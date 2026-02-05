Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L + Microonde 25 litri, potenza 1000W

*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.

*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.