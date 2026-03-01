Home Solution Ramadan Promo 2026

Anda dapat menghubungi customer support LG Special Deals di nomor: 0821-9900-1017 atau email : callcenter@aldmic.com

Informasi Batas Saldo Gopay

Informasi Batas Saldo Gopay :

- Gopay Akun yang belum di upgrade ke Gopay Plus : Batas Maksimum saldo Rp2.000.000 (termasuk top up, transfer and menerima saldo gopay, GoPay, etc)

- Gopay Akun yang sudah di upgrade ke Gopay Plus : Batas Maksimum saldo Rp20.000.000 (termasuk top up, transfer and menerima saldo gopay, GoPay, etc)

- Batas Maksimum untuk saldo Gopay dari semua jenis transaksi (top up, transfer, GoPay, etc.) : Untuk akun yang belum di upgrade ataupun akun Gopay Plus, batas maksimum Rp40.000.000/bulan



* Untuk top up Gopay > Rp2.000.000 akun Gopay harus sudah di upgrade ke Gopay Plus