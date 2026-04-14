LG ProBeam BU70QGT Proyektor Tanda Laser 4K dengan kecerahan 7.000 ANSI Lumens

BU70QGT
Front view of LG ProBeam BU70QGT Proyektor Tanda Laser 4K dengan kecerahan 7.000 ANSI Lumens BU70QGT
Pandangan belakang
Pandangan sisi kanan
Pandangan sisi +15 derajat
Pandangan belakang +15 derajat
Pandangan sisi -15 derajat
Pandangan atas
Pandangan dekat port
Remote control
Pandangan sisi +30 derajat remote control
Fitur Utama

  • 7.000 ANSI Lumens kecerahan
  • Laser 4K UHD & Kontras 3.000.000:1
  • dari 40“ hingga 300” Ukuran layar
  • Teknologi penyatuan tepi
  • Rotasi layar & Distorsi titik

LG ProBeam logo.

Digital Signage cerdas untuk tampilan yang luas

Dalam video ini, gambar produk LG ProBeam, adegan-adegan di mana produk tersebut digunakan, dan fitur-fiturnya dijelaskan.

Logo LG ProBeam.

Kualitas gambar

7.000 Lumen ANSI

4K UHD (3840 x 2160)

Pemasangan yang mudah

Penggabungan tepi

Rotasi layar & Distorsi titik

Pengelolaan yang efisien

SuperSign

LG Connected Care

Proyektor serbaguna untuk berbagai bidang

A projector mounted on the museum ceiling is displaying an artwork, and a woman is watching it.

Museum & Galeri

A ceiling-mounted projector in the office is projecting a beam, showing various charts.

Corporate

Sebuah proyektor dipasang di langit-langit ruang kuliah, menampilkan materi pendidikan yang berkaitan dengan mobil.

Education

Sebuah proyektor dipasang di langit-langit restoran, menampilkan video seorang pria yang sedang bermain piano.

Restoran

Tiga proyektor dipasang di langit-langit bar olahraga, masing-masing menayangkan video tentang baseball, basket, dan sepak bola.

Bar Olahraga

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Laser 4K UHD & Kontras 3.000.000:1

Kualitas gambar yang luar biasa

Dengan resolusi 4K UHD (3840 x 2160) dan 8,3 megapiksel, LG ProBeam menampilkan detail yang presisi pada layar berukuran 40 inci hingga 300 inci. Dengan rasio kontras 3.000:1, proyektor ini mampu menampilkan kegelapan yang dalam dan kecerahan yang tinggi.

Gambar ini membandingkan perbedaan kualitas gambar antara WUXGA (1920 x 1200), 4K Enhancement (3840 x 1080), dan 4K UHD (3840 x 2160).

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Sebuah proyektor di lobi menampilkan gambar gunung di dinding.

7.000 lumen ANSI kecerahan

Warna yang akurat bahkan dalam kondisi pencahayaan yang terang.

Berkat kecerahan 7.000 ANSI Lumens, LG BU70QGT dapat menghasilkan kualitas gambar yang jernih bahkan di lingkungan indoor yang terang seperti lobi gedung.

*Kecerahan (ANSI Lumen) didasarkan pada tingkat kecerahan yang dirasakan dari gambar yang diproyeksikan.

Penggabungan tepi

Pemandangan panorama yang mulus

Dengan mendukung teknologi Edge blending yang mengontrol kecerahan area di mana cahaya proyeksi tumpang tindih, teknologi ini dapat menyediakan koneksi yang mulus tanpa menyebabkan kecerahan yang lebih tinggi saat dua atau lebih proyektor harus digunakan secara bersamaan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Pemasangan yang fleksibel dan mudah

Cukup sesuaikan distorsi layar.

Dengan fungsi zoom x1.6 dan pergeseran lensa (V +60/-33%, H ±28%), pengguna dapat dengan mudah mengatur layar melalui penyesuaian halus dengan mengatur lensa dan zoom.

Pergeseran lensa (Vertikal +60/-33%, Horizontal ±28%)

1.6x Perbesaran

*Fungsi-fungsi di atas dilengkapi dengan motor dan dapat disesuaikan melalui remote control.

Sampai dengan 25 titik distorsi

Penyesuaian layar yang sederhana dan halus

Anda dapat menyesuaikan distorsi layar dan mengatur layar dengan presisi menggunakan fungsi warping 4/9/15/25 titik pada layar.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Fungsi di atas bersifat motorized dan dapat disesuaikan melalui remote control.

Animasi ini menunjukkan perputaran layar yang diproyeksikan di dinding tanpa mengubah posisi proyektor secara fisik.

Rotasi layar

Putar layar sesuai keinginan Anda.

Sebagai dukungan untuk rotasi layar, Anda dapat menempatkan proyektor di mana saja yang Anda inginkan, atau memutar layar tanpa perlu mengubah posisi fisik proyektor.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

SuperSign

Cara mudah untuk mengelola dan memelihara

Dengan mendukung fungsi yang dioptimalkan untuk penanda, berbagai solusi seperti distribusi konten dan pengelolaan jarak jauh proyektor yang terpasang disediakan.

LG SuperSign CMS

Ini adalah solusi perangkat lunak manajemen konten yang dioptimalkan untuk LG webOS signage. Perangkat lunak ini mendukung beberapa layar dan akun, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses server dari PC atau perangkat seluler, kemudian mengelola pembuatan dan pengeditan konten, penjadwalan, dan distribusi.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ adalah solusi perangkat lunak pengendali jarak jauh dan pemantauan. Perangkat lunak ini dirancang untuk implementasi skala besar. Beberapa administrator dapat mengakses server SuperSign Control+ melalui jaringan untuk memantau status layar yang terhubung secara real-time, mengendalikan layar tersebut, dan menyesuaikan nilai pengaturannya.

LG ConnectedCare

Ini adalah solusi layanan cloud yang dapat mengelola status operasional proyektor yang terpasang secara jarak jauh, membantu operasional bisnis Anda tetap stabil dengan menyediakan pemantauan jarak jauh dan diagnosis kerusakan.

Gambar pemantauan real-time.

1. Pemantauan secara real-time

Pusat Layanan Pelanggan B2B: Minta bantuan gambar.

2. Pusat Layanan Pelanggan B2B: Minta Bantuan

Persiapan SE: gambar diagnosis mobile.

3. Persiapan SE: Diagnosis mobile

Gambar kunjungan ke lokasi oleh insinyur layanan.

4. Kunjungan ke lokasi oleh teknisi layanan

Gambar pemecahan masalah.

5. Pemecahan Masalah

Gambar Masalah telah diselesaikan.

6. Masalah telah diselesaikan

*Pengguna mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan SuperSign Control+, SuperSign CMS, dan LG ConnectedCare™ sesuai dengan wilayah masing-masing.

Kalkulator Proyeksi LG

Anda dapat mensimulasikan proyektor LG di ruang Anda menggunakan Kalkulator Proyeksi LG.

HITUNG SEKARANG!
