Se hai mai camminato lungo il corridoio degli elettrodomestici o hai cercato online un frigorifero con spazio generoso e design elegante, probabilmente ti sei imbattuto nel termine “frigorifero combinato americano”.

Ma cos’è esattamente un frigorifero combinato americano? Essenzialmente, si tratta di un tipo di frigorifero che presenta un design syde-by-syde a due porte, quindi spesso chiamato frigorifero combinato affiancato. A differenza dei tradizionali modelli monoporta o congelatore in alto, un frigorifero combinato in stile americano offre una struttura più grande e ampia, combinando in un unico elettrodomestico sia i vani del frigorifero che quelli del congelatore. Questa configurazione ti consente di accedere facilmente ai generi alimentari freschi da un lato e agli articoli surgelati dall’altro, il tutto in un design elegante e moderno.