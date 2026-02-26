Condizionatore monosplit LG Libero | 12000 BTU | Wi-Fi, Raffrescamento, Riscaldamento

* Le immagini e i video sopra riportati sono realizzati a scopo illustrativo per facilitare la comprensione. Possono esserci variazioni a seconda delle condizioni effettive di installazione del prodotto.
1) Raffreddamento e riscaldamento rapidi
-Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni ambientali.
2) Pre-Cool, Heat
-Questa funzione è disponibile solo tramite LG ThinQ.
- Per registrare gli elettrodomestici su LG ThinQ è necessaria una connessione Internet wireless.
- Per utilizzare la funzione ThinQ, è necessario installare l’app “LG ThinQ” dallo store Google Play o Apple App Store tramite smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare la sezione di aiuto dell’applicazione.
- LG ThinQ può presentare limitazioni in alcune funzioni o non essere compatibile con determinati smartphone; verificare quindi le specifiche minime prima dell’uso (Android OS 7.0 o versioni successive, iOS 14.0 o versioni successive).
- Al primo utilizzo della funzione Pre-Raffreddamento/Riscaldamento, è necessario impostare la posizione dell’abitazione del cliente su Google Maps tramite LG ThinQ.
- L’intervallo operativo della funzione Pre-Raffreddamento/Riscaldamento è compreso tra 250 m e 30 km di raggio rispetto alla posizione dell’abitazione del cliente e può essere configurato tramite LG ThinQ.
- La disponibilità di questa funzione può variare in base al Paese e al modello.
3) Dual Sensing
-Durante l’utilizzo della funzione Dual Sensing, puntare il telecomando verso il prodotto per garantire una corretta ricezione del segnale.
- Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore di funzionamento.
- La temperatura ambiente effettiva può differire se il telecomando è esposto alla luce diretta del sole o vicino a oggetti caldi o freddi.
- In base alle condizioni ambientali, come distanza o posizione, se la comunicazione tra telecomando e prodotto non è stabile, la funzione Dual Sensing può disattivarsi.
4) Auto Cleaning (solo modalità Raffrescamento)
- Quando il prodotto viene spento, la funzione Auto Cleaning si attiva automaticamente. Durante la modalità Auto Cleaning, il prodotto funziona in modalità ventilazione per un certo periodo, contribuendo a rimuovere l’umidità residua dallo scambiatore di calore.
- Le condizioni di asciugatura all’interno dell’apparecchio possono variare in base alla temperatura o all’umidità dell’aria interna.
- Al primo utilizzo, è necessario attivare la funzione tramite il telecomando. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale incluso con il prodotto.
5) Timer accensione/spegnimento 24 ore
-L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.
6) LG ThinQ™
-LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.
- Le funzioni smart possono variare in base al Paese e al modello. Verificare la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.