Monitor LG UltraWide™ 34 inci 144Hz WQHD Layar Melengkung (1800R) 34U620B dengan HDR 10, dan cakupan warna sRGB 99% (Tipe)
34U620B
Kesempurnaan yang memenangkan penghargaan
Tren Digital 2025
Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
Lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
Layar Melengkung 21:9 WQHD
Resolusi UltraWide™ WQHD (3440×1440) dengan rasio aspek 21:9 menawarkan ruang layar yang luas untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Lekukan 1800R mengikuti bidang pandang alami untuk mengurangi distorsi, sementara layar tanpa bingkai di tiga sisi menghadirkan tampilan yang luas dan tanpa halangan untuk pengalaman menonton yang lebih imersif dan nyaman.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe.)
Warna yang tampak nyata
dengan akurasi warna yang canggih
Kompatibilitas HDR 10 dan cakupan sRGB 99% (tipe) memastikan reproduksi warna yang akurat dan pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Pengendali Ganda (Saklar KVM*)
Mengontrol beberapa perangkat dengan satu monitor
Bekerja dengan lancar di dua PC menggunakan satu monitor, keyboard, dan mouse—cukup seret dan lepas file menggunakan Dual Controller.
*Kabel yang disertakan dalam kemasan adalah USB-C, HDMI, dan DP.
*KVM adalah singkatan dari Keyboard, Video, dan Mouse.
*KVM Switch memungkinkan pengendalian beberapa perangkat menggunakan satu keyboard, mouse, dan monitor.
*Ketersediaan fitur dapat bervariasi tergantung model dan wilayah.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Konektivitas
Pilihan konektivitas yang penting
Kompatibilitas HDMI dan DisplayPort pada monitor kami memudahkan Anda menghubungkan berbagai perangkat untuk pengaturan meja kerja yang efisien.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Aplikasi LG Switch
Beralih dengan cepat
Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi maksimal 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Perangkat ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Telah disertifikasi dengan teknologi yang banyak digunakan
Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dibuat untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas
Mode Pembaca
Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.
Aman dari kedipan
Meminalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.
Tampil rapi dengan dudukan ramping
Nikmati desain tiga sisi yang nyaris tanpa bingkai ini, dilengkapi dengan dudukan yang dapat disesuaikan untuk mengatur kemiringan dan ketinggian. Dudukan ramping dan ringkas ini meminimalkan ruang yang dibutuhkan di atas meja serta mengurangi ruang yang tidak terpakai, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih rapi dan elegan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
34
Tampilan - Resolusi
3440 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
VA
Tampilan - Rasio Aspek
21:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300 cd/m²
Tampilan - Kurvatur
1800R
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat tanpa Dudukan [kg]
5.6kg
Berat dengan Dudukan [kg]
7.7kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
986 x 188 x 470 mm
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
809.1 x 220 x 464.4 mm
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
809.1 X 91.5 X 359 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
10.4Kg
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
INFO
Tahun
Y26
Nama Produk
UltraWide
DAYA
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Maks.)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
45W
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
TAMPILAN
Rasio Kontras (Typ.)
4000:1
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ukuran (cm)
86.42cm
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Resolusi
3440 x 1440
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Pitch Piksel [mm]
0.23175 x 0.23175
Tipe Panel
VA
Kurvatur
1800R
Rasio Kontras (Min.)
3000:1
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300 cd/m²
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Rasio Aspek
21:09
Ukuran (Inch)
34
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
AKSESORI
HDMI
YES
Port Display
YES(1ea)
KONEKTIVITAS
Versi DP
1.4
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
FITUR
Flicker Safe
YES
HDR Effect
YES
HDR 10
YES
Super Resolution+
YES
PBP
YES (2PBP)
PIP
YES
Mode Reader
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Dynamic Action Sync
YES
Color Weakness
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Black Stabilizer
YES
Auto Input Switch
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
FITUR PINTAR
Saluran LG
YES
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
