Smart Family Living Bundle 1: 65 inch LG OLED evo AI + SoundBar LG + Air Purifier 360˚ HIT

Smart Family Living Bundle 1: 65 inch LG OLED evo AI + SoundBar LG + Air Purifier 360˚ HIT

Fitur Utama

  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
  • Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
  • WOW Bracket for LG OLED C
  • WOW Orchestra for Perfect Harmonious Sound
  • 360 Purification: Pemurnian menyeluruh 360°, seluruh sudut
  • Multi-filtrasi: Pre-filter, HEPA filter (PM 1.0), Deodorization filter (bau tidak sedap, polusi, gas berbahaya)
Lebih banyak
Products in this Bundle: 3
Tampilan depan Smart TV 4K LG OLED evo AI C5. Lambang 12 Tahun OLED nomor 1 dunia dan logo LG OLED evo AI 2025 pada layar.

OLED65C5PSA

65 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
Front angle view of Sound Bar and Woofer

SC9S

Sound Bar LG
Tampak depan LG Puricare™ 360˚ 2Phase Air Purifier(AS60GHWG0)

AS60GHWG0

LG Puricare™ Air Purifier 360˚ HIT
Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 9 AI Processor Gen8 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, ditenagai oleh LG alpha 9 AI processor Gen8. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Lihat Detail Setiap
Terang dan Gelap

*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.

TV dan LG Sound Bar SC9S digantung di dinding putih. Di bawah subwoofer nirkabel hitam ditempatkan di lantai.

WOW Bracket sangat cocok dengan LG OLED evo C Series dan soundbar Anda

Nikmati LG OLED evo C Series Anda di dinding atau di dudukan dengan WOW Bracket.

Ringkasan Manfaat Utama

Pembersih udara LG berbentuk silinder di samping smartphone yang menampilkan kualitas udara secara real-time.

Pemurnian Udara Menyeluruh

Penjernih udara PuriCare ditempatkan di antara tangga dan laci.

Kompak dalam Ukuran

Ini menunjukkan indicator LED secara besar-besaran.

Kualitas Udara Terlihat

Pembersih udara LG berbentuk silinder di samping smartphone yang menampilkan kualitas udara secara real-time.

Smart Air Care

Cetak

Spesifikasi Utama

PICTURE (DISPLAY) - Display Type

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Ya

AUDIO - Audio Output

40W

AUDIO - Speaker System

2.2 channel

AUDIO - Dolby Atmos

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1441 x 826 x 45,1

DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

16,6

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K OLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

AI Upscaling

α9 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

Response Time

Kurang dari 0.1ms

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Hands-free Voice Control

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1441 x 826 x 45,1

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

1441 x 880 x 230

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

1600 x 950 x 200

TV Stand (WxD, mm)

470 x 230

TV Weight without Stand (kg)

16,6

TV Weight with Stand (kg)

18,5

Packaging Weight (kg)

26,4

VESA Mounting (WxH, mm)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

40W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

Cetak

Semua Spesifikasi

BERAT

Main

4.1 kg

Berat Seluruh

22.7 kg

Subwoofer

7.8 kg

AKSESORIS

Remot Kontrol

YES

Kartu Garansi

YES

AUDIO FORMAT

AAC

YES

Dolby Digital

YES

DTS Digital Surround

YES

KONEKTIVITAS

Bluetooth Codec - SBC/AAC

YES

Bluetooth Version

5.0

HDMI Out

1

Optikal

1

USB

1

KENYAMANAN

Remote App - iOS/Android OS

YES

Mode Suara Berbagi TV

YES

WOW Interface

YES

DIMENSI (WXHXD)

Main

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

SEMUA

Jumlah dari Saluran

3.1.3

Jumlah dari Pengeras Suara

9 EA

Daya Keluar

400 W

HDMI SUPPORTED

Audio Return Channel (ARC)

YES

CEC (Simplink)

YES

DAYA

Konsumsi Daya (Utama)

37 W

Konsumsi Daya (Subwoofer)

38 W

Daya Mati Konsumsi (Utama)

0.5 W ↓

Daya Mati Konsumsi (Subwoofer)

0.5 W ↓

SUARA EFEK

AI Sound Pro

YES

Cinema

YES

Game

YES

Standar

YES

Cetak

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Area yang direkomendasikan (㎡)

61

Daya input (W)

41

Sumber Daya (V/Hz)

220-240V, 50Hz

CADR (CMH)

7,8

CADR (CMM)

470

Warna

White

Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)

25dbA

Layar (Metode)

LED + Tombol Sentuh

Tingkat Energi

Model Tidak Perlu Standar Energi

Desain Eksterior

Tidak

Jenis Motor Kipas

Motor BLDC

FITUR

Bersih 360˚

Ya

Baby Care

Tidak

Child Lock

Ya

Deteksi CO₂

Ya

Mode Kipas / Langkah Peningkat Kebersihan

Tidak

Mode Kipas / Langkah pemurnian

5 Langkah (Auto/Low/Middle/High/Turbo)

Alarm Penggantian Filter

Ya

Pengion

Ya

Nyamuk Menjauh

Tidak

Layar Bau

Ya

Tampilan Kepadatan Partikel

Ya

Pet Mode

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Otomatis

Ya

Mode Pemurnian/Peningkat Kebersihan

Ya

Mode Pemurnian/Mode Ganda

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Tunggal

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Cerdas

Ya

Pengendali jarak jauh

Tidak

SENSOR

Ya

Indikator Cerdas (Kualitas Udara)

4 Langkah (Hijau>Kuning>Oranye>Merah)

Indikator Cerdas (Materi Partikulat)

PM1.0 suspended particles

UVnano

Tidak

Sensor UWB

Tidak

Panduan Suara

Tidak

Alarm Penggantian Filter

Ya

Pencahayan Suasana

Tidak

Mode Tidur

Ya

FITUR CERDAS

Remote Control

Ya

Diagnosis Pintar

Ya

ThinQ(Wi-Fi)

Ya

Tipe USB

Type C

Pemantauan Umur Filter

Ya

Status / Laporan AQI

Tidak

Otomatis Menyala/Mati

Ya

FILTER

Filter Pemurni Udara

Pre Filter Hepa Filter (PM 1.0) Gas Filter

Kelas Filter

H13

DIMENSI & BERAT

Berat Produk (kg)

6,5

Berat_Pengiriman (kg)

8,05

Dimensi Produk -PxTxL (mm)

315 x 315 x 511

Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)

411 x 411 x 591

Berat_Bersih (g)

6,5

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN

Sertifikasi BAF (Asosiasi Alergi Inggris)

Ya

Sertifikasi CA (Asosiasi Pembersihan Udara Korea)

Ya

Sertifikasi BAF

Ya

KEPATUHAN

Tipe Produk (Nama Model)

360 HIT

Negara Asal

Cina

Tanggal Launching (YYYY-MM)

2023-03

AKSESORI

Roda Bergerak

Tidak

