anda*.  

Musik  

Disesuaikan dengan selera musik Anda

Nikmati musik yang disesuaikan secara imersif dengan speaker bawaan. Anda dapat mencari musik dengan mudah dan mengakses lagu yang baru saja diputar dari layanan streaming Anda dengan cepat. Selain itu, aplikasi ini merekomendasikan lagu-lagu populer berdasarkan preferensi Anda.  

Olahraga  

Ikuti tim olahraga favorit Anda

Dukung tim Anda dengan layanan yang dipersonalisasi. Layar menampilkan informasi terbaru tentang tim olahraga favorit Anda berdasarkan profil Anda.  

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).

*Ketersediaan Gaming Portal dapat bervariasi tergantung wilayah. Di wilayah yang tidak didukung, pengguna akan diarahkan ke Gaming Hub yang sudah ada.

*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda tergantung negara.

*Diperlukan koneksi internet, langganan Xbox Game Pass Ultimate, dan pengontrol game Bluetooth yang kompatibel. Xbox Cloud Gaming (Beta) memerlukan langganan Game Pass Ultimate dan perangkat yang didukung (keduanya dijual terpisah). Wilayah tertentu (xbox.com/regions), perangkat (xbox.com/cloud-devices), dan game (xbox.com/play). Tersedia di monitor pintar LG tertentu yang mendukung webOS 24 dan versi yang lebih baru.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth  

Konektivitas cerdas untuk berbagi perangkat tanpa hambatan

Bagikan konten ke monitor menggunakan Google Cast*** sebagai cara tercepat dan paling lancar untuk terhubung. AirPlay 2* untuk perangkat Apple dan Screen Share** untuk perangkat Android menawarkan opsi tambahan untuk pencerminan layar dan transfer media yang fleksibel. Nikmati tampilan dan audio yang lancar di layar yang lebih besar dengan langkah-langkah minimal, di semua perangkat favorit Anda.  

*Apple serta merek dan logo terkait adalah merek dagang dari Apple Inc. Fitur yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara dan wilayah.

*Untuk menggunakan AirPlay dan HomeKit dengan monitor ini, disarankan menggunakan versi terbaru iOS, iPadOS, atau macOS. Apple, AirPlay, dan HomeKit adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS serta negara dan wilayah lain. Lambang “Works with Apple Home” adalah merek dagang dari Apple Inc.

**Screen Share: Didukung pada Android atau Windows 10 dan versi di atasnya.

**Hubungkan perangkat Anda ke jaringan yang sama dengan monitor Anda.

***Google Cast: Didukung pada ponsel atau tablet Android dengan Android 9.0 atau versi di atasnya, serta iPhone atau iPad dengan iOS 16.0 atau versi di atasnya.

***Google Cast adalah merek dagang milik Google LLC. Fitur yang didukung dapat bervariasi tergantung pada negara.

Visualisasi kinerja Prosesor AI Alpha 8 4K Gen3 dengan chip bercahaya dan efek cahaya, menonjolkan pemrosesan berkinerja tinggi, optimasi gambar dan suara berbasis AI, serta teknologi layar pintar canggih

Prosesor AI Alpha 5 Gen9  

Dirancang untuk kualitas gambar yang memukau

Prosesor AI Alpha 5 Gen9 yang baru menghadirkan kemampuan pemrosesan kelas atas ke LG Smart Monitor Anda, memberikan ketajaman dan kedalaman yang lebih baik untuk tampilan yang lebih jernih dan seimbang.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

HDR10 Pro dengan cakupan sRGB 99%

Warna yang cerah dan kontras yang lebih dalam untuk tampilan yang jernih

HDR10 Pro mempertajam bagian terang dan gelap untuk menghadirkan detail yang lebih jelas serta kedalaman visual yang lebih dalam saat mengakses konten melalui webOS. Dengan cakupan sRGB hingga 99%, layar ini menampilkan warna yang akurat dan konsisten untuk pengalaman menonton yang lebih seimbang.

Perbandingan layar terbagi yang menampilkan SDR versus HDR10 Pro dengan cakupan warna sRGB 99%, menonjolkan sorotan yang lebih terang, bayangan yang lebih dalam, serta detail warna yang lebih hidup pada pemandangan malam desa bersalju.

HDR10 Pro

Perbandingan layar terbagi yang menampilkan SDR versus HDR10 Pro dengan cakupan warna sRGB 99%, menonjolkan sorotan yang lebih terang, bayangan yang lebih dalam, serta detail warna yang lebih hidup pada pemandangan malam desa bersalju.

SDR

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.

Pemetaan Nada Dinamis 

Kecerahan yang seimbang untuk kualitas gambar yang konsisten 

Pemetaan Nada Dinamis menyesuaikan kecerahan dan kontras untuk menghasilkan detail yang lebih jelas serta kualitas gambar yang seimbang.

Beruang liar dalam pemandangan hutan yang memperlihatkan penerapan Dynamic Tone Mapping, yang meningkatkan kontras, keseimbangan kecerahan, serta reproduksi bayangan dan sorotan yang detail.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur Dynamic Tone Mapping berlaku untuk Smart Monitor yang dilengkapi dengan prosesor α5.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Sound Pro  

AI Sound Pro menyempurnakan kualitas suara Anda untuk efek yang lebih memukau

AI Surround Sound menghadirkan audio yang imersif dan memenuhi ruangan dengan Virtual 9.1.2 Ch, menciptakan pengalaman suara multidimensi. Di dalam webOS, AI Sound Pro secara cerdas menyeimbangkan suara untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif.

LG Smart Monitor memperagakan fitur AI Sound Pro melalui adegan konser sinematik di layar, yang menonjolkan optimalisasi audio yang imersif, dialog yang jernih, serta performa suara yang seimbang untuk pengalaman hiburan di rumah yang lebih baik

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Magic Remote 

Nikmati seluruh pengalaman AI hanya dengan satu tombol AI

Kendalikan Smart Monitor dengan mudah menggunakan AI Magic Remote. Sensor gerak, roda gulir, dan perintah suara instan yang dimilikinya memungkinkan pengendalian yang lancar dan intuitif untuk berbagai fitur.

LG Smart Monitor Magic Remote menonjolkan fitur-fitur AI melalui antarmuka AI di layar, yang menampilkan kontrol cerdas atas fungsi-fungsi berbasis AI, interaksi suara, dan navigasi intuitif untuk pengalaman menggunakan smart monitor yang lebih baik

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur-fitur AI Smart Monitor, namun tidak dilengkapi dengan pemrosesan AI bawaan.

*Menu dan aplikasi yang didukung oleh AI Concierge dapat bervariasi tergantung negara. 

*Tampilan menu AI Concierge mungkin berbeda pada saat peluncuran. 

*Rekomendasi kata kunci AI Concierge dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.

**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

**Fungsi dan fitur di Magic Remote dapat bervariasi tergantung wilayah dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Pencarian Multi-AI

Pencarian Multi-AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup sebutkan apa yang Anda cari, lalu pilih agen AI yang paling sesuai untuk Anda. Sistem ini menghubungkan beberapa AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka Multi AI Search yang dilengkapi dengan Microsoft Copilot dan Google Gemini, yang menonjolkan fitur pencarian berbasis AI, bantuan cerdas, serta alat AI generatif terintegrasi dalam pengalaman menggunakan smart monitor

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

**Fungsi dan fitur dalam Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan bahasa.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Concierge 

Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang disesuaikan dengan selera Anda

AI Concierge memberikan rekomendasi yang disesuaikan dan wawasan kontekstual yang disesuaikan dengan apa yang sedang Anda tonton. Temukan kata kunci pencarian yang relevan, akses informasi tambahan mengenai adegan saat ini, dan jelajahi konten terkait berdasarkan pola menonton Anda, semuanya dapat dikendalikan dengan mulus menggunakan AI Magic Remote.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka AI Concierge dengan rekomendasi AI Generatif dan saran kata kunci AI, yang dikendalikan melalui Magic Remote, dengan fitur pencarian kontekstual, interaksi suara, dan penemuan konten yang dipersonalisasi pada layar pintar tersebut

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Voice ID

LG AI Voice ID mengenali ciri khas suara unik setiap pengguna dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan begitu Anda mulai berbicara.  

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*AI Voice ID hanya berfungsi dengan aplikasi yang kompatibel, dan rekomendasi kata kunci dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu.

*Ketersediaan fitur, konten yang didukung, menu, dan aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan koneksi jaringan.

*Koneksi internet diperlukan untuk fitur-fitur di atas.

*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur AI Smart Monitor tetapi tidak melakukan pemrosesan AI bawaan.

*Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Nikmati webOS kami yang telah meraih berbagai penghargaan

LG Smart Monitor menonjolkan sistem keamanan LG Shield dengan enkripsi jaringan, perlindungan data, dan visualisasi keamanan berlapis, yang menekankan penyimpanan data yang aman, transmisi yang aman, serta teknologi keamanan perangkat pintar yang telah memenangkan penghargaan

LG Shield  

Keamanan yang dapat Anda andalkan

Tujuh teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman berkat penyimpanan

dan pengelolaan data yang aman, algoritma kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin,

otentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi

dan respons terhadap insiden keamanan, serta pengelolaan pembaruan yang aman.  

*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada modelnya.

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang diajukan dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Pusat produktivitas dengan konektivitas yang mudah

Dilengkapi dengan berbagai port, termasuk 2× HDMI 2.0 dan 2× USB-A 2.0, Smart Monitor ini kompatibel dengan beragam perangkat, sehingga menjamin konektivitas yang lancar dan andal di seluruh sistem Anda. Konfigurasi port yang serbaguna ini membantu menjaga ruang kerja Anda tetap rapi dan bebas dari kabel yang berantakan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara efisien.

LG Smart Monitor yang terhubung ke laptop melalui USB-C dengan pengisian daya 65W, menampilkan ruang kerja untuk pengeditan foto, berbagai port termasuk USB-C, USB, dan HDMI, serta menonjolkan konektivitas satu kabel, pengisian daya perangkat, dan pengaturan workstation yang berfokus pada produktivitas

LG Smart Monitor yang terhubung ke laptop melalui USB-C dengan pengisian daya 65W, menampilkan ruang kerja untuk pengeditan foto, berbagai port termasuk USB-C, USB, dan HDMI, serta menonjolkan konektivitas satu kabel, pengisian daya perangkat, dan pengaturan workstation yang berfokus pada produktivitas

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Aplikasi LG Switch  

Optimalkan dengan mudah menggunakan LG Switch

Aplikasi LG Switch membantu mengoptimalkan monitor Anda untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari di PC. Kelola jendela dan fungsi pintar dengan keyboard dan mouse, beralih antara PC dan webOS menggunakan tombol pintas, serta atur aplikasi dalam satu antarmuka menggunakan tombol pintas yang telah dipetakan.  

Unduh

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Aplikasi LG Switch hanya dapat digunakan di PC.

*Pengaturan jendela dan fitur multi-jendela dapat diakses melalui satu input menggunakan aplikasi LG Switch.

*Monitor ini tidak mendukung fitur Picture by Picture (PBP) atau Picture in Picture (PIP) dengan beberapa input.

Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Didukung oleh webOS

LG Smart Monitor menggunakan LG Link untuk sinkronisasi perangkat nirkabel di iOS, Android, dan webOS, menampilkan transfer gambar dan file yang mulus antara monitor, tablet, ponsel cerdas, dan laptop, menonjolkan konektivitas antar perangkat dan alur kerja multi layar.

LG Link: sinkronisasi perangkat yang mudah di antara iOS, Android, dan webOS

LG Link pada Smart Monitor Anda memungkinkan transfer gambar dan file secara nirkabel dengan

berkolaborasi bersama aplikasi LG gram Link di LG gram atau perangkat seluler Anda.

Dengan LG Link, Anda dapat dengan mudah mengirim foto, gambar generatif, dan file dari

LG gram atau perangkat seluler Anda ke LG Smart Monitor, atau mentransfernya kembali ke

perangkat Anda, sehingga berbagi antar perangkat menjadi mudah di berbagai sistem operasi.  

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Agar berfungsi dengan baik, instal aplikasi LG gram Link di perangkat seluler Anda. Diperlukan iOS 16.4 atau yang lebih baru dan Android 9 atau yang lebih baru.

*Kecepatan dan kualitas transfer file dapat bervariasi tergantung pada performa perangkat, ukuran file, dan kondisi jaringan.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi menurut negara, wilayah, dan bahasa.

*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.

*Untuk menginstal aplikasi LG gram Link, gunakan program LG Update untuk secara otomatis menemukan dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem Anda (berlaku untuk model yang dirilis pada tahun 2024 dan seterusnya).

*Fitur berbagi file dapat digunakan tanpa koneksi jaringan melalui Bluetooth. Semua fitur lainnya memerlukan laptop dan perangkat seluler terhubung ke jaringan yang sama.

*Dukungan untuk Smart Monitor akan diperluas seiring waktu. Beberapa model Smart TV dan monitor mungkin tidak didukung.

*Logo iOS dan Android adalah merek dagang terdaftar milik Apple Inc., Google LLC, dan LG Electronics Inc., masing-masing.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Home Hub yang didukung oleh ThinQ  

Kendalikan berbagai perangkat pintar dengan mudah menggunakan ThinQ Home Hub

ThinQ menyatukan semua perangkat pintar Anda melalui Home Hub dalam satu platform yang intuitif.

Kendalikan dan pantau perangkat dengan mudah berkat integrasi ThinQ, sekaligus nikmati kompatibilitas dengan Apple Home, Apple AirPlay, dan Google Cast untuk pengalaman menonton dan pengendalian yang lancar dalam satu tempat.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Anda harus memiliki Akun LG dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Kontrol Cepat

Nikmati kemudahan fitur Kontrol Cepat pada LG Smart Monitor, yang memungkinkan akses mudah ke menu melalui tindakan sederhana di dalam webOS.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    1920 x 1080

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    LG Smart Monitor

  • Tahun

    2026

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    18W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.5

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    1050:01

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500:01

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR PINTAR

  • Peramban Web Lengkap

    YES

  • LG ThinQ®

    YES

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver2.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

SUARA

  • Pengeras Suara

    5W x 2

  • Konektivitas Bluetooth

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.6 x 220 x 452.5

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.6 x 42.5 x 361.1

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    700 x 430 x 133

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    4.2kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.3kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    5.7kg

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