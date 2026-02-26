GBBSJ21DEP

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*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Premium Flat Door
Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto
Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
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Funzioni IA
Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾
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*Nel caso in cui la temperatura impostata nella cella frigorifera sia di 1 °C o 2 °C, questa funzione non verrà attivata.
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Massima freschezza
Raffreddamento preciso, freschezza costante
LinearCooling™ mantiene il cibo più fresco più a lungo riducendo le fluttuazioni di temperatura e preservandone il gusto e l’aspetto.
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*In base ai test interni condotti da LG (temperatura ambiente 25 °C, umidità normale, congelatore a -18 °C, frigorifero a 4 °C), perdita di peso dell’acqua misurata dopo 24 ore.
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FRESHConverter+™
Conservazione degli alimenti con impostazioni di temperatura flessibili
Non dovrai più preoccuparti della temperatura: FRESHConverter™ ⁴⁾ ti consente di regolare facilmente le impostazioni in base ai diversi tipi di alimenti.
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Massima efficienza dello spazio
Capacità massima, organizzata in modo intelligente
Ottimizza l’efficienza dello spazio di conservazione con soluzioni intelligenti e ordinate che mantengono freschi i tuoi alimenti.
*Le immagini e i video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
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Conservazione adattabile e ordinata
Ripiani e accessori progettati con cura ti aiutano a mantenere il frigorifero in ordine, adattandolo alle tue esigenze.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Esclusione di responsabilità
1) LG ThinQ™
- Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ™ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.
- Le funzionalità di LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.
2) Modalità AI Saving
- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino all’1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.
- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.
- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti: 1. Modello del test: GBBS726CPY
2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%
4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.
5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.
3) DoorCooling+™
- Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno LG, che misura la velocità di raffreddamento di un contenitore d’acqua posizionato nel cestello superiore da 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ ha mostrato una velocità di raffreddamento più rapida del 15,1% a porta aperta rispetto a porta chiusa.
- DoorCooling+™ si ferma quando la porta è aperta.
- I risultati possono variare in base all’utilizzo effettivo. Solo per i modelli applicabili.
4) FRESHConverter™
- È possibile modificare l’impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Ci sono tre diverse modalità: Carne (-3 ℃), pesce (0 ℃) e formaggio (2 ℃)
- In base ai risultati dei test interni condotti da LG utilizzando il loro metodo di prova interno per la misurazione della fluttuazione media della temperatura nello scomparto FRESHConverter+™ senza carico e con impostazione a 25 °C.
- I risultati possono variare a seconda della variazione della temperatura esterna o dell’impostazione della temperatura interna.
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità totale (litri)
375
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
597 x 2.030 x 674
PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)
210
CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica
D
PRESTAZIONI - Tipo di compressore
Inverter
CARATTERISTICHE - InstaView™
No
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte
Essence Matte Black
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di prodotto
Combinato
Profondità standard/piano
Profondità piano
Classe di efficienza energetica
D
CAPACITÀ
Capacità totale (litri)
375
Capacità del congelatore (litri)
113
Capacità del frigorifero (litri)
262
COMANDI E DISPLAY
Avviso porta aperta
Sì
Express Freeze
Sì
Display LED esterno
LED
Blocco bambini
Sì
DIMENSIONI E PESO
Peso con imballo (kg)
81
Dimensioni (L x A x P) (mm)
597 x 2.030 x 674
Peso (kg)
74
Profondità senza porte (mm)
608
Profondità con la maniglia (mm)
674
Altezza della struttura (mm)
2.030
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
2.030
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
Sì
LINEAR Cooling
Sì
InstaView™
No
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore manuale del ghiaccio
Vassoio ghiaccio normale
Dispenser di sola acqua
No
Fabbricatore automatico del ghiaccio
No
DESIGN E FINITURE
Materiale delle porte
PCM
Finitura e colore delle porte
Essence Matte Black
Metal Fresh
Sì (nel comparto frigo)
Tipologia di maniglie
Tasca orizzontale
PRESTAZIONI
Tipo di compressore
Inverter
Consumo energetico (kWh/anno)
210
Classe climatica
T
Rumorosità (dB)
35
Classe di rumorosità
B
COMPARTO FRIGO
Balconcini trasparenti
4
Illuminazione interna
LED in alto
Ripiani in vetro temperato
3
Cassetto frutta e verdura
2
Cassetto con griglia salvafreschezza
No
Ripiano portabottiglie
No
Multi-Air Flow
Sì
Folding Shelf
No
Filtro Pure N Fresh
No
Fresh Converter
Sì
Cassetto verdura (zona fresca)
Sì
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
CODICE EAN
Codice a barre
8806096619292
COMPARTO FREEZER
Cassetti
3 trasparenti
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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