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HELPFUL HINTS
American Fridge Freezer Size Guide
Cos’è un frigorifero combinato americano?
Se hai mai camminato lungo il corridoio degli elettrodomestici o hai cercato online un frigorifero con spazio generoso e design elegante, probabilmente ti sei imbattuto nel termine “frigorifero combinato americano”.
Ma cos’è esattamente un frigorifero combinato americano? Essenzialmente, si tratta di un tipo di frigorifero che presenta un design syde-by-syde a due porte, quindi spesso chiamato frigorifero combinato affiancato. A differenza dei tradizionali modelli monoporta o congelatore in alto, un frigorifero combinato in stile americano offre una struttura più grande e ampia, combinando in un unico elettrodomestico sia i vani del frigorifero che quelli del congelatore. Questa configurazione ti consente di accedere facilmente ai generi alimentari freschi da un lato e agli articoli surgelati dall’altro, il tutto in un design elegante e moderno.
Quali sono le differenze?
Rispetto a un frigorifero standard, un frigorifero combinato in stile americano punta a massimizzare lo spazio e la comodità. Il design syde-by-syde a due porte consente di aprire una sola porta alla volta, contribuendo a mantenere l’aria fredda all’interno, risparmiando energia e mantenendo la freschezza degli alimenti. Con una porta ampia e interni spaziosi, questi frigoriferi sono perfetti per riporre generi alimentari sfusi o oggetti di grandi dimensioni come piatti da servire alle feste. Molti frigoriferi americani includono anche funzionalità ben studiate come i distributori di acqua e ghiaccio integrati, eliminando la necessità di bottiglie d’acqua separate e fornendo rinfreschi refrigerati a portata di mano.
Quali sono i vantaggi?
LG distingue i suoi frigoriferi americani con tecnologie all’avanguardia progettate per mantenere il cibo più fresco più a lungo. Ad esempio, Linear Cooling™1) di LG con tecnologia di fluttuazione della temperatura ±0,5 °C per mantenere una temperatura più costante e ridurre le fluttuazioni, che è fondamentale per preservare la qualità dei generi alimentari. Poi c’è Door Cooling+™2) per un raffreddamento più rapido dei cestini della porta, che dirige l’aria fredda verso i ripiani delle porte, garantendo che gli articoli lì conservati, spesso l’area più calda, rimangano altrettanto freschi.
Tutti questi sono alimentati dallo Smart Inverter Compressor™3) a basso consumo energetico, che adatta la sua velocità in base alle esigenze di raffreddamento, riducendo il consumo energetico e il rumore. Con interni spaziosi, raffreddamento intelligente e il design a due porte salvaspazio, un frigorifero combinato americano è ideale per famiglie impegnate che desiderano sia stile che efficienza.
Qual è la dimensione giusta per me?
✓ Dimensioni della casa
La scelta della dimensione giusta del frigorifero dipende fortemente dalle dimensioni della famiglia. Per una famiglia piccola, composta da 2 a 3 persone, un frigorifero combinato più piccolo con una capacità di 300 ~ 400 litri può fornire spazio sufficiente senza sovraccaricare la cucina.
Le famiglie di medie e grandi dimensioni da 4 a 6 o più spesso beneficiano dei modelli con capacità maggiore da 600 a 700 litri, offrendo ampio spazio per conservare una varietà di prodotti freschi, latticini, snack e prodotti surgelati.
✓ Abitudini di acquisto di generi alimentari
La frequenza e le abitudini di acquisto influiscono anche sulle dimensioni più adatte a te. Se fai acquisti con cadenza settimanale o anche meno frequentemente, un frigorifero combinato americano di maggiore capacità aiuta a conservare generi alimentari sfusi e prodotti freschi senza lasciare che gli articoli si rovinino prima dell’uso.
D’altra parte, chi preferisce fare la spesa ogni giorno o più spesso può optare per una dimensione leggermente più piccola, che si adatta a un rifornimento rapido e riduce lo spreco alimentare.
✓ Cibo surgelato/Prodotti freschi
L’equilibrio tra prodotti surgelati e generi alimentari freschi è un altro fattore da considerare. Se la tua famiglia consuma regolarmente pasti surgelati, gelati o frutta e verdura surgelate, dai la priorità a un modello con un ampio vano congelatore.
Al contrario, se i prodotti freschi, i latticini e i prodotti da gastronomia costituiscono la maggior parte dei tuoi generi alimentari, i modelli con un vano frigorifero efficiente e ampio sono ideali. I frigoriferi combinati LG in stile americano offrono layout interni progettati con cura, che aiutano a soddisfare una varietà di esigenze di conservazione, semplificando l’organizzazione dei generi alimentari in base al tuo stile di vita e alle tue preferenze.
Dimensioni del frigorifero americano
Quando si seleziona il frigorifero combinato in stile americano perfetto, è fondamentale comprenderne le dimensioni per garantire che si adatti al proprio spazio in cucina. Generalmente, questi frigoriferi tendono ad essere più grandi e più alti rispetto ai tradizionali frigoriferi monoporta. La collezione di frigoriferi combinati americani di LG presenta generalmente le seguenti dimensioni:
✓ Larghezza: da 900 mm a 913 mm (larghezza compresa tra circa 90 cm e 91 cm), che offre un design ampio della porta per un facile accesso e un ampio spazio interno.
✓ Profondità: da 700 mm a 735 mm (da 70 cm a 73 cm di profondità), consentendo al frigorifero di essere a filo con i piani di lavoro della cucina per mantenere un aspetto elegante.
✓ Altezza: da 1790 mm a 1795 mm (circa 179 cm), abbastanza alti da massimizzare lo spazio di conservazione senza risultare troppo imponente rispetto alla maggior parte dei soffitti delle cucine.
Dal punto di vista della capacità, i frigoriferi LG americani offrono spesso da 620 a 660 litri di spazio di conservazione totale. Ciò combina sia i vani del frigorifero che quelli del congelatore, fornendo spazio sufficiente per le famiglie di grandi dimensioni o per coloro che acquistano spesso in blocco. La struttura ampia e profonda massimizza lo spazio utilizzabile mantenendo gli oggetti utilizzati di frequente facilmente accessibili.
Come misurare per il frigorifero combinato americano
Step 1
Misura la larghezza, l’altezza e la profondità del tuo spazio in cucina
Prima dell’acquisto, è essenziale misurare accuratamente lo spazio disponibile in cucina. Inizia misurando la larghezza, l’altezza e la profondità del punto in cui intendi posizionare il frigorifero combinato americano. Utilizza un nastro di misurazione per registrare queste dimensioni ed effettua misurazioni multiple per confermare l’accuratezza. Non dimenticare di tenere conto di eventuali ostacoli circostanti, quali armadi, tubi o elettrodomestici, che potrebbero influire sul montaggio dell’apparecchio.
Ricorda che le dimensioni esterne del frigorifero includono maniglie e cerniere, quindi controlla la larghezza e la profondità totali, comprese queste parti per evitare sorprese durante l’installazione. Controllare due volte le misure può evitarti errori costosi e ti assicura di trovare il frigorifero delle dimensioni giuste, che si adatti perfettamente alla disposizione della tua cucina.
Step 2
Controlla il percorso di consegna fino alla tua cucina
È altrettanto importante confermare se il tuo nuovo frigorifero può essere consegnato in modo sicuro a casa tua. Misura la larghezza di porte, corridoi, scale e qualsiasi altro punto di accesso. Assicurati che ci sia spazio sufficiente per la larghezza e l’altezza del frigorifero, compresi potenziali angoli stretti o spazi ristretti. Tieni a mente il raggio di rotazione necessario per manovrare l’apparecchio in cucina, specialmente se sono coinvolte più curve o scale.
Gli ostacoli comuni alla consegna includono porte anteriori strette, piccoli ascensori o scale irregolari. È consigliabile comunicare questi dettagli in anticipo al team di consegna o al rivenditore per evitare difficoltà dell’ultimo minuto.
Step 3
Lascia spazio sufficiente per la ventilazione e il flusso d’aria
Il frigorifero combinato americano ha bisogno di spazio per respirare, letteralmente. Durante l’installazione, lascia spazi di almeno alcuni centimetri sui lati e dietro l’unità per garantire una ventilazione adeguata. Questa circolazione dell’aria previene l’accumulo di calore, riduce il consumo di energia e prolunga la durata dell’elettrodomestico.
In genere, LG consiglia di lasciare circa 50 mm (5 cm) su ciascun lato e sul retro per un flusso d’aria ottimale. Se lo spazio della cucina è stretto, prendi in considerazione la possibilità di posizionare il frigorifero in prossimità di aree più aperte o di utilizzare le opzioni di scarico a parete per aiutare a dissipare il calore. Una corretta ventilazione è fondamentale per mantenere l’efficienza energetica e garantire che il frigorifero funzioni al meglio tutto l’anno.
Step 4
Garantisci lo spazio libero per l’apertura della porta ed evita ostruzioni
Un altro aspetto pratico è assicurarsi che le porte del frigorifero possano aprirsi completamente, idealmente di almeno 90 gradi, per accedere comodamente all’interno. Verifica eventuali ostruzioni potenziali, come i piani di lavoro dell’isola, gli armadi vicini o le pareti che potrebbero limitare l’oscillazione della porta. Una porta bloccata non solo limita l'accesso, ma può anche ridurre l’efficienza di raffreddamento del frigorifero lasciando fuoriuscire l’aria fredda quando parzialmente aperta.
Fissa uno spazio libero sufficiente davanti al frigorifero per accogliere l’apertura completa della porta senza urtare mobili, armadi o altri elettrodomestici da cucina. Questa pianificazione accurata garantisce un’esperienza utente fluida e protegge il tuo investimento in un elettrodomestico premium come un frigorifero combinato americano LG.
La scelta delle dimensioni e del modello appropriati di un frigorifero combinato in stile americano può aiutarti a ottenere una combinazione bilanciata di capacità di conservazione, prestazioni e design. Questa scelta può migliorare la funzionalità e l’estetica complessiva della tua cucina, contribuendo a uno spazio più comodo e organizzato, a condizione che le caratteristiche del prodotto siano in linea con le tue esigenze specifiche.
FAQ
Q.
Quali sono le dimensioni di un frigorifero combinato americano?
A.
I frigoriferi combinati americani in genere vanno da 900 mm a 913 mm di larghezza, 1790 mm di altezza e circa 700 mm a 735 mm di profondità. La loro capacità di solito è compresa tra 600 e 700 litri, progettata per conservare comodamente cibi freschi e surgelati in scomparti separati.
Q.
Quanto spazio lasciare per un frigorifero combinato americano?
A.
Per prestazioni e sicurezza ottimali, lascia circa 5 cm di spazio su ciascun lato e sul retro per consentire una ventilazione e un flusso d’aria adeguati. Inoltre, assicurati di avere uno spazio sufficiente davanti al frigorifero per consentire l’apertura completa delle porte senza ostruzioni.
Q.
I frigoriferi combinati in stile americano sono efficienti dal punto di vista energetico?
A.
Sì. Molti frigoriferi combinati in stile americano, inclusi i modelli LG, sono dotati dello Smart Inverter Compressor e della tecnologia di raffreddamento avanzata come il Linear Cooling e il Door Cooling+. Queste caratteristiche sono progettate per aiutare a mantenere temperature costanti in modo efficiente, ciò può contribuire a ridurre il consumo di energia e a migliorare la conservazione degli alimenti, a seconda delle condizioni di utilizzo. Inoltre, molti modelli rispettano rigorosi standard di efficienza energetica, offrendo il potenziale per prestazioni economicamente vantaggiose.
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1)LinearCooling
-In base ai risultati dei test condotti dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG per la misurazione della variazione media di temperatura da picco a picco nel vano per alimenti freschi. Senza carico e con impostazione della temperatura normale Il risultato può variare in base all’utilizzo effettivo.
-Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG misurando il tempo necessario per raggiungere il tasso di riduzione del peso del 5% del pak choi sullo scaffale dello scomparto dei cibi freschi del modello LGE LINEARCooling. Il risultato può variare in base all’utilizzo effettivo.
2)DoorCooling+
-In base ai risultati dei test condotti dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG, che ha confrontato il tempo necessario affinché la temperatura del contenitore dell’acqua posto nel cestello superiore scendesse tra le condizioni con la bocchetta di Door Cooling+ chiusa e aperta. Si suppone che DoorCooling+ si fermi quando la porta è aperta. Il risultato può variare in base all’utilizzo effettivo.
3) Smart Inverter Compressor
-In base ai risultati del test KTL che confronta il consumo energetico KS C ISO 15502 tra i modelli LGE R-B601GM (compressore alternativo convenzionale LG) e R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). Il risultato può variare in base alle condizioni di utilizzo effettivo.