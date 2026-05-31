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32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32LB655BPSA
Front view of 32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB655BPSA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV yang ditampilkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 32 inci dengan lebar layar 719 mm, tinggi layar 430 mm, tinggi dengan dudukan 456 mm, kedalaman profil 71 mm, dan tapak dudukan berukuran 589 x 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV menyoroti HDR10 Pro melalui gambar pemandangan danau dan gunung yang terbelah, membandingkan SDR dengan HDR10 Pro untuk memperlihatkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang lebih halus.
Prosesor AI alpha 5 Gen9 milik LG SMART TV AI LB65 FHD TV bersinar di tengah papan sirkuit oranye, menonjolkan pemrosesan AI yang menghasilkan kualitas gambar yang lebih jernih dengan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Dynamic Tone Mapping menyempurnakan pemandangan beruang hutan dengan menganalisis kurva frame demi frame, menghadirkan tekstur yang lebih kaya dengan kontras warna dan kejernihan visual yang ditingkatkan.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Virtual 9.1.2 oleh AI Sound memenuhi ruang tamu modern saat adegan film astronaut diputar di layar, dengan suara multi-arah yang menyebar ke seluruh ruangan untuk meningkatkan imersi di seluruh ruang.
LG Shield, yang diterapkan pada LG SMART TV AI LB65 FHD TV, ditampilkan dengan logo LG Shield di bagian tengah, ikon keamanan di bawahnya, dan lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree di atasnya, yang merepresentasikan perlindungan data dan sistem.
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot.
Layar beranda LG SMART TV AI LB65 FHD TV menavigasi ke antarmuka LG Channels, dengan saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif gratis. Ini menyoroti akses langsung ke ratusan opsi hiburan tanpa pembayaran, tanpa langganan, dan tanpa memerlukan set-top box.
Sports Forecast by AI Concierge pada LG SMART TV AI LB65 FHD TV menampilkan pertandingan sepak bola langsung dengan panel AI di layar yang menyajikan prediksi, wawasan pertandingan, dan data liga, menyarankan bagaimana AI menganalisis permainan untuk memprediksi hasil pertandingan.
Front view of 32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB655BPSA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV yang ditampilkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 32 inci dengan lebar layar 719 mm, tinggi layar 430 mm, tinggi dengan dudukan 456 mm, kedalaman profil 71 mm, dan tapak dudukan berukuran 589 x 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV menyoroti HDR10 Pro melalui gambar pemandangan danau dan gunung yang terbelah, membandingkan SDR dengan HDR10 Pro untuk memperlihatkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang lebih halus.
Prosesor AI alpha 5 Gen9 milik LG SMART TV AI LB65 FHD TV bersinar di tengah papan sirkuit oranye, menonjolkan pemrosesan AI yang menghasilkan kualitas gambar yang lebih jernih dengan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Dynamic Tone Mapping menyempurnakan pemandangan beruang hutan dengan menganalisis kurva frame demi frame, menghadirkan tekstur yang lebih kaya dengan kontras warna dan kejernihan visual yang ditingkatkan.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Virtual 9.1.2 oleh AI Sound memenuhi ruang tamu modern saat adegan film astronaut diputar di layar, dengan suara multi-arah yang menyebar ke seluruh ruangan untuk meningkatkan imersi di seluruh ruang.
LG Shield, yang diterapkan pada LG SMART TV AI LB65 FHD TV, ditampilkan dengan logo LG Shield di bagian tengah, ikon keamanan di bawahnya, dan lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree di atasnya, yang merepresentasikan perlindungan data dan sistem.
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot.
Layar beranda LG SMART TV AI LB65 FHD TV menavigasi ke antarmuka LG Channels, dengan saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif gratis. Ini menyoroti akses langsung ke ratusan opsi hiburan tanpa pembayaran, tanpa langganan, dan tanpa memerlukan set-top box.
Sports Forecast by AI Concierge pada LG SMART TV AI LB65 FHD TV menampilkan pertandingan sepak bola langsung dengan panel AI di layar yang menyajikan prediksi, wawasan pertandingan, dan data liga, menyarankan bagaimana AI menganalisis permainan untuk memprediksi hasil pertandingan.

Fitur Utama

  • Alpha 5 AI Processor Gen9 produce clearer picture quality with enhanced sharpeness and depth.
  • Breathtaking contrast and detail with HDR10 Pro
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • AI Hub unlocks a smart, personalized experience, secured by LG Shield
  • Access a wide selection of live and on demand content seamlessly available through LG Channels
Lebih banyak

Mengapa LG SMART TV?

Prosesor AI Alpha 5 AI Gen9 LG SMART TV AI LB65 FHD TV bersinar di tengah papan sirkuit oranye, menonjolkan pemrosesan AI yang menghadirkan kualitas gambar yang lebih jernih dengan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan.

alpha 5 AI Prosesor Gen9

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Virtual 9.1.2 oleh AI Sound mengisi ruang tamu modern saat adegan film astronot diputar di layar, mengelilingi ruangan dengan suara multi-arah untuk pengalaman yang sangat imersif.

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan WebOS Multi AI pemenang penghargaan disajikan pada latar belakang gelap yang menampilkan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan terkait AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Channels menawarkan hiburan gratis tanpa akhir, termasuk saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif, dengan akses langsung ke berbagai opsi tontonan.

LG Channels - Hiburan Tanpa Akhir Gratis

Apa yang membuat LG SMART TV berbeda?

LG SMART TV didukung oleh Prosesor AI alfa kami untuk mengmenghadirkan kualitas visual yang ditingkatkan dan suara yang ditingkatkan. HDR10 Pro meningkatkan kontras. AI Sound Pro menambahkan kedalaman dan kejernihan pada audio Anda. Plus, webOS pemenang penghargaan kami membuat segalanya intuitif dan nyaman dengan fitur bertenaga AI seperti Multi AI Search dan banyak lagi.

alpha 5 AI Prosesor Gen9

Dibuat untuk kecemerlangan gambar

Prosesor AI Alpha 5 Gen9 baru menghadirkan pemrosesan kelas atas ke TV LG Anda, menghadirkan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan untuk pengalaman menonton yang lebih baik secara keseluruhan yang dapat Anda nikmati.

Prosesor AI Alpha 5 AI Gen9 LG SMART TV AI LB65 FHD TV bersinar di tengah papan sirkuit oranye, menonjolkan pemrosesan AI yang menghadirkan kualitas gambar yang lebih jernih dengan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan.

Prosesor AI Alpha 5 AI Gen9 LG SMART TV AI LB65 FHD TV bersinar di tengah papan sirkuit oranye, menonjolkan pemrosesan AI yang menghadirkan kualitas gambar yang lebih jernih dengan ketajaman dan kedalaman yang ditingkatkan.

HDR10 Pro

Detail yang jelas, kontras yang lebih dalam di setiap adegan

Format HDR10 Pro kami menghadirkan sorotan yang lebih cerah dan bayangan yang lebih dalam. Selami pemandangan yang lebih cerah dengan detail yang lebih kaya.1)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV menyoroti HDR10 Pro melalui gambar danau dan gunung yang indah terpisah, membandingkan SDR dengan HDR10 Pro untuk mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang lebih halus.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV menyoroti HDR10 Pro melalui gambar danau dan gunung yang indah terpisah, membandingkan SDR dengan HDR10 Pro untuk mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang lebih halus.

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV
LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Pemetaan Nada Dinamis menyempurnakan pemandangan beruang hutan dengan menganalisis kurva nada bingkai demi bingkai, menghadirkan tekstur yang lebih kaya dengan kontras warna dan kejernihan visual yang ditingkatkan.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Pemetaan Nada Dinamis

Kecerahan dan detail yang ditingkatkan untuk setiap bingkai

Pemetaan Nada Dinamis menganalisis setiap bingkai dan menyesuaikan kurva nada untuk memberikan warna dan kontras yang ditingkatkan.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Virtual 9.1.2 Ch oleh AI Sound mengisi ruang tamu modern saat adegan film astronot diputar di layar, mengelilingi ruangan dengan suara multi-arah untuk pengalaman yang sangat imersif.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Virtual 9.1.2 Ch oleh AI Sound mengisi ruang tamu modern saat adegan film astronot diputar di layar, mengelilingi ruangan dengan suara multi-arah untuk pengalaman yang sangat imersif.

Virtual 9.1.2 Ch

Suara surround yang imersif dengan Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound menggunakan algoritme canggih untuk menganalisis suara dan meningkatkannya untuk menciptakan pengalaman audio yang meniru suara surround bahkan tanpa speaker eksternal tambahan.2)

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Pencarian Multi AI Tingkat Lanjut dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.3)

Dapatkan rekomendasi dan informasi konten yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.4)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke Halaman Saya yang disesuaikan hanya untuk Anda!

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.5)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan AI Chatbot menampilkan pesan di layar yang mengidentifikasi masalah pematian tiba-tiba dan menawarkan solusi sebelum input pengguna, menunjukkan deteksi dan panduan AI proaktif melalui antarmuka TV.

AI Chatbot

Mengetahui masalahnya sebelum Anda bertanya

Saat TV Anda menunjukkan tanda-tanda masalah, sistem mendeteksi masalah dan memberikan panduan langkah demi langkah langsung di layar Anda, membantu Anda menyelesaikannya secara instan atau terhubung ke dukungan.6)

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Perisai

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti

7 teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman dengan penyimpanan dan manajemen data yang aman, algoritme kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, autentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons peristiwa keamanan, dan manajemen pembaruan yang aman.

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

7 Teknologi Inti LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield diakui untuk Penyimpanan dan Manajemen Data Aman, yang diilustrasikan dengan ikon kunci, di mana mekanisme perlindungan yang ditingkatkan melindungi informasi sensitif dalam sistem.
Penyimpanan dan Manajemen Data yang Aman

Penyimpanan data yang aman melalui teknologi kunci yang ditingkatkan12)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield dikenal untuk Algoritma Kriptografi Aman, diilustrasikan dengan tampilan yang dilindungi dan ikon perisai, di mana keamanan berbasis enkripsi memastikan transmisi data yang aman dan andal.
Algoritma Kriptografi Aman

Manajemen sertifikat klien untuk transmisi data yang aman

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield diakui karena Memastikan Integritas Perangkat Lunak, diilustrasikan dengan ikon sistem yang aman, di mana mekanisme otentikasi memverifikasi keandalan sistem dan melindungi dari akses yang tidak sah.
Memastikan Integritas Perangkat Lunak

Teknologi kredensial untuk autentikasi pengguna yang aman

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield dikenal untuk Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses, diilustrasikan oleh pengguna yang terhubung dan ikon geci, di mana perlindungan tingkat sistem mengelola akses dan mengamankan lingkungan aplikasi.
Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses

Perlindungan sistem dan solusi keamanan aplikasi untuk integritas perangkat lunak

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield dikenal untuk Transmisi Data Aman, diilustrasikan oleh ikon server dan perangkat yang terhubung, di mana proses verifikasi memastikan integritas dan melindungi data selama transfer.
Transmisi Data yang Aman

Solusi terverifikasi yang memastikan integritas untuk pembaruan keamanan

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield diakui untuk Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan, diilustrasikan dengan ikon koneksi dan pemantauan, di mana sistem kriptografi memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap ancaman.
Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan

Solusi yang didukung oleh algoritme kriptografi yang aman

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Shield diakui untuk Manajemen Pembaruan Keamanan, diilustrasikan oleh ikon sistem dan perisai, di mana mekanisme pemantauan dan pembaruan waktu nyata membantu mencegah ancaman dan menjaga perlindungan sistem.
Manajemen Pembaruan Keamanan

Pencegahan intrusi real-time dan pemantauan ancaman untuk peristiwa keamanan

webOS Re: Program Baru

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis7)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

Perlindungan LG Quad

TV LG Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, TV LG Anda terlindungi. Kapasitor internal melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sedangkan semikonduktor direkayasa dengan perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan pelapis pelindung melindungi chipset dari kelembaban dan bahkan data Anda tetap aman dan terlindungi dengan LG Shield.

Remote Ajaib AI

Navigasi dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub

Kontrol TV Anda dengan mudah dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret, dan lepas untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup berbicara untuk perintah suara.8)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan LG Channels menawarkan hiburan gratis tanpa akhir, termasuk saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif, dengan akses langsung ke berbagai opsi tontonan.

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menghadirkan beragam konten dari berbagai platform ke dalam satu hub secara gratis, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai. Mulailah menonton tanpa biaya tersembunyi atau memasang top-box.9)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menampilkan koneksi ke Google Home dan LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan mulus di seluruh ekosistem pintar yang didukung.10)

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Prakiraan Olahraga oleh AI Concierge

Terima prediksi game dengan AI

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.11)

Peringatan Olahraga

Siapkan peringatan dan jangan pernah melewatkan momen

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Penolakan tanggung jawab

 

*Gambar di atas di halaman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur bervariasi menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan bervariasi menurut wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ke-3.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

 

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

 

2)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

3)*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

 

4)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

5)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

6)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

7)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

 

8)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

9)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

10)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

11)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.

 

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Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    HD

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz Native

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 5 AI Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio Output

    10W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    719 x 430 x 75(India Only, Global : 71)

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    3,5

Semua Spesifikasi

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    719 x 430 x 75(India Only, Global : 71)

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    719 x 456 x 180

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    798 x 520 x 114

  • TV Stand (WxD, mm)

    589 x 180

  • TV Weight without Stand (kg)

    3,5

  • TV Weight with Stand (kg)

    3,6

  • Packaging Weight (kg)

    5,3

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    100 x 100

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    HD

  • Display Resolution

    HD (1,366 x 768)

  • Backlight Type

    Direct

  • Refresh Rate

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 5 AI Gen9

  • AI Upscaling

    Resolution Upscaler

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Picture Mode

    7 Mode

AUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    10W

  • Speaker System

    2.0 channel

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Audio Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • HDMI Input

    2ea (mendukung eARC)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

GAMING

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • Home Hub

    Yes (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Adaptor

BROADCASTING

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

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