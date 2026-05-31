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65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

65NU805BPSB
Front view of 65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026 65NU805BPSB
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
Front view of 65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026 65NU805BPSB
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
65 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

Fitur Utama

  • Nano Detail Enhancer refines texture and depth for more lifelike 4K picture
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • AI Hub unlocks a smart, personalized experience, secured by LG Shield.
  • Access a wide selection of live and on demand content seamlessly available through LG Channels
Lebih banyak
Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Keamanan Siber untuk LG Shield

Penghargaan Inovasi CES - Penerima penghargaan (LG Shield)

Keamanan siber

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan untuk Multi-AI

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan (Multi-AI)

Kecerdasan Buatan

Lencana AVForums Editor's Choice sebagai Sistem Smart TV Terbaik selama 8 tahun berturut-turut, termasuk 2025/26

Pilihan Editor AVForums - Sistem Smart TV Terbaik 2025/26

"8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik"

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diserahkan kepada juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang dibuat dan tidak menguji item yang diberikan penghargaan tersebut.

Mengapa LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur dan volume warna untuk menyempurnakan detail mikro dan menghadirkan kualitas gambar 4K yang lebih jernih dan lebih hidup.

Penambah Detail Nano

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Desain Ramping dipasang di dinding di ruang tamu terbuka yang cerah, menampilkan profil ramping yang menyatu mulus dengan interior sambil menampilkan bentuk abstrak warna-warni yang cerah di seluruh layar.

Desain Ramping

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan WebOS Multi AI pemenang Penghargaan disajikan pada latar belakang gelap yang menampilkan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan terkait AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG NANO 4K UHD AI NU80 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Channels menawarkan hiburan gratis tanpa akhir, termasuk saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif, dengan akses langsung ke berbagai opsi tampilan.

LG Channels - Hiburan Tanpa Akhir Gratis

Bagaimana LG NANO 4K UHD meningkatkan kejernihan dan detail?

LG NANO 4K UHD dibuat untuk mengungkapkan detail yang kaya di setiap adegan. Nano Detail Enhancer-nya menganalisis setiap bingkai untuk meningkatkan kontras, detail, dan kecerahan pada tingkat nano. Algoritme peningkatan yang canggih meningkatkan resolusi menjadi 4K. Tonton konten favorit Anda dengan kualitas yang lebih tajam dan lebih baik.

Penambah Detail Nano

Menyempurnakan kontras untuk kedalaman yang lebih nyata

Didukung oleh Prosesor AI alfa, TV Anda menganalisis gambar untuk mengungkapkan detail nano, meningkatkan kontras dan kedalaman untuk menghadirkan lebih banyak pemandangan tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur dan volume warna untuk menyempurnakan detail mikro dan menghadirkan kualitas gambar 4K yang lebih jernih dan lebih hidup.

HDR10 Pro

Detail yang jelas, kontras yang lebih dalam di setiap adegan

Format HDR10 Pro kami menghadirkan sorotan yang lebih cerah dan bayangan yang lebih dalam. Selami pemandangan yang lebih cerah dengan detail yang lebih kaya.1)

LG NANO 4K UHD AI NU80 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

LG NANO 4K UHD AI NU80 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

alpha 7 Prosesor AI 4K Gen9

Ditingkatkan untuk pemrosesan yang lebih cerdas dan lebih kuat

Didorong oleh daya GPU dan CPU yang ditingkatkan, Prosesor AI alpha 7 melakukan pengoptimalan gambar skala nano untuk menghadirkan kejernihan 4K dengan kontras yang ditingkatkan dan kedalaman tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menonjolkan pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menonjolkan pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Pencarian Multi AI Tingkat Lanjut dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.4)

Dapatkan rekomendasi dan informasi konten yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.5)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke Halaman Saya yang disesuaikan hanya untuk Anda!

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.6)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Perisai

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti

7 teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman dengan penyimpanan dan manajemen data yang aman, algoritme kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, autentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons peristiwa keamanan, dan manajemen pembaruan yang aman.

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

7 Teknologi Inti LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield dikenal untuk Penyimpanan dan Manajemen Data Aman, diilustrasikan dengan ikon kunci, di mana mekanisme perlindungan yang ditingkatkan melindungi informasi sensitif dalam sistem.
Penyimpanan dan Manajemen Data yang Aman

Penyimpanan data yang aman melalui teknologi kunci yang ditingkatkan28)

LG NANO 4K UHD AI NU80 diakui untuk Algoritma Kriptografi Aman, diilustrasikan dengan tampilan dan ikon perisai yang dilindungi, di mana keamanan berbasis enkripsi memastikan transmisi data yang aman dan andal.
Algoritma Kriptografi Aman

Manajemen sertifikat klien untuk transmisi data yang aman

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield diakui untuk Memastikan Integritas Perangkat Lunak, diilustrasikan dengan ikon sistem yang aman, di mana mekanisme otentikasi memverifikasi keandalan sistem dan melindungi dari akses yang tidak sah.
Memastikan Integritas Perangkat Lunak

Teknologi kredensial untuk autentikasi pengguna yang aman

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield dikenal untuk Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses, diilustrasikan oleh pengguna yang terhubung dan ikon kunci, di mana perlindungan tingkat sistem mengelola akses dan mengamankan lingkungan aplikasi.
Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses

Perlindungan sistem dan solusi keamanan aplikasi untuk integritas perangkat lunak

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield diakui untuk Transmisi Data Aman, diilustrasikan oleh ikon server dan perangkat yang terhubung, di mana proses verifikasi memastikan integritas dan melindungi data selama transfer.
Transmisi Data yang Aman

Solusi terverifikasi yang memastikan integritas untuk pembaruan keamanan

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield diakui untuk Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan, yang diilustrasikan dengan ikon koneksi dan pemantauan, di mana sistem kriptografi memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap ancaman.
Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan

Solusi yang didukung oleh algoritme kriptografi yang aman

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan LG Shield diakui untuk Manajemen Pembaruan Keamanan, yang diilustrasikan oleh ikon sistem dan perisai, di mana mekanisme pemantauan dan pembaruan waktu nyata membantu mencegah ancaman dan menjaga perlindungan sistem.
Manajemen Pembaruan Keamanan

Pencegahan intrusi real-time dan pemantauan ancaman untuk peristiwa keamanan

webOS Re: Program Baru

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis9)

Remote Ajaib AI

Navigasi dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub

Kontrol TV Anda dengan mudah dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret, dan lepas untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup berbicara untuk perintah suara.10)

LG NANO 4K UHD AI NU80 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Layar beranda LG NANO 4K UHD AI NU80 menavigasi ke antarmuka LG Channels, dengan saluran TV langsung gratis, film, dan konten eksklusif. Ini menyoroti akses langsung ke ratusan opsi hiburan tanpa pembayaran, tanpa langganan, dan tanpa dekoder yang diperlukan.

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menghadirkan beragam konten dari berbagai platform ke dalam satu hub secara gratis, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai. Mulailah menonton tanpa biaya tersembunyi atau memasang top-box.11)

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan mulus di seluruh ekosistem pintar yang didukung.12)

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan mulus di seluruh ekosistem pintar yang didukung.12)

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

Galeri LG+

Tata ruang Anda dengan berbagai konten untuk dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100+ karya seni, video ambient, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruang Anda. Dengan pembaruan perpustakaan rutin, personalisasi rumah Anda dengan konten pilihan yang mencerminkan gaya Anda.21)

LG NANO 4K UHD AI NU80's LG Gallery+ dengan BGM dan Music Lounge menampilkan pemandangan danau hutan "Forest Evening" di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk musik suasana hati, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Music Lounge

Atur getaran yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang sesuai dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi Anda atau sambungkan melalui Bluetooth untuk memutar trek Anda sendiri.

LG NANO 4K UHD AI NU80 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

LG NANO 4K UHD AI NU80 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Foto dengan mudah dan tampilkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Foto Anda dengan mudah ke TV hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasi ruang Anda dengan mudah dengan menggunakan konten dari perpustakaan foto Anda sendiri.24)

LG NANO 4K UHD AI NU80 dipasang di dinding hijau di atas konsol merah, menampilkan papan informasi termasuk cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

Papan Informasi

Tetap diperbarui dengan dasbor pribadi all-in-one

Lihat informasi penting secara sekilas. Dapatkan pembaruan cuaca, peringatan olahraga, lihat Google Kalender Anda, dan bahkan siapkan pemberitahuan untuk Home Hub, reservasi tampilan Anda, dan banyak lagi.

LG NANO 4K UHD AI NU80 terlihat dimatikan di dinding, lalu Mode Galeri menyala, menampilkan informasi, dan menelusuri karya seni yang berbeda.

LG NANO 4K UHD AI NU80 looks powered down on the wall, then Gallery Mode turns on, shows information, and cycles through different artworks.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri diaktifkan, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruang Anda.25)

Desain, dibuat untuk meningkatkan ruang Anda

Desain Ramping

Siluet ramping yang menyatu dengan interior Anda

Dibuat dengan garis-garis minimalis dan detail halus, profil ramping TV Anda menambahkan sentuhan canggih ke rumah Anda tanpa mengganggu.

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Desain Ramping dipasang di dinding di ruang tamu terbuka yang cerah, menampilkan profil ramping yang menyatu mulus dengan interior sambil menampilkan bentuk abstrak warna-warni yang cerah di seluruh layar.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Prakiraan Olahraga oleh AI Concierge

Terima prediksi game dengan AI

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.14)

TruMotion

Penghalusan gerakan yang beradaptasi dengan setiap genre

TruMotion menyesuaikan tingkat getaran untuk menerapkan jumlah penghalusan yang tepat untuk pengalaman menonton alami dari film, olahraga, dan banyak lagi.

Peringatan Olahraga

Siapkan peringatan dan jangan pernah melewatkan momen

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Masuki dunia yang disetel untuk menang

Gameplay Terbaik

Game untuk menang dengan performa yang mulus

Dapatkan pengalaman bermain game yang luar biasa dengan VRR hingga 60Hz. Dengan pengontrol bersertifikat BT ULL pertama yang dipasangkan dengan kecepatan refresh yang cepat, setiap momen bermain game menjadi lebih menyenangkan.15)

LG NANO 4K UHD AI NU80 untuk Ultimate Gameplay menampilkan adegan game aksi yang serba cepat dengan sisipan perbandingan yang menyoroti gerakan yang lebih halus, sekaligus mendukung hingga 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI NU80 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke aplikasi game GeForce NOW dan webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI NU80 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke aplikasi game GeForce NOW dan webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
Bluetooth Latensi Ultra Rendah

TV pertama di dunia yang mendukung Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Rasakan cloud gaming berkinerja tinggi dengan latensi sangat rendah dengan dukungan Bluetooth Ultra Low Latency Controller, mengurangi penundaan input menjadi kurang dari 3,0 ms. Nikmati kontrol responsif yang mulus yang terasa seperti koneksi kabel, bahkan saat bermain di cloud.16)

Portal Game LG

Hub serba ada untuk bermain game—tidak perlu konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan. 17)

Dasbor Game & Pengoptimal

Menyempurnakan pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Dasbor Game untuk kontrol cepat dan real-time serta Pengoptimal Game untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan kecepatan refresh, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Sinema Sejati, dilestarikan dengan detail yang tepat

LG NANO 4K UHD AI NU80 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

LG NANO 4K UHD AI NU80 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

MODE PEMBUAT FILM

Tonton film seperti yang diinginkan sutradara

Mode Pembuat Film mematikan pemrosesan ekstra dan mempertahankan warna, gerakan, dan rasio aspek yang dipilih sutradara. Film diputar kembali dengan tampilan dan nuansa yang sama yang dimaksudkan di studio.18)

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih lengkap

Orkestra WOW

Sistem suara surround penuh dari LG TV dan Soundbar sinkron

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu, sistem memperluas kedalaman dan arah untuk pengalaman surround yang lebih lengkap..19)

LG NANO 4K UHD AI NU80 dengan WOW Orchestra menunjukkan konduktor orkestra memimpin pertunjukan di layar, saat gelombang suara berlapis dari TV dan soundbar di bawahnya memenuhi ruangan untuk menciptakan pengalaman suara surround yang disinkronkan.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Penafian

 

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur berbeda-beda menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur cerdas berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

*Konten yang ditampilkan di halaman ini dapat berbeda dari konten yang tersedia di layanan Gallery+ yang sebenarnya.

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

 

2)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

3)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

4)*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

 

5)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

6)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

7)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

8)*Diperlukan pembaruan jaringan.

 

9)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

 

10)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

11)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

12)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

14)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.

 

15)*60Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 60Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

 

16)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

17)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

18)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE FILMMAKER otomatis dimulai di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

 

19)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

21)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

24)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

25)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

 

28)*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada model.

*Perlindungan penginstalan mengecualikan penginstalan aplikasi dari sumber yang tidak biasa selain LG Apps, dll.

*Pembaruan perangkat lunak rutin diperlukan untuk perlindungan 5 tahun yang berkelanjutan.

*Perlindungan dan enkripsi data diamankan dalam penggunaan normal.

*webOS diamankan oleh LG Shield.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz Native

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio Output

    20W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

Semua Spesifikasi

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K UHD

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Backlight Type

    Direct

  • Refresh Rate

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • Picture Mode

    9 modes

  • Auto Calibration

    Ya

AUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    20W

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Speaker System

    2.0 channel

  • WOW Orchestra

    Ya

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • HDMI Input

    3ea (mendukung eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

GAMING

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 60Hz)

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • Home Hub

    Yes (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Ya (Dapat dilepas)

BROADCASTING

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

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