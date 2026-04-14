LG ProBeam BU70QGT Proyektor Tanda Laser 4K dengan kecerahan 7.000 ANSI Lumens
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Laser 4K UHD & Kontras 3.000.000:1
Kualitas gambar yang luar biasa
Dengan resolusi 4K UHD (3840 x 2160) dan 8,3 megapiksel, LG ProBeam menampilkan detail yang presisi pada layar berukuran 40 inci hingga 300 inci. Dengan rasio kontras 3.000:1, proyektor ini mampu menampilkan kegelapan yang dalam dan kecerahan yang tinggi.
*Kecerahan (ANSI Lumen) didasarkan pada tingkat kecerahan yang dirasakan dari gambar yang diproyeksikan.
Penggabungan tepi
Pemandangan panorama yang mulus
Dengan mendukung teknologi Edge blending yang mengontrol kecerahan area di mana cahaya proyeksi tumpang tindih, teknologi ini dapat menyediakan koneksi yang mulus tanpa menyebabkan kecerahan yang lebih tinggi saat dua atau lebih proyektor harus digunakan secara bersamaan.
Pemasangan yang fleksibel dan mudah
Cukup sesuaikan distorsi layar.
Dengan fungsi zoom x1.6 dan pergeseran lensa (V +60/-33%, H ±28%), pengguna dapat dengan mudah mengatur layar melalui penyesuaian halus dengan mengatur lensa dan zoom.
*Fungsi-fungsi di atas dilengkapi dengan motor dan dapat disesuaikan melalui remote control.
Sampai dengan 25 titik distorsi
Penyesuaian layar yang sederhana dan halus
Anda dapat menyesuaikan distorsi layar dan mengatur layar dengan presisi menggunakan fungsi warping 4/9/15/25 titik pada layar.
*Fungsi di atas bersifat motorized dan dapat disesuaikan melalui remote control.
SuperSign
Cara mudah untuk mengelola dan memelihara
Dengan mendukung fungsi yang dioptimalkan untuk penanda, berbagai solusi seperti distribusi konten dan pengelolaan jarak jauh proyektor yang terpasang disediakan.
LG SuperSign CMS
Ini adalah solusi perangkat lunak manajemen konten yang dioptimalkan untuk LG webOS signage. Perangkat lunak ini mendukung beberapa layar dan akun, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses server dari PC atau perangkat seluler, kemudian mengelola pembuatan dan pengeditan konten, penjadwalan, dan distribusi.
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+ adalah solusi perangkat lunak pengendali jarak jauh dan pemantauan. Perangkat lunak ini dirancang untuk implementasi skala besar. Beberapa administrator dapat mengakses server SuperSign Control+ melalui jaringan untuk memantau status layar yang terhubung secara real-time, mengendalikan layar tersebut, dan menyesuaikan nilai pengaturannya.
LG ConnectedCare
Ini adalah solusi layanan cloud yang dapat mengelola status operasional proyektor yang terpasang secara jarak jauh, membantu operasional bisnis Anda tetap stabil dengan menyediakan pemantauan jarak jauh dan diagnosis kerusakan.
*Pengguna mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan SuperSign Control+, SuperSign CMS, dan LG ConnectedCare™ sesuai dengan wilayah masing-masing.
Kalkulator Proyeksi LG
Anda dapat mensimulasikan proyektor LG di ruang Anda menggunakan Kalkulator Proyeksi LG.
