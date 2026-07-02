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Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door Classe E, 635L | Condizionatore portatile LG Easy Cool
Funzionalità principali
- [Frigorifero] InstaView Door-in-Door™: guarda cosa c'è in frigo e accedi facilmente ai cibi senza aprire la porta principale, evitando dispersioni di aria fredda.
- [Frigorifero] Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo.
- [Frigorifero] Dispenser con UVnano: igienizza il beccuccio del dispenser dell'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri con l'azione dei raggi ultravioletti.
- [Condizionatore] Fresco immediato quando serve: raffresca rapidamente l’ambiente appena acceso.
- [Condizionatore] Compatto e versatile: le dimensioni contenute e le ruote integrate permettono di posizionarlo facilmente dove hai bisogno di comfort e freschezza.
- [Condizionatore] Installazione semplice e veloce: grazie al kit finestra incluso, è pronto all’uso in pochi minuti, senza lavori né interventi tecnici.
*Rispetto al tradizionale Side by Side InstaViewThinQ™ di LG (GSX971NEAE).
*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.
*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*DoorCooling+™ dovrebbe fermarsi quando si apre la porta.
*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).
Vantaggi
Raffrescamento rapido
Modalità silenziosa
Facile installazione
Design portatile
Refrigerante con un basso GWP
Il sistema di raffrescamento è progettato per funzionare con refrigerante R290, che ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) pari a 3.
Comodità quotidiana
Gestisci tutto tramite il display LED e il pannello di controllo intuitivo, regolando temperatura e velocità della ventola, oppure utilizza il telecomando senza alzarti dal letto, dalla scrivania o dal divano.
*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*L’ambiente di installazione può variare in base al prodotto e alla regione; fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto e seguire gli standard e le precauzioni indicati.
1) Funzione 3‑in‑1: la modalità predefinita è Raffrescamento; l’ordine delle modalità è Raffrescamento → Deumidificazione → Ventilazione.
2) Facile installazione
- I componenti inclusi nel kit di installazione possono variare in base al prodotto e all’area geografica. Si consiglia di verificare le specifiche del prodotto prima dell’acquisto.
- Per garantire la sicurezza dell’utente e una corretta installazione del prodotto, assicurarsi che tutte le attrezzature necessarie e le procedure previste siano state verificate prima dell’installazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di installazione incluso nella confezione e attenersi agli standard e alle precauzioni indicati.
- Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, UVnano, No frost | Acciaio
- Condizionatore portatile LG Easy Cool | 9000 BTU | Raffrescamento rapido, modalità silenziosa
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità totale (litri)
635
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1790 x 735
PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)
348
CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica
E
PRESTAZIONI - Tipo di compressore
Lineare Inverter
CARATTERISTICHE - InstaView™
Sì
CARATTERISTICHE - Door-in-Door
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte
Metal Sorbet
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di prodotto
Sìde by Sìde
Classe di efficienza energetica
E
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
Sì
Door-in-Door
Sì
LINEAR Cooling
Sì
InstaView™
Sì
Porte reversibili
No
Dispenser con igienizzazione UVnano
Sì
CAPACITÀ
Capacità totale (litri)
635
Capacità del congelatore (litri)
219
Capacità del frigorifero (litri)
416
DESIGN E FINITURE
Finitura e colore delle porte
Metal Sorbet
Metal Fresh
Sì
Tipologia di maniglie
Integrate orizzontali
COMANDI E DISPLAY
Avviso porta aperta
Sì
Display LED interno
Sì
Express Freeze
Sì
Blocco bambini
Sì
PRESTAZIONI
Tipo di compressore
Lineare Inverter
Consumo energetico (kWh/anno)
348
Classe climatica
T
Rumorosità (dB)
36
Classe di rumorosità
C
COMPARTO FRIGO
Balconcini trasparenti
4
Illuminazione interna
LED
Ripiani in vetro temperato
3
Vano snack e piccoli alimenti sulla porta
Sì
Cassetto frutta e verdura
Sì
Cassetto con griglia salvafreschezza
Sì
Ripiano portabottiglie
Sì
Cassetto Zero gradi
No
Multi-Air Flow
Sì
Folding Shelf
No
Filtro Pure N Fresh
No
Fresh Balancer
Sì
Fresh Converter
No
COMPARTO FREEZER
Balconcini trasparenti
2
Illuminazione interna
LED
Ripiani in vetro temperato
3
Cassetti
2
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore manuale del ghiaccio
No
Dispenser di sola acqua
No
Dispenser di acqua e ghiaccio
Sì
Fabbricatore automatico del ghiaccio
Sì (Sìstema Spaceplus)
Modalità di fornitura dell'acqua
Allacciamento idrico
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1790 x 735
Peso (kg)
137
Profondità senza porte (mm)
620
Profondità con la maniglia (mm)
735
Altezza della struttura (mm)
1750
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
1790
Peso con imballo (kg)
148
CODICE EAN
Codice a barre
8806091423207
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI GENERALI
Capacità di raffrescamento nominale/min (W)
2.600 / -
Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)
1.000
Lunghezza massima tubazioni UE/UI (m)
1,5
Tipo prodotto
Portatile
Tensione di ingresso nominale (V / Hz)
220 ~ 240, 50
Tipo refrigerante
R290a
Pressione acustica (raffreddamento) SH/H/M/L/SL(dB(A))
53 / 0 / 51
Tipo di condizionatore
C/O
Dimensioni prodotto L x A x P (mm)
285x698x335
Peso prodotto (kg)
22,0
RAFFRESCAMENTO
Flusso d'aria principale
Su-Giù
Gestione flusso d’aria (Su / Giù)
Manual
Velocità ventola
2 livelli
Raffrescamento rapido
Sì
DEUMIDIFICAZIONE
Deumidificazione
Sì
RISPARMIO ENERGETICO
Energy Display
Non disponibile
Classificazione energetica
A
Risparmio energetico (Raffrescamento)
Non disponibile
Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento
A
kW Manager
Non disponibile
PRATICITÀ D'USO
Riavvio automatico
Sì
Modalità ventilazione
Sì
Programmazione On / Off (24ore)
Sì
Telecomando
Sì
Smart Diagnosis
Non disponibile
Wi-Fi con app LG ThinQ
Non disponibile
Commutazione forzata
Sì
DESIGN
Colore (Struttura)
Bianco
Display
Display LED 88
CONFORMITÀ
Mese di lancio (AAAA-MM)
2026-05
Nome modello prodotto
TF09TAS.SNU
CODICE EAN
Bar Code
8806096809587
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
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