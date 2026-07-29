Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Guide telescopiche

Guide telescopiche

TELEPIPE
Vista frontale di Guide telescopiche TELEPIPE
Guide telescopiche LG TelePipe con teglia estratta dal forno per controllare la cottura del pane in modo pratico e sicuro.
Vista frontale di Guide telescopiche TELEPIPE
Guide telescopiche LG TelePipe con teglia estratta dal forno per controllare la cottura del pane in modo pratico e sicuro.

Funzionalità principali

  • Accessorio progettato per migliorare comfort e praticità durante l'utilizzo del forno
  • Estrazione fluida e stabile di teglie e griglie.
  • Maggiore sicurezza durante il controllo della cottura.
  • Permettono di lavorare con entrambe le mani senza sostenere la teglia.
  • Installazione semplice e perfetta compatibilità con i modelli di forno supportati.
Altro

Le guide telescopiche rendono la cottura più pratica, sicura e confortevole. Grazie al sistema di scorrimento, consentono di estrarre totalmente la teglia o la griglia senza doverla sostenere direttamente, offrendo un accesso più semplice alle pietanze durante la preparazione. Ideali per controllare la cottura, aggiungere ingredienti o mescolare gli alimenti

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Posso avviare l'EasyClean subito dopo aver usato il forno?

A.

Per usare la funzione EasyClean devi attendere che il forno si raffreddi.

Q.

Come funziona la puilizia pirolitica?

A.

La pirolisi è un processo che permette di ridurre in cenere lo sporco accumulato nella cavità del forno sfruttando temperature elevatissime (450~500°). È molto utile per rimuovere le incrostazioni di sporco che si sono sedimentate nel tempo.

Q.

Quanto tempo serve per cuocere un piatto con la modalità sous vide?

A.

La cottura sous vide richiede un tempo diverso a seconda dell'alimento. Ad esempio, per una porzione di salmone da 200g alto circa 2,5cm ci vogliono indicativamente 2 ore.
Trovi ulteriori esempi nel manuale d'uso del forno.

Q.

Per usare la pulizia EasyClean è necessario asportare le griglie interne?

A.

Sì, per ottenere risultati di pulizia ottimali è necessario togliere le griglie interne al forno.

Q.

Rischio di scottarmi se busso sul vetro per accendere la luce mentre il forno è in funzione?

A.

La superficie esterna della porta ha un elevato isolamento termico grazie a i 4 strati di vetro. Puoi toccare la porta anche quando il forno opera alla massima temperatura senza il rischio di scottarti.

Q.

Posso cucinare la pizza surgelata con la funzione pizza?

A.

La funzione pizza è indicata sia per la pizza che prepari a casa, sia per quella surgelata. Dovrai solo impostare la temperatura e la durata come indicato sulla confezione della pizza surgelata.

Stampa

Tutte le specifiche

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.