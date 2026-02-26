Condizionatore monosplit ARTCOOL Gallery LCD | 12000 BTU | Raffrescamento, Riscaldamento, Flusso aria 3D, Wi-Fi

1) Temperatura esterna quando il condizionatore è in funzione: più alta è la temperatura esterna, maggiore è il consumo di energia.

2) Consumo di energia di base (impatto dell’imposta progressiva): più alto è il consumo di energia elettrica di base, più alta sarà la bolletta dell’elettricità a causa della tassazione progressiva.

3) Utilizza le funzioni del condizionatore: il consumo di energia è ridotto quando si utilizza la funzione di risparmio energetico rispetto all’aria condizionata.

(Tuttavia, quando si utilizza la funzionalità di risparmio energetico, la capacità di raffrescamento può essere ridotta per ridurre il consumo energetico).

4) Imposta la temperatura desiderata: più bassa è la temperatura desiderata, più lungo e frequente è il funzionamento dell’unità esterna.

L’aumento della temperatura desiderata diminuisce il tempo di funzionamento dell’unità esterna, riducendo il consumo energetico.

* Questo contenuto è stato creato per uso pubblico e può contenere immagini o contenuti diversi dal prodotto acquistato.