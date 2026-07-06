About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg AI DD™ Serie R7 Classe A-10% | Asciugatrice 10Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe C | Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile\t\t

MEZ69154008 F4R7011TSWB 23.12.8变更.pdf
Classe energetica : UE
MEZ00868351 RNX5010TWBB 25.11.26.pdf
Classe energetica : UE
WMWM
MEZ69154008 F4R7011TSWB 23.12.8变更.pdf
Classe energetica : UE
MEZ00868351 RNX5010TWBB 25.11.26.pdf
Classe energetica : UE
WMWM

Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg AI DD™ Serie R7 Classe A-10% | Asciugatrice 10Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe C | Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile\t\t

F4R7011TSWB.RNX5010
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg AI DD™ Serie R7 Classe A-10% | Asciugatrice 10Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe C | Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile\t\t F4R7011TSWB.RNX5010
Foto visto diagonale Offerta Kit Esclusivo LG F4R7011TSWB.RNX5010
Vista frontale di Lavatrice LG F4R7011TSWB
Foto con oblò aperto Lavatrice LG F4R7011TSWB
Foto con specifichè profondità e capienza maxi cestello Lavatrice LG F4R7011TSWB
Specifiche Efficienza energetica A-10% Lavatrice LG F4R7011TSWB
Lavatrice LG F4R3013NSWW con tecnologia TurboWash™ 360 Lava a fondo in soli 39 minuti
Lavatrice LG F4R7011TSWB con Lavaggio a vapore Steam™ Igienizza i capi e distende le fibre
Foto frontale asciugatrice RNX5010TWBB
vista frontale asciugratrice LG RNX5010TWBB con oblò aperto
specifiche AI dry LG RNX5010TWBB
specifiche programma igiene asciugratrice LG RNX5010TWBB
Turbo Dry per asciugare in soli 81 minuti, asciugatrice LG RNX5010TWBB
Kit di giunzione LG DSTWH
Kit di giunzione LG DSTWH esteso
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg AI DD™ Serie R7 Classe A-10% | Asciugatrice 10Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe C | Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile\t\t F4R7011TSWB.RNX5010
Foto visto diagonale Offerta Kit Esclusivo LG F4R7011TSWB.RNX5010
Vista frontale di Lavatrice LG F4R7011TSWB
Foto con oblò aperto Lavatrice LG F4R7011TSWB
Foto con specifichè profondità e capienza maxi cestello Lavatrice LG F4R7011TSWB
Specifiche Efficienza energetica A-10% Lavatrice LG F4R7011TSWB
Lavatrice LG F4R3013NSWW con tecnologia TurboWash™ 360 Lava a fondo in soli 39 minuti
Lavatrice LG F4R7011TSWB con Lavaggio a vapore Steam™ Igienizza i capi e distende le fibre
Foto frontale asciugatrice RNX5010TWBB
vista frontale asciugratrice LG RNX5010TWBB con oblò aperto
specifiche AI dry LG RNX5010TWBB
specifiche programma igiene asciugratrice LG RNX5010TWBB
Turbo Dry per asciugare in soli 81 minuti, asciugatrice LG RNX5010TWBB
Kit di giunzione LG DSTWH
Kit di giunzione LG DSTWH esteso

Funzionalità principali

  • [Lavatrice] Risparmia più energia: la nostra lavatrice è il 10%* più efficiente rispetto a quelle tradizionali in classe A.
  • [Lavatrice] Extra capacità: lava fino a 11 kg di bucato in soli 56,5 cm di profondità.
  • [Asciugatrice] Asciugatura AI Dry con Intelligenza Artificiale.
  • [Asciugatrice] TurboDry per asciugare in soli 81 min.
  • [Kit di giunzione] Compatibile con lavatrici e asciugatrici LG di dimensioni standard
  • [Kit di giunzione] Ripiano estraibile per riporre fino a 16 kg di bucato
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale lavatrice F4R7011TSWB

F4R7011TSWB

Lavatrice 11kg AI DD™ | Serie R7 Classe A-10% | 1400 giri, TurboWash 360, Vapore su 7 programmi, Wi-Fi | White
MEZ69154008 F4R7011TSWB 23.12.8变更.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Foto frontale asciugatrice RNX5010TWBB

RNX5010TWBB

Asciugatrice 10Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe C | Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care
MEZ00868351 RNX5010TWBB 25.11.26.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

DSTWH

Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Perché amerai la nostra lavatrice?

Lavatrice installata in un locale lavanderia con l'etichetta A-10%.

Ti fa risparmiare

Consuma il 10% in meno dello standard minimo in classe A

Cuscini e lenzuola accatastati di fianco alla lavatrice che diventano una freccia con scritto 2kg.

Lava più indumenti nello stesso spazio

Fino a 2kg di bucato in più in soli 56,5cm di spessore

Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati.

Riconosce i tessuti per lavarli meglio

L'AI DD™ imposta i movimenti più indicati per preservare le fibre

Lavatrice LG con efficienza energetica A-10%, freccia verde che sale e scala di colori a destra.
Alta efficienza energetica

La nostra lavatrice è il 10%* più efficiente rispetto a quelle tradizionali in classe A

Ti aiutiamo a fare meglio il bucato, consumando meno energia.

*Il 10% più basso dell'indice di efficienza energetica rispetto allo standard minimo associato alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, definito dalla normativa europea 2019/2014.

Cuscini e lenzuola accatastati di fianco alla lavatrice che diventano una freccia con scritto 2kg.
Alta capacità

Più bucato nelle stesse dimensioni

Grazie al cestello più grande, lavi fino a 2kg di bucato in più rispetto ai modelli convenzionali.

*L'incremento di capacità è riferito ai modelli da 56,5cm di profondità, comparando le lavatrici LG F4Y7RYW2W e FH4U2VCNW2.

Tessuto bianco immerso in acqua con schizzi, sfondo nero, dettagli di lavatrice in basso.
Tecnologia AI DD™

Migliora le prestazioni di lavaggio e protegge i tuoi capi

Riconosce la tipologia dei tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio ottimali per proteggerli.

*Test effettuato da Intertek a gennaio 2023, comparando il programma Al Wash con quello Cotone, usando un carico di 3kg (modello F4Y7RYW0W). I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
*Quando si utilizza l'opzione Vapore, il riconoscimento dei tessuti con AI viene disabilitato.

Immagine di un oblò della lavatrice in cui si vedono i getti di acqua che vengono spruzzati sui vestiti.
TurboWash™ 360

Lava a fondo in soli 39 minuti

Risparmia tempo, acqua ed energia grazie ai 4 getti di acqua che lavano con un effetto doccia 3D.

*Testato da Intertek sulla base dello standard IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5kg di carico IEC comparato al un ciclo Cotone tradizionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

Una linea orizzontale

Lavaggio a vapore Steam™

Igienizza i tessuti e tiene a bada gli allergeni

Sapevi che il lavaggio a vapore è due volte utile? Innanzitutto igienizza i tuoi capi, eliminando così germi, batteri e allergeni. In più, il vapore permette di distendere meglio le fibre in modo da migliorare l'efficacia del lavaggio.

Immagine che mostra il lavaggio con vapore di una maglia morbida bianca e un animale di pelouche all'interno della lavatrice.

*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.

App LG ThinQ™

La tua lavatrice (e la tua vita) diventano più smart

Controllala con Google Assistant

Da oggi per sapere a che punto è il lavaggio ti basta chiederlo alla lavatrice! Ad esempio, puoi domandare qual è il programma in corso usando il tuo assistente Google.

Gestiscila ovunque tu sia

Anche quando sei fuori casa puoi entrare in contatto con la tua lavatrice e gestirne le funzionalità. Ad esempio, puoi avviare il programma di lavaggio direttamente dal tuo smartphone.

Personalizza l'esperienza

L'app ThinQ™ tiene costantemente monitorata la lavatrice e ti permette di consultare il consumo energetico, ricevere notifiche in tempo reale e di scaricare nuovi programmi di lavaggio.

*L'utilizzo delle funzioni smart richiedono il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.
*Lo speaker AI non è incluso nella lavatrice.
*Il controllo vocale funziona solo quando la lavatrice è accesa.

Un video che mostra nel dettaglio l'asciguatrice LG, includendo sia l'interno del cestello cestello che il panello con display

It's showing the interior cut of the washing machine

Gemrmogli con sfondo di una disteda di prato con montagne e cielo azzuro

Gemrmogli con sfondo di una disteda di prato con montagne e cielo azzuro

R290

Refrigerante a basso impatto ambientale

Il gas refrigerante R290 riduce l'impatto ambientale

*Potenziale di riscaldamento globale (GWP): R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430

AI DUAL Inverter™

Offfre massime prestazioni nell'asciguatura e nei consumi 

AI DUAL Inverter™ ti offre il massimo dell'efficenza perchè ti permtte di ottimizzare i consumi in base alle varie fasi di asciugatura sfruttando l'Intelligenza Artificiale. I doppi cilindri riducono le vibrazioni e aumentano l'efficienza, mentre l'asciugatura a bassa temperatura aiuta a prevenire il restringimento. Include garanzie di 10 anni sui componenti chiave. 

Immagine di un'asciugatrice LG posizionata in un interno a tema verde con un'evidenziazione visiva del componente AI DUAL Inverter

Immagini di picto che idicano le varie impostazioni

Risparmio energetico

Immagine di un picto di un dito su una bocca indicando silenzio

10 anni di garanzia

Immagine di un picto di un dito su una bocca indicando silenzio

Meno rumore

Immagine di un picto di una maglietta con dei diegni di scintille intorno

Cura delicata dei tessuti

AI Dry™

Grazie al AI ottimizza i tempi di asciugatrua

L'intelligenza artificiale rileva il peso, la morbidezza dei tessuti e l'umidità residua e adegua il tempo di asciugatura di conseguenza

Seleziona AI Dry™

Goditi tessuti più morbidi

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Turbo Dry

Asciuga un carico di 5kg in 81min

Ottieni un'asciugatura rapida di 81 minuti⁵⁾ alimentata dal compressore DUAL Inverter per un bucato perfetto in meno tempo.

Allergy care

I batteri hanno le ore contate

La funzione Allergy Care elimina gli allergeni sui capi con aria calda all'interno del cestello a 60℃ per 60 minuti

Immagine di una coperta e di un orsacchiotto all'interno di un'asciugatrice LG con il logo della British Allergy Foundation visualizzato

*Il ciclo di cura delle allergie approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni come gli acari della polvere domestica.⁶⁾

Smart Paring™

Lavare e asciugare in Sync

La lavatrice e l'asciugatrice connesse al Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.

*La lavatrice e l'asciugatrice connesse al Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.⁷⁾

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Doppio filtro lanugine

Doppio filtro = Prestazioni garantite

Immagine di una persona che esrare il filtro dalla Asciguatrice LG e rimuove la lanuggine con un panno
STEP 1

Estrai il filtro e gentilemnte rimuovi la languggine 

Immagini di dimostrazione che mostrano la rimozione della lanuggine e il lavaggio del filtro
STEP 2

Estrai entrambi i filtir e passali sotto l'acuqa 

Un video che mostra la pulizia e la manutenzione del filtro della ascugatrice LG
STEP 3

Assicurati che il filtro sia completamente assciuto e rinseriscilo nel suo comparto nella asciguatrice LG +

Condensatore autopulente

Il condensatore si pulisce da solo

Addio pulizia manuale del condensatore! Il sistema di pulizia automatica sfrutta dei getti di acqua a pressione per pulire il condensatore: così le prestazioni di asciugatura saranno sempre al top e tu avrai meno pensieri.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

LG ThinQ™

Con LG ThinQ, prenderti cura dei capi è un gioco da ragazzi

Con LG ThinQ™, fai il bucato in modo più intelligente —controlla da remoto, scarica nuovi programmi e connettiti con la tecnologia più recente come Google Assistant. 

Controlla il tuo bucato quando vuoi e ovunque tu sia

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti all'asciugatrice come mai prima d'ora. Avvia il carico semplicemente toccando un pulsante.

Facile manutenzione e monitoraggio

Che si tratti di manutenzione quotidiana o di attività più grandi, puoi sfruttare comodamente l'energia del tuo essiccatore tramite l'app LG ThinQ™

Lavanderia a mani libere con assistente vocale

Dì al tuo altoparlante intelligente o al tuo assistente AI di cosa hai bisogno e lascia che l'asciugatrice si occupi del resto.

*Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare in base al Paese e alla configurazione individuale della casa intelligente.⁹⁾

FAQ

Q.

Cosa dovrei considerare quando acquisto un'asciugatrice?

A.

Quando si sceglie un'asciugatrice, bisogna considerare fattori quali capacità, efficienza energetica e tecnologia di asciugatura. Gli essiccatori LG sono dotati di Sensor Dry, che rileva i livelli di umidità e regola il tempo di asciugatura per risultati migliori. La pompa di calore a doppio inverter™ aiuta a ridurre il consumo di energia mantenendo le prestazioni. Grazie alla tecnologia ThinQ™ puoi controllare l'asciugatrice da remoto per una maggiore praticità. Il design elegante e moderno di LG si integra perfettamente in qualsiasi spazio lavanderia.

Q.

Le asciugatrici a condensatore sono efficienti dal punto di vista energetico?

A.

Sì, le asciugatrici a condensatore LG sono progettate pensando all'efficienza energetica. La tecnologia Dual Inverter Heat Pump™ di LG riduce ulteriormente il consumo energetico, offrendo risparmi sostanziali rispetto ai modelli convenzionali. Ciò rende gli essiccatori LG una buona scelta, riducendo le bollette elettriche e garantendo al contempo eccellenti prestazioni di asciugatura e riducendo l'impronta di carbonio

Q.

Le asciugatrici integrate sono dotate di tecnologia intelligente?

A.

Assolutamente! Le asciugatrici integrate LG sono dotate della tecnologia ThinQ™, che consente di controllare l'asciugatrice da remoto tramite un'app per smartphone. È possibile monitorare l'avanzamento del ciclo, ricevere notifiche e risolvere potenziali problemi, offrendo comodità e tranquillità. Questa integrazione intelligente rende la gestione del bucato più semplice ed efficiente, liberando tempo per altre attività.

Q.

Gli essiccatori possono gestire tessuti delicati?

A.

Sì, le asciugatrici LG hanno opzioni di ciclo specifiche per tessuti delicati, come il ciclo Delicate, che utilizza temperature più basse e una leggera burattatura. Ciò garantisce che anche i tuoi indumenti più sensibili vengano curati senza danni. Il design avanzato del tamburo LG garantisce una manipolazione delicata, preservando la qualità dei tuoi vestiti. Quando si tratta di tessuti delicati, le asciugatrici LG offrono cicli sicuri ed efficienti su misura per le vostre esigenze.

Q.

Questo prodotto richiede un'installazione aggiuntiva dello sfiato?

A.

Le asciugatrici LG sono prive di sfiato e possono essere utilizzate ovunque senza limiti di spazio.

Q.

Cosa devo sapere prima di impilare la lavatrice e l'asciugatrice?

A.

Considera i seguenti fattori per assicurarti che la lavatrice e l'asciugatrice impilate siano sicure, affidabili e facili da usare.

 

1. Compatibilità: per prima cosa, assicurati che i modelli di lavatrice e asciugatrice siano compatibili tra loro. Le asciugatrici LG devono essere montate solo su lavatrici a tamburo LG. (Opzioni di profondità della lavatrice: 565, 615 mm)

2. Spazio di installazione: controllare le dimensioni dello spazio per installare la lavatrice e l'asciugatrice in serie. Assicuratevi inoltre di avere abbastanza spazio per aprire gli sportelli della lavatrice e dell'asciugatrice.

3. Installazione professionale: l'asciugatrice può essere fissata saldamente alla lavatrice LG utilizzando un kit di impilamento. Solo il personale di servizio qualificato può impilare e verificare che l'asciugatrice sia installata correttamente.

Q.

Qual è la durata tipica di un'asciugatrice?

A.

La durata del prodotto può variare a seconda di diversi fattori, come la qualità del prodotto, la frequenza di utilizzo e la manutenzione.

Una manutenzione regolare è importante per prolungare la durata dell'asciugatrice.

 

 1. Pulisci l'area intorno al filtro prima e dopo l'asciugatura e mantieni pulito il filtro Dual Lint lavandolo con acqua.

 2. Pulire la polvere all'interno dell'asciugatrice e ventilarla aprendo leggermente lo sportello dell'asciugatrice prima e dopo l'uso.

 3. Si consiglia di prendersi cura del condensatore e del tamburo utilizzando le funzioni Cura del condensatore e Cura del tamburo.

Q.

Quali vestiti non dovrebbero andare nell'asciugatrice?

A.

Controlla l'etichetta per la cura dei tessuti sui tuoi vestiti e asciugali secondo il metodo di asciugatura consigliato.

 Non asciugare i seguenti articoli:

 - Articoli che possono provocare un incendio: indumenti con sostanze infiammabili come cera, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, ecc.; coperte elettriche; tappeti

 - Abbigliamento sensibile al calore

Q.

Quanto tempo ci vuole per asciugare i vestiti in un'asciugatrice a pompa di calore?

 

A.

Il tempo necessario per asciugare i vestiti in un'asciugatrice a pompa di calore può variare a seconda di fattori quali il tipo di tessuto e il peso della biancheria.

1. Tipo di tessuto: i vestiti realizzati con materiali pesanti come il denim impiegano più tempo ad asciugarsi rispetto ai tessuti più leggeri come il poliestere.

2. Peso del bucato: più bucato c'è, più lungo sarà il tempo di asciugatura.

Q.

Come faccio a svuotare il serbatoio dell'acqua in un'asciugatrice LG?

 

A.

Si prega di fare riferimento al video ufficiale LG YouTube per istruzioni dettagliate. In breve, è sufficiente estrarre il serbatoio dell'acqua, svuotare l'acqua raccolta e riposizionarlo saldamente.

*Youtube imbeded code

Please refer to the official LG YouTube video for detailed instructions.

In short, simply pull out the water tank, empty the collected water, and securely place it back.


Più comfort per il tuo bucato

Più comfort per il tuo bucato

Crea la tua colonna bucato con ripiano estraibile e organizza il tuo locale lavanderia.

Scopri come installare il kit di giunzione

Guarda il video qui sotto per avere tutte le istruzioni per installare correttamente la tua colonna bucato

1) Efficienza energetica

- Il modello dell'essiccatore viene sottoposto a test standard separati per la valutazione della sua efficienza energetica.

- Test di laboratorio interni LG basati sulla norma EN 61121:2013+A12:2025 utilizzando il modello RH9X71WH.

 

2) R290

- Potenziale di riscaldamento globale: R290: circa 3, R134a: circa 1340

 

3) Inverter AI DUAL™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.). (Basato sul modello rappresentativo AI Dry: RH90X75V3N. I risultati possono variare a seconda dei modelli, dei carichi e dell'ambiente.) Non tutte le situazioni danno diritto a risparmi. A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. **Il rilevamento AI viene attivato quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati]. ***Testato da Intertek nell'agosto 2024, ciclo Cotton dell'essiccatore LG Heatpump confrontato con Dry Only dell'essiccatore-lavatrice LG Conventional basato su 3 kg di carichi IEC con un contenuto di umidità iniziale del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****La garanzia di 10 anni è valida solo per il compressore a doppio inverter e il motore inverter. Il periodo/la politica di garanzia possono variare a seconda del paese o della regione. *****Livello di rumore: 62 dB (livello di potenza sonora), in base al regolamento UE 392/2012 (RH90X75V3N). 

 

4) AI Dry™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. *Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati].

 

5) TurboDry

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg di carico (camicia mista, maglietta 100% poliestere, maglietta 100% cotone) con un contenuto di umidità iniziale del 33% a una temperatura di 23℃. I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

 

6) Cura delle allergie

- Il ciclo di cura delle allergie approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni come gli acari della polvere domestica.

 

7) Smart Paring™

- La lavatrice e l'asciugatrice collegate tramite Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.

 

8) Condensatore per la pulizia automatica

- La pulizia del condensatore può variare a seconda dell'ambiente operativo.

- La frequenza di funzionamento del 'condensatore di pulizia automatica' può variare a seconda delle dimensioni e della quantità di umidità iniziale della biancheria.

 

9) LG ThinQ™

- Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare a seconda del Paese e della configurazione individuale della casa intelligente.

Stampa

Caratteristiche principali

CAPACITÀ - Capacità massima di lavaggio (kg)

11

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

600 x 850 x 565

ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO) - Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)

1.350

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

No

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Steam

OPZIONI - Antipiega

No

FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

Tutte le specifiche

DESIGN E FINITURE

Colore

Bianco

Materiale o finitura dell'oblò

Vetro temperato nero

CAPACITÀ

Capacità massima di lavaggio (kg)

11

COMANDI E DISPLAY

Partenza ritardata

3-19 ore

Tipologia

Touch LED + manopola

Indicatore chiusura dell'oblò

Indicatore numerico

18:88

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Motion DirectDrive

AI DD

Tipologia

Lavatrice a carica frontale

Segnale di fine ciclo

Centum System

No

Aggiungi capo

Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

No

Riavvio automatico

Inverter DirectDrive

Sistema di rilevazione della schiuma

LoadSense

Steam

Illuminazione del cestello

No

Steam+

No

Piedini di livellamento

Cestello in acciaio inox

TurboWash 360

Cestello a bolle

Sensore delle vibrazioni

Sollevatori del cestello

Sollevatori slim in acciaio inox

Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)

Solo fredda

Livello dell’acqua

Auto

Centrifuga massima selezionabile (giri/min)

1400

CONSUMI

Classe di efficienza energetica (lavaggio)

A

PROGRAMMI

Piumini

Cotone

Baby Steam Care

No

Allergy Care (lavaggio)

Lavaggio automatico

No

Baby Care

No

Abbigliamento per neonati

No

Lavaggio a freddo

No

Protezione dei colori

No

Cotone +

No

Speciale capi scuri

No

Delicati

Programma scaricato

Scarico + centrifuga

No

Sintetici

Eco 40-60

Cura delicata

No

Igiene

No

Intensivo 60

No

Misti

Outdoor

No

Rapido 30

No

Lavaggio rapido

No

Refresh

No

Risciacquo + centrifuga

No

Lavaggio silenzioso

No

Protezione pelle

No

Rapido14

Lavaggio veloce + asciugatura

No

Abbigliamento sportivo

Antimacchia

No

Refresh con vapore

No

Pulizia Vasca

TurboWash 39

TurboWash 49

No

TurboWash 59

No

Cotone 20°C

No

Lavaggio a mano

No

Jeans / Capi scuri

No

Prelavaggio + Cotone

No

Rapido 12

No

Rapido 60

No

Risciacquo

No

Centrifuga + scarico

No

Lavaggio + asciugatura

No

Lana (A mano / Lana)

Piumino

No

Lenzuola

No

Colletti e polsini

No

AI Wash

OPZIONI

Wi-Fi

Aggiungi capo

Segnale acustico accensione e spegnimento

Blocco bambini

Arresto ritardato

Livello detergente

No

Pulizia del cassetto

No

Illuminazione del cestello

No

Prelavaggio

Avvio da remoto

Risciacquo

2 volte

Risciacquo + centrifuga

No

Risciacquo+

Livello ammorbidente

No

Centrifuga

1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No centrifuga

Steam

Temperatura

Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95℃

Pulizia vasca

TurboWash

Lavaggio

Antipiega

No

Lavaggio a freddo

No

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Download programmi aggiuntivi

Controllo dei consumi

Avvio da remoto e controllo ciclo

Wi-Fi con app ThinQ

Smart pairing con asciugatrice LG

Guida per la pulizia della vasca

ACCESSORI

Compatibilità con LG TWINWash

No

ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO)

Consumo energetico per 100 cicli (kWh)

47

Premio ‘EU Ecolabel Award’

Durata in modalità left-on (min)

5

Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)

0,840

Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)

0,540

Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)

0,250

Classe di efficienza energetica

A

Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)

1.350

Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)

71

Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

0,5

Potenza assorbita (W) - Modalità ON

0,5

Classe di efficienza della centrifuga

A

Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)

44,9

Programma standard (solo lavaggio)

Eco 40-60 40℃

Durata (min) - (Pieno carico)

240

Durata (min) - (Mezzo carico)

180

Durata (min) - (Quarto di carico)

157

Capacità di lavaggio (kg)

11

Consumo acqua per ciclo (litri)

54

DIMENSIONI E PESO

Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)

1.100

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

660 x 890 x 660

Dimensioni (L x A x P) (mm)

600 x 850 x 565

Peso (kg)

67,0

Peso con imballo (kg)

71,0

Profondità compreso l'oblò (P') (mm)

620

CODICE EAN

Codice a barre

8806084272591

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy label 2019(F4R7011TSWB)
estensione
Product information sheet (F4R7011TSWB)
estensione
GPSR Safety Information(F4R7011TSWB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy Label 2025(RNX5010TWBB)
estensione
EU Product information sheet 2025(RNX5010TWBB)
estensione
GPSR Safety Information(RNX5010TWBB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE

Capacitá (kg)

16

Peso (kg)

6.9

Dimensioni (A x L x P) (mm)

70 x 640 x 650

Colore

Bianco

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.