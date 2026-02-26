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Condizionatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart | 9000 BTU | Wi-Fi, Comfort Air, Compressore garantito 10 anni

Condizionatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart | 9000 BTU | Wi-Fi, Comfort Air, Compressore garantito 10 anni

EZ09CSN
Vista frontale del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart EZ09CSN
Vista frontale del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista laterale sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista laterale sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista laterale destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista laterale destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista prospettica dall’alto a destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista prospettica dall’alto a sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista di dettaglio del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart EZ09CSN
Vista frontale del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista laterale sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista laterale sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista laterale destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista laterale destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista frontale a bassa angolazione del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart con aletta inferiore aperta.
Vista prospettica dall’alto a destra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista prospettica dall’alto a sinistra del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.
Vista di dettaglio del climatizzatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart.

Funzionalità principali

  • Wi-Fi
  • Comfort Air
  • Compressore garantito 10 anni

Raffrescamento e riscaldamento per il tuo comfort.

Immagine di un condizionatore che pre‑raffresca la stanza prima dell’arrivo, con icone di auto, Wi‑Fi e casa per il controllo remoto.

Pre-Cool & Heat

Regola la temperatura prima di arrivare a casa.

Immagine di Comfort Air, con telecomando che regola l’angolo delle alette per un flusso d’aria indiretto.

Comfort Air

Direziona il flusso d’aria in modo delicato e naturale.

Immagine della modalità Low Heating, che mostra 8–15 °C per mantenere lo spazio al caldo e senza gelo in inverno.

Low Heating

Mantieni la tua casa al caldo anche nei mesi più freddi.

Immagine di kW Manager, con grafico dei consumi in aumento per impostare e monitorare limiti energetici intelligenti.

kW Manager

Gestisci l’energia in modo intelligente.

Pre-Cool & Heat

Comfort immediato, appena
arrivi a casa.

Con l’app LG ThinQ™, il climatizzatore si accende automaticamente quando ti avvicini, da 250m fino a 30km di distanza, per offrirti un ambiente già fresco d’estate o caldo d’inverno.1)

Low Heating

Massima protezione dal gelo
per tutto l’inverno.

Mantieni la tua casa ad una temperatura tra 8°C e 15°C per prevenire il gelo e proteggerla durante i giorni più freddi, anche quando sei via3)

Immagine del flusso d’aria a bassa temperatura che protegge i tubi dal gelo.

Immagine del flusso d’aria a bassa temperatura che protegge i tubi dal gelo.

Video che mostra come kW Manager aiuti a gestire raffreddamento, riscaldamento e consumi per un risparmio intelligente.

Immagine di un condizionatore che diffonde delicatamente aria calda mentre una madre osserva il suo bambino dormire.

kW Manager

Gestisci l’energia in modo intelligente.

Il risparmio energetico è nelle tue mani: controlla e imposta limiti di consumo personalizzati per un uso più efficiente dell'energia e del tuo climatizzatore4)

Video che mostra come kW Manager aiuti a gestire raffreddamento, riscaldamento e consumi per un risparmio intelligente.

Immagine di un condizionatore che diffonde delicatamente aria calda mentre una madre osserva il suo bambino dormire.

Sensore rilevamento finestra aperta

Zero sprechi di energia dovuti a sbalzi di temperatura.

Non avere paura di aprire la finestra quando il tuo condizionatore d'aria è acceso! La funzione Window Open Detection rileva gli improvvisi sbalzi di temperatura5) impostando automaticamente la modalità risparmio energetico, evitando inutili sprechi.

Active Energy Control

Risparmia energia,
come e quando vuoi.

Scegli tra 4 livelli di potenza6) (40%–100%) e visualizza chiaramente i consumi, regolando l’efficienza con un semplice tocco del telecomando.

Immagine che mostra il controllo del consumo energetico tramite telecomando con funzione Watt Control del condizionatore LG.

Immagine che mostra il controllo del consumo energetico tramite telecomando con funzione Watt Control del condizionatore LG.

Immagine del compressore Dual Inverter, che consente di risparmiare il 70% di energia e raffreddare fino al 40% più veloce.

Immagine del compressore Dual Inverter, che consente di risparmiare il 70% di energia e raffreddare fino al 40% più veloce.

Compressore DUAL inverter™

Efficienza e prestazioni
al top.

Raffresca fino al 40% più velocemente8) e riduce i consumi fino al 70%7), garantendo comfort costante e affidabilità nel tempo.

Smart Air Care

Smart Air Care

Controlla e monitora le funzionalità del tuo condizionatore tramite la pratica app LG ThinQ™10).

Controllo facile con l'assistente vocale

Grazie all'assistente vocale puoi dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno: dicendo "Accendi/spegni il condizionatore", lo speaker con Intelligienza Artificiale ascolterà la tua richiesta e accenderà/spegnerà l'apparecchio.

Controlla il tuo condizionatore ovunque ti trovi

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo condizionatore come non avresti mai potuto fare prima d'ora. Accendi il condizionatore toccando semplicemente un pulsante.

Manutenzione efficiente del prodotto

LG ThinQ™ monitora costantemente il tuo condizionatore. Che si tratti di manutenzione quotidiana o di controllo dei consumi, l'app ti consente di monitorare il tuo prodotto con estrema facilità.

Icona che rappresenta il controllo dei condizionatori LG tramite l’assistente vocale di uno speaker AI.
Icona che rappresenta il controllo dei condizionatori LG da remoto tramite l’app ThinQ.
Icona che rappresenta l’app ThinQ, sempre aggiornata sui dati dei condizionatori LG per una gestione efficiente.
Immagine che mostra il funzionamento del condizionatore LG tramite l’assistente vocale di uno speaker AI.
Immagine che mostra il controllo dei condizionatori LG da remoto tramite l’app ThinQ.
Immagine che mostra come l’app ThinQ disponga sempre dei dati dei condizionatori LG, permettendo una gestione efficiente.
Immagine che mostra il funzionamento del condizionatore LG tramite l’assistente vocale di uno speaker AI.

Controllo facile con l'assistente vocale

Grazie all'assistente vocale puoi dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno: dicendo "Accendi/spegni il condizionatore", lo speaker con Intelligienza Artificiale ascolterà la tua richiesta e accenderà/spegnerà l'apparecchio.

Immagine che mostra il controllo dei condizionatori LG da remoto tramite l’app ThinQ.

Controlla il tuo condizionatore ovunque ti trovi

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo condizionatore come non avresti mai potuto fare prima d'ora. Accendi il condizionatore toccando semplicemente un pulsante.

Immagine che mostra come l’app ThinQ disponga sempre dei dati dei condizionatori LG, permettendo una gestione efficiente.

Manutenzione efficiente del prodotto

LG ThinQ™ monitora costantemente il tuo condizionatore. Che si tratti di manutenzione quotidiana o di controllo dei consumi, l'app ti consente di monitorare il tuo prodotto con estrema facilità.

* Le immagini e i video sopra riportati sono messi in scena e creati a scopo illustrativo per facilitare la comprensione. Possono esserci variazioni a seconda dell’installazione effettiva del prodotto.

 

1) Pre-Cool & Heat (Pre-raffrescamento e riscaldamento)

- Questa funzione può essere utilizzata solo tramite LG ThinQ.

- Per registrare gli elettrodomestici su LG ThinQ è necessaria una connessione Internet wireless.

- Per utilizzare la funzione ThinQ, l’utente deve prima installare l’app “LG ThinQ” dal Google Play Store o dall’Apple App Store tramite smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare la sezione di aiuto dell’applicazione.

- LG ThinQ può avere limitazioni in alcune funzioni o non funzionare su determinati smartphone; verificare quindi le specifiche minime prima dell’uso (Android OS 7.0 o superiore, iOS 14.0 o superiore).

- Al primo utilizzo della funzione Pre-Raffrescamento/Riscaldamento, è necessario impostare la posizione della casa del cliente su Google Maps tramite LG ThinQ.

- L’intervallo di distanza operativa del Pre-Raffrescamento/Riscaldamento è compreso tra 250 m e 30 km dal luogo impostato come casa, configurabile tramite LG ThinQ.

- Questa funzione può essere disponibile in momenti diversi a seconda del Paese e del modello.

 

2) Comfort Air

- Comfort Air fornisce un flusso d’aria indiretto regolando la direzione delle alette verso l’alto o verso il basso in base al numero di pressioni del pulsante sul telecomando.

- Questa funzione si disattiva se si cambia modalità o direzione del flusso d’aria mentre Comfort Air è in funzione.

- L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.

 

3) Low Heating

- Questa funzione è disponibile solo in modalità riscaldamento.

- Quando è attiva, sul display del prodotto appare “LH”.

- In modalità Low Heating, la temperatura impostata può essere regolata tra 8 e 15 °C tramite ThinQ o telecomando, e il flusso d’aria è fisso alla velocità alta.

- Cambiare modalità o flusso d’aria disattiva la funzione.

- La modalità Low Heating può essere attivata tramite telecomando o LG ThinQ.

 

4) kW Manager

- Questa funzione può variare a seconda del prodotto e del Paese.

- Durante il periodo impostato, viene monitorato il consumo elettrico accumulato e vengono eseguite operazioni di limitazione del consumo per il periodo rimanente.

- Se il consumo giornaliero supera l’obiettivo impostato, l’uso residuo viene ricalcolato automaticamente per mantenere il valore target.

- Questa funzione è disponibile solo tramite l’app LG ThinQ™.

- Se il consumo totale nel periodo impostato supera l’obiettivo, la funzione kW Manager viene disattivata e il dispositivo torna alla modalità di funzionamento generale. L’app LG ThinQ™ invierà una notifica all'utente.

 

5) Rilevamento Finestra Aperta (Window Open Detection)

- La funzione è inizialmente disattivata al momento della spedizione del prodotto. Questa funzione può essere configurata solo tramite LG ThinQ.

- Il “Rilevamento Finestra Aperta” è disponibile solo in modalità Raffrescamento e Riscaldamento.

- La funzione rileva variazioni improvvise della temperatura ambiente in un breve periodo (aumento di 1,5 °C o diminuzione di 2,5 °C entro 5 minuti).

- Il tempo predefinito di funzionamento in modalità risparmio energetico è di 10 minuti, ma può essere impostato fino a 60 minuti tramite LG ThinQ.

 

6) Active Energy Control (Controllo Attivo della Capacità)

- Questa funzione è disponibile solo in modalità raffrescamento.

- Il funzionamento limita il consumo massimo di energia al 80%, 60% o 40% in modo graduale, il che può ridurre le prestazioni di raffreddamento. Per un raffreddamento più intenso, utilizzare la modalità normale o Jet.

- Questa funzione è accessibile tramite telecomando o app ThinQ.

- L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.

 

7) Risparmio Energetico (Energy Saving)

TUV ha verificato che i condizionatori LG Inverter (US-Q242K*) risparmiano fino al 70% di energia rispetto ai condizionatori LG non inverter (TS-H2465DAO).

Data del test: dicembre 2016. Dimensioni stanza: 4,3m × 7,0m × 2,3m. Condizioni di test: temperatura interna 33°C, esterna 35°C, umidità relativa 60%, temperatura impostata 26°C. Metodo di test: confronto del tempo per raggiungere 26,5°C.

Modelli testati: TS-H2465DA0 (convenzionale), US-Q242Kxy0 (Dual Inverter).

 

8) Raffreddamento Rapido (Fast Cooling)

TUV ha verificato che i condizionatori LG Inverter (US-Q242K*) raffreddano fino al 40% più velocemente rispetto ai condizionatori LG non inverter (TS-H2465DAO).

Data del test: dicembre 2016. Dimensioni stanza: 4,3m × 7,0m × 2,3m. Condizioni di test: temperatura interna 33°C, esterna 35°C, umidità relativa 60%, temperatura impostata 26°C. Metodo di test: consumo energetico misurato in 8 ore.

Modelli testati: TS-H2465DA0, TS-122YDA (convenzionali), US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

 

9) Garanzia Compressore 10 Anni

La garanzia di 10 anni sul compressore può variare in base al prodotto e al Paese; verificare prima dell’acquisto.

 

10) LG ThinQ™

- LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.

- Le funzioni smart e i prodotti con assistente vocale possono variare a seconda del Paese e del modello. Verificare la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.

- Il dispositivo smart speaker con comando vocale non è incluso.

FAQ

-

Quanti BTU servono per la mia stanza?

-

La potenza del climatizzatore dipende dalle dimensioni della stanza, dal numero di persone e dagli apparecchi elettronici presenti. In media, si consigliano tra 600 e 800 BTU per m². Ad esempio, una stanza di 15 m² richiede circa 9.000 BTU, mentre uno spazio di 20 m² con più persone o dispositivi elettronici può necessitare tra 12.000 e 18.000 BTU. Con l’app LG ThinQ, puoi calcolare facilmente la capacità ideale per la tua casa e monitorare le prestazioni del tuo climatizzatore in tempo reale.

-

Cos’è un climatizzatore Inverter e come funziona?

-

Un climatizzatore Inverter regola automaticamente la velocità del compressore in base al fabbisogno di raffrescamento o riscaldamento, garantendo comfort costante e consumi ridotti. Il climatizzatore LG DUALCOOL va oltre, grazie alla tecnologia DUAL Inverter che assicura un funzionamento stabile, silenzioso e un comfort ideale in ogni stagione.

-

Posso controllare il climatizzatore da remoto?

-

Sì! Con l’app LG ThinQ, puoi gestire il tuo climatizzatore ovunque ti trovi. Prima di rientrare a casa, ti basta aprire l’app sullo smartphone connesso a Internet e impostare la temperatura desiderata: troverai sempre un ambiente perfettamente confortevole al tuo arrivo.

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Come posso risparmiare energia?

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Per ridurre i consumi, imposta temperature ottimali — 25 °C per il raffrescamento e 21 °C per il riscaldamento — e pulisci regolarmente i filtri. Inoltre, il climatizzatore LG DUALCOOL ti aiuta anche con funzioni intelligenti come: Active Energy Control, che ti permette di regolare la potenza di raffreddamento su quattro livelli (100%, 80%, 60%, 40%) per adattarla alle tue esigenze. kW Manager, che monitora in tempo reale i consumi e ti aiuta a gestire in modo pratico i limiti di energia tramite l’app ThinQ.

-

Il climatizzatore è silenzioso?

-

Assolutamente sì. Grazie al compressore DUAL Inverter™, il climatizzatore LG DUALCOOL offre un funzionamento estremamente silenzioso, ideale anche per la notte o per ambienti in cui serve tranquillità. I livelli di rumorosità possono variare a seconda del modello, quindi ti consigliamo di verificare le specifiche prima dell’acquisto.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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