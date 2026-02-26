Condizionatore monosplit LG DUALCOOL Libero Smart | 24000 BTU | Wi-Fi, Comfort Air, Compressore garantito 10 anni

* Le immagini e i video sopra riportati sono messi in scena e creati a scopo illustrativo per facilitare la comprensione. Possono esserci variazioni a seconda dell’installazione effettiva del prodotto.

1) Pre-Cool & Heat (Pre-raffrescamento e riscaldamento)

- Questa funzione può essere utilizzata solo tramite LG ThinQ.

- Per registrare gli elettrodomestici su LG ThinQ è necessaria una connessione Internet wireless.

- Per utilizzare la funzione ThinQ, l’utente deve prima installare l’app “LG ThinQ” dal Google Play Store o dall’Apple App Store tramite smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare la sezione di aiuto dell’applicazione.

- LG ThinQ può avere limitazioni in alcune funzioni o non funzionare su determinati smartphone; verificare quindi le specifiche minime prima dell’uso (Android OS 7.0 o superiore, iOS 14.0 o superiore).

- Al primo utilizzo della funzione Pre-Raffrescamento/Riscaldamento, è necessario impostare la posizione della casa del cliente su Google Maps tramite LG ThinQ.

- L’intervallo di distanza operativa del Pre-Raffrescamento/Riscaldamento è compreso tra 250 m e 30 km dal luogo impostato come casa, configurabile tramite LG ThinQ.

- Questa funzione può essere disponibile in momenti diversi a seconda del Paese e del modello.

2) Comfort Air

- Comfort Air fornisce un flusso d’aria indiretto regolando la direzione delle alette verso l’alto o verso il basso in base al numero di pressioni del pulsante sul telecomando.

- Questa funzione si disattiva se si cambia modalità o direzione del flusso d’aria mentre Comfort Air è in funzione.

- L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.

3) Low Heating

- Questa funzione è disponibile solo in modalità riscaldamento.

- Quando è attiva, sul display del prodotto appare “LH”.

- In modalità Low Heating, la temperatura impostata può essere regolata tra 8 e 15 °C tramite ThinQ o telecomando, e il flusso d’aria è fisso alla velocità alta.

- Cambiare modalità o flusso d’aria disattiva la funzione.

- La modalità Low Heating può essere attivata tramite telecomando o LG ThinQ.

4) kW Manager

- Questa funzione può variare a seconda del prodotto e del Paese.

- Durante il periodo impostato, viene monitorato il consumo elettrico accumulato e vengono eseguite operazioni di limitazione del consumo per il periodo rimanente.

- Se il consumo giornaliero supera l’obiettivo impostato, l’uso residuo viene ricalcolato automaticamente per mantenere il valore target.

- Questa funzione è disponibile solo tramite l’app LG ThinQ™.

- Se il consumo totale nel periodo impostato supera l’obiettivo, la funzione kW Manager viene disattivata e il dispositivo torna alla modalità di funzionamento generale. L’app LG ThinQ™ invierà una notifica all'utente.

5) Rilevamento Finestra Aperta (Window Open Detection)

- La funzione è inizialmente disattivata al momento della spedizione del prodotto. Questa funzione può essere configurata solo tramite LG ThinQ.

- Il “Rilevamento Finestra Aperta” è disponibile solo in modalità Raffrescamento e Riscaldamento.

- La funzione rileva variazioni improvvise della temperatura ambiente in un breve periodo (aumento di 1,5 °C o diminuzione di 2,5 °C entro 5 minuti).

- Il tempo predefinito di funzionamento in modalità risparmio energetico è di 10 minuti, ma può essere impostato fino a 60 minuti tramite LG ThinQ.

6) Active Energy Control (Controllo Attivo della Capacità)

- Questa funzione è disponibile solo in modalità raffrescamento.

- Il funzionamento limita il consumo massimo di energia al 80%, 60% o 40% in modo graduale, il che può ridurre le prestazioni di raffreddamento. Per un raffreddamento più intenso, utilizzare la modalità normale o Jet.

- Questa funzione è accessibile tramite telecomando o app ThinQ.

- L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.

7) Risparmio Energetico (Energy Saving)

TUV ha verificato che i condizionatori LG Inverter (US-Q242K*) risparmiano fino al 70% di energia rispetto ai condizionatori LG non inverter (TS-H2465DAO).

Data del test: dicembre 2016. Dimensioni stanza: 4,3m × 7,0m × 2,3m. Condizioni di test: temperatura interna 33°C, esterna 35°C, umidità relativa 60%, temperatura impostata 26°C. Metodo di test: confronto del tempo per raggiungere 26,5°C.

Modelli testati: TS-H2465DA0 (convenzionale), US-Q242Kxy0 (Dual Inverter).

8) Raffreddamento Rapido (Fast Cooling)

TUV ha verificato che i condizionatori LG Inverter (US-Q242K*) raffreddano fino al 40% più velocemente rispetto ai condizionatori LG non inverter (TS-H2465DAO).

Data del test: dicembre 2016. Dimensioni stanza: 4,3m × 7,0m × 2,3m. Condizioni di test: temperatura interna 33°C, esterna 35°C, umidità relativa 60%, temperatura impostata 26°C. Metodo di test: consumo energetico misurato in 8 ore.

Modelli testati: TS-H2465DA0, TS-122YDA (convenzionali), US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

9) Garanzia Compressore 10 Anni

La garanzia di 10 anni sul compressore può variare in base al prodotto e al Paese; verificare prima dell’acquisto.

10) LG ThinQ™

- LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.

- Le funzioni smart e i prodotti con assistente vocale possono variare a seconda del Paese e del modello. Verificare la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.

- Il dispositivo smart speaker con comando vocale non è incluso.