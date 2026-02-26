LG Home Ice Solution

*Le immagini del prodotto nel video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

1) Craft ice

- Il Craft Ice che si scioglie lentamente, secondo la procedura di test interna LG che confronta la velocità di fusione di una sfera di ghiaccio artigianale con quella dei cubetti di ghiaccio dello stesso peso (circa 69 g).

- Condizioni del test: temperatura ambiente 25 °C, ogni pezzo di ghiaccio si scioglie in acqua fredda. Capacità acqua fredda 121 cc, temperatura acqua fredda circa 9,5℃. - I risultati possono variare in base alle condizioni ambientali.

2) UVnano

- La funzione UVnano (nome della funzione: Self Care) è stata valutata mediante test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di prova interni per misurare la riduzione di E. coli, S. aureus e P. aeruginosa in campioni di acqua distillata dopo l’esposizione del prodotto ai LED UV per 10 minuti ogni ora, dopo 24 in condizioni di assemblaggio LED UV. *I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo. Il prodotto non tratta né cura eventuali problemi di salute e non garantisce che l’acqua filtrata dal prodotto sia esente da agenti contaminanti come particelle microbiologiche che possono danneggiare la salute degli utilizzatori.

- UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nanometro (unità di lunghezza).

3) Batteri

- Batteri utilizzati nel test: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.