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Microonde 20 litri, potenza 700W | Funzione scongelamento, Bianco
LG NeoChef™: semplice e versatile
Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.
Gusto e velocità
Riscalda e scongela i tuoi piatti con semplicità
Quando hai bisogno di riscaldare un piatto già pronto o di scongelarne uno, il nostro forno a microonde ti facilita la vita. Con i programmi preimpostati per il riscaldamento e lo scongelamento puoi sederti a tavola in pochi minuti e avere più tempo per te.
*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.
Facile da usare
Un forno a microonde pensato per te
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Cina
Colore della porta
Nero
Apertura della porta
Dual Body
EasyClean
No
Tipologia di installazione
Piano di lavoro
Colore
Nero
Volume cavità (litri)
20
Tipologia
Solo
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Aggiungi 30 secondi
No
Blocco bambini
No
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
No
Timer
No
Impostazione orario
Sì
Piatto girevole attivo/disattivo
No
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Tipologia di illuminazione interna
LED
Manuale di cucina
Manuale
Potenza assorbita microonde (W)
1.050
Livelli di potenza
5
Potenza (W)
700
Volume cavità (litri)
20
Smart Inverter
No
Potenza assorbita totale (W)
1.050
Diametro del piatto girevole (mm)
255
COMANDI
Display
N/A
Posizione dei comandi
Laterale destra
Tipologia dei comandi
Manopola
MODALITÀ DI COTTURA
Frittura ad aria
No
Cottura automatica
No
Riscaldamento automatico
No
Cottura
No
Cottura ventilata
No
Scongelamento
Sì
Deidratazione
No
Grill
No
Scongelamento inverter
No
Scioglimento
No
Memoria cottura
No
Lievitazione
No
Cottura arrosto
No
Sensore cottura
No
Sensore riscaldamento
No
Cottura lenta
No
Ammorbidimento
No
Ventilato rapido
No
Grill rapido
No
Cottura a fasi
No
Cottura a vapore
No
Riscaldamento
No
DESIGN E FINITURE
Design interno
Squadrato
Colore della porta
Nero
Tipologia della porta
Opaca
Design esterno
Vista ampia tradizionale
Colore interno
Grigio
Colore
Nero
Finitura anti-impronta
No
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
488 x 291 x 380
Dimensioni (L x A x P) (mm)
439 x 258 x 339
Peso (kg)
9,6
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
700
Alimentazione (V/Hz)
230V / 50Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Smart Diagnosis
No
Wi-Fi con app ThinQ
No
ACCESSORI
Vassoio in vetro
1
Anello rotante
1
Manuale d'uso
1
Spiedo rotante
1
Cosa dicono i nostri clienti
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