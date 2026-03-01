Home Solution Ramadan Promo 2026

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Syarat & Ketentuan
- Periode promo pembelian produk LG home appliances berhadiah GoPay berlaku selama pembelian produk di tanggal berikut :
- Ramadan promo 15 February – 24 Maret 2026
- Klaim hadiah GoPay berlaku dari 15 February – 24 April 2026
- Promo ini berlaku untuk pembelian produk Kulkas dan Mesin Cuci tipe tertentu List Model Ramadhan 2026
- Promo ini berlaku untuk pembelian produk di website LG dan di toko offline tertentu List Toko Ramadhan 2026
- Promo ini berlaku untuk konsumen dengan pembelian pribadi, tidak atas nama PT atau Instansi, tidak terkait penyelenggara dan perusahaan
- Untuk mendapatkan hadiah GoPay konsumen wajib untuk mendarftarkan diri dan mengisi data yang dibutuhkan di https://lgspecialdeals.com/
- Pastikan nomor WhatsApp dan Email yang Anda input aktif
- Pastikan nomor akun GoPay telah terdaftar, jika belum mempunyai akun silakan daftarkan diri pada aplikasi tsb
- Pastikan tipe produk sesuai dengan yang tertera di nota/invoice pembelian dan pada foto nomor seri (S/No.)
- Jika terdapat lebih dari 1 model yang sama pada nota/invoice saat input data, maka bisa di-input dengan menambahkan produk dengan invoice yang sama
- Klaim GoPay hanya dapat dilakukan maksimal 5x per-orang / per-nomor akun GoPay
- Pastikan pengambilan gambar nota/invoice, kartu garansi, serta nomor seri terlihat jelas.
- Validasi dilakukan oleh pihak PT LG Electronics Indonesia dan proses validasi maksimal 5x24 jam hari kerja setelah konsumen melakukan pengajuan klaim.
- Akan ada notifikasi ke nomor WhatsApp dan Email konsumen setelah klaim tervalidasi dan saat GoPay sudah ditop-up
- Jika status pengajuan klaim Anda ditolak, Anda dapat mengisi dan mengunggah kembali data yang dibutuhkan
- Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan PT LG Electronics Indonesia ataupun PT Aldmic Coopn Digital. Promo ini tidak dipungut biaya apapun.
- Syarat dan ketentuan berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Promo ini terbatas dan keputusan dan penentuan GoPay tidak dapat diganggu gugat.
- Untuk pertanyaan, kendala atau informasi lebih lanjut mengenai promo LG Special Deals silakan hubungi
Email : callcenter@aldmic.com
WA : 0821-9900-1017
FAQ
•
Program LG Special Deals berlaku dimana saja?
Promo ini berlaku untuk pembelian produk di website LG dan di toko offline tertentu
•
Siapa saja yang berhak mengikuti LG Special Deals?
Konsumen dengan pembelian pribadi, tidak atas nama PT atau Instansi, tidak terkait penyelenggara dan perusahaan
•
Kenapa setelah 5 hari kerja GoPay belum cair?
Butuh waktu 5 x 24 Jam Kerja untuk melakukan validasi data. Pastikan data yang diregistrasikan sudah benar dan jelas.
•
Bagaimana jika setelah saya meregistrasikan produk, lalu klaim tersebut ditolak?
Anda bisa meregistrasikan ulang produk, dan pastikan tidak menggunakan gambar/foto nota ataupun kartu garansi yang sama dengan registrasi sebelumnya. Silahkan lakukan ambil gambar ulang dengan lebih JELAS dan DAPAT TERBACA untuk meregistrasikan produk kembali.
•
Bagaimana jika saya membeli produk LG di toko dengan nota yang tidak tercantum nama saya? (nota di-print)
Silakan tulis nama dan nomor telepon pada nota tersebut jika tidak ada opsi penambahan nama di nota print.
•
Untuk GoPay, jika saya tidak punya akun Gojek apakah akan terproses?
Hadiah tidak akan terproses, alias GoPay akan hangus, serta tidak ada pengulangan untuk hal ini. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki akun Gojek sebelum menukarkan.
•
Bagaimana cara mengikuti program LG Special Deals?
Dengan membeli produk LG home appliances atau home entertainment tipe tipe tertentu, kemudian daftarkan diri Anda dan ajukan klaim/penukaran hadiah pada website ini.
•
Periode program berlangsung mulai kapan sampai dengan kapan?
- Ramadan promo 15 Februari - 24 April 2026
•
Bagaimana cara mengetahui status mendapatkan GoPay?
Anda akan mendapatkan notifikasi WhatsApp perihal status GoPay, atau dapat melakukan pengecekan di Halaman Status Klaim.
•
Apakah GoPay dapat diuangkan?
GoPay tidak dapat diuangkan.
•
Apakah ada kontak customer support dari program LG Special Deals?
Anda dapat menghubungi customer support LG Special Deals di nomor: 0821-9900-1017 atau email : callcenter@aldmic.com
Informasi Batas Saldo Gopay
GoPay GOPAY
Informasi Batas Saldo Gopay :
- Gopay Akun yang belum di upgrade ke Gopay Plus : Batas Maksimum saldo Rp2.000.000 (termasuk top up, transfer and menerima saldo gopay, GoPay, etc)
- Gopay Akun yang sudah di upgrade ke Gopay Plus : Batas Maksimum saldo Rp20.000.000 (termasuk top up, transfer and menerima saldo gopay, GoPay, etc)
- Batas Maksimum untuk saldo Gopay dari semua jenis transaksi (top up, transfer, GoPay, etc.) : Untuk akun yang belum di upgrade ataupun akun Gopay Plus, batas maksimum Rp40.000.000/bulan
* Untuk top up Gopay > Rp2.000.000 akun Gopay harus sudah di upgrade ke Gopay Plus