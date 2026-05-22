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Monitor UltraWide 34 inci, WQHD Melengkung (1800R) 120Hz
Unggul dan memenangkan penghargaan
Tren Digital 2025
Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
Lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
Layar Melengkung WQHD 21:9
The UltraWide™ WQHD (3440×1440) resolution with a 21:9 aspect ratio offers ample screen space for running multiple programmes simultaneously, thereby boosting work efficiency. The 1800R curvature follows the natural field of view to reduce distortion, whilst the three-sided frameless display provides a wide, unobstructed view for a more immersive and comfortable viewing experience.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
HDR10 dengan cakupan warna sRGB 99%
Warna yang tampak nyata
dengan akurasi warna yang canggih
Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB sebesar 99% memastikan reproduksi warna yang akurat dan pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*sRGB 99% adalah nilai standar. Rentang warna dapat bervariasi tergantung model.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
AMD FreeSync™ Premium
Gerakan yang halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman
Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kenyamanan yang ditingkatkan di setiap detail
Aplikasi LG Switch
Beralih dengan cepat
Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Aplikasi ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.
Reader Mode
Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.
Flicker Safe
Meminalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.
Rapi dan bebas berantakan berkat dudukan yang ramping
Nikmati desain 3 sisi yang hampir tanpa bingkai dengan alas yang dapat disesuaikan dan mendukung pengaturan kemiringan. Alasnya yang ramping dan rapi meminimalkan penggunaan ruang meja serta mengurangi ruang yang tidak terpakai, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih rapi dan elegan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Kemiringan: -5~+20º
Konektivitas
Pilihan konektivitas penting
Kompatibilitas HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4 pada monitor kami memungkinkan koneksi yang lancar ke berbagai perangkat, sehingga mendukung pengaturan meja kerja yang efisien dan rapi.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
34
Tampilan - Resolusi
3440 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
VA
Tampilan - Rasio Aspek
21:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250 cd/m²
Tampilan - Kurvatur
1800R
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
c
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat tanpa Dudukan [kg]
5.0kg
Berat dengan Dudukan [kg]
6.2kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
8.4kg
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
808.5 x 240.0 x 457.7 mm
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
808.5 x 92.5 x 363.4 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
900.0 x 443.0 x 160.0 mm
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
c
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
INFO
Tahun
Y26
Nama Produk
UltraWide
DAYA
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Tipe
External Power(Adapter)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
28W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
TAMPILAN
Rasio Kontras (Typ.)
3000:1
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ukuran (Inch)
34
Resolusi
3440 x 1440
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Pitch Piksel [mm]
0.2318 x 0.2318
Tipe Panel
VA
Kurvatur
1800R
Ukuran (cm)
86.42cm
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Rentang Warna (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250 cd/m²
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Rasio Aspek
21:09
Rasio Kontras (Min.)
2400:1
AKSESORI
Port Display
YES
HDMI
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(1ea)
Versi DP
1.4
FITUR
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Auto Input Switch
YES
Black Stabilizer
YES
Color Weakness
YES
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Mode Reader
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Super Resolution+
YES
VRR
YES
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
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