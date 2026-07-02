About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool

GBBS524AEV.pdf
Classe energetica : UE
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
RFAC
GBBS524AEV.pdf
Classe energetica : UE
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
RFAC

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool

GBBS524AEV.TF091
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool GBBS524AEV.TF091
Foto frontale frigorifero combinato GBBS726AEV
Vista con la porta completamente aperta del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) che mostra gli scomparti del frigorifero e del congelatore.
Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726aev) con il frigorifero nero opaco sulla sinistra e la parete dell’armadio sulla destra.
Dettaglio apertura a filo muro
Funzioni AI Inverter
Dimensioni del frigorifero LG con congelatore gbbs726aev
Vista frontale di Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa TF09TAS
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool GBBS524AEV.TF091
Foto frontale frigorifero combinato GBBS726AEV
Vista con la porta completamente aperta del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) che mostra gli scomparti del frigorifero e del congelatore.
Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726aev) con il frigorifero nero opaco sulla sinistra e la parete dell’armadio sulla destra.
Dettaglio apertura a filo muro
Funzioni AI Inverter
Dimensioni del frigorifero LG con congelatore gbbs726aev
Vista frontale di Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa TF09TAS
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa

Funzionalità principali

  • [Frigorifero] Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
  • [Frigorifero] Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • [Frigorifero] AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • [Condizionatore] Fresco immediato quando serve: raffresca rapidamente l’ambiente appena acceso.
  • [Condizionatore] Compatto e versatile: le dimensioni contenute e le ruote integrate permettono di posizionarlo facilmente dove hai bisogno di comfort e freschezza.
  • [Condizionatore] Installazione semplice e veloce: grazie al kit finestra incluso, è pronto all’uso in pochi minuti, senza lavori né interventi tecnici.
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale frigorifero LG GBBS524AEV

GBBS524AEV

Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 375 L | AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Black Steel
GBBS524AEV.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa

TF09TAS

Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
AC
Frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco (gbbs726cpy) integrato in mobili grigi accanto al piano di lavoro in marmo con piano cottura a induzione e ampia finestra sulla destra.

Freschezza su misura, cura al massimo

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) installato a filo dei mobili alti grigi con frecce blu che puntano verso il lato superiore e le superfici anteriori.

Adattamento perfetto

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con uno smartphone che mostra l’app ThinQ e un’icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni IA

Vista interna del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con ripiani per frutta, verdura, bevande e snack con linee blu che indicano il flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) completamente aperto con scomparto frigorifero superiore che mostra gli alimenti nei cassetti, con sovrapposizioni grafiche blu e frecce che evidenziano l’ampio spazio interno.

Massima efficienza dello spazio

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con la porta destra aperta a 110 gradi che mostra una cerniera curva nella parte superiore allineata a filo con il fianco grigio del mobile adiacente

Zero Clearance

Progettato per adattarsi ad ogni cucina

Apertura completa anche vicino alla parete o in spazi ristretti con Zero Clearance

Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con l’immagine divisa in due: a sinistra il testo “Cerniere convenzionale” che urtano contro la parete, a destra il testo “Cerniere Zero Clearance” che si aprono liberamente.

*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Premium Flat Door

Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto

Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.

Frigorifero combinato nero opaco LG (gbbs726cpy) integrato ai mobili della cucina grigi con cantinetta per vini a sinistra e piano cottura con utensili a destra.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) a sinistra con mobili grigio chiaro con paraschizzi in marmo, a destra con mobili scuri accanto a scaffali e pentole

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Funzioni IA

Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) in una zona giorno con vista notturna della città sovrapposta alla grafica della modalità di risparmio “AI Saving Mode” e al grafico energetico fluttuante.

Modalità AI Saving

Raffreddamento ottimizzato durante i periodi di basso utilizzo

L’AI Saving Mode²⁾ analizza il tuo utilizzo in un periodo di 3 settimane e identifica quando la porta del frigorifero viene aperta meno frequentemente, riducendo il consumo di energia e mantenendo gli alimenti freschi.

Condizionatore portatile LG in una camera da letto moderna con tubo di scarico flessibile.

Condizionatore portatile LG in una camera da letto moderna con tubo di scarico flessibile.

Raffrescamento a portata di mano, ovunque tu voglia

Un condizionatore portatile progettato per un'installazione flessibile e semplice, che porta il raffrescamento negli ambienti che utilizzi di più.

Vantaggi

Condizionatore portatile LG che offre un raffrescamento rapido con un potente flusso d’aria blu in una stanza luminosa.

Raffrescamento rapido

Madre e bambino che dormono serenamente.

Modalità silenziosa

Tubo di scarico del condizionatore portatile LG collegato a una finestra tramite il kit di installazione semplificato in tessuto.

Facile installazione

Condizionatore portatile LG facilmente spostabile grazie alle ruote piroettanti.

Design portatile

Refrigerante con un basso GWP

Il sistema di raffrescamento è progettato per funzionare con refrigerante R290, che ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) pari a 3.

Massima praticità

Comodità quotidiana

Gestisci tutto tramite il display LED e il pannello di controllo intuitivo, regolando temperatura e velocità della ventola, oppure utilizza il telecomando senza alzarti dal letto, dalla scrivania o dal divano.

Primo piano del pannello di controllo e del display a LED sulla parte superiore del condizionatore portatile LG bianco, posizionato accanto a una finestra.

Primo piano del pannello di controllo e del display a LED sulla parte superiore del condizionatore portatile LG bianco, posizionato accanto a una finestra.

Timer 24 ore On/Off

È possibile impostare fino a 24 ore di funzionamento, così il condizionatore si spegne automaticamente all’orario desiderato.

Riavvio automatico

In caso di interruzione di corrente, l’unità riprende automaticamente il funzionamento precedente pochi minuti dopo il ripristino dell’alimentazione.

*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

*L’ambiente di installazione può variare in base al prodotto e alla regione; fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto e seguire gli standard e le precauzioni indicati.

 

1) Funzione 3‑in‑1: la modalità predefinita è Raffrescamento; l’ordine delle modalità è Raffrescamento → Deumidificazione → Ventilazione.

 

2) Facile installazione

- I componenti inclusi nel kit di installazione possono variare in base al prodotto e all’area geografica. Si consiglia di verificare le specifiche del prodotto prima dell’acquisto.

- Per garantire la sicurezza dell’utente e una corretta installazione del prodotto, assicurarsi che tutte le attrezzature necessarie e le procedure previste siano state verificate prima dell’installazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di installazione incluso nella confezione e attenersi agli standard e alle precauzioni indicati.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy label 2019(GBBS524AEV)
estensione
Product information sheet (GBBS524AEV)
estensione
GPSR Safety Information(GBBS524AEV)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

Capacità di raffrescamento nominale/min (W)

2.600 / -

Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)

1.000

Lunghezza massima tubazioni UE/UI (m)

1,5

Tipo prodotto

Portatile

Tensione di ingresso nominale (V / Hz)

220 ~ 240, 50

Tipo refrigerante

R290a

Pressione acustica (raffreddamento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

53 / 0 / 51

Tipo di condizionatore

C/O

Dimensioni prodotto L x A x P (mm)

285x698x335

Peso prodotto (kg)

22,0

RAFFRESCAMENTO

Flusso d'aria principale

Su-Giù

Gestione flusso d’aria (Su / Giù)

Manual

Velocità ventola

2 livelli

Raffrescamento rapido

DEUMIDIFICAZIONE

Deumidificazione

RISPARMIO ENERGETICO

Energy Display

Non disponibile

Classificazione energetica

A

Risparmio energetico (Raffrescamento)

Non disponibile

Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento

A

kW Manager

Non disponibile

PRATICITÀ D'USO

Riavvio automatico

Modalità ventilazione

Programmazione On / Off (24ore)

Telecomando

Smart Diagnosis

Non disponibile

Wi-Fi con app LG ThinQ

Non disponibile

Commutazione forzata

DESIGN

Colore (Struttura)

Bianco

Display

Display LED 88

CONFORMITÀ

Mese di lancio (AAAA-MM)

2026-05

Nome modello prodotto

TF09TAS.SNU

CODICE EAN

Bar Code

8806096809587

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
ENERGY LABEL(TF09TAS)
estensione
PRODUCT FICHE(TF09TAS)
estensione
GPSR Safety Information(TF09TAS)
estensione
WEB INFO(TF09TAS)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.