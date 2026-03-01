LG ProBeam 4K (3840x2160) Proyektor Laser dengan Kecerahan 6.000 ANSI Lumens

BU60RG
Pandangan depan
Pandangan belakang
Pandangan sisi kiri
Pandangan sisi kanan
-15 Derajat Tampak Samping
+15 Derajat tampilan samping
+15 Derajat tampilan belakang
Pandang atas
Pandangan depan lensa
Sudut rendah -15 derajat, tampilan samping
Sudut standar -15 derajat tampilan samping
Sudut tinggi -15 derajat, tampilan samping
Sudut tinggi +15 derajat tampilan samping
Pandangan depan dari sudut tinggi
Pandangan dekat dari remote control
Fitur Utama

  • 4K UHD / 8,3 megapiksel (3840x2160) Laser
  • Ukuran layar fleksibel 40“ hingga 300”
  • 6.000 Lumen ANSI
  • Pergeseran lensa H ±20%, V ±50% / Perbesaran x 1,6
  • 4/9/15/25 Titik Distorsi
  • SuperSign / LG Connected Care
Lebih banyak
Promosikan bisnis Anda seperti seorang profesional.

Tampilan

4K UHD (3840x2160) Laser

Kemudahan penggunaan

Zoom 1.6x

Lens shift H ±20%, V ±50% 

Pengelolaan yang efisien

SuperSign

LG Connected Care

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Real 4K laser

Kejernihan Yang Tinggi untuk audiens yang besar

LG ProBeam menghadirkan kualitas visual yang menakjubkan bahkan pada layar besar hingga 300 inci dengan 8,3 juta piksel menggunakan teknologi laser 4K UHD.

Ukuran layar hingga 300 inci dan resolusi 4K UHD (3840x2160).

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

6,000 ANSI Lumens

Tingkatkan kualitas presentasi

6.000 ANSI Lumens kecerahan memberikan kejernihan, bahkan di ruang rapat yang terang benderang, meminimalkan penurunan kualitas gambar, dan meningkatkan produktivitas rapat bisnis.

Proyektor yang dapat diskalakan dan adaptif

Sesuai dengan sektor bisnis Anda

Adegan penggunaan LG ProBeam di lingkungan korporat.
Adegan penggunaan LG ProBeam di sekolah.
Adegan penggunaan LG ProBeam di rumah sakit.
Korporasi

LG ProBeam adalah proyektor bisnis serbaguna dengan pencahayaan ambient untuk ruang rapat berbagai ukuran. LG ProBeam membantu Anda menampilkan teks atau gambar kecil dengan resolusi tinggi dan kecerahan yang optimal.

Pendidikan

LG ProBeam menampilkan gambar yang jelas untuk pembelajaran dengan kecerahan tinggi untuk mengurangi dampak pencahayaan sekitar di berbagai ruang pembelajaran sehingga siswa dapat melihat materi yang dibagikan.

Rumah Sakit

LG ProBeam dapat memproyeksikan gambar medis monokrom dengan kepatuhan DICOM 14, yang cocok untuk konferensi medis.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

Pemasangan yang fleksibel dan mudah

Dengan fungsi zoom x1.6 dan pergeseran lensa (H ±20%, V ±50%), pengguna dapat dengan mudah mengatur layar melalui penyesuaian halus dengan mengatur lensa dan zoom.

Pemasangan yang fleksibel dan mudah.
Ikon Zoom.

Zoom x1.6

Ikon pergeseran lensa.

Pergeseran lensa (H ±20%, V ±50%)

Sampai dengan 25 poin distorsi

Penyesuaian layar yang sederhana dan halus

Anda dapat menyesuaikan distorsi layar dan mengatur layar dengan presisi menggunakan fungsi warping 4/9/15/25 titik pada layar.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Hingga 20.000 jam masa pakai

Stabil dan jelas & efisien biaya

Sumber cahaya laser yang kuat menampilkan gambar yang cerah dan dapat bertahan hingga 20.000* jam.

28 tahun

2 jam penggunaan sehari-hari

14 tahun

4 jam penggunaan harian

7 tahun

8 jam penggunaan harian

*Hal ini dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan produk dan metode perawatannya.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

SuperSign

Cara mudah untuk mengelola dan memelihara

Dengan mendukung fungsi yang dioptimalkan untuk penanda, berbagai solusi seperti distribusi konten dan pengelolaan jarak jauh proyektor yang terpasang disediakan.

LG SuperSign CMS

Ini adalah solusi perangkat lunak manajemen konten yang dioptimalkan untuk LG webOS signage. Perangkat lunak ini mendukung beberapa layar dan akun, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses server dari PC atau perangkat seluler, kemudian mengelola pembuatan dan pengeditan konten, penjadwalan, dan distribusi.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ adalah solusi perangkat lunak pengendali jarak jauh dan pemantauan. Perangkat lunak ini dirancang untuk implementasi skala besar. Beberapa administrator dapat mengakses server SuperSign Control+ melalui jaringan untuk memantau status layar yang terhubung secara real-time, mengendalikan layar tersebut, dan menyesuaikan nilai pengaturannya.

LG ConnectedCare

Ini adalah solusi layanan cloud yang dapat mengelola status operasional proyektor yang terpasang secara jarak jauh, membantu operasional bisnis Anda tetap stabil dengan menyediakan pemantauan jarak jauh dan diagnosis kerusakan.

  • Pemantauan secara real-time

  • Pusat Layanan Pelanggan B2B: Minta Bantuan.

  • Persiapan SE: Diagnosis mobile

  • Kunjungan ke Lokasi oleh Teknisi Layanan.

  • Pemecahan Masalah

  • Masalah teratasi

Pengguna mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan SuperSign Control+, SuperSign CMS, dan LG ConnectedCare™ sesuai dengan wilayah masing-masing.

Kalkulator Proyeksi LG

Anda dapat mensimulasikan proyektor LG di ruang Anda menggunakan Kalkulator Proyeksi LG.

Semua Spesifikasi

POWER

  • Konsumsi Daya

    460W

  • Suplai Daya

    100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)

  • Tenaga Siaga

    0.5W ↓

RASIO ASPEK

  • Kontrol Rasio Aspek

    Full / Original / 16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3

KECERAHAN (ANSI LUMEN)

  • Kecerahan (ANSI Lumen)

    6000

RASIO KONTRAS

  • Rasio Kontras

    3,000,000:1 ↑

FITUR

  • TruMotion

    Ya

  • Memori Internal (untuk Penyimpanan)

    Ya (Sekitar 9G)

  • DICOM

    Ya

  • Koreksi Keystone Digital

    Warping (4/9/15/25/HV)

  • Fungsi Ramah Lingkungan - Mode Ramah Lingkungan HDD

    Ya (Min / Mid / Max)

  • Pencampuran Tepi

    Tidak

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • HDR

    Ya

  • Platform (OS, UI)

    Signage webOS 6.0

  • Menghidupkan/mematikan Cepat (Instan)

    Ya (On 12 Sec. / Off 2 Sec.)

SUMBER CAHAYA

  • Jam Hidup

    20,000 Hrs

  • Tipe

    Laser (LD + P/W)

RESOLUSI ASLI

  • Resolusi Asli

    4K UHD (3840 x 2160)

GAMBAR PROYEKSI

  • Ukuran Layar

    40" ~ 300"

  • Standar (lensa ke dinding)

    Wide 2880 / Tele 4630 (100-inch)

  • Throw Ratio

    1.30 ~ 2.08

LENSA PROYEKSI

  • Fokus (Otomatis / Manual)

    Manual

  • Perbesar

    1.6x

UKURAN

  • Ukuran Bersih (mm) (W x D x H)

    370 x 290 x 155.7 / 370 x 290 x 143.7 (Without Leg)

SUARA

  • Keluaran

    10W (5W + 5W)

BERAT

  • Berat Bersih (kg atau g)

    9.7 kg (21.4 lb)

