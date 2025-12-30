xboom Buds Lite by will.i.am | Auricolari True Wireless con ANC, Driver in grafene, Resistenti agli schizzi (IPx4) | Black

Ci siamo affidati a will.i.am per ridefinire xboom come un brand che regali un'esperienza di qualità con uno stile completamente nuovo. Nove volte vincitore di un Grammy, will.i. am, è senza dubbio una vera e propria icona della cultura pop. È stato pioniere dell'IA, con un'esperienza come direttore dell'Innovazione Creativa presso Intel e fondatore della piattaforma radio AI RAiDiO.FYI. Tutti gli xboom sono perfezionati da will.i.am per offrire un suono più bilanciato e con toni più caldi. Grazie alla sua esperienza will.i.am ha messo a punto gli auricolari xboom per offrire una qualità ineguagliabile sia in chiamata, sia nell'ascolto della musica.