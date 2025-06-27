Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | White

Non è necessario sciacquare i piatti e le pentole prima di metterle in lavastoviglie. La cosa importante, invece, è rimuovere i residui di cibo dai piatti e dalle pentole con una delle posate, in modo da evitare che intasino il filtro e compromettano le prestazioni di lavaggio. Uno dei pregi di questo elettrodomestico è proprio il fatto che consente di risparmiare acqua rispetto al lavaggio a mano e facendo un prelavaggio nel lavandino vanificheresti questo beneficio.