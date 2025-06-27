Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg Next AI DD™ | Serie X7 Classe A-40% + Asciugatrice 10kg Pompa di Calore

*10 anni di garanzia sia sul motore Inverter che sul compressore Dual Inverter (Manodopera e intervento non sono inclusi nella garanzia).

*Nei primi 2 anni la lavasciuga è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Dual Inverter e sul motore Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio e il costo della manodopera sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.