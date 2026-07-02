Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm Classe A, 375 L | Condizionatore portatile LG Easy Cool

*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

*L’ambiente di installazione può variare in base al prodotto e alla regione; fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto e seguire gli standard e le precauzioni indicati.

1) Funzione 3‑in‑1: la modalità predefinita è Raffrescamento; l’ordine delle modalità è Raffrescamento → Deumidificazione → Ventilazione.

2) Facile installazione

- I componenti inclusi nel kit di installazione possono variare in base al prodotto e all’area geografica. Si consiglia di verificare le specifiche del prodotto prima dell’acquisto.

- Per garantire la sicurezza dell’utente e una corretta installazione del prodotto, assicurarsi che tutte le attrezzature necessarie e le procedure previste siano state verificate prima dell’installazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di installazione incluso nella confezione e attenersi agli standard e alle precauzioni indicati.