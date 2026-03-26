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HELPFUL HINTS
What is a Counter Depth Fridge Freezer?
Qual è la profondità per il frigorifero da incasso?
Un frigorifero combinato “da incasso” è un’apparecchiatura progettata con cura con un profilo più basso rispetto ai frigoriferi tradizionali, specificamente per allinearsi perfettamente al piano di lavoro della cucina standard. La frase “da incasso” si riferisce direttamente alla sua misurazione fisica, in genere tra 60 e 63,5 cm di profondità, esclusa la porta e le maniglie. Queste dimensioni consentono al frigorifero di essere installato a filo, in modo che la sua parte anteriore sia perfettamente allineata con i piani di lavoro e i mobili della cucina, anziché sporgere in modo antiestetico nello spazio della cucina.
Strutturalmente, un frigorifero combinato da incasso è progettato per offrire un aspetto snello e integrato. La sua profondità è studiata per adattarsi alla maggior parte dei piani di lavoro, solitamente di circa 60 centimetri, garantendo linee pulite e dritte e un look raffinato e armonioso. In confronto, i frigoriferi di profondità standard possono essere profondi fino a 84 centimetri, spesso sporgenti diversi centimetri oltre i piani di lavoro. Ciò conferisce ai modelli da incasso un profilo notevolmente più elegante, rendendoli una scelta ideale per coloro che cercano un’estetica contemporanea, o per le cucine in cui è fondamentale sfruttare al meglio ogni centimetro di spazio sul pavimento.
Qual è la differenza tra i frigoriferi da incasso e quelli standard?
Quando si confronta un frigorifero combinato da incasso rispetto a un frigorifero combinato a profondità standard, diverse differenze chiave influenzano sia la funzionalità che l’estetica:
✓ Dimensioni della profondità (davanti a dietro): La differenza più evidente è la profondità. I modelli da incasso hanno solitamente una profondità di circa 61–63 centimetri, il che permette loro di essere installati a filo con i piani di lavoro della cucina. I frigoriferi di profondità standard, invece, vanno da 76 a 84 centimetri di profondità, spesso sporgono oltre il mobile.
✓ Stile di installazione (montaggio a filo vs sporgente): I frigoriferi da incasso sono progettati per adattarsi quasi perfettamente alle unità circostanti, offrendo un aspetto integrato. I modelli standard tendono a sporgere, interrompendo le linee pulite di una cucina.
✓ Spazio interno e capacità di conservazione: a causa della loro profondità inferiore, i frigoriferi da incasso possono offrire uno spazio di conservazione interno leggermente inferiore. Tuttavia, molti progetti compensano essendo più alti o più ampi, ottimizzando lo spazio utilizzabile.
✓ Aspetto e disposizione della cucina: i modelli da incasso supportano un’estetica minimalista e coesa, ideale per i design di cucine contemporanee. I frigoriferi con profondità standard possono apparire più ingombranti, rendendo potenzialmente le cucine più piccole più anguste o interrompendo i layout a pianta aperta.
✓ Flusso di traffico e accessibilità: grazie al loro profilo più sottile, i frigoriferi da incasso facilitano i movimenti nelle cucine strette o a corridoio, migliorando l’accessibilità e la fluidità dei movimenti. I modelli standard potrebbero ostruire i passaggi o limitare lo spazio nelle zone più anguste.
✓ Strutture della cucina applicabili: i frigoriferi da incasso sono particolarmente adatti a case a pianta aperta, ristrutturazioni di cucine, cucine a corridoio e qualsiasi spazio in cui la massimizzazione di ogni centimetro è una priorità.
Vantaggi del frigorifero combinato da incasso
La scelta di un frigorifero combinato da incasso offre vantaggi distinti oltre alla sua elegante vestibilità a filo con i piani di lavoro.
1. Aspetto perfetto e integrato
Uno dei maggiori vantaggi è la capacità dell’apparecchio di integrarsi con i tuoi mobili, offrendo un aspetto di fascia alta ispirato al design senza il cartellino del prezzo di un frigorifero integrato personalizzato.
2. Efficienza dello spazio nelle cucine più piccole
Nelle cucine più strette, i frigoriferi da incasso risparmiano spazio prezioso sul pavimento e impediscono all’apparecchio di sporgersi nei marciapiedi. Questo utilizzo efficiente dello spazio è ideale per appartamenti, case terrazzate o layout di cucine.
3. Conservazione adeguata con design intelligente
Anche se leggermente meno profondi, i moderni frigoriferi combinati da incasso utilizzano un’organizzazione interna innovativa, un’altezza estesa e scaffalature più ampie per offrire quasi lo stesso spazio utilizzabile o anche più spazio rispetto ai modelli tradizionali.
4. Facile accesso e visibilità
Con meno profondità, è più facile vedere e raggiungere il cibo sul retro degli scaffali. È meno probabile che dimentichi o sprechi oggetti persi in profondità, rendendo il tuo uso quotidiano più comodo ed efficiente.
5. Versatilità
Grazie al loro design slanciato, questi frigoriferi si integrano perfettamente in cucine dallo stile contemporaneo, minimalista o di transizione. Sia che tu stia ristrutturando o costruendo da zero, la loro versatilità li rende facili da installare in cucine con diverse disposizioni.
6. Efficienza energetica
Molti frigoriferi combinati da incasso sono progettati con la più recente tecnologia di risparmio energetico. Le loro dimensioni più compatte spesso comportano costi di gestione inferiori.
come misurare un frigorifero combinato da incasso
Misurare con precisione è fondamentale per assicurarsi che il nuovo frigorifero si adatti perfettamente e che si ottenga il perfetto allineamento che desideri. Ecco una guida passo-passo per farlo bene:
Step 1
Misura la larghezza del tuo spazio
Inizia misurando lo spazio tra i mobili della cucina nel punto più stretto; non dimenticare di tenere conto di eventuali modanature, finiture o maniglie dei mobili che potrebbero intralciare l’apertura. Lascia un piccolo margine (di solito circa 1 cm su ciascun lato) per consentire la ventilazione e un facile posizionamento.
Step 2
Misura l’altezza del tuo spazio
Controlla l’apertura dal pavimento alla parte inferiore di eventuali armadi o ripiani sopraelevati. Se hai mobili sopra lo spazio del frigorifero, assicurati che vi sia spazio sufficiente per la circolazione dell’aria; in genere si consigliano almeno 50 mm.
Step 3
Misura la profondità del tuo spazio
Misura dalla parete posteriore (esclusi i battiscopa, se presenti) al bordo anteriore del piano di lavoro. Questo dovrebbe essere di circa 60-63,5 cm. Considera se le porte o i cassetti del frigorifero avranno bisogno di spazio aggiuntivo per aprirsi completamente senza colpire le isole o le pareti vicine. Lascia un po’ di spazio sul retro per i collegamenti elettrici e il flusso d’aria corretto.
Cos’è il frigorifero combinato LG Counter-Depth MAX™?
La serie di frigoriferi combinati LG Counter-Depth MAX™ eleva il concetto di design a controprofondità. Pur mantenendo il classico profilo esterno, profondo circa 61-63 centimetri, per un allineamento a filo con i piani di lavoro della cucina, l’innovativa progettazione di LG offre una capacità di conservazione interna significativamente più ampia rispetto ai modelli tradizionali da incasso.
Laddove molti frigoriferi da incasso sacrificano lo spazio interno per una silhouette più sottile, LG Counter-Depth MAX™ utilizza un isolamento avanzato e una tecnologia salvaspazio per massimizzare il volume utilizzabile all’interno delle stesse eleganti dimensioni esterne. Ciò significa che puoi goderti il meglio di entrambi i mondi: un look elegante e integrato senza compromettere lo spazio di conservazione per i tuoi acquisti settimanali o per le esigenze di avere ospiti. I modelli LG sono dotati di scaffalature regolabili, spaziosi cestini e scomparti flessibili per sfruttare al meglio ogni centimetro all’interno.
Inoltre, i frigoriferi Counter-Depth MAX™ di LG sono dotati di compressori ad alta efficienza energetica, sistemi di raffreddamento avanzati e opzioni tecnologiche intelligenti, che offrono una miscela di lusso funzionale e praticità quotidiana.
Explore LG’s Humidity Control Fridge
Tipi di frigoriferi LG Counter-Depth MAX™
La linea di prodotti LG Counter-Depth MAX™ include diversi tipi di frigoriferi e congelatori innovativi per soddisfare le diverse preferenze e stili di vita della cucina:
GML844PZ6F, frigoriferi con doppia porta superiore
Questi offrono un ampio accesso a due porte con un ampio cassetto del congelatore, che combina uno stile premium e un ampio spazio di conservazione.
FAQ
Q.
I frigoriferi da incasso sporgono?
A.
No. Uno dei principali vantaggi di un frigorifero da incasso è il design a filo. A differenza dei frigoriferi di profondità standard, i modelli da incasso non sporgono nella tua cucina, ma si allineano perfettamente con il tuo piano da lavoro e il tuo mobile per un aspetto più integrato e sofisticato.
Q.
Posso installare un frigorifero da incasso in qualsiasi cucina?
A.
Assolutamente. I frigoriferi da incasso sono eccezionalmente versatili e possono essere installati in quasi tutte disposizioni di cucine, dagli spazi familiari a pianta aperta agli appartamenti compatti o alle cucine a galea. Il loro profilo efficiente li rende particolarmente utili laddove lo spazio o le zone di passaggio sono limitati.
Q.
Tutti i frigoriferi da incasso hanno le stesse dimensioni?
A.
Non proprio. Sebbene tutti i frigoriferi a incasso abbiano una profondità simile, in modo da adattarsi ai piani di lavoro, la larghezza e l'altezza possono variare a seconda della marca e del modello. È essenziale controllare le dimensioni specifiche e misurare attentamente lo spazio della cucina prima dell’acquisto, soprattutto se si dispone di mobili sopra o accanto all’apparecchiatura.