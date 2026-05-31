Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 2026 85 inci

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

2)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

3)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

4)*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

5)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

6)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

7)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

8)*Diperlukan pembaruan jaringan.

9)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

10)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

11)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

12)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

13)*Ukuran layar maksimum dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

14)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.

15)*60Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 60Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

16)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

17)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

18)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE FILMMAKER otomatis dimulai di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

19)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

21)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

24)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

25)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

28)*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada model.

*Perlindungan penginstalan mengecualikan penginstalan aplikasi dari sumber yang tidak biasa selain LG Apps, dll.

*Pembaruan perangkat lunak rutin diperlukan untuk perlindungan 5 tahun yang berkelanjutan.

*Perlindungan dan enkripsi data diamankan dalam penggunaan normal.

*webOS diamankan oleh LG Shield.