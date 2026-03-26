Un frigorifero combinato “da incasso” è un’apparecchiatura progettata con cura con un profilo più basso rispetto ai frigoriferi tradizionali, specificamente per allinearsi perfettamente al piano di lavoro della cucina standard. La frase “da incasso” si riferisce direttamente alla sua misurazione fisica, in genere tra 60 e 63,5 cm di profondità, esclusa la porta e le maniglie. Queste dimensioni consentono al frigorifero di essere installato a filo, in modo che la sua parte anteriore sia perfettamente allineata con i piani di lavoro e i mobili della cucina, anziché sporgere in modo antiestetico nello spazio della cucina.

Strutturalmente, un frigorifero combinato da incasso è progettato per offrire un aspetto snello e integrato. La sua profondità è studiata per adattarsi alla maggior parte dei piani di lavoro, solitamente di circa 60 centimetri, garantendo linee pulite e dritte e un look raffinato e armonioso. In confronto, i frigoriferi di profondità standard possono essere profondi fino a 84 centimetri, spesso sporgenti diversi centimetri oltre i piani di lavoro. Ciò conferisce ai modelli da incasso un profilo notevolmente più elegante, rendendoli una scelta ideale per coloro che cercano un’estetica contemporanea, o per le cucine in cui è fondamentale sfruttare al meglio ogni centimetro di spazio sul pavimento.