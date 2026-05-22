Monitor LG UltraWide™ 34 inci 144Hz WQHD Layar Melengkung (1800R) 34U620B dengan HDR 10, dan cakupan warna sRGB 99% (Tipe)

34U620B
Front view of Monitor LG UltraWide™ 34 inci 144Hz WQHD Layar Melengkung (1800R) 34U620B dengan HDR 10, dan cakupan warna sRGB 99% (Tipe) 34U620B
Tampak depan miring monitor ultrawide (kiri)
Tampak depan miring ke kiri monitor ultrawide
Tampak depan miring ke kanan monitor ultrawide
Tampak depan miring monitor ultrawide (kanan)
Tampak samping dudukan monitor (kemiringan -15 derajat)
Tampak samping dudukan monitor (kemiringan +15 derajat)
Tampak atas dudukan monitor
Tampak samping dudukan monitor dengan layar miring ke belakang
Tampak samping dudukan monitor dengan layar miring ke depan
Tampak belakang monitor dengan dua port terlihat
Tampak belakang miring monitor yang menampilkan dudukan dan port (kiri)
Tampak belakang miring monitor yang menampilkan dudukan dan port (kanan)
Tampilan close-up bagian belakang port monitor dan dudukan
Tampilan bawah miring dudukan monitor
Fitur Utama

  • Layar Melengkung 34 inci 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Desain Hampir Tanpa Bingkai di 3 Sisi
  • sRGB 99% (Tipe)
  • HDR 10
  • Kecepatan Refresh 144Hz, 5ms (GtG pada kecepatan lebih tinggi)
  • Kemiringan (-5~15°), Ketinggian (80 mm)
Lebih banyak

Kesempurnaan yang memenangkan penghargaan

Logo Penghargaan Digital Trends

Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi

Logo Monitor LG UltraWide Melengkung.

Lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak

Monitor LG UltraWide Curved di atas meja modern, menampilkan pengalaman bermain game first-person yang imersif pada layar lebar melengkung bersamaan dengan antarmuka multitasking, menghadirkan tampilan yang luas, gameplay yang lancar, serta produktivitas yang lebih tinggi dalam pengaturan ruang kerja kantor di rumah.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Ikhtisar fitur Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan layar lengkung WQHD 34 inci, HDR10 dengan akurasi warna sRGB 99%, konektivitas USB-C all-in-one, kecepatan refresh 144Hz yang mulus, dukungan AMD FreeSync, serta dudukan ramping yang dapat dimiringkan dan disesuaikan ketinggiannya untuk pengalaman bermain game yang imersif dan multitasking yang efisien.
Tampilan yang MemukauFitur yang PraktisPengalaman Bermain GameKenyamanan yang Lebih Baik

Layar Melengkung 21:9 WQHD

Resolusi UltraWide™ WQHD (3440×1440) dengan rasio aspek 21:9 menawarkan ruang layar yang luas untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Lekukan 1800R mengikuti bidang pandang alami untuk mengurangi distorsi, sementara layar tanpa bingkai di tiga sisi menghadirkan tampilan yang luas dan tanpa halangan untuk pengalaman menonton yang lebih imersif dan nyaman.

Monitor LG UltraWide menampilkan beberapa aplikasi di layar 34 inci dengan rasio 21:9, disertai perbandingan yang menonjolkan ruang horizontal tambahan dibandingkan dengan layar standar 27 inci berasio 16:9.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe.)

Warna yang tampak nyata
dengan akurasi warna yang canggih

Kompatibilitas HDR 10 dan cakupan sRGB 99% (tipe) memastikan reproduksi warna yang akurat dan pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.

Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung yang lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Pengendali Ganda (Saklar KVM*)

Mengontrol beberapa perangkat dengan satu monitor

Bekerja dengan lancar di dua PC menggunakan satu monitor, keyboard, dan mouse—cukup seret dan lepas file menggunakan Dual Controller.

*Kabel yang disertakan dalam kemasan adalah USB-C, HDMI, dan DP.

*KVM adalah singkatan dari Keyboard, Video, dan Mouse.

*KVM Switch memungkinkan pengendalian beberapa perangkat menggunakan satu keyboard, mouse, dan monitor.

*Ketersediaan fitur dapat bervariasi tergantung model dan wilayah.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Konektivitas

Pilihan konektivitas yang penting

Kompatibilitas HDMI dan DisplayPort pada monitor kami memudahkan Anda menghubungkan berbagai perangkat untuk pengaturan meja kerja yang efisien.

Monitor LG UltraWide Curved yang dilengkapi dengan berbagai pilihan konektivitas input, termasuk DisplayPort dan HDMI, dapat dihubungkan ke laptop untuk memperluas kemampuan pengeditan dan multitasking pada layar lebar, serta mendukung pengaturan perangkat yang fleksibel dan alur kerja profesional yang efisien.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Aplikasi LG Switch

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi maksimal 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Perangkat ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.

Download

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.

Para pengendara motor bergaya futuristik yang melaju kencang di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek blur gerakan di latar belakang dan bagian yang ditonjolkan menampilkan visual yang tajam dan jernih untuk memperlihatkan performa yang mulus serta kejernihan layar dengan kecepatan refresh 144Hz.

Pengalaman bermain game yang lancardengan kecepatan refresh 144Hz

Menawarkan performa yang lancar dan responsive

dengan kecepatan refresh 144Hz,yang menghadirkan

tampilan visual yang mulus dan gerakan yang lebih

jelas untuk pengalaman bermain game yang lebih 

responsif, sehingga memberi Anda keunggulan kompetitif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Telah disertifikasi dengan teknologi yang banyak digunakan

Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan teknologi AMD FreeSync Premium melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, memperlihatkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Dibuat untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas

Mode Pembaca

Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.

Aman dari kedipan

Meminalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.

Tampil rapi dengan dudukan ramping

Nikmati desain tiga sisi yang nyaris tanpa bingkai ini, dilengkapi dengan dudukan yang dapat disesuaikan untuk mengatur kemiringan dan ketinggian. Dudukan ramping dan ringkas ini meminimalkan ruang yang dibutuhkan di atas meja serta mengurangi ruang yang tidak terpakai, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih rapi dan elegan.

ikon kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

-5°~15°

Ikon pengaturan ketinggian.

Tinggi

80mm

Tampak atas monitor LG UltraWide Curved yang diletakkan di atas meja bersama secangkir kopi, keyboard nirkabel, dan mouse, disertai dengan foto close-up alas monitor yang ramping dan berbentuk persegi, yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan ruang kerja yang rapi.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    34

  • Tampilan - Resolusi

    3440 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    VA

  • Tampilan - Rasio Aspek

    21:09

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Tampilan - Kurvatur

    1800R

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    5.6kg

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.7kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    986 x 188 x 470 mm

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    809.1 x 220 x 464.4 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    809.1 X 91.5 X 359 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    10.4Kg

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

INFO

  • Tahun

    Y26

  • Nama Produk

    UltraWide

DAYA

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Maks.)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    45W

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

TAMPILAN

  • Rasio Kontras (Typ.)

    4000:1

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ukuran (cm)

    86.42cm

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolusi

    3440 x 1440

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Pitch Piksel [mm]

    0.23175 x 0.23175

  • Tipe Panel

    VA

  • Kurvatur

    1800R

  • Rasio Kontras (Min.)

    3000:1

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Rasio Aspek

    21:09

  • Ukuran (Inch)

    34

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

AKSESORI

  • HDMI

    YES

  • Port Display

    YES(1ea)

KONEKTIVITAS

  • Versi DP

    1.4

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

FITUR

  • Flicker Safe

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • PIP

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

FITUR PINTAR

  • Saluran LG

    YES

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

