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Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door Classe E, 635L | Condizionatore portatile LG Easy Cool

GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
RFAC
GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
RFAC

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door Classe E, 635L | Condizionatore portatile LG Easy Cool

GSXV90MBAE.TF091
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door Classe E, 635L | Condizionatore portatile LG Easy Cool GSXV90MBAE.TF091
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto
Mano che bussa sul vetro del frigorifero per vedere cosa c'è all'interno
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto con alimenti
Cassetto FRESH Balancer frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Dispenser con UVnano frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Vista frontale di Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa TF09TAS
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door Classe E, 635L | Condizionatore portatile LG Easy Cool GSXV90MBAE.TF091
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto
Mano che bussa sul vetro del frigorifero per vedere cosa c'è all'interno
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto con alimenti
Cassetto FRESH Balancer frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Dispenser con UVnano frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Vista frontale di Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa TF09TAS
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa

Funzionalità principali

  • [Frigorifero] InstaView Door-in-Door™: guarda cosa c'è in frigo e accedi facilmente ai cibi senza aprire la porta principale, evitando dispersioni di aria fredda.
  • [Frigorifero] Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo.
  • [Frigorifero] Dispenser con UVnano: igienizza il beccuccio del dispenser dell'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri con l'azione dei raggi ultravioletti.
  • [Condizionatore] Fresco immediato quando serve: raffresca rapidamente l’ambiente appena acceso.
  • [Condizionatore] Compatto e versatile: le dimensioni contenute e le ruote integrate permettono di posizionarlo facilmente dove hai bisogno di comfort e freschezza.
  • [Condizionatore] Installazione semplice e veloce: grazie al kit finestra incluso, è pronto all’uso in pochi minuti, senza lavori né interventi tecnici.
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale del frigorifero LG GSXV90MBAE

GSXV90MBAE

Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, UVnano, No frost | Acciaio
GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa

TF09TAS

Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Energy Label_3850A21084M_260109_00_PRINT.pdf
Classe energetica : UE
AC
Un video mostra una donna che si avvicina al suo frigorifero InstaView e bussa due volte. L'interno si illumina e lei può vedere il contenuto del suo frigorifero senza aprire la porta. La vista si ingrandisce per mettere a fuoco le bevande nella porta e poi si rimpicciolisce per vedere la donna da dietro mentre apre la porta e prende un drink.
InstaView Door-in-Door™

Bussa e scopri la freschezza

Con due semplici tocchi il pannello si illumina svelando il contenuto del frigorifero. Grazie alla tecnologia Door-in-Door™ accedi facilmente ai tuoi alimenti senza aprire la porta. Inoltre, la visuale dei nuovi frigoriferi LG Side by Side e’ aumentata del 23%*. Riduci le dispersioni di aria fredda per alimenti freschi più a lungo.

*Rispetto al tradizionale Side by Side InstaViewThinQ™ di LG (GSX971NEAE).

Un video ravvicinato di acqua che gocciola da una lattuga verde croccante è accanto a un video ravvicinato di acqua che cade su pomodori rossi freschi, è accanto a un video di mirtilli bagnati luminosi che si muovono.
LINEAR Cooling™

Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo

Grazie al controllo preciso della temperatura, la tecnologia Linear Cooling™ contribuisce a mantenere il sapore dei prodotti freschi più a lungo fino a 7 giorni*, riducendo le variazioni di temperatura.

*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.

La vista frontale di un frigorifero InstaView nero con la luce all'interno. Il contenuto del frigorifero può essere visto attraverso lo sportello di InstaView. Raggi di luce blu illuminano il contenuto della funzione DoorCooling.
DoorCooling ™

Raffreddamento rapido

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*DoorCooling+™ dovrebbe fermarsi quando si apre la porta.

Viene mostrato un drink dispenser in funzione che eroga acqua e elimina batteri attraverso il fascio di luce UV nano.
UV Nano™

Freschezza Pura

Il LED UV integrato nel drink dispenser assicura acqua fresca e pulita ogni ora. Riduci fino al 99.9% di batteri*.

*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).

Si mostra una mano che seleziona l’indicatore dell’umidita.
Fresh Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.
Si mostra l interno del frigorifero dove alcune frecce in azzurro indicano la maggiore capacita dell’elettrodomestico.
Grandi Capacità

Maggiore capacità interna

Fino a 635 litri per poter conservare al meglio i tuoi alimenti*.
Condizionatore portatile LG in una camera da letto moderna con tubo di scarico flessibile.

Condizionatore portatile LG in una camera da letto moderna con tubo di scarico flessibile.

Raffrescamento a portata di mano, ovunque tu voglia

Un condizionatore portatile progettato per un'installazione flessibile e semplice, che porta il raffrescamento negli ambienti che utilizzi di più.

Vantaggi

Condizionatore portatile LG che offre un raffrescamento rapido con un potente flusso d’aria blu in una stanza luminosa.

Raffrescamento rapido

Madre e bambino che dormono serenamente.

Modalità silenziosa

Tubo di scarico del condizionatore portatile LG collegato a una finestra tramite il kit di installazione semplificato in tessuto.

Facile installazione

Condizionatore portatile LG facilmente spostabile grazie alle ruote piroettanti.

Design portatile

Refrigerante con un basso GWP

Il sistema di raffrescamento è progettato per funzionare con refrigerante R290, che ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) pari a 3.

Massima praticità

Comodità quotidiana

Gestisci tutto tramite il display LED e il pannello di controllo intuitivo, regolando temperatura e velocità della ventola, oppure utilizza il telecomando senza alzarti dal letto, dalla scrivania o dal divano.

Primo piano del pannello di controllo e del display a LED sulla parte superiore del condizionatore portatile LG bianco, posizionato accanto a una finestra.

Primo piano del pannello di controllo e del display a LED sulla parte superiore del condizionatore portatile LG bianco, posizionato accanto a una finestra.

Timer 24 ore On/Off

È possibile impostare fino a 24 ore di funzionamento, così il condizionatore si spegne automaticamente all’orario desiderato.

Riavvio automatico

In caso di interruzione di corrente, l’unità riprende automaticamente il funzionamento precedente pochi minuti dopo il ripristino dell’alimentazione.

*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

*L’ambiente di installazione può variare in base al prodotto e alla regione; fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto e seguire gli standard e le precauzioni indicati.

 

1) Funzione 3‑in‑1: la modalità predefinita è Raffrescamento; l’ordine delle modalità è Raffrescamento → Deumidificazione → Ventilazione.

 

2) Facile installazione

- I componenti inclusi nel kit di installazione possono variare in base al prodotto e all’area geografica. Si consiglia di verificare le specifiche del prodotto prima dell’acquisto.

- Per garantire la sicurezza dell’utente e una corretta installazione del prodotto, assicurarsi che tutte le attrezzature necessarie e le procedure previste siano state verificate prima dell’installazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di installazione incluso nella confezione e attenersi agli standard e alle precauzioni indicati.

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Caratteristiche principali

CAPACITÀ - Capacità totale (litri)

635

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

913 x 1790 x 735

PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)

348

CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica

E

PRESTAZIONI - Tipo di compressore

Lineare Inverter

CARATTERISTICHE - InstaView™

CARATTERISTICHE - Door-in-Door

FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte

Metal Sorbet

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

Tipologia di prodotto

Sìde by Sìde

Classe di efficienza energetica

E

CARATTERISTICHE

Door Cooling+™

Door-in-Door

LINEAR Cooling

InstaView™

Porte reversibili

No

Dispenser con igienizzazione UVnano

CAPACITÀ

Capacità totale (litri)

635

Capacità del congelatore (litri)

219

Capacità del frigorifero (litri)

416

DESIGN E FINITURE

Finitura e colore delle porte

Metal Sorbet

Metal Fresh

Tipologia di maniglie

Integrate orizzontali

COMANDI E DISPLAY

Avviso porta aperta

Display LED interno

Express Freeze

Blocco bambini

PRESTAZIONI

Tipo di compressore

Lineare Inverter

Consumo energetico (kWh/anno)

348

Classe climatica

T

Rumorosità (dB)

36

Classe di rumorosità

C

COMPARTO FRIGO

Balconcini trasparenti

4

Illuminazione interna

LED

Ripiani in vetro temperato

3

Vano snack e piccoli alimenti sulla porta

Cassetto frutta e verdura

Cassetto con griglia salvafreschezza

Ripiano portabottiglie

Cassetto Zero gradi

No

Multi-Air Flow

Folding Shelf

No

Filtro Pure N Fresh

No

Fresh Balancer

Fresh Converter

No

COMPARTO FREEZER

Balconcini trasparenti

2

Illuminazione interna

LED

Ripiani in vetro temperato

3

Cassetti

2

DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

Fabbricatore manuale del ghiaccio

No

Dispenser di sola acqua

No

Dispenser di acqua e ghiaccio

Fabbricatore automatico del ghiaccio

Sì (Sìstema Spaceplus)

Modalità di fornitura dell'acqua

Allacciamento idrico

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Wi-Fi con app ThinQ

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P) (mm)

913 x 1790 x 735

Peso (kg)

137

Profondità senza porte (mm)

620

Profondità con la maniglia (mm)

735

Altezza della struttura (mm)

1750

Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)

1790

Peso con imballo (kg)

148

CODICE EAN

Codice a barre

8806091423207

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy label 2019(GSXV90MBAE)
estensione
Product information sheet (GSXV90MBAE)
estensione
GPSR Safety Information(GSXV90MBAE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

Capacità di raffrescamento nominale/min (W)

2.600 / -

Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)

1.000

Lunghezza massima tubazioni UE/UI (m)

1,5

Tipo prodotto

Portatile

Tensione di ingresso nominale (V / Hz)

220 ~ 240, 50

Tipo refrigerante

R290a

Pressione acustica (raffreddamento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

53 / 0 / 51

Tipo di condizionatore

C/O

Dimensioni prodotto L x A x P (mm)

285x698x335

Peso prodotto (kg)

22,0

RAFFRESCAMENTO

Flusso d'aria principale

Su-Giù

Gestione flusso d’aria (Su / Giù)

Manual

Velocità ventola

2 livelli

Raffrescamento rapido

DEUMIDIFICAZIONE

Deumidificazione

RISPARMIO ENERGETICO

Energy Display

Non disponibile

Classificazione energetica

A

Risparmio energetico (Raffrescamento)

Non disponibile

Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento

A

kW Manager

Non disponibile

PRATICITÀ D'USO

Riavvio automatico

Modalità ventilazione

Programmazione On / Off (24ore)

Telecomando

Smart Diagnosis

Non disponibile

Wi-Fi con app LG ThinQ

Non disponibile

Commutazione forzata

DESIGN

Colore (Struttura)

Bianco

Display

Display LED 88

CONFORMITÀ

Mese di lancio (AAAA-MM)

2026-05

Nome modello prodotto

TF09TAS.SNU

CODICE EAN

Bar Code

8806096809587

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
ENERGY LABEL(TF09TAS)
estensione
PRODUCT FICHE(TF09TAS)
estensione
GPSR Safety Information(TF09TAS)
estensione
WEB INFO(TF09TAS)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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