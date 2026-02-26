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Lavasciuga
Kit per colonna bucato

Perché amerai le nostre lavatrici?

Esta imagem conecta-se à descrição detalhada do produto com economia energética.

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Si prendono cura dei tuoi vestiti

Si prendono cura dei tuoi vestiti Scopri di più

AIDD™

Riconoscono i tessuti e li trattano con cura

TurboWash360™

Lavano a fondo in soli 39 minuti

ezDispense™

Dosano automaticamente il detersivo per evitare gli sprechi

Perché amerai le nostre asciugatrici?

altroconsumo

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Sono smart e si sincronizzano con la tua lavatrice LG

Sono smart e si sincronizzano con la tua lavatrice LG Scopri di più
Esta es una imagen que muestra la función AIDD™.

Pompa di calore DUAL Inverter

Hanno una tecnologia esclusiva che migliora l'efficienza

Esta es una imagen de agua saliendo de la lavadora en 5 direcciones.

Allergy Care

Riducono gli allergeni in fase di asciugatura

Esta es una imagen de poner detergente en la lavadora.

Condensatore autopulente

Non richiedono manutenzione aggiuntiva per il condensatore

Articoli di approfondimento

Ver más, hacer más Monitor LG UltraWide™.

Cura dei capi ed efficienza energetica delle lavatrici

UltraGear™, nueva clase de inmersión en juegos.

Asciugamani morbidi come in hotel anche a casa tua

La historia no contada de la segunda generación de Ergo.

Usi correttamente il detersivo per bucato?

Soluzioni per la cura del bucato

Le nostre soluzioni per la cura dei capi ti offrono prestazioni elevate e un grande risparmio energetico, grazie alle ultime tecnologie. Scegli una delle nostre lavatrici AI DD, un’asciugatrice con pompa di calore Dual Inverter, oppure combinale per creare la colonna bucato ideale per il tuo locale lavanderia.

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