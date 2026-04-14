86 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026

86QNED86BSA
Front view of 86 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 86QNED86BSA
LG QNED evo AI QNED86 shown in front and side views highlights an 86-inch display with a 1928 mm-wide screen, 1108 mm screen height, 1175 mm height with stand, a 30.9 mm slim profile depth.
LG QNED evo AI QNED85 with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG QNED evo AI QNED85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG 75 Inch LG QNED evo AI QNED86 Mini LED 4K Smart TV 2026, 75QNED86BSA
LG QNED evo AI QNED85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
Fitur Utama

  • Immersive viewing experience on a Ultra Big TV
  • LG's unique wide color gamut technology delivers incredibly rich color palette with Dynamic QNED Color Pro
  • Mini LED with Precision Dimming ensures the sharpest picture and reveals the finest details
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • The AI button unlocks AI Hub for a smart, personalized experience, secured by LG Shield

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Keamanan Siber untuk LG Shield

Penghargaan Inovasi CES - Penerima penghargaan (LG Shield)

Keamanan siber

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan untuk Multi-AI

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan (Multi-AI)

Kecerdasan Buatan

Lencana AVForums Editor's Choice sebagai Sistem Smart TV Terbaik selama 8 tahun berturut-turut, termasuk 2025/26

Pilihan Editor AVForums - Sistem Smart TV Terbaik 2025/26

"8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik"

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diserahkan kepada juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang dibuat dan tidak menguji item yang diberikan penghargaan tersebut.

Mengapa LG QNED evo | LED Mini?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV dipasang di dinding di ruang tamu, menampilkan perayaan kemenangan olahraga dengan warna-warna cerah dan kualitas gambar yang halus di layar lebar saat keluarga yang duduk di sofa bersorak bersama.

Olahraga Dinamis di TV Ultra Besar

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Dynamic QNED Color Pro mengisi layar dengan semburan gerakan warna-warni seperti cat yang jelas dan lancar, menampilkan kecerahan warna yang ditingkatkan yang disertifikasi untuk 100% Volume Warna.

Warna QNED Dinamis Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED menyoroti LED Mini dengan Peredupan Presisi dalam pemandangan hutan yang terbelah, membandingkan LED konvensional dengan warna hitam yang lebih dalam dan kontras yang lebih halus saat sinar matahari menyaring melalui pepohonan untuk kejernihan dan kedalaman yang lebih besar.

LED Mini dengan Peredupan Presisi

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED menyoroti Mini LED dengan Precision Dimming Pro melalui pemandangan gunung gletser yang diterangi aurora terpisah, membandingkan LED konvensional dengan warna hitam yang lebih dalam dan kontras yang halus untuk mencapai presisi dan kejernihan yang lebih besar.

LED Mini dengan Peredupan Presisi Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED memiliki fitur AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

Bagaimana LG QNED evo Mini LED menghadirkan ukuran dan warna yang besar ke setiap adegan?

LG QNED evo's Dynamic QNED Color Pro, yang disertifikasi untuk 100% Volume Warna, dan Mini LED dengan zona peredupan canggih Precision Dimming, bersatu untuk menghadirkan warna dan detail yang sangat jelas. Nikmati pengalaman menonton yang imersif mulai dari olahraga hingga film dan seterusnya di layar ultra lebar.

TV Ultra Besar

Temukan imersi tingkat berikutnya dengan layar ultra-besar

Nikmati aksi olahraga, setiap film, dan game di LG QNED evo Ultra Big TV yang luas. Dengan warna-warna cerah dan kualitas gambar yang halus, aksi terungkap dengan skala dan kejernihan yang menakjubkan.1)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 memiliki sertifikasi Eyesafe RPF 35 seperti yang diverifikasi oleh UL, yang menunjukkan diverifikasi untuk mengurangi kinerja cahaya biru.

Terverifikasi UL untuk cahaya biru rendah — gambar ultra-besar yang nyaman untuk mata Anda32)

Warna QNED Dinamis Pro

Teknologi gamut warna berbasis Nano LG menghadirkan Volume Warna 100% di TV Anda

Lihat warna yang lebih dinamis dan cerah dalam gerakan dengan teknologi gamut warna LG yang lebih luas berbasis Nano menggantikan Quantum Dot, meningkatkan tingkat reproduksi warna TV Anda untuk mengekspresikan berbagai suasana hati dengan Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Dynamic QNED Color Pro mengisi layar dengan semburan gerakan warna-warni seperti cat yang jelas dan lancar, dengan transisi yang lancar dan rentang warna yang luas melebihi tampilan titik kuantum pada umumnya.

Lihat Sertifikasi Volume Warna 100% LG QNED evo3)

LED Mini dengan Peredupan Presisi

LED Mini bertemu Peredupan Presisi menonjolkan kejernihan dengan kontras dan detail yang lebih baik

LED mini dan zona peredupan canggih bekerja sama untuk mengontrol cahaya, meningkatkan kontras, detail, dan kejernihan gambar.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED menyoroti LED Mini dengan Peredupan Presisi dalam pemandangan hutan yang terbelah, membandingkan LED konvensional dengan warna hitam yang lebih dalam dan kontras yang lebih halus saat sinar matahari menyaring melalui pepohonan untuk kejernihan dan kedalaman yang lebih besar.

*Gambar di atas disimulasikan untuk tujuan ilustrasi.

alpha 8 AI Prosesor 4K Gen3

Mesin AI canggih dengan performa NPU X5.0 lebih cepat

Prosesor generasi berikutnya kami meningkatkan kemampuan TV Anda, memungkinkan AI memberikan pengalaman menonton yang disesuaikan dengan preferensi Anda dengan detail 4K yang lebih tajam, suara yang lebih kaya, dan warna yang cerah. 4)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED's alpha 8 AI Processor 4K Gen3 bersinar dalam cahaya biru pada papan sirkuit, menonjolkan kinerja pemrosesan AI dengan NPU x5.0 Pemrosesan Saraf Lebih Cepat, GPU 10% Grafis Lebih Bertenaga, dan 20% Memori Ditingkatkan Throughput.

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

AI HDR Remastering

Tingkatkan setiap bingkai ke kualitas HDR

AI secara otomatis mengoptimalkan warna, kecerahan, dan kontras serta meningkatkan kualitas gambar SDR ke tingkat HDR untuk visual yang lebih kaya dan realistis.

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Pencarian Multi AI Tingkat Lanjut dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.8)

Dapatkan rekomendasi dan informasi konten yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.9)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke Halaman Saya yang disesuaikan hanya untuk Anda!

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.10)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Perisai

Keamanan yang dapat Anda percayai

7 teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman dengan penyimpanan dan manajemen data yang aman, algoritme kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, autentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons peristiwa keamanan, dan manajemen pembaruan yang aman.

Keamanan yang dapat Anda percayai Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

webOS Re: Program Baru

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis12)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

Perlindungan LG Quad

TV LG Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, TV LG Anda terlindungi. Kapasitor internal melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sedangkan semikonduktor direkayasa dengan perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan pelapis pelindung melindungi chipset dari kelembaban dan bahkan data Anda tetap aman dan terlindungi dengan LG Shield.

Remote Ajaib AI

Navigasi dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub

Kontrol TV Anda dengan mudah dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret, dan lepas untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup berbicara untuk perintah suara.13)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED memiliki fitur AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Prakiraan Olahraga oleh AI Concierge

Terima prediksi game dengan AI

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.14)

Gerak Tru

Penghalusan gerakan yang beradaptasi dengan setiap genre

AI Genre Selection mengidentifikasi genre konten dan TruMotion menyesuaikan level getaran untuk menerapkan jumlah penghalusan yang tepat untuk pengalaman menonton alami dari film, olahraga, dan lainnya.

Peringatan Olahraga

Siapkan peringatan dan jangan pernah melewatkan momen

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Masuki dunia yang disetel untuk menang

Gameplay Terbaik

Game untuk menang dengan kecepatan refresh yang ditingkatkan hingga 288Hz

Rasakan game ultra-cepat dengan 144Hz, AMD FreeSync Premium, dan VRR. Dengan Motion Booster yang menghadirkan kecepatan refresh untuk mengurangi buram gerakan dan pengontrol bersertifikat BT ULL pertama, nikmati performa tinggi, ideal untuk game kompetitif.15)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED untuk Ultimate Gameplay menampilkan adegan balap berkecepatan tinggi yang semarak dengan sisipan perbandingan buram yang menyoroti Motion Booster 288, sekaligus mendukung 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke aplikasi game GeForce NOW dan webOS.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
Bluetooth Latensi Ultra Rendah

TV pertama di dunia yang mendukung Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Rasakan cloud gaming berkinerja tinggi dengan latensi sangat rendah dengan dukungan Bluetooth Ultra Low Latency Controller, mengurangi penundaan input menjadi kurang dari 3,0 ms. Nikmati kontrol responsif yang mulus yang terasa seperti koneksi kabel, bahkan saat bermain di cloud.16)

Portal Game LG

Hub serba ada untuk bermain game—tidak perlu konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.17)

Dasbor Game & Pengoptimal

Menyempurnakan pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Dasbor Game untuk kontrol cepat dan real-time serta Pengoptimal Game untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan kecepatan refresh, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Sinema Sejati, dilestarikan dengan detail yang tepat

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ditampilkan di studio saat sutradara bekerja di panel kontrol sambil mengedit film yang ditampilkan di layar. Logo Dolby Vision dan FILMMAKER MODE muncul di kiri bawah.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Tonton film seperti yang diinginkan sutradara

Rasakan bioskop seperti yang diinginkan sutradara dengan Dolby Vision dan FILMMAKER MODE dengan Kompensasi Cahaya Sekitar yang beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menjaga visual sedekat mungkin dengan bentuk aslinya.18)

Penempatan dan Ekspansi yang Fleksibel

Dengan Sound Suite, sesuaikan pengaturan suara untuk ruang Anda

Dirancang agar sepenuhnya fleksibel dengan lebih dari 50 kemungkinan kombinasi, LG Sound Suite memungkinkan Anda memilih dari banyak speaker yang tersedia dan menggabungkannya untuk membuat pengaturan Anda sendiri yang sesuai dengan kebutuhan Anda.31)

LG QNED evo QNED85 Mini LED yang menampilkan Sound Suite dengan DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) menunjukkan ruangan yang luas dengan berbagai jenis speaker yang ditempatkan di sekitar ruangan yang menunjukkan betapa fleksibel dan dapat disesuaikan Sound Suite.

Desain, dibuat untuk meningkatkan ruang Anda

Desain Super Ramping

Ketagihan cocok untuk ruang modern

Dibuat untuk diintegrasikan ke dalam desain interior Anda, siluet super tipis TV Anda bersih dan halus tanpa menambah kekacauan visual.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Desain Super Slim dipasang di dinding di ruang tamu yang cerah dan terbuka dan menyatu dengan interior sambil menampilkan karya seni abstrak geometris yang berani.

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

Galeri LG+

Tata ruang Anda dengan berbagai konten untuk dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100+ karya seni, video ambient, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruang Anda. Dengan pembaruan perpustakaan rutin, personalisasi rumah Anda dengan konten pilihan yang mencerminkan gaya Anda.20)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan LG Gallery+ menampilkan karya seni yang dikurasi—visual bertema luar angkasa, lukisan bergaya Korea, dan lanskap indah—menelusuri setiap bagian di layar.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED LG Gallery+ dengan BGM dan Music Lounge menampilkan pemandangan danau hutan "Forest Evening" di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk musik suasana hati, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Music Lounge

Atur getaran yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang sesuai dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi Anda atau sambungkan melalui Bluetooth untuk memutar trek Anda sendiri.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED menampilkan kisi Google Foto dari foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Foto dengan mudah dan tampilkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Foto Anda dengan mudah ke TV hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasi ruang Anda dengan mudah dengan menggunakan konten dari perpustakaan foto Anda sendiri.23)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dipasang di dinding hijau di atas konsol merah, menampilkan papan informasi termasuk cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

Papan Informasi

Tetap diperbarui dengan dasbor pribadi all-in-one

Lihat informasi penting secara sekilas. Dapatkan pembaruan cuaca, peringatan olahraga, lihat Google Kalender Anda, dan bahkan siapkan pemberitahuan untuk Home Hub, reservasi tampilan Anda, dan banyak lagi.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri diaktifkan, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruang Anda.30)

Kontrol Kecerahan Otomatis

Kecerahan optimal dalam cahaya apa pun

Kontrol Kecerahan secara otomatis menyesuaikan output layar berdasarkan pencahayaan sekitar, memastikan tampilan yang jelas dan nyaman di lingkungan apa pun.24)

Sensor Gerak

Responsif terhadap kehadiran Anda

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, beralih mode tergantung pada apakah Anda berada di dekat atau tidak.25)

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menyatukan beragam konten dari platform langsung dan sesuai permintaan ke dalam satu hub, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai.26)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan Konektivitas Cerdas menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke Google Home dan LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan lancar di Google Home dan lainnya.27)

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih lengkap

Orkestra WOW

Sistem suara surround penuh dari LG TV dan Soundbar sinkron

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu, sistem memperluas kedalaman dan arah untuk pengalaman surround yang lebih lengkap.29)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dengan WOW Orchestra menunjukkan musisi tampil di layar, saat gelombang suara berlapis dari TV dan soundbar di bawahnya memenuhi ruang tamu untuk menciptakan pengalaman suara surround yang disinkronkan.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Penolakan tanggung jawab

 

*Gambar di atas di halaman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur bervariasi menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan bervariasi menurut wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ke-3.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

*Konten yang ditampilkan di halaman ini mungkin berbeda dari konten yang tersedia di layanan Gallery+ yang sebenarnya.

1)*Ukuran layar maksimum dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

 

2)*QNED evo menampilkan gamut warna yang lebih luas dibandingkan dengan QNED.

 

3)*Volume Gamut Warna Tampilan (CGV) setara atau melebihi CGV ruang warna DCI-P3 seperti yang diverifikasi secara independen oleh Intertek.

 

4)*Dibandingkan dengan alpha 8 AI Processor 4K Gen2 2025 berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

 

5)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

6)*Harus diaktifkan melalui menu Mode Suara. Dan suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

7)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

8)*AI Search (Copilot) tersedia di model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung program webOS Re:New Program, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 dan seterusnya.

*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

 

9)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

10)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

11)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

12)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

 

13)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

14)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.

 

15)*Validasi AMD FreeSync Premium berdasarkan input lag rendah, pengurangan gagap, dan kinerja bebas kedip.

*144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

*Dalam mode Motion Booster, resolusi dapat menurun untuk memastikan kinerja yang optimal.

*Motion Booster 288 menghadirkan kecepatan refresh hingga 288Hz pada resolusi Full HD yang dioptimalkan untuk gameplay yang sangat mulus.

 

16)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

17)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE Ambient FILMMAKER dengan Dolby Vision didukung.

*FILMMAKER Ambient MODE dimulai secara otomatis di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE bekerja pada model yang dilengkapi dengan sensor cahaya.

 

19)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Layanan tersedia melalui langganan berbayar. Uji coba gratis satu bulan tersedia dengan login dan pendaftaran metode pembayaran. Langganan secara otomatis diperpanjang ke paket berbayar kecuali dibatalkan sebelum uji coba berakhir. Langganan dapat dibatalkan kapan saja selama masa percobaan.

 

20)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

21)*16 profil berbeda disediakan, dengan rekomendasi konten yang dihasilkan dengan mencocokkan data untuk setiap jenis profil.

 

22)*Fitur AI Generatif hanya tersedia di wilayah atau model tertentu.

*Langganan mencakup 20 kredit per bulan. Satu kredit memungkinkan Anda menghasilkan satu gambar.

*Bergantung pada kinerja perangkat, ukuran file, dan kecepatan jaringan, kecepatan transfer file LG Link dapat bervariasi.

*Beberapa ekstensi file mungkin tidak didukung oleh LG Link tergantung pada spesifikasi perangkat Anda.

*LG Link dapat menggunakan perangkat penyimpanan eksternal saat digunakan sesuai dengan spesifikasi memori perangkat.

 

23)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

24)*Sensor kecerahan dapat bervariasi menurut model.

 

25)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

 

26)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

27)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

28)*Model Sound Suite yang cocok dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan model TV.

*Soundbar dapat dibeli secara terpisah. 

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Saat terhubung ke Soundbar, hingga 13.1.7 saluran didukung. Konfigurasi saluran yang didukung dapat bervariasi tergantung pada model Soundbar.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

29)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

30)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

 

31)*9.1.6 audio spasial hanya diaktifkan saat konten Dolby Atmos diputar.

*Adegan disimulasikan untuk tujuan ilustrasi. Pengalaman aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

 

32)*TV QNED85 100/86 inci telah diverifikasi untuk kepatuhan terhadap persyaratan eyesafe® 3.0, sebuah program yang dikembangkan oleh eyesafe Inc. dan diuji oleh UL Solutions dalam kondisi tertentu.

*Performa dapat bervariasi tergantung pada model produk, pengaturan, kondisi penggunaan, dan lingkungan.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro (Sertifikasi 100% Color Volume)

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 8 AI 4K Gen3

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • AUDIO - Audio Output

    20W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1928 x 1108 x 30,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    49,5

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K QNED MiniLED

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Backlight Type

    Mini LED

  • Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro (Sertifikasi 100% Color Volume)

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 8 AI 4K Gen3

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Ya (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Precision Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Picture Mode

    9 modes

  • AI Picture Pro

    Ya

  • Auto Calibration

    Ya

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ya

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ya

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 144Hz)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    Ya

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

  • Always Ready

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • Google Cast

    Ya

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • Multi View

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1928 x 1108 x 30,9

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    1928 x 1190/1142 x 370

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    2090 x 1215 x 285

  • TV Stand (WxD, mm)

    380 x 370

  • TV Weight without Stand (kg)

    49,5

  • TV Weight with Stand (kg)

    57,7

  • Packaging Weight (kg)

    72,2

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    600 x 400

AUDIO

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    20W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Speaker System

    2.0 channel

  • WOW Orchestra

    Ya

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Ya (Dapat dilepas)

BROADCASTING

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

