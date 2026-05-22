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Monitor UltraWide 34 inci, WQHD Melengkung (1800R) 120Hz

Monitor UltraWide 34 inci, WQHD Melengkung (1800R) 120Hz

34U601B
Front view of Monitor UltraWide 34 inci, WQHD Melengkung (1800R) 120Hz 34U601B
Tampak depan miring monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan desain hampir tanpa bingkai di tiga sisi dan layar lebar.
Tampak samping monitor LG UltraWide Curved yang menonjolkan kedalaman panel melengkung.
Monitor LG UltraWide Curved di atas meja menampilkan tata letak multitasking dengan beberapa jendela untuk bekerja dan bermain game.
Layar LG 34 inci 21:9 WQHD Curved dibandingkan dengan layar 27 inci 16:9, menggambarkan ruang kerja horizontal yang lebih luas.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan gambar yang cerah dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG UltraWide Curved yang terhubung ke laptop dengan port DisplayPort dan HDMI yang ditonjolkan.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk pengaturan tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 120Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG UltraWide Curved menggambarkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG UltraWide Curved mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi kelelahan mata.
Monitor LG UltraWide Curved dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang meja dan mendukung pengaturan ruang kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG UltraWide Curved termasuk DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG UltraWide Curved dengan dimensi produk yang ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan atas monitor LG UltraWide Curved yang menunjukkan bentuk panel melengkung dan struktur pemasangan dudukan.
Front view of Monitor UltraWide 34 inci, WQHD Melengkung (1800R) 120Hz 34U601B
Tampak depan miring monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan desain hampir tanpa bingkai di tiga sisi dan layar lebar.
Tampak samping monitor LG UltraWide Curved yang menonjolkan kedalaman panel melengkung.
Monitor LG UltraWide Curved di atas meja menampilkan tata letak multitasking dengan beberapa jendela untuk bekerja dan bermain game.
Layar LG 34 inci 21:9 WQHD Curved dibandingkan dengan layar 27 inci 16:9, menggambarkan ruang kerja horizontal yang lebih luas.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan gambar yang cerah dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG UltraWide Curved yang terhubung ke laptop dengan port DisplayPort dan HDMI yang ditonjolkan.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk pengaturan tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 120Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG UltraWide Curved menggambarkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG UltraWide Curved mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi kelelahan mata.
Monitor LG UltraWide Curved dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang meja dan mendukung pengaturan ruang kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG UltraWide Curved termasuk DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG UltraWide Curved dengan dimensi produk yang ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan atas monitor LG UltraWide Curved yang menunjukkan bentuk panel melengkung dan struktur pemasangan dudukan.

Fitur Utama

  • Layar Melengkung 34 inci 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Desain Hampir Tanpa Bingkai di 3 Sisi
  • sRGB 99% (Tipe)
  • HDR 10
  • Kecepatan Refresh 120Hz, 5ms (GtG pada kecepatan lebih tinggi)
  • Kemiringan (-5~20°)
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Unggul dan memenangkan penghargaan

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Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi

Logo Monitor LG UltraWide Melengkung.

Logo Monitor LG UltraWide Melengkung.

Lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak

Monitor LG UltraWide Curved di atas meja modern, menampilkan pengalaman bermain game first-person yang imersif pada layar lebar melengkung bersamaan dengan antarmuka multitasking, menghadirkan tampilan yang luas, gameplay yang lancar, serta produktivitas yang lebih tinggi dalam pengaturan ruang kerja kantor di rumah.

Monitor LG UltraWide Curved di atas meja modern, menampilkan pengalaman bermain game first-person yang imersif pada layar lebar melengkung bersamaan dengan antarmuka multitasking, menghadirkan tampilan yang luas, gameplay yang lancar, serta produktivitas yang lebih tinggi dalam pengaturan ruang kerja kantor di rumah.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Ikhtisar fitur Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan layar lengkung WQHD 34 inci, HDR10 dengan akurasi warna sRGB 99%, kecepatan refresh 120Hz yang mulus, dukungan AMD FreeSync, serta dudukan ramping yang dapat dimiringkan untuk pengalaman bermain game yang imersif dan multitasking yang efisien.

Ikhtisar fitur Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan layar lengkung WQHD 34 inci, HDR10 dengan akurasi warna sRGB 99%, kecepatan refresh 120Hz yang mulus, dukungan AMD FreeSync, serta dudukan ramping yang dapat dimiringkan untuk pengalaman bermain game yang imersif dan multitasking yang efisien.

Tampilan yang MemukauPengalaman Bermain GameKenyamanan yang Lebih BaikKonektivitas yang Penting

Layar Melengkung WQHD 21:9

The UltraWide™ WQHD (3440×1440) resolution with a 21:9 aspect ratio offers ample screen space for running multiple programmes simultaneously, thereby boosting work efficiency. The 1800R curvature follows the natural field of view to reduce distortion, whilst the three-sided frameless display provides a wide, unobstructed view for a more immersive and comfortable viewing experience.

Monitor LG UltraWide menampilkan beberapa aplikasi di layar 34 inci dengan rasio 21:9, disertai perbandingan yang menonjolkan ruang horizontal tambahan dibandingkan dengan layar standar 27 inci berasio 16:9.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

HDR10 dengan cakupan warna sRGB 99%

Warna yang tampak nyata
dengan akurasi warna yang canggih

Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB sebesar 99% memastikan reproduksi warna yang akurat dan pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.

Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung yang lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung yang lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*sRGB 99% adalah nilai standar. Rentang warna dapat bervariasi tergantung model.

Para pengendara motor bergaya futuristik yang melaju kencang di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek blur gerakan di latar belakang dan bagian yang ditonjolkan menampilkan visual yang tajam dan jernih untuk memperlihatkan performa yang mulus serta kejernihan layar dengan kecepatan refresh 120Hz.

Pengalaman bermain game yang lancardengan kecepatan refresh 120Hz

Menawarkan performa yang lancar dan responsif berkat kecepatan refresh 120Hz,

yang menghadirkan tampilan visual yang mulus dan gerakan yang lebih jelas untuk pengalaman bermain

game yang lebih responsif, sehingga memberi Anda keunggulan kompetitif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

AMD FreeSync™ Premium

Gerakan yang halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman

Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan teknologi AMD FreeSync Premium melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, memperlihatkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan teknologi AMD FreeSync Premium melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, memperlihatkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Dynamic Action Sync    

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer    

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dan bergerak dengan cepat melalui ledakan kilatan cahaya.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.  

Kenyamanan yang ditingkatkan di setiap detail

Aplikasi LG Switch

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Aplikasi ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.  

Unduh

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.

Reader Mode

Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.  

Flicker Safe

Meminalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.

Rapi dan bebas berantakan berkat dudukan yang ramping

Nikmati desain 3 sisi yang hampir tanpa bingkai dengan alas yang dapat disesuaikan dan mendukung pengaturan kemiringan. Alasnya yang ramping dan rapi meminimalkan penggunaan ruang meja serta mengurangi ruang yang tidak terpakai, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih rapi dan elegan.

Tampak atas monitor LG UltraWide Curved yang diletakkan di atas meja bersama secangkir kopi, keyboard nirkabel, dan mouse, disertai dengan foto close-up alas monitor yang ramping dan berbentuk persegi, yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan ruang kerja yang rapi.

Tampak atas monitor LG UltraWide Curved yang diletakkan di atas meja bersama secangkir kopi, keyboard nirkabel, dan mouse, disertai dengan foto close-up alas monitor yang ramping dan berbentuk persegi, yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan ruang kerja yang rapi.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

*Kemiringan: -5~+20º

Konektivitas

Pilihan konektivitas penting    

Kompatibilitas HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4 pada monitor kami memungkinkan koneksi yang lancar ke berbagai perangkat, sehingga mendukung pengaturan meja kerja yang efisien dan rapi.
Monitor LG UltraWide Curved yang dilengkapi dengan berbagai pilihan konektivitas input, termasuk DisplayPort dan HDMI, dapat dihubungkan ke laptop untuk memperluas kemampuan pengeditan dan multitasking pada layar lebar, serta mendukung pengaturan perangkat yang fleksibel dan alur kerja profesional yang efisien.

Monitor LG UltraWide Curved yang dilengkapi dengan berbagai pilihan konektivitas input, termasuk DisplayPort dan HDMI, dapat dihubungkan ke laptop untuk memperluas kemampuan pengeditan dan multitasking pada layar lebar, serta mendukung pengaturan perangkat yang fleksibel dan alur kerja profesional yang efisien.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    34

  • Tampilan - Resolusi

    3440 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    VA

  • Tampilan - Rasio Aspek

    21:09

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Tampilan - Kurvatur

    1800R

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    c

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    5.0kg

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    6.2kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    8.4kg

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    808.5 x 240.0 x 457.7 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    808.5 x 92.5 x 363.4 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    900.0 x 443.0 x 160.0 mm

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    c

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

INFO

  • Tahun

    Y26

  • Nama Produk

    UltraWide

DAYA

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    28W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

TAMPILAN

  • Rasio Kontras (Typ.)

    3000:1

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ukuran (Inch)

    34

  • Resolusi

    3440 x 1440

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2318 x 0.2318

  • Tipe Panel

    VA

  • Kurvatur

    1800R

  • Ukuran (cm)

    86.42cm

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Rasio Aspek

    21:09

  • Rasio Kontras (Min.)

    2400:1

AKSESORI

  • Port Display

    YES

  • HDMI

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

FITUR

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Auto Input Switch

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • VRR

    YES

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

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