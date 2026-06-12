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Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 333 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Prime Silver

GBBS312APY.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
GBBS312APY.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 333 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Prime Silver

GBBS312APY
Vista frontale di Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 333 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Prime Silver GBBS312APY
Foto frontale frigorifero combinato LG GBBS312APY con porte aperte e alimenti nei ripiani
Infografica "Fit & Max" del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con focus su spazio XXL e funzioni smart.
Dettaglio della cerniera del Frigorifero combinato LG GBBS312APY per apertura a filo muro fino a 110°.
Grafica delle funzioni AI Inverter del Frigorifero combinato LG GBBS312APY per il risparmio energetico.
Dettaglio del sistema Door & Linear Cooling del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che diffonde aria fredda per una temperatura costante.
Panoramica delle funzioni Smart Flex del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con wine rack, ripiano pieghevole e ripiani regolabili.
Dettaglio del ripiano Wine Rack del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che ospita fino a 5 bottiglie di vino in orizzontale.
Vista del cassetto FRESH Balancer del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con selettore manuale per regolare l'umidità di frutta e verdura.
Grafica del cassetto Fresh Converter+ del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con le temperature ideali per carne, pesce e formaggi.
Grafica della tecnologia Total No Frost del Frigorifero combinato LG GBBS312APY, illustrata tramite una ciotola di frutti di bosco freschi senza ghiaccio.
Bollino informativo del Compressore Smart Inverter del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che evidenzia i 10 anni di garanzia sul motore.
Schema grafico con le dimensioni del Frigorifero combinato LG GBBS312APY: altezza 186 cm, larghezza 59.7 cm e profondità 67.4 cm.
Vista laterale del profilo del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con pannello laterale grigio e dettagli delle porte in acciaio.
Vista posteriore del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che mostra il pannello di copertura liscio e la griglia inferiore del motore.
Vista frontale di Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 333 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Prime Silver GBBS312APY
Foto frontale frigorifero combinato LG GBBS312APY con porte aperte e alimenti nei ripiani
Infografica "Fit & Max" del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con focus su spazio XXL e funzioni smart.
Dettaglio della cerniera del Frigorifero combinato LG GBBS312APY per apertura a filo muro fino a 110°.
Grafica delle funzioni AI Inverter del Frigorifero combinato LG GBBS312APY per il risparmio energetico.
Dettaglio del sistema Door & Linear Cooling del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che diffonde aria fredda per una temperatura costante.
Panoramica delle funzioni Smart Flex del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con wine rack, ripiano pieghevole e ripiani regolabili.
Dettaglio del ripiano Wine Rack del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che ospita fino a 5 bottiglie di vino in orizzontale.
Vista del cassetto FRESH Balancer del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con selettore manuale per regolare l'umidità di frutta e verdura.
Grafica del cassetto Fresh Converter+ del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con le temperature ideali per carne, pesce e formaggi.
Grafica della tecnologia Total No Frost del Frigorifero combinato LG GBBS312APY, illustrata tramite una ciotola di frutti di bosco freschi senza ghiaccio.
Bollino informativo del Compressore Smart Inverter del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che evidenzia i 10 anni di garanzia sul motore.
Schema grafico con le dimensioni del Frigorifero combinato LG GBBS312APY: altezza 186 cm, larghezza 59.7 cm e profondità 67.4 cm.
Vista laterale del profilo del Frigorifero combinato LG GBBS312APY con pannello laterale grigio e dettagli delle porte in acciaio.
Vista posteriore del Frigorifero combinato LG GBBS312APY che mostra il pannello di copertura liscio e la griglia inferiore del motore.

Funzionalità principali

  • Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 60 cm.
  • Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 60 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Frigorifero combinato nero LG (GBBW726AMB) incassato in mobili accanto a piano con piano a induzione e finestra a destra.

LG Fit & Max: grande dentro, perfetto fuori

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Frigorifero combinato LG (GBBW726AMB) a filo in mobili, con frecce che indicano superfici superiore, laterale e frontale.

Apertura porte a filo muro

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con smartphone che mostra l’app ThinQ e icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni AI Inverter

Interno del frigorifero LG (GBBW726AEV) con ripiani pieni di frutta, verdura con flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza con Door & Linear Cooling

Frigorifero LG (GBBW726AMB) aperto con vano superiore, alimenti nei cassetti e frecce che evidenziano l’ampio interno.

Interno Smart flex con ripiani regolabili e comparti salva-spazio

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con lo sportello aperto a 110 gradi, che mostra cerniera allineata con la parete.

Apertura porte a filo muro

Perfetto per la tua cucina

Hai poco spazio in cucina? Nessun problema: grazie alle cerniere Zero Clearance installa il frigo anche vicino alla parete, senza urti e senza bisogno di spazio aggiuntivo.

Vista dall’alto del frigorifero LG (GBBW726AEV): a sinistra cerniera che urta, a destra cerniere Zero Clearance aperte.

*Immagini al solo scopo illustrativo. Il prodotto reale potrebbe essere diverso da quello nell'immagine.

*Il prodotto deve essere installato tenendo in considerazione uno spazio di areazione ai lati. Fai riferimento al manuale d'uso per i dettagli.

Design con porte piatte

Dai un look moderno alla tua cucina

Il nostro frigorifero arricchirà il tuo ambiente con uno stile essenziale. Le sue porte sono completamente piatte: un design che si abbinerà perfettamente al tuo arredamento.

Frigorifero nero opaco LG (GBBW726AMB), con cantinetta a sinistra e piano cottura con utensili a destra.
Frigorifero LG (GBBW726AMB) con mobili chiari in marmo a sinistra, mobili scuri e scaffali con utensili a destra.
Funzioni intelligenti AI Inverter

Con LG ThinQ™ ottimizza i consumi e raffredda piu veloce

Frigorifero LG (GBBW726AMB) in soggiorno con vista notturna, grafica “AI Saving Mode” e grafico delle variazioni energetiche.

Funzione intelligente AI Saving Mode Funzione intelligente AI Saving Mode

Ti fa risparmiare energia

Attiva dall’app ThinQ la funzione AI Saving Mode e lascia che il frigo faccia il resto. L’intelligenza artificiale capisce quando lo usi meno, alza di 1 °C la temperatura e riduce i consumi.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) accanto a mobili grigi in soggiorno con vista sul fiume, grafico e icona “AI Fresh” sovrapposti.

Funzione intelligente AI FreshFunzione intelligente AI Saving Mode

Mantiene i cibi
sempre freschi

AI Fresh impara le tue abitudini e anticipa i momenti di uso più intenso, abbassando la temperatura di 1 °C due ore prima. Così mantiene gli alimenti sempre freschi, riducendo sprechi e pensieri.

*Nel caso in cui la temperatura di impostazione della stanza frigorifero sia 1℃ o 2℃, questa funzione non verrà attivata.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con porta superiore semiaperta, onde con icona porta aperta e icona avviso chiusura insieme.

Avviso intelligente porte aperte

Addio porte aperte!

Il frigorifero rileva se la porta resta aperta e ti avvisa subito con un segnale sonoro. Così eviti sprechi di energia e mantieni i tuoi alimenti sempre alla temperatura ideale.

Raffreddamento costante LINEAR Cooling™

Fino a 7 giorni di freschezza

La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C2. Così puoi conservare i cibi più a lungo preservandone la freschezza.

Grafico del frigorifero LG (GBBW726AMB) che mostra il pomodoro fresco dopo 7 giorni con fluttuazione blu e testo ±0,5°C

Linear Cooling™ 

Grafico del frigorifero LG (GBBW726AMB) che mostra un pomodoro appassito dopo 7 giorni con fluttuazione rosso e testo ±1,0°C

Tradizionale 

*Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di test interno di LG, confrontando il tasso di riduzione del peso delle verdure tra il modello con raffreddamento lineare e il modello senza raffreddamento lineare, il modello con raffreddamento lineare ha mostrato un tasso di riduzione del peso inferiore.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) aperto, con aria che fluisce dalla bocchetta sinistra ai cestelli porta frutta e bottiglie.

Raffreddamento veloce DoorCooling+™

Raffredda il frigo più velocemente

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con Fresh Balancer per verdura e frutta con frecce alto/basso e dettaglio Moist Crisper.

FRESH Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.

*In base al test interno LG (temperatura ambiente di 25℃, umidità normale, congelatore a -18°C, frigorifero a 4°C), è stata misurata la perdita di peso dell'acqua dopo 24 ore.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

FRESH Converter+™

Scegli la giusta temperatura per ogni alimento

Il FRESH Converter™ permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura.

 

 

 

 

 

 

Spazio interno Smart Flex

Massima praticità in cucina

Organizza soluzioni intelligenti e ordinate che mantengono freschi gli alimenti

Interno frigorifero LG (GBBW726AMB) con frutta sul ripiano superiore, bottiglie di vino al centro e altra frutta in basso.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Dettaglio portabottiglie frigorifero LG (GBBW726AMB) con quattro bottiglie e macaron, design ingrandito nel cerchio.

Ripiano Wine Rack 

Riponi fino a 6 bottiglie di vino

Il tuo vino ha lo spazio che merita grazie al ripiano portabottiglie LG. La sua versatilità ti permette di riporre anche altri alimenti ingombranti, ottimizzando ogni centimetro del frigorifero.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Smart Flex, tutto lo spazio di cui hai bisogno

L’interno del frigo super flessibile ti permette di ottimizzare e sfruttare lo spazio al massimo.

Interno frigorifero LG (GBBW726AMB) con cinque ripiani regolabili e frecce blu che indicano movimento verticale.

Ripiani regolabili

Recupera spazio in altezza grazie ai ripiani regolabili in altezza

Interno frigorifero LG (GBBW726AMB) con cinque ripiani regolabili e frecce blu che indicano movimento verticale.

Food Organizer

Organizza al meglio i tuoi cibi nella zona frigo o freezer 

Interno frigorifero LG (GBBW726AMB) con cinque ripiani regolabili e frecce blu che indicano movimento verticale.

Vaschetta porta-condimenti

Le salse non cadono più quando chiudi il frigo

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*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Efficiente e affidabile Classe A

Efficiente e affidabile Classe A

Classe energetica A

Efficiente e affidabile

Il compressore Smart Inverter™ regola la potenza di raffreddamento, riducendo consumi e rumore. Garanzia 10 anni.

Disclaimer

 

1)LG ThinQ™ 

-Per utilizzare le funzionalità di ThinQ, è necessario installare l'app 'LG ThinQ' dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul proprio smartphone e connettersi al Wi-Fi. App LG ThinQ™ disponibile su smartphone compatibili con Android 9.0 o versioni successive, iOS 16.0 o versioni successive. Telefono e Wi-Fi domestico È richiesta la connessione dati e la registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

-Le funzioni di LG ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

 

2) AI Saving Mode 

-La modalità di risparmio AI può essere regolata in due fasi (fino all'1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classificazione energetica e delle specifiche del prodotto.

-Il tasso di risparmio dell'intelligenza artificiale per ogni fase può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

-I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1.Modello di prova: GBBW322CEV

2.Condizioni di prova: Congelatore a -18°C, Frigorifero a 3°C, Nessun carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura ambiente a 25°C, umidità al 55%

4.Metodo di prova: apertura di 8 ore, nessuna apertura di 16 ore Tempi di apertura totali durante gli orari di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ciascuna fase della modalità di risparmio AI nell'arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico di 24 ore e confrontati.

5. Quando si utilizza la modalità di salvataggio AI, il ciclo di rimozione del gelo e la velocità del compressore possono essere regolati in base all'ambiente circostante. L'applicazione della fase 2 può comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati dei test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di test specificato, ma possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità di salvataggio tramite intelligenza artificiale è supportata solo tramite l'app LG ThinQ e LG ThinQ potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

 

3)Convertitore FRESH™ 

-È possibile modificare l'impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Esistono tre diverse modalità: Carne (-3℃), Pesce (0℃) e Formaggio (2℃)

-Basato sui risultati dei test interni di LG, utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare la fluttuazione della temperatura media nel vano FRESHConverter+™ con impostazione Nessun carico e 25℃. 

-I risultati possono variare a seconda delle variazioni della temperatura esterna o dell'impostazione della temperatura interna.

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