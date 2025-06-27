We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Condizionatore multisplit DUALCOOL Libero Smart e Deluxe AI Air | 9000+9000+12000 BTU
*I dettagli dei prodotti rappresentati nelle immagini possono variare a seconda dell'area geografica, del paese e del modello.
*ll prodotto reale potrebbe differire dall'immagine mostrata qui sopra.
*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.
*LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.
*I prodotti con caratteristiche smart e assistente vocale possono variare a seconda del paese e del modello. Verificare con LG la disponibilità del servizio.
Raffrescamento intelligente su misura per te
Comfort senza limiti
con l'Intelligenza Artificiale
Imposta la posizione su LG ThinQ™, e AI Air1) controlla la temperatura interna per regolare il flusso d’aria e garantire un comfort ideale.
Soft Air
Flusso d'aria delicato
e indiretto
Soft Air2) ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata e vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.
Direzione ottimale del flusso d'aria, comfort a qualsiasi temperatura
Per un comfort ideale in qualsiasi stagione, la tecnologia DUAL Vane sul deflettore inferiore ottimizza la distribuzione del flusso d'aria nella stanza diffondendolo verso l'alto o verso il basso, più lontano e più velocamente 3) a seconda della modalità operativa.
Aria fresca in tutta la stanza
L’aria fresca viene percepita fino ad una distanza di 22 metri dall'unità, il 22% in più4) rispetto ai modelli precedenti.
Il giusto livello di umidità
per il tuo relax
Non troppo umida, non troppo secca: l’aria al giusto livello di umidità aiuta a rilassarsi. Per questo, la funzione Comfort Humidity aiuta a mantenere il flusso d'aria alla giusta temperatura per il comfort desiderato5).
AI Air ti assicura aria pulita
e priva di cattivi odori
Con LG ThinQ9) puoi impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del tuo condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.
Auto Clean+
Asciugatura automatica dello scambiatore di calore
La funzione Auto Clean+10) asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per garantire che sia sempre pulito. Il tempo di funzionamento è impostato automaticamente fino a 20 minuti in base alle condizioni di utilizzo dell'apparecchio. È possibile regolare il volume dell'aria per un'asciugatura più rapida e intensa o per un funzionamento più silenzioso.
Freeze Cleaning
Mantieni l'interno del condizionatore sempre pulito
Pulire gli spazi difficili da raggiungere come l'interno del condizionatore d'aria diventa semplice, grazie alla modalità Freeze Cleaning11). Questa funzione attiva un processo di pulizia attraverso il congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore di calore dell'unità interna per rimuovere efficacemente batteri, polvere, detriti e contaminanti che possono causare odori sgradevoli.
