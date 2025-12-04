Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe C, 375 L | AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Black Steel

Disclaimer

1)LG ThinQ™

-Per utilizzare le funzionalità di ThinQ, è necessario installare l'app 'LG ThinQ' dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul proprio smartphone e connettersi al Wi-Fi. App LG ThinQ™ disponibile su smartphone compatibili con Android 9.0 o versioni successive, iOS 16.0 o versioni successive. Telefono e Wi-Fi domestico È richiesta la connessione dati e la registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

-Le funzioni di LG ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

2) AI Saving Mode

-La modalità di risparmio AI può essere regolata in due fasi (fino all'1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classificazione energetica e delle specifiche del prodotto.

-Il tasso di risparmio dell'intelligenza artificiale per ogni fase può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

-I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1.Modello di prova: GBBW322CEV

2.Condizioni di prova: Congelatore a -18°C, Frigorifero a 3°C, Nessun carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura ambiente a 25°C, umidità al 55%

4.Metodo di prova: apertura di 8 ore, nessuna apertura di 16 ore Tempi di apertura totali durante gli orari di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ciascuna fase della modalità di risparmio AI nell'arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico di 24 ore e confrontati.

5. Quando si utilizza la modalità di salvataggio AI, il ciclo di rimozione del gelo e la velocità del compressore possono essere regolati in base all'ambiente circostante. L'applicazione della fase 2 può comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati dei test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di test specificato, ma possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità di salvataggio tramite intelligenza artificiale è supportata solo tramite l'app LG ThinQ e LG ThinQ potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

3)Convertitore FRESH™

-È possibile modificare l'impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Esistono tre diverse modalità: Carne (-3℃), Pesce (0℃) e Formaggio (2℃)

-Basato sui risultati dei test interni di LG, utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare la fluttuazione della temperatura media nel vano FRESHConverter+™ con impostazione Nessun carico e 25℃.

-I risultati possono variare a seconda delle variazioni della temperatura esterna o dell'impostazione della temperatura interna.