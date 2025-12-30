About Cookies on This Site

xboom Buds Lite by will.i.am | Auricolari True Wireless con ANC, Driver in grafene, Resistenti agli schizzi (IPx4) | Black

xboom Buds Lite by will.i.am | Auricolari True Wireless con ANC, Driver in grafene, Resistenti agli schizzi (IPx4) | Black

BUDSLITE
Auricolari xboom Buds Lite fuori dalla custodia con vista frontale
Auricolari xboom Buds Lite
Auricolari xboom Buds Lite con vista alternata
Vista superiore della custodia aperta con gli auricolari inseriti
Auricolari xboom Buds Lite fuori dalla custodia
Caratteristica xboom by will.i.am
3 viste del prodotto
Caratteristica audio supremo
Caratteristica Mild ANC
Caratteristica Ottimizzati da will.i.am
Caratteristca resistente agli schizzi (IPx4)
Caratteristica Batteria a lunga durata
Caratteristica design ergonomico
Auricolari xboom Buds Lite fuori dalla custodia con vista frontale
Auricolari xboom Buds Lite
Auricolari xboom Buds Lite con vista alternata
Vista superiore della custodia aperta con gli auricolari inseriti

Funzionalità principali

  • Auricolari creati con will.i.am: sperimenta un suono a un livello superiore e caratterizzato da uno stile unico
  • Unità audio in grafene: materiale ad alta qualità che garantisce una resa sonora precisa e nitida
  • Fino a 35 ore di autonomia: tutta la carica di cui hai bisogno per ascoltare musica, podcast e per parlare con i tuoi amici
  • Ideali per LG Gram: si accoppiano con un click col tuo notebook LG Gram e puoi controllarle direttamente dal PC
  • Cancellazione attiva del rumore Mild ANC: riduce i disturbi esterni senza isolarti completamente
  • Design bilanciato ed ergonomico: delle cuffie comode da indossare, progettate per rimanere saldamente nelle tue orecchie
will.i.am in abito bianco e occhiali da sole, di profilo, che indica l'auricolare nell'orecchio con l'indice sinistro.

xboom Buds Lite, reinspired by will.i.am

Nuove xboom Buds Lite, create in collaborazione con will.i.am. Sperimenta un suono a un livello superiore e caratterizzato da uno stile unico.

La custodia degli Xboom Buds è completamente aperta con due auricolari sospesi sopra

La custodia degli Xboom Buds è completamente aperta con due auricolari sospesi sopra

Ecco le nostre xboom Buds

Scegli quelli perfetti per te

 xboom Buds Plusxboom Budsxboom Buds Lite
 

 

 

 

 

 

 

xboom Buds Plus

 

 

xboom Buds

 

 

xboom Buds Lite

 

 

 

Descrizione

 

 

 

 

Auricolari evoluti con qualità audio elevata e facili da usare

 

 

 

 

Auricolari standard perfetti per l'uso quotidiano

 

 

 

 

Auricolari essenziali con batteria a lunga durata

 

 

 

 

Ideali per

 

 

Uso attivo per chi viaggia spesso o fa esercizi

 

 

Uso quotidiano per lavoro, studio o svago

 

 

Uso indoor come casa, biblioteca e caffè

 

 

 

Driver in grafene

 

 

O

 

 

 

O

 

 

 

O

 

 

 

EQ adattivo

 

 

O

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Cancellazione del rumore attiva (ANC)

 

 

 

ANC

Ottimizzazione ANC

Riduzione del rumore del vento

 

 

ANC

Ottimizzazione ANC

Riduzione del rumore del vento

 

 

 

Mild ANC

 

 

 

 

 

Chiamata

 

 

 

6 microfoni direzionali con riduzione del rumore AI

 

 

 

 

 

 

 

6 microfoni direzionali con riduzione del rumore AI

 

 

 

 

 

 

 

2 microfoni con riduzione del rumore

Algoritmi AI

 

 

 

 

 

Auracast

 

 

 

 

O

 

 

 

 

O

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Plug&Wireless

 

 

 

 

O

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Ricarica wireless

 

 

 

 

O

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Igienizzazione UVnano

 

 

 

 

O

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Autonomia

 

 

 

 

Fino a 30 ore

 

 

 

 

Fino a 30 ore

 

 

 

 

Fino a 35 ore

 

 

xboom Buds Plus

will.i.am, il nostro architetto per creare l'esperienza delle xboom Buds

Ci siamo affidati a will.i.am per ridefinire xboom come un brand che regali un'esperienza di qualità con uno stile completamente nuovo. Nove volte vincitore di un Grammy, will.i. am, è senza dubbio una vera e propria icona della cultura pop. È stato pioniere dell'IA, con un'esperienza come direttore dell'Innovazione Creativa presso Intel e fondatore della piattaforma radio AI RAiDiO.FYI. Tutti gli xboom sono perfezionati da will.i.am per offrire un suono più bilanciato e con toni più caldi. Grazie alla sua esperienza will.i.am ha messo a punto gli auricolari xboom per offrire una qualità ineguagliabile sia in chiamata, sia nell'ascolto della musica.

will.i.am in studio di registrazione, gilet rosso, fissa uno schermo. Sotto, in studio, fissa schermo con finestre verdi.

Nuovi xboom Buds Lite: vestiti di un nuovo stile

Varie immagini di will.i.am in diverse pose che mostra gli auricolari xboom buds.

Un materiale rivoluzionario che rende il suono più ricco e più chiaro 

Sottile come la carta ma resistente come l'acciaio. Realizzati il grafene, un materiale innovativo che offre un suono incontaminato.

*Il driver in grafene utilizza il diaframma rivestito di grafene.

Mild ANC - La tranquillità dell'ANC senza essere disconnessi

La funzione Mild ANC ti offre una riduzione del rumore bilanciata e moderata senza farti percepire un isolamento completo. Ideale per un'utilizzo in ambienti indoor come biblioteche, in ufficio o nei caffè.

*Immagini al solo scopo illustrativo.

*La funzione Mild ANC funziona al meglio in ambienti privi di vento.

Le prestazioni del Mild ANC per i rumori a bassa frequenza

Comparazione della soppressione delle basse frequenze fra gli auricolari xboom Buds Lite, xboom Buds e altri marchi.

Grafico che mostra la riduzione del rumore a bassa frequenza di Xboom Buds, Xboom Buds Lite e Brand A.

*Il grafico si basa sui risultati dei test interni condotti da LG e mostra confronti con modelli equivalenti di concorrenti.

*Per garantire che le misurazioni riflettano fedelmente le prestazioni percepite dagli utenti, LG ha effettuato test posizionando un microfono in miniatura all’interno di un orecchio umano.

L’attenuazione media dell’ANC varia da 100 Hz a 900 Hz.

Chiamate naturali e nitide

Gli auricolari xboom Buds Lite sfruttano un algoritmo AI per migliorare la nitidezza della voce in chiamata.

*Immagini al solo scopo illustrativo.

App xboom Buds

Ottimizzati per te

Regola le impostazioni degli auricolari sull'app esclusiva progettata per gli xboom Buds. Troverai varie funzioni per adattarli alle tue esigenze, fra cui le impostazioni di equalizzazione. L'applicazione supporta smartphone iOS e Android, oltre che i notebook LG gram con Windows.

Schermata principale dell'app Xboom Buds su cellulare. A sinistra, regolazione effetti sonori; a destra, funzioni Touch e Trova auricolari.

*L'app xboom Buds è disponibile per dispositivi Android e iOS. Le funzionalità della versione iOS potrebbero differire da quelle incluse nella versione Android.

Connettività

Buds e gram, una coppia perfetta

Gli auricolari xboom Buds lavorano in sinergia con i nostri notebook LG gram. Basta un tocco per collegarli, dopodiché puoi controllarli come preferisci.

Laptop bianco LG Gram con la connessione Xboom Buds. Accanto, custodia bianca con auricolari e segno di 'connessione'.

*Disponibile solo su LG gram con l’app xboom Buds preinstallata.

Connessione complementare

Mostra lo stato della connessione con un pop-up e una schermata di informazioni. Una connessione veloce e senza problemi aumenta la produttività.

*Disponibile solo su LG gram con l’app xboom Buds preinstallata.

Accesso immediato per la regolazione del suono 

Con l'app specifica per LG Gram puoi controllare i tuoi xboom Buds più facilmente. Ad esempio, puoi regolare la cancellazione del rumore e l'equalizzazione direttamente sul PC, senza interrompere il contenuto che stai guardando.

*Disponibile solo su LG gram con l’app xboom Buds preinstallata.

Design coordinato

In bianco o in nero, completa lo stile del tuo notebook LG Gram abbinando i colori degli xboom Buds.

*Immagine al solo scopo illustrativo.

Design a pinna

Massima vestibilità

Abbiamo progettato gli xboom Buds per stare saldamente nelle tue orecchie, grazie al design a pinna sicuro e confortevole. Così anche quando ti muovi gli auricolari restano al loro posto.

Schema che indica come indossare gli auricolari xboom buds.

*Immagini al solo scopo illustrativo.

Batteria a lunga durata

Fino a 35 ore di musica

Gli auricolari xboom Buds hanno una batteria sorprendente. Con una singola ricarica ti offrono fino a 11,5 ore di musica e, all'occorrenza, nella custodia ne hai fino a 23,5 in più: un totale di 35 ore di autonomia.

*La durata della batteria dipende dalle impostazioni del dispositivo, dall’ambiente, dall’utilizzo e da molti altri fattori.

*In base a test di qualità interni, le batterie delle cuffie e la batteria della custodia hanno una durata rispettivamente di fino a 11.5 e fino a 23,5 ore quando la funzione di cancellazione attiva del rumore è disattivata. Il tempo indicato è riferito all'ascolto di musica.

Resistenti agli schizzi

Non temono sudore e umidità

Anche quando ti alleni, gli auricolari xboom Buds ti accompagnano senza remore. La certificazione IPX4 infatti garantisce la protezione contro sudore e umidità.

*Lo standard IPX4 certifica la capacità del prodotto di resistere a schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione sulla base di test condotti in laboratorio in condizioni controllate. I test non riproducono reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta della resistenza agli schizzi d'acqua potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IPX4 non implica un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna del dispositivo, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale (es. evitare il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili). La capacità di resistenza potrebbe diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti (urti, cadute, etc.). Si raccomanda in ogni caso di consultare le istruzioni e avvertenze d'uso.

*La garanzia convenzionale di LG Electronics non copre in ogni caso danni da ossidazione o infiltrazione di liquidi. Questo non pregiudica il diritto del consumatore di far valere i diritti di cui alla garanzia legale di conformità prestata dal venditore (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Per maggiori informazioni sulla differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale consultare https://www.lg.com/it/supporto/garanzia.

*La custodia di ricarica non è resistente all’acqua. Si raccomanda di asciugare bene le mani prima di maneggiarla e di asciugare con cura gli auricolari prima di riporli nella custodia di ricarica.

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

