Guida alla Manutenzione della Lavastoviglie: come pulire e ottimizzare le prestazioni

La lavastoviglie è un elettrodomestico che non è esente da manutenzione. Con il tempo, i residui di cibo, il grasso, il calcare e gli accumuli di detergente si depositano nelle fessure e negli angoli più nascosti.

Non effettuare la manutenzione porta a tre problemi principali:

✔ Riduzione delle prestazioni di lavaggio: i bracci irroratori ostruiti non distribuiscono l’acqua efficacemente.

✔ Cattivi odori: i residui di cibo nel filtro iniziano a decomporsi.

✔ Meno affidabilità: il calcare provoca macchie d’acqua persistenti e depositi interni.