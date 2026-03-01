We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Family Living Bundle 1: 65 inch LG OLED evo AI + SoundBar LG + Air Purifier 360˚ HIT
Smart Family Living Bundle 1: 65 inch LG OLED evo AI + SoundBar LG + Air Purifier 360˚ HIT
OLED65C5PSA.SC9SAS6001
()
Fitur Utama
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
- Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
- WOW Bracket for LG OLED C
- WOW Orchestra for Perfect Harmonious Sound
- 360 Purification: Pemurnian menyeluruh 360°, seluruh sudut
- Multi-filtrasi: Pre-filter, HEPA filter (PM 1.0), Deodorization filter (bau tidak sedap, polusi, gas berbahaya)
Products in this Bundle: 3
*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.
Ringkasan Manfaat Utama
Pemurnian Udara Menyeluruh
Kompak dalam Ukuran
Kualitas Udara Terlihat
Smart Air Care
- 65 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
- Sound Bar LG
- LG Puricare™ Air Purifier 360˚ HIT
Spesifikasi Utama
PICTURE (DISPLAY) - Display Type
4K OLED
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut
OLED Color
PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
GAMING - FreeSync Compatible (AMD)
Ya
AUDIO - Audio Output
40W
AUDIO - Speaker System
2.2 channel
AUDIO - Dolby Atmos
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1441 x 826 x 45,1
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)
16,6
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K OLED
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
AI Upscaling
α9 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ya (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Picture Mode
10 modes
AI Picture Pro
Ya
Auto Calibration
Ya
QMS (Quick Media Switching)
Ya
GAMING
G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 144Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Ya
Response Time
Kurang dari 0.1ms
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Always Ready
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Hands-free Voice Control
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Multi View
Ya
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1441 x 826 x 45,1
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
1441 x 880 x 230
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
1600 x 950 x 200
TV Stand (WxD, mm)
470 x 230
TV Weight without Stand (kg)
16,6
TV Weight with Stand (kg)
18,5
Packaging Weight (kg)
26,4
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
Dolby Atmos
Ya
AI Sound
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)
WiSA Ready
Ya (Hingga 2.1 Channel)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
40W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.2 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.3)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 6)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)
Semua Spesifikasi
BERAT
Main
4.1 kg
Berat Seluruh
22.7 kg
Subwoofer
7.8 kg
AKSESORIS
Remot Kontrol
YES
Kartu Garansi
YES
AUDIO FORMAT
AAC
YES
Dolby Digital
YES
DTS Digital Surround
YES
KONEKTIVITAS
Bluetooth Codec - SBC/AAC
YES
Bluetooth Version
5.0
HDMI Out
1
Optikal
1
USB
1
KENYAMANAN
Remote App - iOS/Android OS
YES
Mode Suara Berbagi TV
YES
WOW Interface
YES
DIMENSI (WXHXD)
Main
975 x 63 x 125 mm
Subwoofer
221 x 390 x 313 mm
SEMUA
Jumlah dari Saluran
3.1.3
Jumlah dari Pengeras Suara
9 EA
Daya Keluar
400 W
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
YES
CEC (Simplink)
YES
DAYA
Konsumsi Daya (Utama)
37 W
Konsumsi Daya (Subwoofer)
38 W
Daya Mati Konsumsi (Utama)
0.5 W ↓
Daya Mati Konsumsi (Subwoofer)
0.5 W ↓
SUARA EFEK
AI Sound Pro
YES
Cinema
YES
Game
YES
Standar
YES
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Area yang direkomendasikan (㎡)
61
Daya input (W)
41
Sumber Daya (V/Hz)
220-240V, 50Hz
CADR (CMH)
7,8
CADR (CMM)
470
Warna
White
Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)
25dbA
Layar (Metode)
LED + Tombol Sentuh
Tingkat Energi
Model Tidak Perlu Standar Energi
Desain Eksterior
Tidak
Jenis Motor Kipas
Motor BLDC
FITUR
Bersih 360˚
Ya
Baby Care
Tidak
Child Lock
Ya
Deteksi CO₂
Ya
Mode Kipas / Langkah Peningkat Kebersihan
Tidak
Mode Kipas / Langkah pemurnian
5 Langkah (Auto/Low/Middle/High/Turbo)
Alarm Penggantian Filter
Ya
Pengion
Ya
Nyamuk Menjauh
Tidak
Layar Bau
Ya
Tampilan Kepadatan Partikel
Ya
Pet Mode
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Otomatis
Ya
Mode Pemurnian/Peningkat Kebersihan
Ya
Mode Pemurnian/Mode Ganda
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Tunggal
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Cerdas
Ya
Pengendali jarak jauh
Tidak
SENSOR
Ya
Indikator Cerdas (Kualitas Udara)
4 Langkah (Hijau>Kuning>Oranye>Merah)
Indikator Cerdas (Materi Partikulat)
PM1.0 suspended particles
UVnano
Tidak
Sensor UWB
Tidak
Panduan Suara
Tidak
Alarm Penggantian Filter
Ya
Pencahayan Suasana
Tidak
Mode Tidur
Ya
FITUR CERDAS
Remote Control
Ya
Diagnosis Pintar
Ya
ThinQ(Wi-Fi)
Ya
Tipe USB
Type C
Pemantauan Umur Filter
Ya
Status / Laporan AQI
Tidak
Otomatis Menyala/Mati
Ya
FILTER
Filter Pemurni Udara
Pre Filter Hepa Filter (PM 1.0) Gas Filter
Kelas Filter
H13
DIMENSI & BERAT
Berat Produk (kg)
6,5
Berat_Pengiriman (kg)
8,05
Dimensi Produk -PxTxL (mm)
315 x 315 x 511
Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)
411 x 411 x 591
Berat_Bersih (g)
6,5
SERTIFIKAT/PENGHARGAAN
Sertifikasi BAF (Asosiasi Alergi Inggris)
Ya
Sertifikasi CA (Asosiasi Pembersihan Udara Korea)
Ya
Sertifikasi BAF
Ya
KEPATUHAN
Tipe Produk (Nama Model)
360 HIT
Negara Asal
Cina
Tanggal Launching (YYYY-MM)
2023-03
AKSESORI
Roda Bergerak
Tidak
