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Microonde 20 litri, potenza 700W | Funzione scongelamento, Bianco

Microonde 20 litri, potenza 700W | Funzione scongelamento, Bianco

MS2082H
Vista frontale di Microonde 20 litri, potenza 700W | Funzione scongelamento, Bianco MS2082H
Foto frontale con sportello aperto del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello semi chiuso del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto prospettica dal basso con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto frontale del microonde LG MS2082H
Foto frontale in diagonale del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto e sportello semi chiuso del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto e sportello aperto del microonde LG MS2082H
Vista frontale di Microonde 20 litri, potenza 700W | Funzione scongelamento, Bianco MS2082H
Foto frontale con sportello aperto del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello semi chiuso del microonde LG MS2082H
Foto in diagonale con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto prospettica dal basso con sportello chiuso del microonde LG MS2082H
Foto frontale del microonde LG MS2082H
Foto frontale in diagonale del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto e sportello semi chiuso del microonde LG MS2082H
Foto frontale con prospettiva dall'alto e sportello aperto del microonde LG MS2082H

Funzionalità principali

  • Forno a microonde con capacità interna 20 litri
  • 700W di potenza
  • 3 programmi di cottura automatica
  • 4 programmi di scongelamento automatico
  • Interni EasyClean: rivestimento interno antibatterico e facile da pulire
  • Funzioni orologio e blocco bambini
Altro

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Gusto e velocità

Riscalda e scongela i tuoi piatti con semplicità

Quando hai bisogno di riscaldare un piatto già pronto o di scongelarne uno, il nostro forno a microonde ti facilita la vita. Con i programmi preimpostati per il riscaldamento e lo scongelamento puoi sederti a tavola in pochi minuti e avere più tempo per te.

Icona del riscaldamento

Riscaldamento

Icona dello scongelamento

Scongelamento

*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.

Facile da usare

Un forno a microonde pensato per te

Mostra LG NeoChef™ con la lampada led interna accesa.

Piatto girevole
stabile

Mostra il piatto girevole con gli 8 punti di stabilità.

Illuminazione interna più forte

Mostra un grande piatto all’interno di LG NeoChef™.

Più spazio interno, meno ingombro

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Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

  • Marchio

    LG

  • Paese di origine

    Cina

  • Colore della porta

    Bianco

  • Apertura della porta

    Dual Body

  • EasyClean

    No

  • Tipologia di installazione

    Piano di lavoro

  • Colore

    Bianco

  • Volume cavità (litri)

    20

  • Tipologia

    Solo

FUNZIONI AGGIUNTIVE

  • Aggiungi 30 secondi

    No

  • Blocco bambini

    No

  • Segnale acustico fine cottura

  • EasyClean

    No

  • Timer

    No

  • Impostazione orario

  • Piatto girevole attivo/disattivo

    No

CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

  • Tipologia di illuminazione interna

    LED

  • Manuale di cucina

    Manuale

  • Potenza assorbita microonde (W)

    1.050

  • Livelli di potenza

    5

  • Potenza (W)

    700

  • Volume cavità (litri)

    20

  • Smart Inverter

    No

  • Potenza assorbita totale (W)

    1.050

  • Diametro del piatto girevole (mm)

    255

COMANDI

  • Display

    N/A

  • Posizione dei comandi

    Laterale destra

  • Tipologia dei comandi

    Manopola

MODALITÀ DI COTTURA

  • Frittura ad aria

    No

  • Cottura automatica

    No

  • Riscaldamento automatico

    No

  • Cottura

    No

  • Cottura ventilata

    No

  • Scongelamento

  • Deidratazione

    No

  • Grill

    No

  • Scongelamento inverter

    No

  • Scioglimento

    No

  • Memoria cottura

    No

  • Lievitazione

    No

  • Cottura arrosto

    No

  • Sensore cottura

    No

  • Sensore riscaldamento

    No

  • Cottura lenta

    No

  • Ammorbidimento

    No

  • Ventilato rapido

    No

  • Grill rapido

    No

  • Cottura a fasi

    No

  • Cottura a vapore

    No

  • Riscaldamento

    No

DESIGN E FINITURE

  • Design interno

    Squadrato

  • Colore della porta

    Bianco

  • Tipologia della porta

    Opaca

  • Design esterno

    Vista ampia tradizionale

  • Colore interno

    Grigio

  • Colore

    Bianco

  • Finitura anti-impronta

    No

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

    488 x 291 x 380

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    439 x 258 x 339

  • Peso (kg)

    9,6

ENERGIA / CONSUMI

  • Potenza nominale (W)

    700

  • Alimentazione (V/Hz)

    230V / 50Hz

FUNZIONI SMART

  • NFC

    No

  • Smart Diagnosis

    No

  • Wi-Fi con app ThinQ

    No

ACCESSORI

  • Vassoio in vetro

    1

  • Anello rotante

    1

  • Manuale d'uso

    1

  • Spiedo rotante

    1

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