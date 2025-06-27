Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 11kg Next AI DD™ | Serie X7 Classe A-40% + Asciugatrice 10kg Pompa di Calore
MEZ69272430 F4X7011TWB 24.6.14.pdf
Classe energetica : UE
[No.01.RH10V9AV4W].pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

F4X7011TWB.RH10V9
Foto frontale lavatrice e asciugatrice F4X7011TWB.RH10V9
Foto frontale lavatrice F4X7011TWB
Foto lavatrice F4X7011TWB con oblò aperto
Foto sportello lavatrice F4X7011TWB
Programma Microplastic Care lavatrice F4X7011TWB
Wi-Fi con app LG ThinQ lavatrice F4X7011TWB
Foto ambientata lavatrice F4X7011TWB
Foto laterale lavatrice F4X7011TWB
Foto posteriore lavatrice F4X7011TWB
Foto asciugatrice RH10V9AV4W
Foto sportello asciugatrice RH10V9AV4W
Foto laterale asciugatrice RH10V9AV4W
Foto oblò asciugatrice RH10V9AV4W
Funzionalità principali

  • [Lavatrice] Risparmia più energia: la nostra lavatrice è il 40%* più efficiente rispetto a quelle tradizionali in classe A
  • [Lavatrice] TurboWash 360: 4 getti di acqua con effetto doccia 3D per un pulito profondo in soli 39 minuti
  • [Lavatrice] Programma Microplastic Care: riduce del 60% l'emissione di microplastiche nell'acqua di scarico grazie a un lavaggio più accurato dei capi
  • [Asciugatrice] Tecnologia Eco Hybrid: doppia modalità "Eco" e "Turbo" per scegliere se risparmiare energia oppure se asciugare in meno tempo i tuoi capi
  • [Asciugatrice] Condensatore autopulente: i getti di acqua a pressione puliscono il condensatore a ogni ciclo, liberandoti dalla manutenzione e mantenendo le prestazioni sempre al top
  • [Asciugatrice] Programma Allergy Care: riduce del 99,9% gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori grazie al flusso costante di aria a 60°C
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Immagine frontale della lavatrice LG F4X70011TWB serie X7 classe A-40%

F4X7011TWB

Lavatrice 11kg Next AI DD™ | Serie X7 Classe A-40% | 1400 giri, Easy Circle Control, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White

MEZ69272430 F4X7011TWB 24.6.14.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Immagine frontale asciugatrice RH10V9AV4W

RH10V9AV4W

Asciugatrice 10kg Pompa di Calore Classe C Bianca

[No.01.RH10V9AV4W].pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Perché amerai la nostra lavatrice Next AI DD™?

Tessuti di seta, camicie e jeans con funzionalità AI Wash

Riconosce i tessuti per lavarli meglio

Il programma AI Wash imposta i movimenti più indicati per preservare le fibre

Dettaglio del display nella manopola

È facile da usare

Puoi controllare i programmi direttamente sul display interattivo della manopola

Lavatrice l'efficienza energetica A-40%

È super efficiente

Consuma il 40% in meno di una lavatrice in classe A

Del bucato nel cestello con la scritta 60% in meno

Salvaguarda il mare

Il programma Microplastic Care riduce del 60% le microplastiche che finiscono in mare

Il suo stile semplice ti conquisterà

Una lavatrice che si ingrandisce e che mostra i tre colori: bianco, grigio chiaro e scuro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Lavatrice con l'etichetta energetica A-40%

Alta efficienza energetica

La nostra lavatrice è il 40% più efficiente*

*Il 40% più basso dell'indice di efficienza energetica rispetto allo standard minimo associato alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, definito dalla normativa europea 2019/2014.

AI Wash

L'Intelligenza Artificiale ottimizza il lavaggio

Grazie alla nostra tecnologia AI DD™ basata sul motore Direct Drive, il programma AI Wash riconosce la tipologia dei tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio ottimali. In particolare, l'AI Wash permette di proteggere meglio i tessuti morbidi e di risparmiare energia. Così potrai indossare i tuoi capi preferiti più a lungo.

*Test effettuato da Intertek a novembre 2023, comparando il programma Al Wash con quello Cotone, usando un carico di 3kg di tessuti misti morbidi (camicie miste, T-Shirt, gonne di chiffon, pantaloncini in poliestere). Il test ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e nel consumo energetico del ciclo AI Wash (modello F4X7VYP15). I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo. 

Il riconoscimento dei tessuti con AI si attiva con un carico di bucato inferiore a 3kg. Non si attiva quando si utilizza l'opzione Vapore. Il programma AI Wash è da usare solo quando si lavano tipologie di tessuto similari usando un detersivo adatto e non tutte le tipologie di tessuto vengono riconosciute.

Programma Microplastic Care

Riduce l'emissione delle microplastiche del 60%

Forse non lo sai, ma ogni volta che lavi un capo composto da fibre sintetiche vengono rilasciate delle microplastiche derivanti dallo sfregamento dei tessuti. Microplastiche che finiscono nel mare con le acque di scarico e che, inevitabilmente, vengono mangiate anche dai pesci. Con il programma Microplastic Care, la nostra lavatrice utilizza dei movimenti specifici del cestello per ridurre l'emissione delle microplastiche del 60%. Perché il nostro obiettivo è di offrirti un lavaggio ottimale per i tuoi capi, ma anche quello di preservare il pianeta su cui viviamo.

*Test effettuati da Intertek a luglio 2023. Programma Microplastic Care con 3 kg di carico (giacca della tuta 100% poliestere) comparato al programma Misti sul modello F4Y7EYPBW, misurando la quantità di microplastiche filtrate da un filtro 20㎛. I risultati possono variare in base agli indumenti e all'ambiente.

Suggerimenti automatici

Si imposta da sola in base alle tue abitudini

Ciascuno di noi ha le proprie abitudini. E la nostra lavatrice le impara! Infatti, la lavatrice ti proporrà le opzioni e i programmi che usi più di frequente per facilitarti la vita. Ad esempio, dopo che usi 10 volte lo stesso lavaggio, apparirà per primo nella lista dei programmi. In più, quando usi delle opzioni per 3 volte consecutive su un programma, queste ti verranno proposte in automatico la volta successiva che usi quel programma.

TurboWash™360°

Lava a fondo risparmiando tempo ed energia

Risparmia tempo, acqua e fino al 28% di energia grazie ai 4 getti di acqua che lavano i capi con un effetto doccia 3D.

Lavatrice con la scritta 39 minuti nell'oblò.

Ti bastano solo 39 min per fare il bucato

Abbiamo a cuore il tuo tempo. Per questo abbiamo sviluppato il sistema TurboWash™ 360˚ che, grazie ai 4 getti di acqua diretti sui vestiti, ti permette di fare il bucato in soli 39 minuti.

Immagine del cestello con i 4 getti d'acqua del TurboWash39 che escono dagli ugelli.

*Testato da Intertek sulla base dello standard IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5kg di carico IEC comparato al un ciclo Cotone tradizionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

Lavaggio a vapore Steam™

Igienizza i tessuti

Sapevi che il lavaggio a vapore è due volte utile? Innanzitutto igienizza i tuoi capi, eliminando così germi, batteri e allergeni. In più, il vapore permette di distendere meglio le fibre in modo da migliorare l'efficacia del lavaggio.

Una donna e un bambino sdraiati sul letto.

*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.

Profumo+

Senti il profumo di pulito

La dolce fragranza del bucato appena fatto è più duratura grazie all'opzione Profumo+ che favorisce la penetrazione dell'ammorbidente nelle fibre.

Una donna annusa il profumo dei vestiti appena lavati grazie all'opzione Profumo+.

*Test effettuati da Intertek a febbraio 2024 comparando il ciclo Cotone con e senza opzione Profumo+ usando un carico da 3,5kg secondo le specifiche IEC. Il test ha dimostrato che l'opzione Profumo+ mantiene almeno il 100% di prodomo in più dopo 6 ore dal lavaggio.

*I risultati possono variare in base agli indumenti e all'ambiente.

Smart Pairing™

Lavatrice e asciugatrice vanno a braccetto

Se hai un'asciugatrice LG, la lavatrice invia le informazioni sul bucato appena fatto in modo che l'asciugatrice si imposti in automatico sul programma di asciugatura più indicato.

*Per usare la funzione Smart Pairing™, entrambi gli elettrodomestici devono essere collegati al Wi-Fi e connessi all'app LG ThinQ sul proprio smartphone.

LG ThinQ™

La tua lavatrice (e la tua vita) diventano più smart

Gestiscila ovunque tu sia

Anche quando sei fuori casa puoi entrare in contatto con la tua lavatrice e gestirne le funzionalità. Ad esempio, puoi avviare il programma di lavaggio direttamente dal tuo smartphone.

Personalizza l'esperienza

L'app ThinQ™ tiene costantemente monitorata la lavatrice e ti permette di consultare il consumo energetico, ricevere notifiche in tempo reale e di scaricare nuovi programmi di lavaggio.

Controllala con Google Assistant

Da oggi per sapere a che punto è il lavaggio ti basta chiederlo alla lavatrice! Ad esempio, puoi domandare qual è il programma in corso usando il tuo assistente Google.

*L'utilizzo delle funzioni smart richiedono il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.

*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.

*Lo speaker AI non è incluso nella lavatrice.

*Il controllo vocale funziona solo quando la lavatrice è accesa.

Asciugatrice DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer con logo.

Asciugatrice DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer con logo.

Asciugatrice DUAL Inverter Heat Pump™

 

Massime prestazioni nel pieno rispetto dell'ambiente.

Vivi un nuovo stile di vita e inizia a risparmiare energia.

Funzionamento di DUAL Inverter Heat Pump™

DUAL Inverter Heat Pump™

Estende la gamma di velocità dell'aria, da molto veloce a lenta, senza necessità di accendere o spegnere la macchina.

 

I 10 anni di garanzia del motore Inverter si aggiungono ai 10 anni di garanzia del compressore DUAL Inverter per darti la massima affidabilità.

*10 anni di garanzia sia sul motore Inverter che sul compressore Dual Inverter (Manodopera e intervento non sono inclusi nella garanzia).
*Nei primi 2 anni la lavasciuga è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Dual Inverter e sul motore Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio e il costo della manodopera sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.

Si mostra l’azione di igienizzazione, dissoluzione e rimozione degli allergeni.
Allergy Care

Massima igienizzazione

Il ciclo Allergy Care riduce il 99,9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori.

*Il ciclo Allergy Care certificato da BAF (British Allergy Foundation) riduce del 99,9% gli acari della polvere domestica.

Caratteristiche principali

Capacità massima di lavaggio (kg)

11,0

Dimensioni (L x A x P) (mm)

600x850x565

Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)

1.350

Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

No

Steam

Antipiega

No

Wi-Fi con app ThinQ

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Motion DirectDrive

AI DD

Tipologia

Lavatrice a carica frontale

Segnale di fine ciclo

Centum System

No

Aggiungi capo

Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

No

Riavvio automatico

Inverter DirectDrive

Sistema di rilevazione della schiuma

LoadSense

Steam

Illuminazione del cestello

No

Steam+

No

Piedini di livellamento

Cestello in acciaio inox

TurboWash 360

Cestello a bolle

Sensore delle vibrazioni

Sollevatori del cestello

Sollevatori slim in acciaio inox

Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)

Solo fredda

Livello dell’acqua

Auto

Centrifuga massima selezionabile (giri/min)

1400

DESIGN E FINITURE

Colore

Essence White (Glossy)

Materiale o finitura dell'oblò

Vetro temperato nero

CAPACITÀ

Capacità massima di lavaggio (kg)

11,0

COMANDI E DISPLAY

Partenza ritardata

3-19 ore

Tipologia

Manopola, tasti touch e display LED+LCD

Indicatore chiusura dell'oblò

Indicatore numerico

LCD

CONSUMI

Classe di efficienza energetica (lavaggio)

A

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Download programmi aggiuntivi

Controllo dei consumi

Avvio da remoto e controllo ciclo

Wi-Fi con app ThinQ

Guida per la pulizia della vasca

Smart Pairing

PROGRAMMI

Piumini

Cotone

Baby Steam Care

No

AI Wash

Allergy Care (lavaggio)

Lavaggio automatico

No

Baby Care

No

Abbigliamento per neonati

No

Lenzuola

No

Lavaggio a freddo

No

Protezione dei colori

No

Cotone +

No

Speciale capi scuri

No

Delicati

Programma scaricato

Piumino

No

Sintetici

Eco 40-60

Cura delicata

No

Igiene

No

Intensivo 60

No

Misti

Outdoor

No

Rapido 14

Rapido 30

No

Lavaggio rapido

No

Lavaggio + asciugatura rapidi

No

Refresh

No

Risciacquo + centrifuga

Lavaggio silenzioso

No

Protezione pelle

No

Colletti e polsini

No

Solo centrifuga

Abbigliamento sportivo

Antimacchia

No

Refresh con vapore

No

Pulizia Vasca

TurboWash 39

TurboWash 49

No

TurboWash 59

No

Lavaggio + asciugatura

No

Lana (A mano / Lana)

OPZIONI

Wi-Fi

Aggiungi capo

Segnale acustico accensione e spegnimento

Blocco bambini

Arresto ritardato

Livello detergente

Illuminazione del cestello

No

Prelavaggio

Avvio da remoto

Risciacquo

No

Risciacquo + centrifuga

Risciacquo+

Livello ammorbidente

Centrifuga

1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No centrifuga

Steam

Temperatura

Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95℃

Pulizia vasca

No

TurboWash

Lavaggio

No

Antipiega

No

Lavaggio a freddo

No

Pulizia ugello ezDispense

No

ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO)

Consumo energetico per 100 cicli (kWh)

31

Premio ‘EU Ecolabel Award’

Durata in modalità left-on (min)

5

Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)

0,637

Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)

0,296

Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)

0,154

Classe di efficienza energetica

A

Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)

1.350

Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)

71

Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

0,5

Potenza assorbita (W) - Modalità ON

0,5

Classe di efficienza della centrifuga

B

Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)

53,9

Programma standard (solo lavaggio)

Eco 40-60 40℃

Durata (min) - (Pieno carico)

240

Durata (min) - (Mezzo carico)

180

Durata (min) - (Quarto di carico)

140

Capacità di lavaggio (kg)

11,0

Consumo acqua per ciclo (litri)

46

ACCESSORI

Compatibilità con LG TWINWash

No

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

600x890x660

Dimensioni (L x A x P) (mm)

600x850x565

Peso (kg)

68,0

Peso con imballo (kg)

72,0

Profondità compreso l'oblò (P') (mm)

620

Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)

100

CODICE EAN

Codice a barre

8806096118627

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy label 2019(F4X7011TWB)
estensione
Product information sheet (F4X7011TWB)
estensione
GPSR Safety Information(F4X7011TWB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Caratteristiche principali

Colore

Bianco

Capacità massima di asciugatura (kg)

10

Dimensioni (L x A x P) (mm)

600 × 850 × 690

Classe di efficienza energetica (asciugatura)

C

Pompa di calore DUAL Inverter

Condensatore autopulente

Fonte di calore

Pompa di calore

Oblò reversibile

No

Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)

Wi-Fi con app ThinQ

Tutte le specifiche

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

660 x 920 x 702

Dimensioni (L x A x P) (mm)

600 × 850 × 690

Peso (kg)

58

Peso con imballo (kg)

63

DESIGN E FINITURE

Colore

Bianco

Materiale o finitura dell'oblò

Vetro temperato

CAPACITÀ

Capacità massima di asciugatura (kg)

10

COMANDI E DISPLAY

Tipologia

LED

Indicatore numerico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia

Asciugatrice standard

Condensatore autopulente

Segnale di fine ciclo

Dual Dry (EcoHybrid)

Pompa di calore DUAL Inverter

Indicatore svuotamento acqua

Fonte di calore

Pompa di calore

Motore inverter

Oblò reversibile

No

Sensore di asciugatura

Illuminazione del cestello

Piedini di livellamento

Cestello a bolle

CONSUMI

Classe di efficienza energetica (asciugatura)

C

PROGRAMMI

Allergy Care (asciugatrice)

Cotone

Cotone+

Delicati

Programma scaricato

Piumino

Easy Care

Tessuti misti

Rapido 30

Asciugatura su ripiano

Abbigliamento sportivo

Asciugamani

Aria calda

Lana

OPZIONI

Antipiega

Pulizia condensatore

Pulizia cestello

Livello asciugatura

Pronto stiro / Pronto armadio / Extra

Diminuisci durata

Aumenta durata

Segnale acustico accensione e spegnimento

Blocco bambini

Arresto ritardato

Illuminazione del cestello

Avvio da remoto

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)

Download programmi aggiuntivi

Controllo dei consumi

Avvio da remoto e controllo ciclo

Wi-Fi con app ThinQ

ACCESSORI

Kit tubo di scarico

Ripiano per asciugatura

Staffe per colonna bucato

ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)

Classe di efficienza di condensazione

A

Durata in modalità left-on (min)

10

Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry) (kWh)

1.78

Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry1/2) (kWh)

0.91

Consumo energetico annuo (kWh)

210

Efficienza di condensazione a pieno carico (%)

91

Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)

91

Rumorosità (dBA)

62

Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

0.49

Potenza assorbita (W) - Modalità ON

0.49

Durata (min) - (Pieno carico)

272

Durata (min) - (Mezzo carico)

142

Efficienza ponderata di condensazione (%)

91

Durata ponderata programma (min)

198

CODICE EAN

Codice a barre

8806091531100

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
ENERGY LABEL(RH10V9AV4W)
estensione
EU Energy Label 2025(RH10V9AV4W)
estensione
EU Product information sheet 2025(RH10V9AV4W)
estensione
PRODUCT FICHE(RH10V9AV4W)
estensione
GPSR Safety Information(RH10V9AV4W)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

