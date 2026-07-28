Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost

L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:

- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente

- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi

- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.

- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio