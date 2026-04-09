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    Guida alla Manutenzione della Lavastoviglie: come pulire e ottimizzare le prestazioni

       

    Immagine dell' interno della lavastoviglie LG che mostra i cestelli e lo spazio di carico

    Immagine dell' interno della lavastoviglie LG che mostra i cestelli e lo spazio di carico

    Perché la manutenzione della lavastoviglie è importante

     

    La lavastoviglie è un elettrodomestico che non è esente da manutenzione. Con il tempo, i residui di cibo, il grasso, il calcare e gli accumuli di detergente si depositano nelle fessure e negli angoli più nascosti.

    Non effettuare la manutenzione porta a tre problemi principali:

    ✔ Riduzione delle prestazioni di lavaggio: i bracci irroratori ostruiti non distribuiscono l’acqua efficacemente.

    ✔ Cattivi odori: i residui di cibo nel filtro iniziano a decomporsi.

    ✔ Meno affidabilità: il calcare provoca macchie d’acqua persistenti e depositi interni.

    Approfondimento LG

    Perché la pulizia è importante

     

    Le lavastoviglie LG sono progettate per durare a lungo nel tempo. Tuttavia, anche il motore più affidabile necessita di manutenzione per funzionare in modo efficiente senza sforzo.

    Fase 1

    Pulizia dei filtri (la fase più importante)

     

    Il sistema di filtraggio è il “rene” della lavastoviglie. Trattiene i residui di cibo per evitare che si depositino sulle stoviglie pulite. Un filtro intasato è la causa principale di scarsi risultati di lavaggio e cattivi odori.

     

    1. Individuare: Rimuovere il cestello inferiore. Il filtro si trova solitamente alla base della vasca.

    2. Rimuovere: Ruotare il filtro (di solito in senso antiorario) ed estrarlo. Spesso sotto c’è una retina: rimuovere anche quella. Fare attenzione a non far cadere i residui nello scarico.

    3. Lavare: Sciacquare sotto acqua corrente. Usare una spazzola morbida per rimuovere grasso o calcare

    4. Rimontare: Riposizionare la retina, inserire il filtro e ruotare finché si blocca (si sente un clic).

    Fase 2

    Ispezione e pulizia dei bracci irroratori

     

    L’acqua deve scorrere liberamente per pulire le stoviglie. Se i piccoli fori dei bracci irroratori sono ostruiti da vari residui la pressione dell’acqua diminuisce.

     

    ✔ Controllo visivo: ruotare manualmente i bracci. Devono ruotare liberamente senza urtare le stoviglie.

    ✔ Rimozione e risciacquo: la maggior parte dei bracci (superiore e inferiore) può essere rimossa. Sciacquarli sotto il rubinetto.

    ✔ Sblocco: se un ugello è ostruito, usare uno stuzzicadenti o un ago per rimuovere delicatamente i residui.

    Approfondimento LG

    Massime prestazioni con LG QuadWash™

     

    Le lavastoviglie LG sono dotate della tecnologia QuadWash™ con quattro bracci irroratori e movimenti multi direzionali. Poiché questi bracci hanno dei movimenti complessi, è essenziale mantenere i punti di rotazione liberi da qualsiasi residuo.

    Fase 3

    Decalcificazione e ciclo “Pulizia Vasca”

     

    Il calcare (carbonato di calcio) è nemico delle resistenze. Se vivi in una zona con acqua particolarmente dura, la decalcificazione è obbligatoria.

     

    Usa il ciclo “Pulizia Vasca” seguendo questi passaggi:

     

    1. Svuotare la lavastoviglie: non avviare questo ciclo con stoviglie.

    2. Aggiungere il detergente: inserire un detergente specifico (liquido o pastiglia) nel distributore o nel cestello

    3. Selezionare il ciclo: scegliere “Pulizia Vasca”. Se non disponibile, usare il ciclo ad alta temperatura (es. “Intensivo”).

    Approfondimento LG

    Promemoria Lavaggio Vasca

     

    Le lavastoviglie LG sono dotate di un promemoria dedicato per la pulizia. Questa funzione indica quanti cicli di lavaggio restano prima di eseguire il ciclo Pulizia Vasca, rendendo più semplice la manutenzione.

    Sale e Brillantante

     

    Molti utenti usano solo pastiglie “All-in-One”, ma per una manutenzione ottimale, i componenti separati sono fondamentali.

    Perché serve il sale per lavastoviglie

     

    Il sale rigenera la resina a scambio ionico dell’addolcitore integrato, prevenendo la formazione di calcare sulle stoviglie e di macchie sul vetro.

     

    ✔ Consiglio: riempire il serbatoio del sale quando si accende la spia. In zone con acqua dura, l'uso del sale è fondamentale per allungare la vita della macchina.

    Perché serve il brillantante

     

    Il brillantante riduce la tensione superficiale dell’acqua, permettendole di scivolare via dalle stoviglie.

     

    ✔ Consiglio: se le stoviglie escono bagnate o con aloni, il livello di brillantante è basso o il dosaggio va regolato. Anche con pastiglie All-in-One, è consigliato usare il brillantante separatamente.

    Tabella di confronto: Frequenza di Manutenzione

    ComponenteFrequenzaAzioneMotivazione
    FiltroSettimanaleRisciacquare e strofinarePreviene odori e il deposito di residui di cibo
    Guarnizione della portaMensilePulire con un panno umidoPreviene la formazione di muffa e perdite
    Bracci irroratoriMensileIspezionare e rimuovere le ostruzioniGarantisce la massima pressione dell'acqua
    Pulizia macchinaOgni 30 cicliEseguire un ciclo con decalcificanteRimuove calcare e grasso interni
    Sale/brillantanteQuando necessarioRicaricareProtegge la resistenza e migliora l'asciugatura

    Manutenzione smart con l'App LG ThinQ

     

    Nell’era della smart home, la manutenzione diventa preventiva.

    Smart Diagnosis

     

    Se la lavastoviglie smette di funzionare o mostra un errore (es. OE o IE), non serve sempre un tecnico.

     

    ✔ Come funziona: accedi all’app LG ThinQ e avvicina lo smartphone al logo “Smart Diagnosis”.

    ✔ Vantaggio: la macchina invia un segnale sonoro che l’app interpreta, indicando il problema (es. errore acqua o scarico) e come risolverlo.

    Download programmi di lavaggio

     

    Tramite app LG ThinQ puoi scaricare nuovi cicli (es. “Pentole”) per lavaggi intensivi o specifici, adattando il lavaggio alle esigenze e migliorando le prestazioni.

    Prevenzione: come caricare correttamente la lavastoviglie

     

    Manutenzione non significa solo pulizia, ma anche corretto utilizzo:

     

     

    Raschiare, non risciacquare

    Gli enzimi dei detersivi funzionano meglio con piatti non risciaquati . Rimuovere però grandi residui di cibo , stuzzicadenti e semi, che sono la causa principale dell'ostruzione della pompa

    Non sovraccaricare

    Se i bracci non girano, le prestazioni di lavaggio calano.

    Usare la funzione TrueSteam™ (se presente)

    Il vapore ad alta temperatura rimuove lo sporco e sgrassa più efficacemente.

    FAQ

    Posso usare l’aceto per pulire la lavastoviglie?

    Sebbene l’aceto sia un rimedio domestico contro gli odori, è molto acido. Con il tempo, l’uso frequente di acidi ad alta concentrazione può danneggiare le guarnizioni in gomma. È più sicuro ed efficace utilizzare un detergente specifico per lavastoviglie oppure il ciclo specifico ‘Pulizia Vasca’.

    Perché la lavastoviglie fa cattivo odore?

    Questo è quasi sempre causato da residui di cibo intrappolati nel filtro o da una piega nel tubo di scarico che impedisce all’acqua sporca di defluire completamente. Pulisci immediatamente il filtro e controlla il collegamento del tubo sotto il lavello.

    Serve il sale se uso pastiglie All-in-One?

    Sì, soprattutto se abiti in un'area con acqua dura. Il sale all'interno delle pastiglie è spesso insufficiente per gestire l' alto contenuto di minerali. Il sale protegge l'addolcitore interno di acqua dal deterioramento.

    Come capire se i bracci irroratori sono ostruiti?

    Se le stoviglie in angoli specifici del cestello sono costantemente sporche mentre le altre sono pulite, è un forte indicatore che l'ugello di quell'area sia ostuito.

    Qual è il vantaggio della vasca in acciaio inox?

    La vasca in acciaio inox trattiene meglio il calore, migliora l’asciugatura ed è più resistente a odori e macchie rispetto alla plastica.

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