We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Prodotto Consigliato
Perché amerai le nostre lavatrici?
AIDD™
Riconoscono i tessuti e li trattano con cura
TurboWash360™
Lavano a fondo in soli 39 minuti
ezDispense™
Dosano automaticamente il detersivo per evitare gli sprechi
Perché amerai le nostre asciugatrici?
Pompa di calore DUAL Inverter
Hanno una tecnologia esclusiva che migliora l'efficienza
Allergy Care
Riducono gli allergeni in fase di asciugatura
Condensatore autopulente
Non richiedono manutenzione aggiuntiva per il condensatore
Soluzioni per la cura del bucato
Le nostre soluzioni per la cura dei capi ti offrono prestazioni elevate e un grande risparmio energetico, grazie alle ultime tecnologie. Scegli una delle nostre lavatrici AI DD, un’asciugatrice con pompa di calore Dual Inverter, oppure combinale per creare la colonna bucato ideale per il tuo locale lavanderia.