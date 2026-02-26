About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
In sequenza un frigorifero LG, il Craft Ice, una donna che sorseggia un drink e il sistema di ghiaccio integrato Slim SpacePlus™.

LG Home Ice Solution

Ghiaccio sempre pronto per rinfrescare ogni tuo momento

Grazie alla combinazione di una tecnologia di produzione del ghiaccio e del nostro sottile ice maker integrato, leader del mercato, puoi goderti freschezza e praticità in qualsiasi momento.

Vari tipi di ghiaccio

Vari tipi di ghiaccio per tutte le occasioni

Rendi i tuoi momenti speciali grazie all’ampia gamma di varietà di ghiaccio disponibile, tra cui il Craft Ice di alta qualità.

Pinze che raccolgono una sfera di ghiaccio da un vassoio trasparente all’interno di un congelatore.

Scopri i tanti modi di gustare il ghiaccio.

Craft ice

Craft ice è un ghiaccio sferico a fusione lenta¹⁾ per cocktail e liquori di qualità. Arricchisci i tuoi drink con le sfere di ghiaccio a fusione lenta Craft ice™, consigliate per l’home bar e i cocktail fatti in casa.

Cubo

Adatto a qualsiasi occasione, il ghiaccio a cubetti è perfetto per vari tipi di bevande.

Tritato

Che si tratti di diluire i cocktail o di raffreddare il vino, il ghiaccio tritato è una soluzione rapida e rinfrescante per tutte le tue esigenze in fatto di bevande.

Icona che rappresenta l’opzione Craft Ice.
Icona che rappresenta l’opzione del cubetto di ghiaccio
Icona che rappresenta l’opzione del ghiaccio tritato.
Bicchiere trasparente riempito con Craft Ice tondo prodotto in un frigorifero LG.
Bicchiere trasparente pieno di cubetti di ghiaccio quadrati provenienti dal frigorifero LG.
Bicchiere riempito con ghiaccio tritato prodotto in un frigorifero LG.
Bicchiere trasparente riempito con Craft Ice tondo prodotto in un frigorifero LG.

Craft ice

Craft ice è un ghiaccio sferico a fusione lenta¹⁾ per cocktail e liquori di qualità. Arricchisci i tuoi drink con le sfere di ghiaccio a fusione lenta Craft ice™, consigliate per l’home bar e i cocktail fatti in casa.

Bicchiere trasparente pieno di cubetti di ghiaccio quadrati provenienti dal frigorifero LG.

Cubo

Adatto a qualsiasi occasione, il ghiaccio a cubetti è perfetto per vari tipi di bevande.

Bicchiere riempito con ghiaccio tritato prodotto in un frigorifero LG.

Tritato

Che si tratti di diluire i cocktail o di raffreddare il vino, il ghiaccio tritato è una soluzione rapida e rinfrescante per tutte le tue esigenze in fatto di bevande.

Ice Maker sottile integrato

Avere il ghiaccio e anche lo spazio sugli scaffali

Un Ice Maker compatto integrato nella porta libera spazio nel congelatore e sul ripiano superiore per ciò che ami.

Utente che apre lo scomparto Slim SpacePlus Ice System in un frigorifero LG.

Due bambini bevono acqua a un tavolo con un frigorifero LG e un distributore incorporato sullo sfondo.

UVnano

Rinnova l’ugello dell’erogatore ogni giorno

La tecnologia UV di LG pulisce l’ugello dell’erogatore ogni ora, rimuovendo il 99,99%²⁾ dei batteri³⁾ e fornendoti acqua pulita e fresca, ad ogni utilizzo.

Non-Plumbing

Ghiaccio e acqua pronti senza impianto idraulico del frigorifero.

Non sono necessari impianti idraulici integrati. Basta riempire il dispenser per avere ghiaccio e acqua freschi in qualsiasi momento, direttamente dalla porta del frigorifero.

Utente che apre lo scomparto Slim SpacePlus Ice System in un frigorifero LG.

LG ThinQ™

Con Smart solution gestire il ghiaccio è facile e stimolante.

LG ThinQ™ semplifica la gestione del ghiaccio grazie a funzioni intelligenti che ti aiutano a monitorare e gestire con facilità la produzione di ghiaccio.

Schermata dell’app LG ThinQ che mostra il controllo Ice Plus con cubetti di ghiaccio sullo sfondo.

Smart ice plus

Controlla l’utilizzo del ghiaccio e attiva automaticamente la modalità Ice Plus per garantire un apporto costante di ghiaccio.

*La schermata dell’applicazione per dispositivi mobili mostrata qui sopra è solo a scopo illustrativo e potrebbe apparire diversamente dall’applicazione reale.

Le pietre miliari di Ice Solutions

Tecnologia avanzata del ghiaccio per una casa più smart

Per decenni, LG ha sviluppato la tecnologia della produzione del ghiaccio per offrire soluzioni per la tua casa. Dai sistemi di stoccaggio a quelli autopulenti, ogni traguardo riflette il nostro impegno per la tua comodità.

Primo piano del primo Ice Maker integrato al mondo LG 2006 con SpacePlus™ Ice System nella porta del frigorifero.

2006

Il primo Ice Maker integrato al mondo

Primo piano del Non-Plumbing Ice Maker 2007 di LG con il serbatoio dell’acqua Pull & Fill e un bicchiere d’acqua davanti.

2007

Non-Plumbing Ice Maker

Primo piano dello Slim SpacePlus™ Ice Maker 2010 di LG integrato nella porta del frigorifero per massimizzare lo spazio di stoccaggio.

2010

Slim SpacePlus™ Ice Maker

Un bicchiere d’acqua con il Craft Ice rotondo di LG, il primo del settore nel 2019, progettato per sciogliersi lentamente e preservare il sapore della bevanda.

2019

Il primo Craft Ice del settore

Primo piano dell’ugello dell’erogatore UVnano 2020 di LG con LED light UV blu che si illumina all’uscita dell’acqua.

2020

UVnano per ugello erogatore

Un mucchio di cubetti di ghiaccio trasparenti, accatastati l’uno sull’altro.

2023

Mini-Cube (Solo USA)

Un mucchio di piccole sfere di ghiaccio trasparenti, accatastate l’una sull’altra.

Presto disponibile 2025

Mini-Craft

*Le immagini del prodotto nel video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. 

 

1) Craft ice 

- Il Craft Ice che si scioglie lentamente, secondo la procedura di test interna LG che confronta la velocità di fusione di una sfera di ghiaccio artigianale con quella dei cubetti di ghiaccio dello stesso peso (circa 69 g). 

- Condizioni del test: temperatura ambiente 25 °C, ogni pezzo di ghiaccio si scioglie in acqua fredda. Capacità acqua fredda 121 cc, temperatura acqua fredda circa 9,5℃. - I risultati possono variare in base alle condizioni ambientali. 

 

2) UVnano 

- La funzione UVnano (nome della funzione: Self Care) è stata valutata mediante test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di prova interni per misurare la riduzione di E. coli, S. aureus e P. aeruginosa in campioni di acqua distillata dopo l’esposizione del prodotto ai LED UV per 10 minuti ogni ora, dopo 24 in condizioni di assemblaggio LED UV. *I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo. Il prodotto non tratta né cura eventuali problemi di salute e non garantisce che l’acqua filtrata dal prodotto sia esente da agenti contaminanti come particelle microbiologiche che possono danneggiare la salute degli utilizzatori. 

- UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nanometro (unità di lunghezza). 

 

3) Batteri 

- Batteri utilizzati nel test: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

Le nostre scelte per te