Un’altra considerazione importante quando si valutano le lavastoviglie è il loro consumo di elettricità. Le lavastoviglie moderne sono progettate per essere efficienti dal punto di vista energetico, consumando quantità relativamente basse di elettricità per ciclo. Il consumo energetico di una lavastoviglie dipende da vari fattori, tra cui il modello, il tipo di ciclo e le funzionalità aggiuntive.

Le lavastoviglie con motore inverter LG sono particolarmente note per la loro efficienza energetica. Questo motore è progettato per offrire prestazioni di pulizia potenti, utilizzando meno energia. Inoltre, le lavastoviglie LG sono spesso dotate della funzione di apertura automatica dello sportello, che apre automaticamente lo sportello alla fine del ciclo per consentire al vapore di fuoriuscire e accelerare il processo di asciugatura. Ciò riduce la necessità di ricorrere a un riscaldamento aggiuntivo, consentendo un ulteriore risparmio di energia elettrica.