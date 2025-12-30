We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox
Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox
Funzionalità principali
- Tecnologia InstaView: ti basta bussare sul vetro due volte per accendere la luce interna e vedere cos'hai in forno, in totale sicurezza
- 15 modalità di cottura: Air Fry, Air Sous Vide, modalità pizza 300°C e molte altre ancora
- Blue EasyClean: in soli 10 minuti pulisci il forno senza usare detersivi, grazie alla superficie con speciale smalto blu e al programma di pulizia specifico
- Sistema di pulizia pirolitica: rimuovi lo sporco ostinato dalla cavità del forno con le altissime temperature che inceneriscono le incrostazioni
- Wi-Fi con LG ThinQ: collega il forno al Wi-Fi di casa per gestirlo da remoto, scaricare nuove ricette e ricevere notifiche sulla pulizia
- Isolamento termico con 4 vetri: anche quando cuoci le tue pietanze alla massima temperatura, non rischierai di scottarti se tocchi il vetro esterno
Forno InstaView™: lo spettacolo in cucina
Bussa e guarda cos'hai in forno
Veloce da pulire
Sempre sotto controllo
Efficienza in classe A+
Bussa e guarda cos'hai in forno
Pulire il forno non è mai stato così veloce
Riempi di acqua uno spruzzino da 510ml. Spruzza circa 60ml di acqua sulle pareti e sugli angoli.
Immagine di una mano con uno spruzzino che spruzza acqua sulle pareti interne del forno
Versa l'acqua rimanente (450ml) sul fondo del forno.
Immagine di una mano che versa l'acqua rimanente nello spruzzino sul fondo del forno.
Premi il tasto EasyClean™.
Immagine di un dito che preme il tasto EasyClean.
Rimuovi i residui di sporco con una spugna o con un panno.
Mano che tiene un panno per rimuovere i residui
Ecco il tuo nuovo assistente in cucina
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
L'acquolina vien cucinando
L'unico limite in cucina è la tua fantasia. E con il nostro forno potrai sbizzarrirti con tantissime modalità di cottura che ti aiuteranno a fare un figurone. Che ne dici di un bel piatto di ali di pollo croccanti fritte ad aria? Oppure un bel taglio di carne cotto lentamente sottovuoto a bassa temperatura? Perché non una gustosa pizza croccante? Insomma, il nostro forno InstaView ti offre così tante possibilità che avrai solo l'imbarazzo della scelta!
Tavola imbandita con pollo arrosto, verdure, salsa di pomodoro, biscotti, e contorni, simboli modalità cottura in basso.
La convezione ProBake distribuisce il calore su tutte le teglie in maniera costante e precisa, sfruttando un elemento riscaldante supplementare posto sulla parete posteriore.
La cottura sottovuoto effettuata con un flusso costante di aria a bassa temperatura rende i cibi ancora più gustosi e ne preserva i nutrienti. Così potrai cucinare come uno chef di classe.
Arrosto di carne con erbe aromatiche su una griglia dorata all'interno di un forno illuminato e ventilato.
Gustati il piacere di una frittura con meno pesi sullo stomaco! Col sistema Air Fry, puoi friggere in maniera leggera i tuoi piatti preferiti, usando meno olio e senza creare cattivi odori.
Ali di pollo arrosto dorate nel ripiano centrale di un forno ventilato con aria calda in circolazione visibile.
La pizza è un'arte tutta italiana e il nostro forno la porta a casa tua. La convezione ProBake fa circolare l'aria in modo uniforme, rendendo croccante l'impasto e filante la mozzarella.
Pizza all'interno del forno con modalità ProBake
*La cottura sottovuoto richiede l'utilizzo di cibi sottovuoto preconfezionati oppure preparati utilizzando una macchina per il sottovuoto (venduta separatamente)
Uno stile senza tempo
Istruzioni per l'installazione
Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.
Immagine che mostra le misure dell'incavo nel mobile per incassare il forno
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del forno
Immagine che mostra le parti che devono essere fissate al mobile quando installi il forno.
Accessori per l'installazione
Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.
Guarda ciò che include il forno.
Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 griglia e 1 leccarda alta
Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 2 viti di fissaggio per mobile in legno
Prodotti consigliati
Vuoi rinnovare la tua cucina? Da' un'occhiata a questi prodotti.
Domande frequenti (FAQ)
Posso avviare l'EasyClean subito dopo aver usato il forno?
Per usare la funzione EasyClean devi attendere che il forno si raffreddi.
Come funziona la puilizia pirolitica?
La pirolisi è un processo che permette di ridurre in cenere lo sporco accumulato nella cavità del forno sfruttando temperature elevatissime (450~500°). È molto utile per rimuovere le incrostazioni di sporco che si sono sedimentate nel tempo.
Quanto tempo serve per cuocere un piatto con la modalità sous vide?
La cottura sous vide richiede un tempo diverso a seconda dell'alimento. Ad esempio, per una porzione di salmone da 200g alto circa 2,5cm ci vogliono indicativamente 2 ore.
Trovi ulteriori esempi nel manuale d'uso del forno.
Per usare la pulizia EasyClean è necessario asportare le griglie interne?
Sì, per ottenere risultati di pulizia ottimali è necessario togliere le griglie interne al forno.
Rischio di scottarmi se busso sul vetro per accendere la luce mentre il forno è in funzione?
La superficie esterna della porta ha un elevato isolamento termico grazie a i 4 strati di vetro. Puoi toccare la porta anche quando il forno opera alla massima temperatura senza il rischio di scottarti.
Dove metto l'acqua che serve per il generatore di vapore?
Il forno ha una tanica interna da 1 litro esterna alla cavità e accessibile direttamente dal pannello dei comandi. Per aprire il pannello frontale del forno premi il tasto del serbatoio di acqua sul display. Il pannello si aprirà automaticamente e potrai estrarre la tanica dell'acqua. Ti raccomandiamo di riempirla con dell'acqua addolcita e filtrata, se possibile.
Rischio di scottarmi se busso sul vetro per accendere la luce mentre il forno è in funzione?
La superficie esterna della porta ha un elevato isolamento termico grazie a i 4 strati di vetro. Puoi toccare la porta anche quando il forno opera alla massima temperatura senza il rischio di scottarti.
Posso cucinare la pizza surgelata con la funzione pizza?
La funzione pizza è indicata sia per la pizza che prepari a casa, sia per quella surgelata. Dovrai solo impostare la temperatura e la durata come indicato sulla confezione della pizza surgelata.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.