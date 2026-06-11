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Scopri i condizionatori LG con intelligenza artificiale e flusso d’aria indiretto
La nostra funzionalità basata sull’intelligenza artificiale analizza il tuo ambiente, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando il comfort grazie all’automazione intelligente.
Perché i condizionatori LG?
AI Air
AI Air offre un comfort ottimale adattando continuamente il flusso d’aria, con il sensore radar che monitora la tua posizione.
DUAL Vane
Dual Vane diffonde il flusso d’aria verso l’alto o verso il basso, più lontano e più velocemente, per un comfort ideale in ogni stagione.
Risparmio energetico proattivo
Vivi in modo semplice con l’applicazione LG ThinQ, contribuendo a fornire un comfort e un’efficienza energetica eccezionali.
Pulizia totale
Con LG ThinQ è possibile effettuare la manutenzione senza problemi con un solo tocco, raggiungendo anche le aree di difficile accesso.
AI Air
AI Air offre un comfort ottimale adattando continuamente il flusso d’aria, con il sensore radar che monitora la tua posizione.
DUAL Vane
Dual Vane diffonde il flusso d’aria verso l’alto o verso il basso, più lontano e più velocemente, per un comfort ideale in ogni stagione.
Risparmio energetico proattivo
Vivi in modo semplice con l’applicazione LG ThinQ, contribuendo a fornire un comfort e un’efficienza energetica eccezionali.
Pulizia totale
Con LG ThinQ è possibile effettuare la manutenzione senza problemi con un solo tocco, raggiungendo anche le aree di difficile accesso.
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Domande Frequenti - FAQ
In che modo funziona AI Air e quali vantaggi mi offre?
AI Air sfrutta un algoritmo di apprendimento basato sull’IA per analizzare le variazioni di temperatura interna e il carico ambientale, regola automaticamente la temperatura, la direzione del flusso d’aria e la velocità della ventola per mantenere il comfort ideale. Regola la direzione e la forza del flusso d’aria in tempo reale per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, quindi mantiene il comfort con un flusso d’aria dolce e indiretto riducendo gli sprechi energetici e migliorando al contempo il comfort generale.
In che modo questo modello di DUALCOOL AI consente di risparmiare energia?
Il risparmio energetico proattivo aiuta a evitare sorprese impreviste sulla bolletta dell’elettricità grazie al controllo dell’alimentazione personalizzato con kW Manager. Grazie al monitoraggio e alla regolazione del consumo energetico in tempo reale, mantiene il consumo all’interno della gamma preferita. Inoltre, il sensore che rileva la presenza di persone e il rilevamento di finestre aperte aiutano a ridurre il funzionamento non necessario. Quando non viene rilevato alcun movimento o quando viene rilevato un improvviso cambiamento di temperatura entro un breve periodo di tempo, il sistema passa automaticamente a una modalità di risparmio energetico per ridurre al minimo gli sprechi. Insieme al controllo ottimizzato del flusso d’aria di AI Air, la funzione offre un comfort efficiente riducendo al minimo il consumo di energia.
Cosa fa la funzione Pulizia totale per il condizionatore?
La funzione di Pulizia totale aiuta a mantenere pulito il condizionatore con un pratico processo di pulizia interna in più fasi (generazione di acqua condensata, pulizia congelata e pulizia automatica+) che può essere attivato tramite l’app LG ThinQ con un solo tocco. Ciò aiuta a mantenere il condizionatore fresco e pronto all’uso dopo lunghi periodi di inattività o alla fine della stagione, in modo da supportare la manutenzione continua per mantenere le prestazioni costanti nel tempo.
In che modo Sleep Timer+ migliora il comfort del sonno di notte?
Sleep Timer+ (tramite il controllo basato sull’intelligenza artificiale) aiuta a creare un ambiente confortevole in cui dormire, regolando automaticamente la temperatura di raffreddamento in base alle tue esigenze. Grazie all’analisi dei modelli di utilizzo del condizionatore d’aria durante la modalità Sleep, è possibile ottimizzare le variazioni di temperatura durante la notte piuttosto che affidarsi a un’impostazione fissa. Sleep Timer+ è disponibile in modalità di raffreddamento e consente di stabilire la temperatura di impostazione iniziale tra 22 °C e 28 °C. Può essere utilizzato dall’app ThinQ e dal telecomando, con un intervallo di tempo compreso tra 30 minuti e 12 ore. Come parte dell’ecosistema AI Comfort Control, integra AI Air supportando un’esperienza di raffreddamento più personalizzata per l’uso notturno.
Cosa fa l’app ThinQ per AI Air e il comfort?
L’app LG ThinQ collega il tuo condizionatore al controllo basato sull’IA analizzando sia i modelli di utilizzo che le informazioni ambientali interne per aiutare a impostare automaticamente la modalità operativa e fornire raffreddamento/riscaldamento personalizzati. ThinQ può inviare e utilizzare le informazioni operative per l’analisi dei dati e il deep learning, supportando un controllo più intelligente che funziona con AI Air per regolare il comfort in base allo spazio e alla posizione delle persone. Questa connettività aiuta anche a collegare le funzionalità chiave dell’IA in un’unica esperienza, tra cui l’ottimizzazione del comfort, il funzionamento attento al consumo energetico e il supporto alla manutenzione, in modo che il condizionatore possa essere gestito in modo comodo e coerente. La disponibilità delle funzionalità può variare in base al modello e alle impostazioni.