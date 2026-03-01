LG ProBeam 4K (3840x2160) Proyektor Laser dengan Kecerahan 6.000 ANSI Lumens
Tampilan
4K UHD (3840x2160) Laser
Kemudahan penggunaan
Zoom 1.6x
Lens shift H ±20%, V ±50%
Pengelolaan yang efisien
SuperSign
LG Connected Care
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Real 4K laser
Kejernihan Yang Tinggi untuk audiens yang besar
LG ProBeam menghadirkan kualitas visual yang menakjubkan bahkan pada layar besar hingga 300 inci dengan 8,3 juta piksel menggunakan teknologi laser 4K UHD.
6,000 ANSI Lumens
Tingkatkan kualitas presentasi
6.000 ANSI Lumens kecerahan memberikan kejernihan, bahkan di ruang rapat yang terang benderang, meminimalkan penurunan kualitas gambar, dan meningkatkan produktivitas rapat bisnis.
Proyektor yang dapat diskalakan dan adaptif
Sesuai dengan sektor bisnis Anda
Korporasi
LG ProBeam adalah proyektor bisnis serbaguna dengan pencahayaan ambient untuk ruang rapat berbagai ukuran. LG ProBeam membantu Anda menampilkan teks atau gambar kecil dengan resolusi tinggi dan kecerahan yang optimal.
Pendidikan
LG ProBeam menampilkan gambar yang jelas untuk pembelajaran dengan kecerahan tinggi untuk mengurangi dampak pencahayaan sekitar di berbagai ruang pembelajaran sehingga siswa dapat melihat materi yang dibagikan.
Rumah Sakit
LG ProBeam dapat memproyeksikan gambar medis monokrom dengan kepatuhan DICOM 14, yang cocok untuk konferensi medis.
Pemasangan yang fleksibel dan mudah
Dengan fungsi zoom x1.6 dan pergeseran lensa (H ±20%, V ±50%), pengguna dapat dengan mudah mengatur layar melalui penyesuaian halus dengan mengatur lensa dan zoom.
Sampai dengan 25 poin distorsi
Penyesuaian layar yang sederhana dan halus
Anda dapat menyesuaikan distorsi layar dan mengatur layar dengan presisi menggunakan fungsi warping 4/9/15/25 titik pada layar.
Hingga 20.000 jam masa pakai
Stabil dan jelas & efisien biaya
Sumber cahaya laser yang kuat menampilkan gambar yang cerah dan dapat bertahan hingga 20.000* jam.
28 tahun
2 jam penggunaan sehari-hari
14 tahun
4 jam penggunaan harian
7 tahun
8 jam penggunaan harian
*Hal ini dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan produk dan metode perawatannya.
SuperSign
Cara mudah untuk mengelola dan memelihara
Dengan mendukung fungsi yang dioptimalkan untuk penanda, berbagai solusi seperti distribusi konten dan pengelolaan jarak jauh proyektor yang terpasang disediakan.
LG SuperSign CMS
Ini adalah solusi perangkat lunak manajemen konten yang dioptimalkan untuk LG webOS signage. Perangkat lunak ini mendukung beberapa layar dan akun, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses server dari PC atau perangkat seluler, kemudian mengelola pembuatan dan pengeditan konten, penjadwalan, dan distribusi.
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+ adalah solusi perangkat lunak pengendali jarak jauh dan pemantauan. Perangkat lunak ini dirancang untuk implementasi skala besar. Beberapa administrator dapat mengakses server SuperSign Control+ melalui jaringan untuk memantau status layar yang terhubung secara real-time, mengendalikan layar tersebut, dan menyesuaikan nilai pengaturannya.
LG ConnectedCare
Ini adalah solusi layanan cloud yang dapat mengelola status operasional proyektor yang terpasang secara jarak jauh, membantu operasional bisnis Anda tetap stabil dengan menyediakan pemantauan jarak jauh dan diagnosis kerusakan.
Pengguna mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan SuperSign Control+, SuperSign CMS, dan LG ConnectedCare™ sesuai dengan wilayah masing-masing.
Kalkulator Proyeksi LG
Anda dapat mensimulasikan proyektor LG di ruang Anda menggunakan Kalkulator Proyeksi LG.
Semua Spesifikasi
POWER
Konsumsi Daya
460W
Suplai Daya
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)
Tenaga Siaga
0.5W ↓
RASIO ASPEK
Kontrol Rasio Aspek
Full / Original / 16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3
KECERAHAN (ANSI LUMEN)
Kecerahan (ANSI Lumen)
6000
RASIO KONTRAS
Rasio Kontras
3,000,000:1 ↑
FITUR
TruMotion
Ya
Memori Internal (untuk Penyimpanan)
Ya (Sekitar 9G)
DICOM
Ya
Koreksi Keystone Digital
Warping (4/9/15/25/HV)
Fungsi Ramah Lingkungan - Mode Ramah Lingkungan HDD
Ya (Min / Mid / Max)
Pencampuran Tepi
Tidak
HDCP
HDCP 2.2
HDR
Ya
Platform (OS, UI)
Signage webOS 6.0
Menghidupkan/mematikan Cepat (Instan)
Ya (On 12 Sec. / Off 2 Sec.)
SUMBER CAHAYA
Jam Hidup
20,000 Hrs
Tipe
Laser (LD + P/W)
RESOLUSI ASLI
Resolusi Asli
4K UHD (3840 x 2160)
GAMBAR PROYEKSI
Ukuran Layar
40" ~ 300"
Standar (lensa ke dinding)
Wide 2880 / Tele 4630 (100-inch)
Throw Ratio
1.30 ~ 2.08
LENSA PROYEKSI
Fokus (Otomatis / Manual)
Manual
Perbesar
1.6x
UKURAN
Ukuran Bersih (mm) (W x D x H)
370 x 290 x 155.7 / 370 x 290 x 143.7 (Without Leg)
SUARA
Keluaran
10W (5W + 5W)
BERAT
Berat Bersih (kg atau g)
9.7 kg (21.4 lb)
