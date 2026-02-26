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Condizionatore monosplit ARTCOOL Gallery LCD | 12000 BTU | Raffrescamento, Riscaldamento, Flusso aria 3D, Wi-Fi
Condizionatore monosplit ARTCOOL Gallery LCD | 12000 BTU | Raffrescamento, Riscaldamento, Flusso aria 3D, Wi-Fi
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Funzionalità principali
- Climatizzatore inverter a pompa di calore: raffresca e riscalda la tua casa con la tecnologia LG
- Display LCD da 27" Full HD: personalizza il tuo climatizzatore con foto e contenuti scelti da te
- Flusso d'aria 3D: flusso d'aria in 3 direzioni per una brezza uniforme in tutta la stanza
- Telecomando puntatore: controllo semplice e intuitivo con l'esclusivo telecomando puntatore
- Auto Cleaning: previeni muffe e cattivi odori asciugando automaticamente lo scambiatore di calore dell'unità interna
- Wi-Fi integrato: controlla e monitora il tuo climatizzatore dal tuo smartphone con l'app LG ThinQ
Compressore DUAL Inverter
Caldo in inverno, fresco in estate
I condizionatori in pompa di calore LG possono raffrescare e riscaldare gli ambienti, per avere un clima confortevole tutto l'anno.
* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. Il prodotto reale potrebbe differire da quello in foto.
Riscaldamento rapido
Il condizionatore a pompa di calore con compressore DUAL inverter di LG si regola rapidamente alla temperatura desiderata, offrendo comfort immediato.
* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. Il prodotto reale potrebbe differire da quello in foto.
Arte e Design
Porta l'arte a casa tua
Trasforma il tuo condizionatore in un'opera d'arte grazie al display Full HD da 27 pollici integrato e all'elegante cornice in legno. Arricchisci le tue pareti con le tue foto e i tuoi capolavori preferiti.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Cover screen
La tua collezione di opere d'arte
Ravviva lo stile della tua casa con una rotazione di opere d’arte da te scelte.
*Con il telecomando, puoi selezionare o impostare la visualizzazione su immagine di base, immagine live, immagini speciali, opere famose o sfondi meditazione tramite il pulsante delle impostazioni nella parte inferiore della schermata del prodotto. Ogni volta che si preme il pulsante Home, la schermata del prodotto cambia seguendo l'iordine degli sfondi (cover screen) o della schermata iniziale (home).
*Questa funzione può essere impostata anche tramite l’app ThinQ.
Caricamento foto
I tuoi momenti più preziosi, dal telefono alla cornice.
Personalizza le pareti della tua casa: trasferisci le tue foto dal telefono al condizionatore LG ARTCOOL Gallery per creare una preziosa galleria fotografica1).
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Widget di monitoraggio
Pratica schermata di controllo
Monitora e controlla facilmente temperatura, umidità, raffrescamento, consumo energetico e qualità dell’aria.
Telecomando
Comodo telecomando con puntatore
Utilizza la funzione puntatore del telecomando per un controllo semplice e intuitivo.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Positività e freschezza nella vita di tutti i giorni
Flusso d’aria 3D
Freschezza totale grazie al flusso d’aria in 3 direzioni
Grazie alla sua forma quadrata, LG ARTCOOL Gallery distribuisce l’aria ai lati e nella parte inferiore, per una brezza uniforme e rinfrescante in ogni angolo della stanza.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
*Durante il funzionamento, l’aria viene emessa simultaneamente in 3 direzioni attraverso le uscite situate a sinistra, a destra e nella parte inferiore del prodotto.
Flusso d’aria indiretto
Freschezza piacevole e confortevole
Il deflettore nascosto diffonde ad arte una delicata brezza in tutto lo spazio, attraverso un flusso d’aria uniforme e indiretto2).
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Freeze cleaning
Mantieni l'interno del condizionatore sempre pulito
Pulire gli spazi difficili da raggiungere come le componenti interne del condizionatore d'aria diventa semplice, grazie alla modalità Freeze Cleaning3). Questa funzione attiva un processo di pulizia attraverso il congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore di calore dell'unità interna per rimuovere efficacemente batteri, polvere, detriti e contaminanti che possono causare odori sgradevoli.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Auto Clean+
La funzione Auto Clean+4) asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per garantire che sia sempre pulito. Il tempo di funzionamento è impostato automaticamente fino a 20 minuti in base alle condizioni di utilizzo dell'apparecchio. È possibile regolare il volume dell'aria per un'asciugatura più rapida e intensa o per un funzionamento più silenzioso.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
ThinQ UP
Esperienza migliorata con ThinQ UP
Utilizzare il condizionatore è sempre più facile grazie agli avvisi sonori stagionali e alle nuove funzioni aggiunte dagli aggiornamenti dell'applicazione ThinQ UP. La tua esperienza diventa più personalizzata, più facile da gestire e più smart.
Disclaimer
1) Controlla la memoria del telefono
*Questa funzionalità consente di caricare una foto personale selezionando l’impostazione della schermata di copertina nella schermata principale dell'app LG ThinQ. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consulta la schermata dell’applicazione.
*Il condizionatore è abilitato al Wi-Fi e richiede la registrazione del prodotto tramite l’app LG ThinQ.
*Per registrare il condizionatore d’aria sull’app LG ThinQ e ottimizzarne il funzionamento, assicurati che il condizionatore d'aria sia connesso al Wi-Fi di casa.
*Per utilizzare la funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sul proprio smartphone e stabilire una connessione Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate, consulta la sezione di aiuto dell’applicazione.
*L’applicazione LG ThinQ potrebbe non funzionare su alcuni smartphone e alcune funzioni potrebbero variare a seconda del prodotto e del Paese.
(Controlla le specifiche del telefono prima di utilizzarlo (Android OS 7.0 o versione successiva, iOS 14.0 o versione successiva)
*Le funzionalità dell’app LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.
2) Flusso d’aria indiretto
*In modalità Comfort si ha un flusso d'aria indiretto: il flusso d’aria non viene emesso dal lato inferiore del prodotto, ma solo dalle bocchette laterali.
*Premendo per 3 secondi il pulsante “Energy/Jet” sul telecomando si attiva la funzione di flusso d’aria indiretto.
*Questa funzione è disponibile tramite il telecomando e l'app ThinQ.
*Il condizionatore è abilitato al Wi-Fi e richiede la registrazione del prodotto tramite l’app LG ThinQ.
*Per registrare il condizionatore d’aria sull’app LG ThinQ e ottimizzarne il funzionamento, assicurati che il condizionatore d'aria sia connesso al Wi-Fi di casa.
*Per utilizzare la funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e stabilire una connessione Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate, consulta la sezione di aiuto dell’applicazione.
*L’applicazione LG ThinQ potrebbe non funzionare su alcuni smartphone e alcune funzioni potrebbero variare a seconda del prodotto e del Paese.
(Controlla le specifiche del telefono prima di utilizzarlo (Android OS 7.0 o versione successiva, iOS 14.0 o versione successiva)
*Le funzionalità dell’app LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.
3) Freeze Cleaning
* TÜV Rheinland Korea conferma che la modalità di pulizia tramite congelamento dell'evaporatore dei condizionatori d'aria LG è in grado di ridurre i batteri in base ai risultati dei test nelle condizioni proposte. Rapporto n. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
*Questo test ha ottenuto un rapporto di prova sul tasso di riduzione di Pseudomonas aeruginosa del 99,0% da un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, che può variare a seconda dell'ambiente effettivo.
Istituto di prova: TÜV Rheinland
Periodo di prova: 2023. 04~05
Modello di test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Batteri di prova: Tasso di riduzione dello "Pseudomonas aeruginosa" confermato fino al 99,0%.
*Questa funzione può essere utilizzata solo tramite ThinQ.
*A seconda dell'ambiente, il tempo di funzionamento della modalità Freeze Cleaning può arrivare a 65 minuti.
4) Auto Clean+
*Quando il prodotto viene spento, la funzione Auto Clean+ si attiva automaticamente. Durante la modalità Auto Clean+, il prodotto funziona in modalità ventilazione per un certo periodo di tempo per aiutare a rimuovere l'umidità residua dallo scambiatore di calore. La modalità Auto Clean+ viene attivata al momento dello spegnimento del prodotto. Attraverso l'app ThinQ™ , è possibile impostare la velocità dell'aria e regolare la velocità di asciugatura. Le condizioni di asciugatura all'interno dell'apparecchio possono variare a seconda della temperatura o dell'umidità dell'aria interna.
FAQ
Q.
La funzionalità di mirroring funziona su tutti i telefoni?
A.
Questa funzionalità può essere utilizzata sui dispositivi che supportano la condivisione dello schermo. La funzionalità di mirroring potrebbe essere limitata per i contenuti a pagamento protetti da copyright. A seconda del modello di dispositivo smartphone, il nome della funzionalità potrebbe essere diverso.
Q.
Cosa fa la funzionalità Auto Clean+?
A.
Quando il prodotto viene spento, la funzione Auto Clean+ si attiva automaticamente. Durante la modalità Auto Clean+, il prodotto funziona in modalità ventilazione per un certo periodo di tempo per aiutare a rimuovere l'umidità residua dallo scambiatore di calore. L’umidità provoca la crescita di muffe e batteri, quindi consigliamo di impostare il condizionatore d’aria sull’asciugatura automatica per mantenerlo pulito. A seconda della temperatura e dell’umidità dell’aria nella stanza, la secchezza interna può variare.
Quando si imposta la funzione di asciugatura automatica, questa viene visualizzata sullo schermo del telecomando.
* Questa funzionalità può funzionare in modo diverso a seconda del prodotto.
* Se il prodotto viene spento nelle modalità Timer e Sleep Timer, la funzionalità di asciugatura automatica non funziona e il prodotto potrebbe spegnersi.
*Questa immagine è creata e mostrata a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
Q.
Dove devo installare il mio condizionatore?
A.
- Il condizionatore deve essere installato in un luogo che consenta un facile drenaggio. Il drenaggio del condizionatore d’aria deve poter scorrere in modo naturale senza ristagnare al centro. Il tubo di drenaggio deve essere installato almeno 1/100 verso il basso senza alcuna pendenza verso l’alto.
- Scegli una posizione in cui sia facile installare le tubazioni del refrigerante e collegare facilmente le tubazioni metalliche del refrigerante.
- Scegli una posizione che consenta una buona circolazione dell’aria fredda.
Q.
Dove devo installare l’unità esterna del mio condizionatore?
A.
- La posizione dovrebbe essere quella in cui l’aria calda generata dall’unità esterna può essere facilmente ventilata.
- L’unità esterna deve essere installata in un luogo sicuro, fisso, non pericoloso e facilmente accessibile in caso di malfunzionamento.
- Evita la luce diretta del sole e scegli un punto ben ventilato.
- Scegli una posizione che non sia influenzata dal rumore generato dall’unità esterna.
- Scegli una posizione che consenta di collegare facilmente il tubo metallico che va all’unità interna.
- Le gocce d’acqua possono formarsi sul tubo dell’unità esterna e gocciolare, quindi scegli una posizione che non venga danneggiata da questo fenomeno.
* Questo contenuto è stato creato per uso pubblico e può contenere immagini o contenuti diversi dal prodotto acquistato.
Q.
Posso installare o rimuovere (smontare) il condizionatore da solo?
A.
- Quando si installa o si smonta un condizionatore, chiedi sempre che venga installato e smontato da un professionista certificato dal produttore del prodotto per l’installazione e lo smontaggio con parti originali.
- L’installazione o la rimozione del prodotto da parte di personale non specializzato può provocare guasti quali incendi, scosse elettriche, perdite di refrigerante e scarse prestazioni.
* Questo contenuto è stato creato per uso pubblico e può contenere immagini o contenuti diversi dal prodotto acquistato.
Q.
Come posso risparmiare sulla bolletta elettrica del mio condizionatore?
A.
1) Temperatura esterna quando il condizionatore è in funzione: più alta è la temperatura esterna, maggiore è il consumo di energia.
2) Consumo di energia di base (impatto dell’imposta progressiva): più alto è il consumo di energia elettrica di base, più alta sarà la bolletta dell’elettricità a causa della tassazione progressiva.
3) Utilizza le funzioni del condizionatore: il consumo di energia è ridotto quando si utilizza la funzione di risparmio energetico rispetto all’aria condizionata.
(Tuttavia, quando si utilizza la funzionalità di risparmio energetico, la capacità di raffrescamento può essere ridotta per ridurre il consumo energetico).
4) Imposta la temperatura desiderata: più bassa è la temperatura desiderata, più lungo e frequente è il funzionamento dell’unità esterna.
L’aumento della temperatura desiderata diminuisce il tempo di funzionamento dell’unità esterna, riducendo il consumo energetico.
* Questo contenuto è stato creato per uso pubblico e può contenere immagini o contenuti diversi dal prodotto acquistato.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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