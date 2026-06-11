L’app LG ThinQ collega il tuo condizionatore al controllo basato sull’IA analizzando sia i modelli di utilizzo che le informazioni ambientali interne per aiutare a impostare automaticamente la modalità operativa e fornire raffreddamento/riscaldamento personalizzati. ThinQ può inviare e utilizzare le informazioni operative per l’analisi dei dati e il deep learning, supportando un controllo più intelligente che funziona con AI Air per regolare il comfort in base allo spazio e alla posizione delle persone. Questa connettività aiuta anche a collegare le funzionalità chiave dell’IA in un’unica esperienza, tra cui l’ottimizzazione del comfort, il funzionamento attento al consumo energetico e il supporto alla manutenzione, in modo che il condizionatore possa essere gestito in modo comodo e coerente. La disponibilità delle funzionalità può variare in base al modello e alle impostazioni.