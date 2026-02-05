About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L + Microonde 25 litri, potenza 1000W

GBBS726AEV.pdf
Classe energetica : UE
RF
GBBS726AEV.pdf
Classe energetica : UE
RF

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L + Microonde 25 litri, potenza 1000W

GBBS726AEV.MHGDS
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L + Microonde 25 litri, potenza 1000W
Foto frontale frigorifero combinato GBBS726AEV
Vista con la porta completamente aperta del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) che mostra gli scomparti del frigorifero e del congelatore.
Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726aev) con il frigorifero nero opaco sulla sinistra e la parete dell’armadio sulla destra.
Dettaglio apertura a filo muro
Funzioni AI Inverter
Dimensioni del frigorifero LG con congelatore gbbs726aev
LG Microonde 25 litri, potenza 1000W | Cottura a vapore, Smart Inverter, Nero, MH6535GDS
Foto microonde con sportello aperto
Foto microonde diagonale con sportello semiaperto
Dettagli forno pulsanti Microonde
Funzionalità principali

  • [Frigorifero] Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
  • [Frigorifero] Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • [Frigorifero] AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
  • [Microonde] 1000W di potenza e 25 litri di capacità
  • [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale frigorifero combinato GBBS726AEV

GBBS726AEV

Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L, AI Inverter, Black Steel
GBBS726AEV.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

MH6535GDS

Microonde 25 litri, potenza 1000W | Cottura a vapore, Smart Inverter, Nero
Frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco (gbbs726cpy) integrato in mobili grigi accanto al piano di lavoro in marmo con piano cottura a induzione e ampia finestra sulla destra.

Freschezza su misura, cura al massimo

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) installato a filo dei mobili alti grigi con frecce blu che puntano verso il lato superiore e le superfici anteriori.

Adattamento perfetto

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con uno smartphone che mostra l’app ThinQ e un’icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni IA

Vista interna del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con ripiani per frutta, verdura, bevande e snack con linee blu che indicano il flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) completamente aperto con scomparto frigorifero superiore che mostra gli alimenti nei cassetti, con sovrapposizioni grafiche blu e frecce che evidenziano l’ampio spazio interno.

Massima efficienza dello spazio

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con la porta destra aperta a 110 gradi che mostra una cerniera curva nella parte superiore allineata a filo con il fianco grigio del mobile adiacente

Zero Clearance

Progettato per adattarsi ad ogni cucina

Apertura completa anche vicino alla parete o in spazi ristretti con Zero Clearance

Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con l’immagine divisa in due: a sinistra il testo “Cerniere convenzionale” che urtano contro la parete, a destra il testo “Cerniere Zero Clearance” che si aprono liberamente.

*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Premium Flat Door

Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto

Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.

Frigorifero combinato nero opaco LG (gbbs726cpy) integrato ai mobili della cucina grigi con cantinetta per vini a sinistra e piano cottura con utensili a destra.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) a sinistra con mobili grigio chiaro con paraschizzi in marmo, a destra con mobili scuri accanto a scaffali e pentole

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Tecnologia LG Smart Inverter

Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme

Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!

*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.

Riscaldamento e scongelamento uniformi

Mai più cibi congelati o surriscaldati

Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida

La cottura è ancora più rapida

Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.
Sistema LG Infrared Heating™

Tanti piatti, cucinati a puntino

Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.

Icona di un grill

Grill

Icona della frittura

Frittura

Icona della fermentazione

Fermentazione

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

      *Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.

       

      *Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
      *Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.

      Facile da usare

      Un forno a microonde pensato per te

      Mostra una mano che pulisce la superficie interna di LG NeoChef™

      EasyClean™

      Facile e veloce da pulire

      Mostra il piatto girevole con gli 8 punti di stabilità.

      Piatto girevole stabile

      Mostra LG NeoChef™ con la lampada led interna accesa.

      Illuminazione interna più forte

      Mostra un grande piatto all’interno di LG NeoChef™.

      Più spazio interno, meno ingombro

      Stampa

      Tutte le specifiche

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      EU Energy label 2019(GBBS726AEV)
      estensione
      Product information sheet (GBBS726AEV)
      estensione
      GPSR Safety Information(GBBS726AEV)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
      Stampa

      Tutte le specifiche

      CARATTERISTICHE BASE

      Tipologia di installazione

      Libera installazione

      Volume cavità (litri)

      25

      Sistema di cottura

      Microonde + Grill

      Tipo di forno

      Microonde

      FUNZIONI AGGIUNTIVE

      Blocco bambini

      EasyClean

      Impostazione orario

      CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

      Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

      1450

      Potenza assorbita grill (W)

      900

      Potenza assorbita microonde (W)

      1150

      Potenza (W)

      1000

      Volume cavità (litri)

      25

      Diametro del piatto girevole (mm)

      292

      COMANDI

      Display

      LED

      Posizione dei comandi

      A destra della porta

      Tipologia dei comandi

      Pannello touch

      MODALITÀ DI COTTURA

      Scongelamento

      Grill

      Scongelamento inverter

      Scioglimento

      Lievitazione

      Cottura arrosto

      Ammorbidimento

      Cottura a vapore

      DESIGN E FINITURE

      Design interno

      Smalto antibatterico

      Colore della porta

      Nero

      Colore

      Nero

      DIMENSIONI / PESO

      Dimensioni interne del forno (L x A x P) (mm)

      322 x 228 x 335

      Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

      540 x 294 x 417

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      476 x 272 x 389

      Peso (kg)

      9.9

      ENERGIA / CONSUMI

      Alimentazione (V/Hz)

      230 / 50

      ACCESSORI

      Scodella per cottura a vapore

      Manuale d'uso

      CODICE EAN

      Codice EAN

      8806087908824

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      GPSR Safety Information(MH6535GDS)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

