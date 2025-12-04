About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W
TV

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W

Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W

27LX6TDGA.STAGE
Foto frontale Standbyme e xboom 27LX6TDGA.STAGE
Foto frontale Standbyme e xboom 27LX6TDGA.STAGE

Funzionalità principali

  • [StanbyME] Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
  • [StanbyME] Mood Maker: personalizza sfondi e temi per esprimere il tuo stato d'animo e trasformalo in un complemento d'arredo come fosse una cornice digitale
  • [StanbyME] Giochi da tavolo: ideale per divertirti in compagnia di amici o in famiglia giocando a scacchi, memory e altri giochi scaricabili dallo store webOS
  • [xboom] AI Sound: l'Intelligenza Artificiale adatta il suono in base a ciò che stai ascoltando ed enfatizza i bassi o le voci
  • [xboom] AI Lighting: l’AI rileva il genere musicale e attiva l’illuminazione ideale fra le modalità Ambient, Party o Voice
  • [xboom] Batteria da 12 ore rimovibile: tutta l'autonomia che ti serve per animare le tue feste
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Immagine frontale di LG StanbyME 2 27LX6TDGA schermo super portatile da 27'' con batteria

27LX6TDGA

StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Immagine speaker xboom Stage 301 inclinato verso sinistra

STAGE301

xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W | Doppia barra luminosa, 12 ore di autonomia, Funzione Karaoke e DJ

Schermo super portatile

Il tuo intrattenimento ti segue ovunque

Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.

LG StanbyME 2 al centro con vari servizi OTT disposti intorno.

*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.

*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato

*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

Donna su balcone guarda contenuti su LG StanbyME 2 con supporto regolabile e ruote.
LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Batteria integrata nello schermo

Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.

Dettaglio di LG StanbyME 2 mentre viene staccato, poi trasportato da una modella con cover folio e tracolla.

*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.

*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.

Dettaglio del cavo USB-C collegato al display LG StanbyME 2.

C'è anche la porta USB-C

StanbyME 2 è al passo coi tempi in termini di connettività. Con la porta USB-C puoi collegarlo a un PC oppure ricaricarlo in tutta semplicità.

*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.

*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.

*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.

*Le cuffie USB-C non sono compatibili.

Motion Art

Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento

StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti artistici in stile poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti Art Poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in vari ambienti, con grafiche di giradischi musicale sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con foto di paesaggi visualizzate sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un orologio di design"

Titolo "Un orologio di design"

LG StanbyME 2 in vari ambienti con orologi e calendari a tema visualizzati sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

will.i.am in abito nero e occhiali da sole tiene xboom Stage 301 sulla spalla.

Il suono di xboom affinato da will.i.am

Ecco il nuovo xboom Stage 301, creato in collaborazione con will.i.am. Uno speaker che unisce un suono d'autore e uno stile unico.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Stage 301

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli "xboom by will.i.am" sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Stage 301 per un suono potente e dinamico che renderà uniche le tue feste.

Sound UI

will.i.am si è occupato di ogni singolo suono

Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.

will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.

Il woofer e i midrange di Peerless ti danno un suono potente

Accendi la tua festa con un suono stereo ampio e bassi potenti. Il woofer da 6,5" e i midrange da 2,5" realizzati da Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - ti offrono una qualità del suono eccezionale.

*Video al solo scopo dimostrativo

Pronto per il palco, ovunque tu sia

Il caratteristico design a cuneo trasforma qualsiasi spazio in un palcoscenico. Posizionalo a terra, inclinato, oppure mettilo su un treppiede a seconda delle tue necessità.

3 foto che mostrano le diverse possibilità di utilizzo di xboom Stage 301

*Il supporto è venduto separatamente.

Non sei tu ad andare a una festa. È la festa a venire con te

Con la maniglia integrata puoi trasportare xboom Stage 301 dove ti pare, trasformando qualunque luogo nel posto ideale per divertirti con gli amici.

Diverse situazioni in cui will.i.am trasporta xboom Stage 301.

AI Sound

AI Sound per ogni genere

Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.

will.i.am in abito bianco e berretto bianco tiene in mano xboom Stage 301 vicino al viso.

AI Calibration

Suono pieno e corposo per qualsiasi luogo

L'Intelligenza Artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma dello spazio che ti circonda. Così potrai goderti un suono nitido e vibrante indipendentemente da quanto è grande l'ambiente in cui ti trovi.

*Video al solo scopo illustrativo

AI Lighting

La luce si abbina al suono

L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. La doppia barra luminosa renderà la tua festa ancora più vivace.

*Video al solo scopo illustrativo

Stampa

Tutte le specifiche

SCHERMO

Retroilluminazione

Edge LED

Tipologia dello schermo

QHD

Risoluzione

QHD (2.560 x 1.440 pixel)

Refresh rate

50/60Hz nativi

ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione

Sì (rimovibile)

Telecomando

Telecomando mini

IMMAGINE

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

Processore

α8 con AI

Upscaling dell'immagine con AI

Upscaling della risoluzione

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Modalità immagine

8 preset

Controllo della luminosità con AI

SMART TV

Sistema operativo

webOS 24

Compatibile con webcam USB

AI Chatbot

Browser Internet

Google Cast

Riconoscimento vocale in vivavoce

Home Hub

Riconoscimento vocale intelligente

Sì (con l'app LG ThinQ)

LG Channels

Telecomando puntatore

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Works with Apple Airplay

Compatibile con Apple Home

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096527979

GAMING

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

ACCESSIBILITÀ

Scala di grigi

Contrasto elevato

Colori invertiti

AUDIO

Direzione dei diffusori

Laterali

WOW Orchestra

Sì (richiede speaker dedicati)

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con livellamento automatico del volume)

Bluetooth Surround Ready

Regolazione dell'acustica con AI

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Potenza audio

10W

Dolby Atmos

Sound Mode Share

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

623 x 1.265 x 398

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

623 x 364 x 28,5

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.265 x 210 x 580

Base del TV (L x P mm)

398 x 398

Peso senza base (kg)

4,3

Peso con la base (kg)

15,2

Peso con l'imballo (kg)

21,0

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)

Consumo in standby

Meno di 0,5W

CONNETTIVITÀ

Simplink (HDMI CEC)

Bluetooth

Sì (v5.1)

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 1)

Ingressi HDMI

1 con supporto di eARC

Ingressi USB

3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V

Wi-Fi

Wi-Fi 5

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(27LX6TDGA)
estensione
EU Energy label 2019(27LX6TDGA)
estensione
Product information sheet (27LX6TDGA)
estensione
GPSR Safety Information(27LX6TDGA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1ch (2Way)

Potenza

120 W

SPEAKER

Unità midrange

2.5" x 2

Woofer

6.5" x 1

FORMATI AUDIO

AAC

Formato MP3

SI (USB)

SBC

EQUALIZZATORE

AI Sound

Bass Boost

Personalizzato (tramite app)

Standard

CONNETTIVITÀ

USB

1

Versione Bluetooth

5.3

Ingresso AUX 3,5mm

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Multi point

Resistenza all'acqua / schizzi

IPX4

Indicatore della batteria

App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)

Illuminazione

Party Link (Modo Duplo)

Party Link (Modo Múltiplo)

Aggiornamento software over-the-air

ACCESSORI

Garanzia

Alimentatore AC

BATTERIA

Tempo di ricarica (ore)

3

Autonomia (ore)

12

CONSUMI

Acceso

50 W

Modalità Stand-by

0.3 W

ALIMENTAZIONE

Jack alimentatore AC

DIMENSIONI (L X A X P)

Imballo

385 x 415 x 352 mm

Speaker

312 x 311 x 282 mm

PESO

Peso con imballo

8,2 kg

Peso

6,5 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806096327487

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(STAGE301)
estensione
WEB INFO(STAGE301)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli