Penolakan tanggung jawab

*Gambar di atas di halaman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur bervariasi menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan bervariasi menurut wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ke-3.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

2)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

3)*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

4)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

5)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

6)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

7)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

8)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

9)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

10)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

11)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.