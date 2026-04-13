About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG UltraWide™ 34 Inci 144Hz WQHD Melengkung (1800R) 34U640B dengan USB-C, HDR 10, dan sRGB 99% (Tipe)

Monitor LG UltraWide™ 34 Inci 144Hz WQHD Melengkung (1800R) 34U640B dengan USB-C, HDR 10, dan sRGB 99% (Tipe)

34U640B
Front view of Monitor LG UltraWide™ 34 Inci 144Hz WQHD Melengkung (1800R) 34U640B dengan USB-C, HDR 10, dan sRGB 99% (Tipe) 34U640B
Tampak depan miring monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan desain hampir tanpa bingkai di tiga sisi dan layar lebar.
Tampak samping monitor LG UltraWide Curved yang menonjolkan kedalaman panel melengkung.
Monitor LG UltraWide Curved di atas meja menampilkan tata letak multitasking dengan beberapa jendela untuk bekerja dan bermain game.
Layar LG 34 inci 21:9 WQHD Curved dibandingkan dengan layar 27 inci 16:9, menggambarkan ruang kerja horizontal yang lebih luas.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan gambar yang cerah dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG UltraWide Curved terhubung ke laptop dengan port USB-C, DisplayPort, dan HDMI yang ditonjolkan.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk pengaturan tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG UltraWide Curved menggambarkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG UltraWide Curved mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi kelelahan mata.
Monitor LG UltraWide Curved dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang meja dan mendukung pengaturan ruang kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG UltraWide Curved termasuk USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG UltraWide Curved dengan dimensi produk yang ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan atas monitor LG UltraWide Curved yang menunjukkan bentuk panel melengkung dan struktur pemasangan dudukan.
Front view of Monitor LG UltraWide™ 34 Inci 144Hz WQHD Melengkung (1800R) 34U640B dengan USB-C, HDR 10, dan sRGB 99% (Tipe) 34U640B
Tampak depan miring monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan desain hampir tanpa bingkai di tiga sisi dan layar lebar.
Tampak samping monitor LG UltraWide Curved yang menonjolkan kedalaman panel melengkung.
Monitor LG UltraWide Curved di atas meja menampilkan tata letak multitasking dengan beberapa jendela untuk bekerja dan bermain game.
Layar LG 34 inci 21:9 WQHD Curved dibandingkan dengan layar 27 inci 16:9, menggambarkan ruang kerja horizontal yang lebih luas.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan gambar yang cerah dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG UltraWide Curved terhubung ke laptop dengan port USB-C, DisplayPort, dan HDMI yang ditonjolkan.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk pengaturan tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG UltraWide Curved menggambarkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG UltraWide Curved mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi kelelahan mata.
Monitor LG UltraWide Curved dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang meja dan mendukung pengaturan ruang kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG UltraWide Curved termasuk USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG UltraWide Curved dengan dimensi produk yang ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan atas monitor LG UltraWide Curved yang menunjukkan bentuk panel melengkung dan struktur pemasangan dudukan.

Fitur Utama

  • Layar Melengkung 34 inci 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Desain Tanpa Bingkai di 3 Sisi
  • sRGB 99% (Tipe)
  • HDR 10
  • Kecepatan Refresh 144Hz, 5ms (GtG pada Kecepatan Lebih Tinggi)
  • USB-Type C (PD 65W)
Lebih banyak

Unggul dan memenangkan penghargaan

Logo Penghargaan Digital Trends

Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang menginginkan performa berkualitas tinggi

Logo Monitor LG UltraWide Berlekuk.

Lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak

Monitor LG UltraWide Curved di atas meja modern, menampilkan pengalaman bermain game first-person yang imersif pada layar lebar melengkung bersamaan dengan antarmuka multitasking, menghadirkan tampilan yang luas, gameplay yang lancar, serta produktivitas yang lebih tinggi dalam pengaturan ruang kerja kantor di rumah.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Ikhtisar fitur Monitor LG UltraWide Curved yang menampilkan layar lengkung WQHD 34 inci, HDR10 dengan akurasi warna sRGB 99%, konektivitas USB-C all-in-one, kecepatan refresh 144Hz yang mulus, dukungan AMD FreeSync Premium, serta dudukan ramping dengan pengaturan kemiringan dan ketinggian untuk pengalaman bermain game yang imersif dan multitasking yang efisien.
Layar MemukauPengalaman Bermain GameKonektivitas EsensialKenyamanan yang Ditingkatkan

Layar Melengkung WQHD 21:9

Resolusi UltraWide™ WQHD (3440×1440) dengan rasio aspek 21:9 menawarkan ruang layar yang luas untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Kelengkungan 1800R mengikuti bidang pandang alami untuk mengurangi distorsi, sementara layar tanpa bingkai di tiga sisi memberikan tampilan yang luas dan tanpa hambatan untuk pengalaman menonton yang lebih imersif dan nyaman.

Monitor LG UltraWide menampilkan beberapa aplikasi di layar 34 inci dengan rasio 21:9, disertai perbandingan yang menonjolkan ruang horizontal tambahan dibandingkan dengan layar standar 27 inci berasio 16:9.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

HDR10 dengan cakupan sRGB 99%  

Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna yang canggih    

Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB 99% memastikan reproduksi warna yang akurat serta pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.

Monitor LG UltraWide Curved menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung yang lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*sRGB 99% adalah nilai standar. Rentang warna dapat bervariasi tergantung model.

Para pengendara motor bergaya futuristik yang melaju kencang di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek blur gerakan di latar belakang dan bagian yang ditonjolkan menampilkan visual yang tajam dan jernih untuk memperlihatkan performa yang mulus serta kejernihan layar dengan kecepatan refresh 144Hz.

Pengalaman bermain game yang lancar dengan kecepatan refresh 144Hz

Menawarkan performa yang mulus dan responsif berkat kecepatan refresh 144Hz, yang menghadirkan visual yang lancar dan gerakan yang lebih jelas untuk pengalaman bermain game yang lebih responsif, sehingga memberi Anda
keunggulan kompetitif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

AMD FreeSync™ Premium  

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam permainan

Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Monitor LG UltraWide Curved yang memperlihatkan teknologi AMD FreeSync melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, menunjukkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dan bergerak dengan cepat melalui ledakan kilatan cahaya.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.  

USB Type-C® dengan Power Delivery 65W

Konektivitas USB-C yang lengkap

Monitor ini dilengkapi dengan port USB Type-C®, DisplayPort, dua port HDMI, dan dua port USB-A untuk memastikan konektivitas yang lancar dengan berbagai perangkat.
Port USB Type-C® mendukung fungsi output layar dan transfer data, sehingga Anda dapat menghubungkannya ke laptop dengan mudah hanya menggunakan satu kabel.

Monitor LG UltraWide Curved dengan konektivitas USB-C all-in-one, yang mendukung transmisi video, transfer data, dan pengisian daya hingga 65W melalui satu kabel saja, sehingga memungkinkan pengaturan meja kerja yang rapi dan multitasking yang efisien saat terhubung dengan laptop.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Agar berfungsi dengan baik, diperlukan kabel USB Type-C (dijual terpisah).

Dual Controller (KVM* Switch) 

Kendalikan beberapa perangkat dengan satu monitor

Bekerja tanpa hambatan di dua PC dengan satu monitor, keyboard, dan mouse—cukup seret dan lepas file menggunakan Dual Controller.

*Kabel yang disertakan dalam kemasan adalah USB-C, HDMI, dan DP.

*KVM adalah singkatan dari Keyboard, Video, dan Mouse.

*KVM Switch memungkinkan pengendalian beberapa perangkat menggunakan satu keyboard, mouse, dan monitor.

*Ketersediaan fitur dapat bervariasi tergantung model dan wilayah.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kenyamanan yang ditingkatkan di setiap detail

Aplikasi LG Switch

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Aplikasi ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.

Mode Pembaca

Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama. 

Flicker Safe

Meminimalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama. 

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.

Tanpa kesan berantakan berkat dudukan yang ramping

Nikmati desain tanpa bingkai di tiga sisi dengan dudukan yang dapat disesuaikan, yang mendukung pengaturan kemiringan dan ketinggian. Dudukan ramping dan rapi ini meminimalkan ruang yang digunakan di atas meja serta mengurangi ruang yang tidak terpakai, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih rapi dan elegan.

Ikon kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

-5°~15°

Ikon pengaturan ketinggian.

Tinggi

80mm

Tampak atas monitor LG UltraWide Curved yang diletakkan di atas meja bersama secangkir kopi, keyboard nirkabel, dan mouse, disertai dengan foto close-up alas monitor yang ramping dan berbentuk persegi, yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan ruang kerja yang rapi.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Cetak

Semua Spesifikasi

Apa yang orang katakan

Produk Kami

Temukan Secara Lokal

Rasakan produk ini di sekitar Anda.
Kalkulator Cicilan
 
 
Kalkulator Cicilan
 
 