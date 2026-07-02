We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool
GBBS524AEV.TF091
()
Funzionalità principali
- [Frigorifero] Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
- [Frigorifero] Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
- [Frigorifero] AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
- [Condizionatore] Fresco immediato quando serve: raffresca rapidamente l’ambiente appena acceso.
- [Condizionatore] Compatto e versatile: le dimensioni contenute e le ruote integrate permettono di posizionarlo facilmente dove hai bisogno di comfort e freschezza.
- [Condizionatore] Installazione semplice e veloce: grazie al kit finestra incluso, è pronto all’uso in pochi minuti, senza lavori né interventi tecnici.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Premium Flat Door
Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto
Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Funzioni IA
Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾
Vantaggi
Raffrescamento rapido
Modalità silenziosa
Facile installazione
Design portatile
Refrigerante con un basso GWP
Il sistema di raffrescamento è progettato per funzionare con refrigerante R290, che ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) pari a 3.
Massima praticità
Comodità quotidiana
Gestisci tutto tramite il display LED e il pannello di controllo intuitivo, regolando temperatura e velocità della ventola, oppure utilizza il telecomando senza alzarti dal letto, dalla scrivania o dal divano.
*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*L’ambiente di installazione può variare in base al prodotto e alla regione; fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto e seguire gli standard e le precauzioni indicati.
1) Funzione 3‑in‑1: la modalità predefinita è Raffrescamento; l’ordine delle modalità è Raffrescamento → Deumidificazione → Ventilazione.
2) Facile installazione
- I componenti inclusi nel kit di installazione possono variare in base al prodotto e all’area geografica. Si consiglia di verificare le specifiche del prodotto prima dell’acquisto.
- Per garantire la sicurezza dell’utente e una corretta installazione del prodotto, assicurarsi che tutte le attrezzature necessarie e le procedure previste siano state verificate prima dell’installazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di installazione incluso nella confezione e attenersi agli standard e alle precauzioni indicati.
- Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe A, 375 L | AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Black Steel
- Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI GENERALI
Capacità di raffrescamento nominale/min (W)
2.600 / -
Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)
1.000
Lunghezza massima tubazioni UE/UI (m)
1,5
Tipo prodotto
Portatile
Tensione di ingresso nominale (V / Hz)
220 ~ 240, 50
Tipo refrigerante
R290a
Pressione acustica (raffreddamento) SH/H/M/L/SL(dB(A))
53 / 0 / 51
Tipo di condizionatore
C/O
Dimensioni prodotto L x A x P (mm)
285x698x335
Peso prodotto (kg)
22,0
RAFFRESCAMENTO
Flusso d'aria principale
Su-Giù
Gestione flusso d’aria (Su / Giù)
Manual
Velocità ventola
2 livelli
Raffrescamento rapido
Sì
DEUMIDIFICAZIONE
Deumidificazione
Sì
RISPARMIO ENERGETICO
Energy Display
Non disponibile
Classificazione energetica
A
Risparmio energetico (Raffrescamento)
Non disponibile
Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento
A
kW Manager
Non disponibile
PRATICITÀ D'USO
Riavvio automatico
Sì
Modalità ventilazione
Sì
Programmazione On / Off (24ore)
Sì
Telecomando
Sì
Smart Diagnosis
Non disponibile
Wi-Fi con app LG ThinQ
Non disponibile
Commutazione forzata
Sì
DESIGN
Colore (Struttura)
Bianco
Display
Display LED 88
CONFORMITÀ
Mese di lancio (AAAA-MM)
2026-05
Nome modello prodotto
TF09TAS.SNU
CODICE EAN
Bar Code
8806096809587
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Trova in negozio
Prodotto Consigliato