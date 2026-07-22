We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Piano cottura induzione Full Flex 80cm | 5 zone, 3 flex, AI Cooking, Power Shift Plus, Controlli sliding, Wi-Fi | Nero Schott
Piano cottura induzione Full Flex 80cm | 5 zone, 3 flex, AI Cooking, Power Shift Plus, Controlli sliding, Wi-Fi | Nero Schott
CI9D3059BN
()
Funzionalità principali
- Tecnologia a induzione Full Flex: rileva istantaneamente ogni pentola di qualsiasi forma o dimensione
- 5 zone di cottura con 3 flexible zone: puoi utilizzare pentole e padelle fino a 32cm di diametro e cucinare un intero menù contemporaneamente.
- AI Cooking: grazie all’Intelligenza Artificiale, il piano rileva l’ebollizione dell’acqua avvisandoti tramite l’app LG ThinQ™ e riducendo automaticamente la potenza.
- Power Shift Plus: consente di regolare la potenza semplicemente spostando la pentola, adattando automaticamente l’intensitàdi calore.
- Finitura in vetro ceramico Schott: il nostro piano cottura arreda la tua cucina e resiste alla prova del tempo
- Wi-Fi con app LG ThinQ™: monitora lo stato del piano, i consumi e consulta la statistiche di utilizzo quotidiane, settimanali o mensili
Domande frequenti (FAQ)
Q.
Come faccio a sapere se le mie pentole sono compatibili con l'induzione?
A.
Le pentole compatibili con l'induzione devono avere un fondo magnetico. Per verificarlo, è sufficiente avvicinare una calamita al fondo della pentola: se aderisce, la pentola è compatibile con un piano cottura a induzione.
In alternativa, puoi utilizzare la funzione di controllo della compatibilità delle pentole integrata nel piano cottura:
1. Posiziona la pentola sulla zona di cottura desiderata.
2. Imposta il livello di potenza su 9.
3. Premi contemporaneamente il pulsante della zona di cottura selezionata e il pulsante Blocco Tasti (Key Lock).
4. Sul display del timer comparirà un valore lampeggiante per circa 5 secondi.
Il valore visualizzato, compreso tra 0 e 10, indica l'efficienza di riscaldamento della pentola: più il valore è alto, migliori saranno le prestazioni di cottura.
Q.
È possibile utilizzare tutte e cinque le zone di cottura contemporaneamente?
A.
Sì. Il piano cottura è dotato di cinque zone di cottura indipendenti, che possono essere utilizzate contemporaneamente, offrendo la massima flessibilità nella preparazione di più pietanze.
*Nota: per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, il piano cottura gestisce automaticamente la distribuzione della potenza. Alle impostazioni più elevate, la potenza effettivamente erogata potrebbe differire da quella visualizzata sul display e le zone di cottura potrebbero alternare cicli di attivazione e disattivazione. Se la richiesta complessiva supera la potenza massima disponibile, il sistema riduce automaticamente la potenza erogata a ciascuna zona.
Q.
A cosa serve la funzione Zona Flessibile Estesa e come si usa?
A.
La funzione Zona Flessibile Estesa consente di unire la zona flessibile sinistra o destra con metà della zona centrale, creando un'unica ampia superficie di cottura
È la soluzione ideale per utilizzare pentole di grandi dimensioni, teglie o piastre fino a 32 cm di diametro.
Per attivarla:
1. Posiziona la pentola o la piastra sulla zona flessibile e su metà della zona centrale
2. Premi il pulsante Zona Flessibile Estesa.
3. Le zone di cottura verranno combinate automaticamente e potrai impostare il livello di potenza desiderato per l'intera superficie.
Grazie a questa funzione, puoi cucinare con maggiore flessibilità, sfruttando un'ampia area di cottura per preparare anche le ricette più impegnative
Q.
Il piano cottura dispone di una funzione per far bollire l'acqua più rapidamente?
A.
Sì. La funzione Boost aumenta automaticamente la potenza oltre il livello 9, consentendo di portare l'acqua a ebollizione e riscaldare le pietanze più rapidamente.
La funzione rimane attiva per 6 minuti, dopodiché il piano cottura torna nuovamente al livello di potenza 9.
Q.
È possibile mettere in pausa la cottura e riprenderla in un secondo momento?
A.
Sì. Premi il tasto Pausa per ridurre temporaneamente la potenza in tutte le zone di cottura al livello 1.
Premi nuovamente il tasto Pausa per ripristinare automaticamente le impostazioni di potenza precedenti.
Q.
Posso collegare il piano cottura al mio smartphone?
A.
Sì. Basta associare il piano cottura all’app LG ThinQ™ tramite Wi‑Fi e puoi monitorare lo stato e i consumi di energia, verificare il tempo di utilizzo e lo stato del blocco tasti
Q.
Il piano cottura indica se la superficie è ancora calda dopo la cottura?
A.
L'indicatore di calore residuo (H) viene visualizzato sul display quando una zona di cottura è ancora sufficientemente calda da poter causare ustioni.
Non toccare la superficie del piano cottura finché l'indicatore H non scompare.
Q.
Come si imposta il timer?
A.
Puoi impostare un timer per ciascuna zona di cottura fino a 360 minuti. Dopo l’impostazione, il conto alla rovescia inizia automaticamente.
*Nota: la durata massima del timer dipende dal livello di potenza impostato. Se viene selezionato un tempo superiore al tempo di funzionamento consentito, il timer verrà regolato automaticamente (ad esempio: Livello di potenza 1: fino a 6 ore / 360 minuti; Livelli di potenza 8–9: fino a 1 ora / 60 minuti).
Q.
Devo effettuare modifiche all'impianto elettrico prima dell'installazione?
A.
Sì. Questo apparecchio non può essere collegato tramite una normale presa elettrica.
Deve essere collegato direttamente alla rete elettrica tramite un collegamento fisso, eseguito da un elettricista qualificato. Inoltre, è necessario installare un interruttore di isolamento per garantire un utilizzo sicuro dell'apparecchio.
Q.
Qual è il diametro minimo di pentole che posso usare sul piano cottura?
A.
Questo piano cottura può funzionare con pentole dal diametro minimo di 12cm sulla zona più piccola e di 16cm su quelle più grandi.
Q.
Come funziona il Power Shift?
A.
Il Power Shift ti permette di passare dal livello 15 al livello 3 utilizzando prima una cottura vivace e dopo un a fuoco lento semplicemente facendo scivolare la pentola verso la zona in basso per aumentare la potenza e verso la zona in alto per ridurla.
Il tuo ingrediente segreto
Tecnologia Full Flex
Le superfici che si adattano a te.
AI Cooking
Il tuo assistente in cucina
Power Shift Plus
Il calore che si muove con te
Wi-fi con app LG ThinQ™
Tutto sotto controllo
Tecnologia Full Flex. Libertà senza confini
*Le immagini e i video del prodotto sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
Ti avvisa quando l'acqua raggiunge l'ebollizione
*Le immagini e i video del prodotto sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
Il calore che si muove con te
*Le immagini e i video del prodotto sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*La funzione Power Shift Plus e la zona di cottura centrale non possono essere utilizzate contemporaneamente.
Funzioni smart con l'app LG ThinQ™
*La funzione di controllo integrato tra cappa e piano cottura a induzione richiede l'app LG ThinQ™.
Questa funzione è disponibile solo quando entrambi i prodotti sono registrati nell'app LG ThinQ™ e le impostazioni di collegamento sono state attivate.
Monitora i consumi energetici in tempo reale
Vorresti sapere quanta energia utilizzi ogni giorno in cucina? Direttamente dall'app LG ThinQ™ tieni sotto controllo i consumi energetici giornalieri, settimanali e mensili
Controlla lo stato del piano cottura
Tieni sempre monitorato il tuo piano cottura a induzione: visualizza le zone attive, i livelli di potenza e lo stato di funzionamento per cucinare con la massima sicurezza.
*Le immagini e i video del prodotto sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
Controlli slide indipendenti
La potenza è a portata di dito
Ciascuna zona ha il proprio controllo indipendente, che puoi gestire semplicemente strisciando il dito fino alla potenza che desideri.
*La funzione di controllo sliding è disponibile esclusivamente per la regolazione del livello di potenza; l'accensione e lo spegnimento vengono gestiti tramite comandi touch standard.
Istruzioni per l'installazione
Scopri tutte le informazioni su misure e requisiti d'installazione per integrare perfettamente il piano cottura nel tuo spazio
Scopri nel video come installare correttamente il piano cottura sopra top, con le indicazioni per le misure e tutti i requisiti necessari.
Scopri nel video come installare correttamente il piano cottura filo top, con le indicazioni per le misure e tutti i requisiti necessari.
*Le immagini e i video del prodotto sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale
1) Modalità Flex Zone
-Per utilizzare le zone di cottura flessibili estese, è sufficiente selezionare l’impostazione desiderata.
-Per proteggere il piano cottura e garantire la sicurezza, i livelli di potenza vengono regolati automaticamente. Alle temperature più elevate, il livello visualizzato potrebbe differire dalla potenza effettivamente erogata e gli elementi riscaldanti potrebbero attivarsi e disattivarsi ciclicamente per controllare la potenza.
-Quando vengono utilizzate più zone di cottura e l' assorbimento di energia complessiva supera il limite massimo impostato, la potenza di ciascuna zona viene ridotta automaticamente.
2) Avviso di ebollizione dell’acqua
-Quando viene rilevata l’ebollizione, il piano cottura a induzione riduce automaticamente la potenza dal livello 9 al livello 5 per contribuire a prevenire le fuoriuscite.
- La funzione di avviso di ebollizione non è supportata nella zona di cottura centrale; è disponibile solo nelle zone di sinistra e di destra.
- L’avviso di ebollizione e la zona di cottura centrale non possono essere utilizzati contemporaneamente.
-Per un corretto funzionamento, posizionare la pentola al centro della zona di cottura selezionata.
-Utilizzare acqua non salata (da 0,5 a 3 L) con una temperatura iniziale inferiore a 40 °C.
-Durante l’utilizzo dell’avviso di ebollizione, cuocere senza coperchio e riempire il recipiente da 1/4 a 3/4 della sua capacità. Se viene riempito oltre i 3/4, potrebbe comunque verificarsi una fuoriuscita anche dopo la riduzione della potenza.
-Utilizzare pentole in acciaio inox multistrato (3 o 5 strati) con rivestimento completo e con diametro del fondo compreso tra 16 e 24 cm.
- La funzione potrebbe non funzionare correttamente se vengono aggiunti ingredienti diversi dall’acqua. Aggiungere sale o spezie solo dopo il completamento dell’avviso di ebollizione.
-Per proteggere i componenti interni, la funzione potrebbe annullarsi automaticamente in determinate condizioni.
-Se il carico massimo di potenza collegata viene superato mentre la funzione è attiva, il livello di potenza potrebbe cambiare e la funzione verrà annullata.
-Se il livello di potenza viene modificato durante l’utilizzo dell’avviso di ebollizione, la funzione verrà annullata.
-Se sul display compare l’indicatore di superficie calda “H”, la funzione potrebbe non operare correttamente. Attendere che la zona si raffreddi prima di utilizzarla.
3) Power Shift Plus
-Dopo l’attivazione della funzione Power Shift, il livello di potenza viene impostato automaticamente su **9-6-2** (**anteriore-centro-posteriore**) in base alla posizione della pentola.
-Per utilizzare la funzione Power Shift, è sufficiente selezionare l’impostazione desiderata.
-I livelli di potenza preimpostati possono essere modificati.
- La funzione Power Shift Plus e la zona di cottura centrale non possono essere utilizzate contemporaneamente.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
Cosa dicono i nostri clienti
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
Tutti i TV LG OLED a partire dal 2022 hanno un imballaggio più attento all’ambiente.
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Trova in negozio
Prodotto Consigliato