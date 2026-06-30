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Monitor Gaming UltraGear 25" | Serie G5 | FHD, 200Hz
Monitor Gaming UltraGear 25" | Serie G5 | FHD, 200Hz
Funzionalità principali
- Display IPS 25" Full HD (1920x1080) per immagini nitide e colori fedeli
- Fino a 200Hz e 1ms (GtG) per un gameplay fluido e reattivo
- HDR10 con sRGB 99% per colori più ricchi e realistici
- Compatibile G-SYNC® e FreeSync™ Premium per un gioco senza tearing
- Design borderless su 3 lati per un’esperienza più immersiva
- Supporto a L salvaspazio per una scrivania più ordinata
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Fluidità di gioco con
refresh rate a 200Hz
Un refresh rate fino a 200Hz assicura immagini più fluide e nitide, riducendo il motion blur anche nelle scene più rapide. Per un’esperienza di gioco più immersiva e reattiva, frame dopo frame.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
1ms (GtG): Risposta rapida
per un gameplay fluido.
Il tempo di risposta di 1ms (GtG) riduce il reverse ghosting e migliora la nitidezza nelle transizioni, per immagini più chiare e un gameplay più fluido e reattivo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Movimenti fluidi per un’esperienza immersiva senza interruzioni
Le tecnologie NVIDIA® G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync™ Premium riducono tearing e scatti, per immagini più fluide e continue. Il risultato è un gameplay più stabile, con meno motion blur e ghosting anche nelle scene più dinamiche.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Le prestazioni della funzione vengono confrontate con i modelli che non applicano la tecnologia di sincronizzazione.
*La compatibilità NVIDIA® G-SYNC® è supportata solo tramite DisplayPort.
*Errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione di rete.
Colori vividi per un’esperienza
più immersiva in ogni partita
La copertura sRGB al 99% offre una gamma cromatica ampia e precisa, mentre il pannello IPS assicura colori realistici e uniformi. Per immagini più fedeli e un’esperienza di gioco più coinvolgente, come pensata dagli sviluppatori.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Gestione intelligente del monitor con LG Switch
Con l’app LG Switch puoi gestire facilmente le impostazioni del monitor per gaming e uso quotidiano. Regola luminosità e qualità dell’immagine, applica le preferenze con un hotkey, suddividi lo schermo fino a 11 layout e avvia le videochiamate con un clic, per una gestione più semplice e veloce.
*Il video ha finalità illustrative e potrebbe non riflettere esattamente le caratteristiche del prodotto.
*LG Switch richiede il download manuale del software dal sito LG.com per un corretto utilizzo.
Dynamic Action Sync
Riducendo l’input lag, Dynamic Action Sync permette di reagire più rapidamente alle azioni di gioco, cogliendo i momenti decisivi in tempo reale.
Crosshair
Il mirino fisso al centro dello schermo aiuta a migliorare la precisione nei giochi di shooting, permettendoti di puntare con maggiore rapidità e accuratezza.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Design minimale e bordi sottili per una postazione più ordinata
Il design su 3 lati quasi senza bordi offre una visione più ampia e pulita, mentre la base inclinabile e il supporto slim aiutano a ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Per una configurazione più ordinata ed elegante.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Tutte le specifiche
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
24.4"
Risoluzione
FHD (1920 x 1080)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.28 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m2
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Numero di Colori
16.7M
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Contrasto (Tip.)
1000:1
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200Hz
Angolo di visione
178°/178°
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Borderless 3 lati
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
NVIDIA G-Sync™
Sì
AMD FreeSync™
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Altre Caratteristiche
Reader Mode, Color Weakness, Effetto HDR, Auto Input Switch, Smart Energy Saving, LG Switch
ACCESSORI
HDMI
2x (2.0)
DisplayPort
1x (1.4)
Altro (Accessori)
Adattatore, Cavo alimentazione, Cavo DisplayPort
CONNETTIVITÀ
Uscita Cuffie
Sì
DIMENSIONI/PESO
Dimensioni con Stand (W x A x P) [mm]
557.6 x 427.2 x 220 mm
Dimensioni senza Stand (W x A x P) [mm]
557.6 x 324.3 x 46.9 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
655 x 134 x 385 mm
Peso con Stand [kg]
3.5 kg
Peso senza Stand [kg]
2.4 kg
Peso con Imballo [kg]
4.9 kg
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
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- estensione
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- estensione
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