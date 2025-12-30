About Cookies on This Site

Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox

Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox

WS7D7630S
Foto frontale del forno LG WS7D7630S
Foto frontale del forno LG WS7D7630S con all'interno del cibo
Controlla la cottura forno LG WS7D7630S
Veloce da pulire forno LG WS7D7630S
Funzioni smart forno LG WS7D7630S
Efficienza energetica forno LG WS7D7630S
Foto forno LG WS7D7630S
Close up forno LG WS7D7630S
Foto interno forno LG WS7D7630S
Foto forno LG WS7D7630S
Foto forno LG WS7D7630S
Foto forno LG WS7D7630S con cibo all'interno
Foto forno LG WS7D7630S semiaperto
Funzionalità principali

  • Tecnologia InstaView: ti basta bussare sul vetro due volte per accendere la luce interna e vedere cos'hai in forno, in totale sicurezza
  • 15 modalità di cottura: Air Fry, Air Sous Vide, modalità pizza 300°C e molte altre ancora
  • Blue EasyClean: in soli 10 minuti pulisci il forno senza usare detersivi, grazie alla superficie con speciale smalto blu e al programma di pulizia specifico
  • Sistema di pulizia pirolitica: rimuovi lo sporco ostinato dalla cavità del forno con le altissime temperature che inceneriscono le incrostazioni
  • Wi-Fi con LG ThinQ: collega il forno al Wi-Fi di casa per gestirlo da remoto, scaricare nuove ricette e ricevere notifiche sulla pulizia
  • Isolamento termico con 4 vetri: anche quando cuoci le tue pietanze alla massima temperatura, non rischierai di scottarti se tocchi il vetro esterno
Altro

Forno InstaView™: lo spettacolo in cucina

Forno LG integrato in una cucina moderna con pannello di controllo touch e icona luminosa del pugno al centro.

Bussa e guarda cos'hai in forno

Una mano pulisce il fondo di un forno con un panno giallo, mostrando il sistema di ventilazione sulla parete posteriore.

Veloce da pulire

Forno LG nero integrato in un mobile in legno chiaro, collegato a uno smartphone che mostra la funzione Convection Bake.

Sempre sotto controllo

Forno LG integrato in cucina bianca con classificazione energetica A+ in evidenza in un cerchio rosso.

Efficienza in classe A+

InstaView™

Bussa e guarda cos'hai in forno

InstaView è la nostra tecnologia distintiva che rende il tuo forno ancora più semplice da usare. Per accendere la luce interna non dovrai premere interruttori né girare delle manopole: ti basta bussare due volte sul vetro per vedere cos'hai in forno.
EasyClean™

Pulire il forno non è mai stato così veloce

Per facilitarti la vita abbiamo pensato a un sistema di pulizia veloce, pratico e che non necessita l'uso di detersivi. Ti bastano solo 10 minuti per pulire il tuo forno!

FASE 1

Riempi di acqua uno spruzzino da 510ml. Spruzza circa 60ml di acqua sulle pareti e sugli angoli.

Immagine di una mano con uno spruzzino che spruzza acqua sulle pareti interne del forno

FASE 2

Versa l'acqua rimanente (450ml) sul fondo del forno.

Immagine di una mano che versa l'acqua rimanente nello spruzzino sul fondo del forno.

FASE 3

Premi il tasto EasyClean™.

Immagine di un dito che preme il tasto EasyClean.

FASE 4

Rimuovi i residui di sporco con una spugna o con un panno.

Mano che tiene un panno per rimuovere i residui

Funzioni smart

Ecco il tuo nuovo assistente in cucina

Da oggi il forno lo controlli anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il forno InstaView al Wi-Fi e scopri un modo più smart di gestire la tua cucina. Oltre a preriscaldare il forno, impostare il timer e monitorare la cottura, potrai effettuare anche la diagnostica automatica e molto altro ancora.

*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.

Come uno chef professionista

L'acquolina vien cucinando

L'unico limite in cucina è la tua fantasia. E con il nostro forno potrai sbizzarrirti con tantissime modalità di cottura che ti aiuteranno a fare un figurone. Che ne dici di un bel piatto di ali di pollo croccanti fritte ad aria? Oppure un bel taglio di carne cotto lentamente sottovuoto a bassa temperatura? Perché non una gustosa pizza croccante? Insomma, il nostro forno InstaView ti offre così tante possibilità che avrai solo l'imbarazzo della scelta!

Tavola imbandita con pollo arrosto, verdure, salsa di pomodoro, biscotti, e contorni, simboli modalità cottura in basso.

Sistema ProBake

La convezione ProBake distribuisce il calore su tutte le teglie in maniera costante e precisa, sfruttando un elemento riscaldante supplementare posto sulla parete posteriore.

Biscotti appena sfornati su una teglia nel forno ventilato, dorati e caldi.
Air Sous Vide

La cottura sottovuoto effettuata con un flusso costante di aria a bassa temperatura rende i cibi ancora più gustosi e ne preserva i nutrienti. Così potrai cucinare come uno chef di classe.

Arrosto di carne con erbe aromatiche su una griglia dorata all'interno di un forno illuminato e ventilato.

Air Fry

Gustati il piacere di una frittura con meno pesi sullo stomaco! Col sistema Air Fry, puoi friggere in maniera leggera i tuoi piatti preferiti, usando meno olio e senza creare cattivi odori.

Ali di pollo arrosto dorate nel ripiano centrale di un forno ventilato con aria calda in circolazione visibile.

Modalità pizza

La pizza è un'arte tutta italiana e il nostro forno la porta a casa tua. La convezione ProBake fa circolare l'aria in modo uniforme, rendendo croccante l'impasto e filante la mozzarella.

Pizza all'interno del forno con modalità ProBake

*La cottura sottovuoto richiede l'utilizzo di cibi sottovuoto preconfezionati oppure preparati utilizzando una macchina per il sottovuoto (venduta separatamente)

Immagine che mostra l'etichetta energetica con l'indicazione A .

Efficienza in classe A , per cucinare con meno pensieri

Uno stile senza tempo

Immagine di una cucina con installati un forno, una cappa e un piano cottura.

Design armonioso

Dettagli del forno che mostra la finitura nera opaca anti-impronta

Finitura in acciaio inox

Immagine che mostra l'ampia cavità del forno, con indicato 76 litri

Cavità più capiente

Istruzioni per l'installazione

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.

1. Misure minime del mobile da incasso

Immagine che mostra le misure dell'incavo nel mobile per incassare il forno

2. Precauzioni
Ti raccomandiamo di tenere uno spazio di areazione di almeno 50mm nella parte posteriore e di 5mm per lato.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del forno

Per evitare che il forno possa scivolare fuori dal mobile, assicurati di fissarlo al mobile stesso usando delle viti.

Immagine che mostra le parti che devono essere fissate al mobile quando installi il forno.

Accessori per l'installazione

Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.

Guarda ciò che include il forno.

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 griglia e 1 leccarda alta

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 2 viti di fissaggio per mobile in legno

Scarica il manuale d'uso per leggere le istruzioni complete del forno.
Scarica

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Posso avviare l'EasyClean subito dopo aver usato il forno?

A.

Per usare la funzione EasyClean devi attendere che il forno si raffreddi.

Q.

Come funziona la puilizia pirolitica?

A.

La pirolisi è un processo che permette di ridurre in cenere lo sporco accumulato nella cavità del forno sfruttando temperature elevatissime (450~500°). È molto utile per rimuovere le incrostazioni di sporco che si sono sedimentate nel tempo.

Q.

Quanto tempo serve per cuocere un piatto con la modalità sous vide?

A.

La cottura sous vide richiede un tempo diverso a seconda dell'alimento. Ad esempio, per una porzione di salmone da 200g alto circa 2,5cm ci vogliono indicativamente 2 ore.
Trovi ulteriori esempi nel manuale d'uso del forno.

Q.

Per usare la pulizia EasyClean è necessario asportare le griglie interne?

A.

Sì, per ottenere risultati di pulizia ottimali è necessario togliere le griglie interne al forno.

Q.

Rischio di scottarmi se busso sul vetro per accendere la luce mentre il forno è in funzione?

A.

La superficie esterna della porta ha un elevato isolamento termico grazie a i 4 strati di vetro. Puoi toccare la porta anche quando il forno opera alla massima temperatura senza il rischio di scottarti.

Q.

Dove metto l'acqua che serve per il generatore di vapore?

A.

Il forno ha una tanica interna da 1 litro esterna alla cavità e accessibile direttamente dal pannello dei comandi. Per aprire il pannello frontale del forno premi il tasto del serbatoio di acqua sul display. Il pannello si aprirà automaticamente e potrai estrarre la tanica dell'acqua. Ti raccomandiamo di riempirla con dell'acqua addolcita e filtrata, se possibile.

Q.

Rischio di scottarmi se busso sul vetro per accendere la luce mentre il forno è in funzione?

A.

La superficie esterna della porta ha un elevato isolamento termico grazie a i 4 strati di vetro. Puoi toccare la porta anche quando il forno opera alla massima temperatura senza il rischio di scottarti.

Q.

Posso cucinare la pizza surgelata con la funzione pizza?

A.

La funzione pizza è indicata sia per la pizza che prepari a casa, sia per quella surgelata. Dovrai solo impostare la temperatura e la durata come indicato sulla confezione della pizza surgelata.

Animazione che mostra l'interno del forno quando si bussa sul vetro
Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli